Yapay zekânın ‘kara maddesi’ keşfedildi

“Büyüyünce ne olacaksın” diye sorulduğunda “Astronot olacağım!” diyen çocuklardan biriydim… Houston’a hiç yolum düşmedi ama rüyalarımda gezegenler arası seyahat etmişliğim var. Bir astronotla tanışmayıysa hep istemiştim… Hollandalı astronot André Kuipers İstanbul’daydı, ben de sonunda kayıt cihazımı uzaya gidip gelmiş bir biliminsanına uzattım; astronot olmayı ve Mars çalışmalarını sordum.

Toplam 204 günle en uzun süre uzayda kalan Avrupalı astronotlardan biri olan Hollandalı André Kuipers, NASA sergisinin açılışı ve bir dizi etkinlik için İstanbul’daydı. Buluştuk, birbirimize hemen ısındık ve sohbetimiz çok verimli oldu.

Uzayda 6 ay geçirdiniz... Dünya’dan soyutlanmak nasıldı?

Aslında tamamen izole hissetmiyorsun... Yerle sürekli bağlantı halindeyiz. Astronot bir takım oyuncusudur, yerdekilerin gözleri ve elleri oluruz. Sürekli birbirimizle ve yerdeki mühendislerle konuşuruz. Ailemizle ve bazen de kendimizle konuşuruz. Astronotlar yaptıkları işe çok motivedir, o yüzden dert etmeyiz. İkinci görevimde 5 aylığına gitmiştim. Sonra yerde bir şey oldu ve 6 hafta daha uzattılar. Hiç umursamadım. Havada süzülmek çok hoş, manzara fantastik, önünde bir şeylerin uçuşması, suyun havada durması, hepsi çok güzel. Bir yıl çok rahat kalırdım. Uzayda bir tek doğayı çok özlüyorsun, bitkiler, kuşlar; onları özlememek elde değil.

Mars’a gitmekse çok daha uzun, belki hiç dönmeyecekler...

Teknik olarak gidip dönebiliriz. Dünya’dan gitmek ağır bir iş ama Ay’dan gitmek daha kolay olacak. Gelecekte küçük bir araştırma kolonisi kurulduğunda orada uzun süre kalanlar olabilir. Aslında geçmişte eski insanların yaptığı gibi... Amerika’yı keşfedenlerin çoğu da bir daha geri dönmediler.

Yazarımız Umut Fırat Eroğlu André Kuipers’le buluşmasında sergideki NASA tulumlarından birini giydi. Sergi Ataşehir’de Metropol İstanbul AVM’nin zemin katındaki HupaLupa Expo’da devam ediyor.

‘MARS’TA İNSAN BULUNMALI’

Mars’a insan götürmek gerçekten gerekli mi? Robotlar, rover’lar yeterli değil mi?