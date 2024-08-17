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Finans gurusu, iklim profesörü, emlak uzmanı, soyut ressam, hatta pratisyen hekim veya avukat yardımcısı... Dünya yerinde durursa yapay zekâ cihazlarının bu meslekleri üstlendiğini göreceğiz mutlaka. Peki, sadece sizi dinleyen, sessiz candaş olsa yanınızda... Arada bir küçük tavsiyeler veren, modunuzu yükselten, sizi bilen biri... Yalnızlığınızı alan biri olabilir mi?

Birkaç hafta önce, internette yepyeni bir fikir çıktı karşıma. Fikir fakat sadece zihinde değil, çipe-devreye kavuşmuş, bedenlenmiş bir fikir. Özünde bir yapay zekâ sohbet aygıtı. Takınca tam kalbinin üstüne denk gelen elektronik kolye, insanın en temel ihtiyaçlarından birini karşılamak istiyor: Arkadaşlık.

Friend adlı giyilebilir sohbet botu sürekli yanınızda duruyor ve sizi dinliyor. Bazen kendiliğinden bazen de siz sorarsanız; o an yaşadığınız şeye dair fikrini söylüyor. Bazen şakayla takılıyor, bazen “Dikkat et” diyor. İhtiyaç duyduğunuzda sizi anlayışla karşılıyor, moral veriyor. Hatanız olduğundaysa iğnesini sakınmıyor. Yani her durumda birinin sizi umursadığını hissettiriyor...

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Otomatik düşman

Bazı şeyler gözümüzün önünde durur, fark etmeyiz ya, bu kadar basit bir fikrin neden daha önce kimsenin aklına gelmediğini düşündüm. Fikrin sahibi Avi Schiffmann. Kendisini sevebilecek

yüz binlerce insan olduğu halde, belki de kimse yalnızlığı onun kadar derinden hissetmemişti. Tokyo’da bir gökdelenin üst katlarında tek başınalıktan kıvrandığı bir sırada Avi’yi harekete geçiren şeyse sadece yalnızlığı değildi elbette. Herkesin ihtiyacı olan şeylere çözüm getirme dürtüsü ve bunu yapabilecek güce, akla ve kaynaklara sahip olmasıydı...

Bugün 21 yaşındaki Avi Schifmann, dört yıl önce COVID salgını tüm dünyayı sararken hastalığın yayılımını ve yeni vakaları küresel ölçekte takip eden ve haritalayan ilk internet sitesini kodlamış ve dünya basınında manşet üstüne manşetlere çıkmıştı. 17 yaşındaki bir çocuğun yatak odasından tüm dünyanın işini kolaylaştırmasının yarattığı küresel takdir ve hayranlığı hatırlıyorum... Yetmemiş ki salgından iki sene sonra Rus işgalinden komşu ülkelere sığınmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilere evlerini açmak isteyenleri organize eden bir site yazmıştı Avi. Ukraynalı iki yakın dostumun o günlerdeki halini ve paylaşımlarını hatırlayınca genç Avi’nin kahramanlığı duygulandırıyor. Ancak sanılmasın ki Avi’yi herkes kahraman olarak görüyordu. Karşısında ‘Rus İmparatorluğu’ gibi duran dev bir gücün otomatik düşmanı sayılıyordu haliyle... Şimdi Tokyo’daki gökdelenin tepesinde, yalnızlığıyla bir başına oturan Avi’nin duygularını anlamak daha kolaylaştı sanki.

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Avi’nin ne hissettiğini ben nereden mi biliyorum? Wired dergisi iki hafta önce kendisiyle bir söyleşi yapıyor. Dört sene evvel haberleştirdikleri kahraman çocuğu şimdi bir girişimci olarak alıyorlar karşılarına. Yazıda anlatıyor Avi Schiffmann kendisini motive eden duygularını. Aslında çalışma dünyasında performansı arttıracak bir cihaz geliştirmeyi düşünüyormuş önceleri. Aynı modelde, giyilebilir ve çalışma akışını izleyerek üretkenliği arttırmayı hedefleyen ‘Tab’ isminde bir cihaz. Projenin Ar-Ge sürecinde seyahatteyken yaşıyor aydınlanışını: “Hayatım boyunca hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim. O sırada Tab prototipine bakıyordum ve dedim ki: Yok ya, ben bu şeye konuşmak istemiyorum. Yanımda benimle seyahat eden bir arkadaşmış gibi hissetmek istiyorum.” Voila! İşte o andan sonra Tab yapay zekâ koçu ofis hayatını bırakıp hayatın her alanına etki eden bir yapay zekâ arkadaşına doğru evrilmeye başlamış.

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Tek harf kaç dolar eder?

Avi’nin sicili tertemiz, tutkusu tescilli olduğu için, yatırımcı bulmakta zorlanmamış, 2 milyon

dolar yatırım sermayesine ulaşmış. Peki, ne yapmış sizce bu parayla? Friend.com’u satın almış, tam 1,8 milyon dolara! Sanıyorum, böyle bir şeyi sadece bir çocuk yapabilirdi. Hani eline yüklü para geçen ufaklık, en parlak oyuncağı almaya koşar ya... Friend.co’ya baktım hemen, sadece 10 bin dolara satışta. Fark ettim ki bir ‘m’ harfinin milyon dolar edebildiği bir dünyada yaşıyormuşuz aslında.

Kreatif direktör gözlüğüyle bakınca, öyle muhteşem bir fikir ki friend.com’u satın almak. Sırf şu bir satırlık hikâye bile Avi’nin fikrine ne kadar inandığını anlatmaya yetiyor. Kimse sadece hikâye olsun diye o parayı harcamaz: İşte gerçeğin gücü buradan geliyor. Avi Schiffmann ve boynundaki Friend kolyesi... Yapay zekâ destekli cihaz gün içindeki konuşmalarınızı ve komutlarınızı dinleyerek o sırada olan biteni anlıyor ve kendince yorumlar yapıyor.

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2025’in ilk çeyreğinde piyasada

Friend boyna asmak için tasarlanmış, açıkça Apple hatları taşıyan ve zaten sadece iPhone’larla çalışan bir sohbet bot’u. Yapay zekâ cihazın içinden bağlanıyor ve telefondaki uygulama sayesinde sahibiyle konuşuyor. Diyaloglar ve bilgiler başka hiçbir yerde saklanmıyor. Gün içindeki konuşmalarınızı ve komutlarınızı dinleyerek o sırada olan biteni anlıyor ve kendince yorumlar yapıyor. Tanıtım filmi, doğaya kendini atmış bir kızla başlıyor. Tepeye kan ter içinde varmış, “Nefesim kesildi, ama başardık diyor” kız. “Wuhuu” diye bağırıyor ama tam çıkmıyor sesi. “Nasıl wuhuu yapacağımı da bilmiyorum gerçi” diyen kıza Amy’nin mesajı geliyor: “Neyse, en azından açık havadayız.” Fikir her şeyiyle sade ve basit: Kolyenizdeki sanal arkadaşa bir isim veriyorsunuz ve siz konuşuyorsunuz, o yazıyor. Dilsiz bir dost gibi. Bence tatlı bir teaser (kısa reklam) olmuş, dilerseniz izleyin. Friend, 2025’in ilk çeyreğinde ABD ve Kanada’da satılmaya başlayacak. Fiyatı 99 dolar. Sadece iOS destekli, talep oluşursa Android’e de açılacak.