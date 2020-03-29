Ya internet biterse

Şimdiki gibi sıradışı zamanlarda internet trafiği başkalarına duyarlılık göstermemiz gereken konular arasında. İnternet de diğer tüm kaynaklar gibi sonsuz değil, ölçülü kullanmak en hayırlısı.
Uzaylılar halimizi izliyorlarsa pek gülüyorlardır. Keyfimize göre kullanabilmek için yaptığımız her şeyi bıraktık, evde takılıyoruz. Uzaydan bakıldığında veri akışının gezegeni nasıl sarmaladığı görülseydi, muhtemelen Dünya şu sıralar koca bir yün topu gibi görünürdü. İnternet trafiği ülkelere göre yüzde 20-50 oranında arttı. Netflix ve YouTube görüntü kalitesini bu hafta HD’den standart düzeye indirdi.
Sebep video konferans mı?
Peki internet bu aşırı yüklenmeyi kaldırabilecek mi? Uzmanlara göre internete bir şey olmaz ama donanımlar ve cihazlar yüklenmeyi uzun vadede kaldırmayabilir. Verilerin saklandığı, işlendiği sunucular, akışı sağlayan router’lar, uydu bağlantı noktaları, bazı modemler ve kimi servis sağlayıcılar, akışı sürekli istenilen düzeyde tutarken hararet yapabilir.
İnternetin çökmesi dünya için doğal bir felaketten farksız. Neyse ki, “Bir de internet felaketi geliyor” bunalımına girmemize şimdilik gerek yok. Aşırı yüklenme internetin kendisine bir şey yapmıyor fakat erişim hızını belirgin biçimde yavaşlattığı bir gerçek. İş dünyası ve eğitim çalışmalarıyla tıp dünyasının iletişimi bundan her geçen gün daha fazla etkileniyor olabilir. Video konferans marifetiyle hayat akışını aynen koruma gayemiz, yavaşlamanın başlıca sebeplerinden. Arkadaşlarla üç-beş kaynatmak normal de sıkıntıdan ne yapacağını bulamayıp dünyanın video kaynaklarını termik santral gibi sömürenlerin duyumunu alıyoruz. Hazır evdeyken yıllardır ziyaret etmediği akrabalarına videoyla bağlananlar, kahvaltıda masaya telefonları koyup sülalece kahvaltı edenler, hatta telefonunu tribün yapıp PlayStation maçlarını izletenler... O esnada uzaktan eğitim vermeye çalışan öğretmenle bağlantı yavaşladıkça dersi kaynatmaya hazır öğrenciyi kim düşünsün? Online derste bağlantı kesilince sınıfta curcuna koptuğuna bizzat şahit oldum.
Uzaylılar kaçırmadıysa...
Bir de geleceğini düşünen üniversite öğrencisi var uzaktan dersine erişmeye çalışan. Evdeki internet hızını yükselteyim dese, zaten kalamadığı aparta, özel yurda hâlâ kira ödüyor, annesini, babasını internet faturasını katlamaya nasıl ikna etsin? Cebindeki interneti bitse, ekstra 1 gigabyte’ı iki günlük öğlen yemeği parası. İşler eve taşındığı için ofislerdeki yüksek hızlı bağlantılara uzak kaldık, içtiğimiz her kahveyi de paşalar gibi kendimiz ödüyoruz. Alt kattaki komşu teyzeleriyle bitcoin gününe bağlanacak diye işten geri kalma stresine girmeye hiç gerek yok!
Şimdiki gibi sıradışı zamanlarda internet trafiği, başkalarına duyarlılık göstermemiz gereken konular arasında. Toplumlardaki insaf seviyesinin marketteki tuvalet kâğıdı miktarından anlaşıldığı şu günlerde dünyaya göre iyi bir noktadayken, bu konuda da sağduyumuzu korumamızda fayda var. İnternet bağlantısı diğer tüm kaynaklar gibi sonsuz değil, ölçülü kullanmak en hayırlısı. Koronadan önce popüler bir internet esprisi vardı, şimdi tam yerini buldu: Sizi uzaylılar kaçırmadıysa canlı yayına bağlanmayın!
Farklı bir gelecek için
‘altın bilezikler’
İnternetten nasıl yapılacağını öğrenip ekrandan uzakta yapabileceğiniz pek çok faaliyet var. SkillShare, Udemy, Masterclass gibi yeni meziyetler öğreten platformlarda çizim yapmaktan enstrüman çalmaya, robot yapmaktan uzayı gözlemlemeye, yapı tamirat işlerinden bahçe ve bostan ekimine kadar onlarca şey öğrenebilirsiniz. Ayrıca yeni iş olanakları için ‘altın bilezikler’ edinmeniz de olası!
Yüzdelerle
internet trafiği
-Avrupa’nın yaygın GSM şebekesi Vodafone’un açıklamasına göre conona virüs nedeniyle internet kullanımı Avrupa’da yarı yarıya arttı.
-Tüm video yayınlarının internet trafiğinde kapladığı alan yüzde 60
-Verizon verilerine göre son bir haftada online oyun bağlantılarında yüzde 75 artış gerçekleşti.
-Netflix (yüzde 12.1) ve YouTube’un (yüzde 6.3) internette kullandığı toplam bant genişliği yüzde 18.4 Şimdilerdeyse iki video servisinin toplam internetin üçte birini kullandığı tahmin ediliyor.
-Wurl verilerine göre geçen hafta internetten yayın izleyenlerin oranı yüzde 20 arttı, kimi ülkelerde yüzde 40’a çıktı.
YENİ BİR ÜRÜN
Wi-Fi menzil genişleticiler
Evin her köşesi bağlanma noktası oldu fakat internet her yerde aynı çekmiyor. Menzil genişleticilerle Wi-Fi sinyalinizi yükseltebilirsiniz. Fiyatları 80-400 lira. Evin merkezinde, yüksekçe bir yere konumlandırın. TP-Link en çok tercih edilen marka. Asus, Xiaomi, Zyxel, D-Link ürünleri incelenebilir.
Ya internet biterse
Şimdiki gibi sıradışı zamanlarda internet trafiği başkalarına duyarlılık göstermemiz gereken konular arasında. İnternet de diğer tüm kaynaklar gibi sonsuz değil, ölçülü kullanmak en hayırlısı.
Uzaylılar halimizi izliyorlarsa pek gülüyorlardır. Keyfimize göre kullanabilmek için yaptığımız her şeyi bıraktık, evde takılıyoruz. Uzaydan bakıldığında veri akışının gezegeni nasıl sarmaladığı görülseydi, muhtemelen Dünya şu sıralar koca bir yün topu gibi görünürdü. İnternet trafiği ülkelere göre yüzde 20-50 oranında arttı. Netflix ve YouTube görüntü kalitesini bu hafta HD’den standart düzeye indirdi.
Sebep video konferans mı?
Peki internet bu aşırı yüklenmeyi kaldırabilecek mi? Uzmanlara göre internete bir şey olmaz ama donanımlar ve cihazlar yüklenmeyi uzun vadede kaldırmayabilir. Verilerin saklandığı, işlendiği sunucular, akışı sağlayan router’lar, uydu bağlantı noktaları, bazı modemler ve kimi servis sağlayıcılar, akışı sürekli istenilen düzeyde tutarken hararet yapabilir.
İnternetin çökmesi dünya için doğal bir felaketten farksız. Neyse ki, “Bir de internet felaketi geliyor” bunalımına girmemize şimdilik gerek yok. Aşırı yüklenme internetin kendisine bir şey yapmıyor fakat erişim hızını belirgin biçimde yavaşlattığı bir gerçek. İş dünyası ve eğitim çalışmalarıyla tıp dünyasının iletişimi bundan her geçen gün daha fazla etkileniyor olabilir. Video konferans marifetiyle hayat akışını aynen koruma gayemiz, yavaşlamanın başlıca sebeplerinden. Arkadaşlarla üç-beş kaynatmak normal de sıkıntıdan ne yapacağını bulamayıp dünyanın video kaynaklarını termik santral gibi sömürenlerin duyumunu alıyoruz. Hazır evdeyken yıllardır ziyaret etmediği akrabalarına videoyla bağlananlar, kahvaltıda masaya telefonları koyup sülalece kahvaltı edenler, hatta telefonunu tribün yapıp PlayStation maçlarını izletenler... O esnada uzaktan eğitim vermeye çalışan öğretmenle bağlantı yavaşladıkça dersi kaynatmaya hazır öğrenciyi kim düşünsün? Online derste bağlantı kesilince sınıfta curcuna koptuğuna bizzat şahit oldum.
Uzaylılar kaçırmadıysa...
Bir de geleceğini düşünen üniversite öğrencisi var uzaktan dersine erişmeye çalışan. Evdeki internet hızını yükselteyim dese, zaten kalamadığı aparta, özel yurda hâlâ kira ödüyor, annesini, babasını internet faturasını katlamaya nasıl ikna etsin? Cebindeki interneti bitse, ekstra 1 gigabyte’ı iki günlük öğlen yemeği parası. İşler eve taşındığı için ofislerdeki yüksek hızlı bağlantılara uzak kaldık, içtiğimiz her kahveyi de paşalar gibi kendimiz ödüyoruz. Alt kattaki komşu teyzeleriyle bitcoin gününe bağlanacak diye işten geri kalma stresine girmeye hiç gerek yok!
Şimdiki gibi sıradışı zamanlarda internet trafiği, başkalarına duyarlılık göstermemiz gereken konular arasında. Toplumlardaki insaf seviyesinin marketteki tuvalet kâğıdı miktarından anlaşıldığı şu günlerde dünyaya göre iyi bir noktadayken, bu konuda da sağduyumuzu korumamızda fayda var. İnternet bağlantısı diğer tüm kaynaklar gibi sonsuz değil, ölçülü kullanmak en hayırlısı. Koronadan önce popüler bir internet esprisi vardı, şimdi tam yerini buldu: Sizi uzaylılar kaçırmadıysa canlı yayına bağlanmayın!
Farklı bir gelecek için
‘altın bilezikler’
İnternetten nasıl yapılacağını öğrenip ekrandan uzakta yapabileceğiniz pek çok faaliyet var. SkillShare, Udemy, Masterclass gibi yeni meziyetler öğreten platformlarda çizim yapmaktan enstrüman çalmaya, robot yapmaktan uzayı gözlemlemeye, yapı tamirat işlerinden bahçe ve bostan ekimine kadar onlarca şey öğrenebilirsiniz. Ayrıca yeni iş olanakları için ‘altın bilezikler’ edinmeniz de olası!
Yüzdelerle
internet trafiği
-Avrupa’nın yaygın GSM şebekesi Vodafone’un açıklamasına göre conona virüs nedeniyle internet kullanımı Avrupa’da yarı yarıya arttı.
-Tüm video yayınlarının internet trafiğinde kapladığı alan yüzde 60
-Verizon verilerine göre son bir haftada online oyun bağlantılarında yüzde 75 artış gerçekleşti.
-Netflix (yüzde 12.1) ve YouTube’un (yüzde 6.3) internette kullandığı toplam bant genişliği yüzde 18.4 Şimdilerdeyse iki video servisinin toplam internetin üçte birini kullandığı tahmin ediliyor.
-Wurl verilerine göre geçen hafta internetten yayın izleyenlerin oranı yüzde 20 arttı, kimi ülkelerde yüzde 40’a çıktı.
YENİ BİR ÜRÜN
Wi-Fi menzil genişleticiler
Evin her köşesi bağlanma noktası oldu fakat internet her yerde aynı çekmiyor. Menzil genişleticilerle Wi-Fi sinyalinizi yükseltebilirsiniz. Fiyatları 80-400 lira. Evin merkezinde, yüksekçe bir yere konumlandırın. TP-Link en çok tercih edilen marka. Asus, Xiaomi, Zyxel, D-Link ürünleri incelenebilir.