Teknoloji liderleri Başkan Trump’ı bağrına bastı

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ABD’nin en sansasyonel seçimlerinden şaşırtıcı ama sürpriz olmayan bir sonuçla galip çıkan Donald J. Trump yeniden ABD’nin seçili başkanı olur olmaz Silikon Vadisi’nin liderleri tarafından tebrik yağmuruna tutuldu. Bilindiği üzere Trump’ın en büyük destekçisi Elon Musk seçim günü yanında olduğu yeni başkanla birlikte hükümet kabinesinde olacak siyasi bir isim artık.

Trump’ın teknoloji dünyasına yakın duruşu, Silikon Vadisi liderleri arasında itibar görmesini sağlamıştı. Seçili Başkan Trump’ı ilk tebrik edenlerden biri, son zamanlarda ilgi odağı olan yapay zekâ şirketi Perplexity AI’ın CEO’su Aravind Srinivas oldu. Seçim gününde Gemini ve ChatGPT gibi popüler yapay zekâlar sonuçlara ilişkin içeriklere kapalıydı. Perplexity AI ise risk alarak sonuçları yayımladı ve eyaletlerin seçim haritalarını başarılı bir şekilde yansıtarak gecenin kazananlarından biri oldu.

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X hesabında Apple CEO’su Tim Cook “Başkan Trump, zaferinizi kutlarım” şeklinde başlayan mesajıyla heyecanını gizlemezken, kendileriyle çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade etti. Google ve Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai ise “Başkan Trump’a azimli zaferi için tebrikler” cümlesiyle başlayan mesajında Amerika’nın altın inovasyon çağında olduklarını ve herkese fayda sunmak için Trump yönetimiyle çalışmaya istekli ve kararlı olduklarını belirtti. Saygın bir teknoloji yatırımcısı olan, LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman ise demokrasiyle ilgili yaşanan endişeleri hatırlatarak daha parlak bir gelecek için hep birlikte çalışmanın önemini uzun bir mesajla vurguladı.

Open AI’ın CEO’su Sam Altman ise küçük harflerle yazdığı mesajında “Başkan Trump’a tebrikler. İşinde büyük başarılar dilerim” dedi ve ikinci mesajında “ABD’nin yapay zekâyı demokratik değerlerle geliştirme konusundaki liderliğini koruması kritik derecede önemlidir” sözlerini paylaştı. Yapay zekâ alanında ‘ipleri serbest’ bırakabileceği, icraatlarıyla spekülasyonlar yaratan Donald Trump’ın sıradışı fikirlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Elon Musk’ın danışmanlığıyla birlikte yapay zekâyı kontrol altında tutmaya yarayan etik ve teknik sınırlamaların gevşetilmesi, hatta kaldırılması parlamento gündemine gelecek konulardan biri. Trump yönetimi süresince yapay zekânın gelişimi önünde bir engel kalmayacağı ancak bunun insanlık için sonuçları olabileceği düşünülüyor.

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KISA KISA

Dünyanın en değerli şirketi haline geldi

Yıllar önce bilgisayarlar için ürettiği grafik ekran kartlarıyla tanınan başarılı bir şirket olan NVIDIA vaktiyle kendisinin büyük müşterileri olan tüm teknoloji şirketlerini geride bıraktı ve Microsoft ve Apple’ı da sollayarak dünyanın en değerli şirketi haline geldi. Dünyadaki en kıymetli ürünün bir bilgisayar çipi olduğunu resmen tescilleyen bu tarihi gelişme, çarşamba akşamı NVIDIA’nın piyasa değerinin 3,57 trilyon dolara ulaşmasıyla gerçekleşti. Son yıllarda yaşanan AI patlaması, yapay zekâ sunucuları için çip üreten NVIDIA’nın değerinin kısa sürede katlanmasına sebep olmuştu. Geçen yıl yüzde 218 büyüme kaydeden NVIDIA’nın değeri son 5 yılda yüzde 3.000 artış gösterdi.

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ChatGPT yeni ‘Arama/Search’ özelliğiyle geliyor





Chat botlarının gelecekte arama motorlarına rakip olabileceğini hatta yerlerini alabileceğini yapay zekânın ortaya çıktığı ilk zamanlarda yazmaya başlamıştık. O zamanlarda bunun doğal bir geçiş olacağını ve insanların arama motoru yerine chat bot tercih edeceğini düşünüyorduk. Zamanla öyle de olmaya başlamıştı. Ancak OpenAI, işin gidişatını daha net bir çizgiyle belirlemeye karar verdi ve ana sayfasına yeni arama motorunun ‘Search’ düğmesini ekledi. Öncelikle aylık 20 dolar ödeyen ChatGPT Plus üyelerine sunulacak özelliğin gelecek aylarda herkese açılacağı belirtiliyor. Arama sorusuna yine diyalog şeklinde yanıt verirken konuyla ilgili linkleri de gösterecek olan ChatGPT Search, kurulduğundan bu yana Google’ın karşısına çıkan ilk ciddi rakip olacak.

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İlk ‘ahşap uydu’ uzaya gitti





Japonlar derin kültürlerine yakışır bir stille geliştirdikleri dünyanın ilk ahşap uydusunu çalışır hale getirerek nihayet uzaya yolladılar. Geçen hafta SpaceX Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşan küçük uydunun ismi LignoSat. Ligno, Latincede tahta, ahşap anlamına gelen ‘lignum’dan türetilmiş. Metal, plastik ve cam aksamlı uyduların yörüngede yarattığı kirliliği önleme ve doğal materyalden üretme fikriyle geliştirilen uyduda ‘hanoki’ adlı Japonya’ya özgü bir manolya ağacı kullanılmış. NASA’nın eski astronotlarından mühendis Takao Doi’nin tasarladığı fikir, Kyoto Üniversitesi tarafından geliştirilmiş. Honoki ağacı, Samuray kılıçlarının kını için kullanılan çok sağlam ve radyasyona dayanıklı olan bir ağaç. Japonların geliştirdiği uydunun montaj teknolojisiyse yüzlerce yıllık. Yapıştırıcı, vida vesaire olmadan ahşap birleştirme sanatı olan Japon ‘saşimono’ ustaları, kadim tekniklerini bu kez kusursuz bir uyduyu birleştirmek için kullanmışlar.