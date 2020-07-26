SalgÄ±nda aÅŸk baÅŸkadÄ±r

Pandemi süreci yaÅŸamÄ±n her yönünü olduÄŸu gibi cinselliÄŸi de hÄ±zla evrimleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Karantina sÄ±rasÄ±nda her ÅŸeyi evden yapmaya alÄ±ÅŸan insanlÄ±k, elbette cinsel iliÅŸkinin hazzÄ±na da evden ulaÅŸmanÄ±n yolunu bulmalÄ±ydÄ±. Buldu da!
Karantinada cinsellik bekÃ¢rlar iÃ§in ayrÄ±, Ã§iftler iÃ§in ayrÄ± bir sÄ±nava dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. BekÃ¢rlar yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ve belirsizliÄŸin iÃ§inde temel arzularÄ±ndan mahrum kalÄ±rken, sÃ¼rekli dip dibe kalan Ã§iftler cinselliÄŸi tÃ¼ketmeyle yÃ¼zleÅŸti. Uzak mesafeli iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼renler de mecburi bir â€˜seks orucunaâ€™ girdiler. EsasÄ±nda cinsel enerjiyi boÅŸa tÃ¼ketmeyip bedende tutmanÄ±n sayÄ±sÄ±z faydasÄ± olduÄŸu biliniyor. Hindistanâ€™Ä±n yogik Ã¶ÄŸretilerinde â€˜brahmaÃ§aryaâ€™ yolunu seÃ§enler adanmÄ±ÅŸlÄ±k, nefsi kontrol ve saflaÅŸma adÄ±na Ã¶mÃ¼r boyu cinsel birleÅŸmeyi reddederler.
Kadim Ã¶ÄŸretiler nefsani arzularÄ± binlerce yÄ±ldÄ±r terbiye ededursun, pandemi dÃ¶nemindeki seks yoksunluÄŸuna teknolojinin cevabÄ± Ã§ok hÄ±zlÄ± geldi. Karantina sÄ±rasÄ±nda her ÅŸeyi evden yapmaya alÄ±ÅŸan insanlÄ±k, elbette cinsel aÃ§lÄ±ÄŸÄ± da evden gidermenin yoluna bakmalÄ±ydÄ±... Son haberlere gÃ¶re pandemi dÃ¶neminde sanal seks iÃ§eriklerine yÃ¶nelik talep patlamasÄ± yaÅŸandÄ±. Sanal gerÃ§eklik baÅŸlÄ±klarÄ±yla deneyimlenen seks videolarÄ±, izlemenin Ã¶tesinde filmin iÃ§inde â€˜yer almaâ€™ imkÃ¢nÄ± sunuyor.
BaÅŸka bir yenilikse cinsel deneyimlerin etkileÅŸimli â€˜oyuncaklarlaâ€™ geliÅŸtirilmesi. Yeni seks oyuncaklarÄ±nÄ±n titreÅŸim Ã¶zelliÄŸi, filmlerin heyecanlÄ± anlarÄ±yla senkronize ediliyor. Heyecan dozu arttÄ±kÃ§a titreÅŸim yÃ¼kseliyor ve kullanÄ±cÄ±lara filmi daha zengin duyularla deneyimleme imkÃ¢nÄ± sunuyor.Â
FiyatÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼pÂ oyunu deÄŸiÅŸtirdiler
Kaliteli bir sanal gerÃ§eklik deneyimi yaÅŸamak iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§mak ÅŸart. VR baÅŸlÄ±klarÄ± pahalÄ±, bilgisayarÄ±n da gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± gerek... Ä°nsanlarÄ±n bunun iÃ§in yÃ¼zlerce dolar harcamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren KIIROO, uygun fiyatlÄ± bir VR seks kiti tasarlayarak oyunu deÄŸiÅŸtirdi. Amsterdam merkezli KIIROO, seks ve teknolojiyi buluÅŸturan bir ÅŸirket. GeliÅŸtirdikleri Ã¼rÃ¼nler, insanlarÄ±n cinsel etkileÅŸimini teknolojiyle zenginleÅŸtirmeye odaklanÄ±yor. KIIROOâ€™nun Titan adlÄ± yeni Ã¼rÃ¼n seti, erkekler iÃ§in tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ bir sanal seks kiti. 199 dolarlÄ±k kitte sanal gÃ¶zlÃ¼k, titreÅŸimli kÄ±lÄ±f ve hijyenik yaÄŸlar mevcut. Sanal gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in akÄ±llÄ± telefon yeterli. KadÄ±nlar iÃ§in de geniÅŸ Ã¼rÃ¼n yelpazeleri var.
Titanâ€™Ä±n en ilginÃ§ Ã¶zelliÄŸiyse internet Ã¼zerinden kontrol edilebilmesi. Sanal cinselliÄŸi deneyimleyen kiÅŸi, kendi cihazÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ uzaktaki partnerinin eline bÄ±rakabiliyor. Pandemi sÃ¼reci yaÅŸamÄ±n her yÃ¶nÃ¼nÃ¼ olduÄŸu gibi cinselliÄŸi de evrimleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Dileyelim ki yepyeni etkileÅŸimler, giderek nefsani tÃ¼ketime dÃ¶nÃ¼ÅŸen cinselliÄŸin yeniden derin anlayÄ±ÅŸlara ve yÃ¼ksek bilince kavuÅŸmasÄ±na vesile olsun...
UZAK MESAFEDEKÄ° SEVGÄ°LÄ°LEREÂ SANAL YAKINLIK
Pandemi dÃ¶neminde seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ± ve kapanan sÄ±nÄ±rlar, uzak mesafeli iliÅŸkilerin arasÄ±nÄ± iyice aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Neyse ki artÄ±k Ã§iftlerin dokunma ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan teknolojiler var. KIIROO tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen teknolojik seks oyuncaklarÄ±, Ã§iftlerin dokunma hissini hassasiyetle algÄ±layÄ±p birbirleri arasÄ±nda realistik biÃ§imde aktarabiliyor. Ã‡iftler iÃ§in â€˜kitâ€™ ÅŸeklinde satÄ±lan Ã¼rÃ¼nler, internet Ã¼zerinden birbirine baÄŸlanÄ±p titreÅŸimler ve basÄ±nÃ§ yoluyla hisleri iletiyor. Sistem, pandemide yeni iliÅŸki ararken sosyal mesafeyi korumak isteyenlere de gÃ¼venli bir seÃ§enek sunuyor.
Sandra Bullock ve Sylvester Stalloneâ€™un rol aldÄ±ÄŸÄ± 1993 yapÄ±mÄ± â€˜Demolition Manâ€™... 2032â€™de geÃ§en Ã¼topik filmde insanlar arasÄ±nda cinsel temas sona ermiÅŸ, yerine beyin dalgalarÄ±nÄ± aktaran baÅŸlÄ±klar yoluyla uzaktan seviÅŸme deneyimleri yaÅŸanÄ±yordu. 2032â€™yi beklemeye gerek kalmadÄ±. KIIROO, izlemenin Ã¶tesinde filmin iÃ§indeÂâ€˜yer almaâ€™ imkÃ¢nÄ± sunuyor. Yeni seks oyuncaklarÄ±nÄ±n titreÅŸim Ã¶zelliÄŸi, filmlerin heyecanlÄ± anlarÄ±yla senkronize ediliyor.
Ã‡OCUK Ä°STEYENLERE Ã‡Ã–PÃ‡ATANLIK UYGULAMASI: HEYBABY!
YalnÄ±zca bekÃ¢r anne-babalarÄ± ve Ã§ocuk sahibi olmak isteyenleri kabul ediyor. KayÄ±t sÄ±rasÄ±nda bir anket formu dolduran adaylar, gelecek planlarÄ±nÄ± ve nasÄ±l bir aile hayal ettiklerini belirtiyorlar. Ä°yi birer anne-baba olacaklarÄ±nÄ± hissettirecek bilgiler eklemeleri eÅŸleÅŸme ÅŸansÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor. Uygulama ÅŸimdilik sadece ABDâ€™de hizmet verecek.
SalgÄ±nda aÅŸk baÅŸkadÄ±r
Pandemi süreci yaÅŸamÄ±n her yönünü olduÄŸu gibi cinselliÄŸi de hÄ±zla evrimleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Karantina sÄ±rasÄ±nda her ÅŸeyi evden yapmaya alÄ±ÅŸan insanlÄ±k, elbette cinsel iliÅŸkinin hazzÄ±na da evden ulaÅŸmanÄ±n yolunu bulmalÄ±ydÄ±. Buldu da!
Karantinada cinsellik bekÃ¢rlar iÃ§in ayrÄ±, Ã§iftler iÃ§in ayrÄ± bir sÄ±nava dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. BekÃ¢rlar yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ve belirsizliÄŸin iÃ§inde temel arzularÄ±ndan mahrum kalÄ±rken, sÃ¼rekli dip dibe kalan Ã§iftler cinselliÄŸi tÃ¼ketmeyle yÃ¼zleÅŸti. Uzak mesafeli iliÅŸki sÃ¼rdÃ¼renler de mecburi bir â€˜seks orucunaâ€™ girdiler. EsasÄ±nda cinsel enerjiyi boÅŸa tÃ¼ketmeyip bedende tutmanÄ±n sayÄ±sÄ±z faydasÄ± olduÄŸu biliniyor. Hindistanâ€™Ä±n yogik Ã¶ÄŸretilerinde â€˜brahmaÃ§aryaâ€™ yolunu seÃ§enler adanmÄ±ÅŸlÄ±k, nefsi kontrol ve saflaÅŸma adÄ±na Ã¶mÃ¼r boyu cinsel birleÅŸmeyi reddederler.
Kadim Ã¶ÄŸretiler nefsani arzularÄ± binlerce yÄ±ldÄ±r terbiye ededursun, pandemi dÃ¶nemindeki seks yoksunluÄŸuna teknolojinin cevabÄ± Ã§ok hÄ±zlÄ± geldi. Karantina sÄ±rasÄ±nda her ÅŸeyi evden yapmaya alÄ±ÅŸan insanlÄ±k, elbette cinsel aÃ§lÄ±ÄŸÄ± da evden gidermenin yoluna bakmalÄ±ydÄ±... Son haberlere gÃ¶re pandemi dÃ¶neminde sanal seks iÃ§eriklerine yÃ¶nelik talep patlamasÄ± yaÅŸandÄ±. Sanal gerÃ§eklik baÅŸlÄ±klarÄ±yla deneyimlenen seks videolarÄ±, izlemenin Ã¶tesinde filmin iÃ§inde â€˜yer almaâ€™ imkÃ¢nÄ± sunuyor.
BaÅŸka bir yenilikse cinsel deneyimlerin etkileÅŸimli â€˜oyuncaklarlaâ€™ geliÅŸtirilmesi. Yeni seks oyuncaklarÄ±nÄ±n titreÅŸim Ã¶zelliÄŸi, filmlerin heyecanlÄ± anlarÄ±yla senkronize ediliyor. Heyecan dozu arttÄ±kÃ§a titreÅŸim yÃ¼kseliyor ve kullanÄ±cÄ±lara filmi daha zengin duyularla deneyimleme imkÃ¢nÄ± sunuyor.Â
FiyatÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼pÂ oyunu deÄŸiÅŸtirdiler
Kaliteli bir sanal gerÃ§eklik deneyimi yaÅŸamak iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± aÃ§mak ÅŸart. VR baÅŸlÄ±klarÄ± pahalÄ±, bilgisayarÄ±n da gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ± gerek... Ä°nsanlarÄ±n bunun iÃ§in yÃ¼zlerce dolar harcamayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren KIIROO, uygun fiyatlÄ± bir VR seks kiti tasarlayarak oyunu deÄŸiÅŸtirdi. Amsterdam merkezli KIIROO, seks ve teknolojiyi buluÅŸturan bir ÅŸirket. GeliÅŸtirdikleri Ã¼rÃ¼nler, insanlarÄ±n cinsel etkileÅŸimini teknolojiyle zenginleÅŸtirmeye odaklanÄ±yor. KIIROOâ€™nun Titan adlÄ± yeni Ã¼rÃ¼n seti, erkekler iÃ§in tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ bir sanal seks kiti. 199 dolarlÄ±k kitte sanal gÃ¶zlÃ¼k, titreÅŸimli kÄ±lÄ±f ve hijyenik yaÄŸlar mevcut. Sanal gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmak iÃ§in akÄ±llÄ± telefon yeterli. KadÄ±nlar iÃ§in de geniÅŸ Ã¼rÃ¼n yelpazeleri var.
Titanâ€™Ä±n en ilginÃ§ Ã¶zelliÄŸiyse internet Ã¼zerinden kontrol edilebilmesi. Sanal cinselliÄŸi deneyimleyen kiÅŸi, kendi cihazÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ uzaktaki partnerinin eline bÄ±rakabiliyor. Pandemi sÃ¼reci yaÅŸamÄ±n her yÃ¶nÃ¼nÃ¼ olduÄŸu gibi cinselliÄŸi de evrimleÅŸtirmeye baÅŸladÄ±. Dileyelim ki yepyeni etkileÅŸimler, giderek nefsani tÃ¼ketime dÃ¶nÃ¼ÅŸen cinselliÄŸin yeniden derin anlayÄ±ÅŸlara ve yÃ¼ksek bilince kavuÅŸmasÄ±na vesile olsun...
UZAK MESAFEDEKÄ° SEVGÄ°LÄ°LEREÂ SANAL YAKINLIK
Pandemi dÃ¶neminde seyahat kÄ±sÄ±tlamalarÄ± ve kapanan sÄ±nÄ±rlar, uzak mesafeli iliÅŸkilerin arasÄ±nÄ± iyice aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Neyse ki artÄ±k Ã§iftlerin dokunma ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan teknolojiler var. KIIROO tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen teknolojik seks oyuncaklarÄ±, Ã§iftlerin dokunma hissini hassasiyetle algÄ±layÄ±p birbirleri arasÄ±nda realistik biÃ§imde aktarabiliyor. Ã‡iftler iÃ§in â€˜kitâ€™ ÅŸeklinde satÄ±lan Ã¼rÃ¼nler, internet Ã¼zerinden birbirine baÄŸlanÄ±p titreÅŸimler ve basÄ±nÃ§ yoluyla hisleri iletiyor. Sistem, pandemide yeni iliÅŸki ararken sosyal mesafeyi korumak isteyenlere de gÃ¼venli bir seÃ§enek sunuyor.
Sandra Bullock ve Sylvester Stalloneâ€™un rol aldÄ±ÄŸÄ± 1993 yapÄ±mÄ± â€˜Demolition Manâ€™... 2032â€™de geÃ§en Ã¼topik filmde insanlar arasÄ±nda cinsel temas sona ermiÅŸ, yerine beyin dalgalarÄ±nÄ± aktaran baÅŸlÄ±klar yoluyla uzaktan seviÅŸme deneyimleri yaÅŸanÄ±yordu. 2032â€™yi beklemeye gerek kalmadÄ±. KIIROO, izlemenin Ã¶tesinde filmin iÃ§indeÂâ€˜yer almaâ€™ imkÃ¢nÄ± sunuyor. Yeni seks oyuncaklarÄ±nÄ±n titreÅŸim Ã¶zelliÄŸi, filmlerin heyecanlÄ± anlarÄ±yla senkronize ediliyor.
Ã‡OCUK Ä°STEYENLERE Ã‡Ã–PÃ‡ATANLIK UYGULAMASI: HEYBABY!
YalnÄ±zca bekÃ¢r anne-babalarÄ± ve Ã§ocuk sahibi olmak isteyenleri kabul ediyor. KayÄ±t sÄ±rasÄ±nda bir anket formu dolduran adaylar, gelecek planlarÄ±nÄ± ve nasÄ±l bir aile hayal ettiklerini belirtiyorlar. Ä°yi birer anne-baba olacaklarÄ±nÄ± hissettirecek bilgiler eklemeleri eÅŸleÅŸme ÅŸansÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±yor. Uygulama ÅŸimdilik sadece ABDâ€™de hizmet verecek.