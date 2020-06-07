Milyarderlerin uzay yarışı

SpaceX’in uzaya astronot taşıyan ilk özel şirket olması az bir başarı değil! Ancak uzayı kolonileştirmek için milyarderlerin birbiriyle yarışması akıllara birçok soru getiriyor: Elon Musk ve Jeff Bezos’un bu işten çıkarı ne? Neden Dünya’yı daha iyi bir yere dönüştürmek için para harcamıyorlar?
SpaceX’in Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırması geçen haftanın büyük olayıydı. Ticari bir firma ilk kez uzaya insan taşıdı... Başarılı bir kalkış, kusursuz bir kenetlenme; sağ salim astronotlar, dünyanın en mutlu patronu Elon Musk... Tarih, gelecekte bu başarıya elbette yer verecek. Ancak insanlık belleğinde Yuri Gagarin’in uzay uçuşu veya Neil Armstrong’un Ay’a inişine yakın bir hatıraya dönüşmeyeceği muhakkak...
Elon Musk’ın yerinde olsam, “İnsanlık için küçük, uzay ticareti için büyük bir adım” diye bir cümle kurar mıydım bilemiyorum. Ancak SpaceX’in taşıdığı astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley’nin uzaydaki ilk icraatları New York Borsası’nın açılış çanını çalmak oldu. Elbette yiğidin hakkını vermeli! Bugüne kadar ancak devletlerin finanse edebildiği bir girişimi sonuçlandırabilmek özel sektör adına gerçekten büyük bir başarı.
Kolonize etme arzusu DNA’mızda mı var?
Elon Musk’ı az çok tanıyanlar, hayallerinin roket fırlatmaktan çok daha öteye uzandığını bilir. Musk, Mars’ı kolonize etme vizyonuyla tanınan bir girişimci. Üstelik fütüristik yerleşimlerin ötesinde Mars’ı Dünya gibi yaşanabilir hale getirmeyi hayal ediyor.
İnsanlığı uzaya taşıma hayallerinden söz eden tek milyarder Musk değil. Amazon.com’un kurucusu, dünyanın en zengin işinsanı Jeff Bezos uzayda kolonizasyon fantezisinin farklı bir kolunu parselliyor. SpaceX’in yörüngedeki tek rakibi Blue Origin şirketinin sahibi olan Bezos, Güneş Sistemi’nde dev koloniler inşa edip insan ırkını uzaya yayma hayali kuruyor. Neden? “Böylece insanlık yüzlerce Mozart, binlerce Einstein yetiştirebilir” diye açıklıyor Bay Bezos.
Peki ne oluyor da aklı başında ünlü milyarderler, mis gibi Dünya dururken uzaya yerleşmeyi hedefliyor?
Ortak gerekçeleri: “Olur da Dünya yaşanmaz hale gelirse...” Meteor çarpabilir, doğal felaketler olur, insanlar mahveder, kıyamet kopar... Uzayı kolonize etme fikri sadece ünlü işinsanlarının tekelinde değil üstelik. ‘Komşunun bahçesi hep daha yeşil görünür’ misali, farklı dünya arayışında olanlar, ‘buralar çok sıkıştı, az öteye ilerleyelim’ motivasyonu taşıyanlar var. Kimi bilim insanlarına göreyse kolonize etme arzusu insanın DNA’sında yer alıyor. Uzaklara yayılıp bir yerleri ele geçirmezsek içimiz rahat etmiyor.
Gelin, biraz da olayın fizibilitesine bakalım: Uzaya yük taşımanın kilogram başına yaklaşık 3000 dolar maliyeti var. Misal şu astronotların borsa açılışı için çaldığı çan... İstasyonda bulunmasaydı, yörüngeye taşınması en az 2000 dolar tutardı. Dokuz ayda varılan Mars’a tonlarca ağırlıkta tesis kurmanın maliyetini varın siz hayal edin. Uzayı kolonize etme planlarını akıldışı bulanlardan biri de ‘Cosmos’ dizisiyle tanıdığımız ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson. Sözü edilen planların gerçekliğinden ve gereğinden ziyade, hayal kurma kısmının insanları cezbettiğini anlatıyor. Bir de Antarktika örneği veriyor: “Kimsenin yaşamadığı Antarktika kıtası Mars’ın her yerinden çok daha sulu ve sıcak. Buna rağmen neden kimse kolonize etmiyor” diyerek durumu karikatürize ediyor.
Uzayı kolonize etmeye büyük ihtimalle ne Musk’ın ne de Bezos’un ömrü yetecek. Gelgelelim, uzay ticareti işindeki bu iki milyarder fantastik planlarıyla ilgi odağı olmayı, gündem yaratmayı seviyor.
Başarıları ‘büyük zafer’ olarak yansıtılıyor
Çünkü bu vizyonlar şirketleri ve markaları için iyi prim yapıyor. Daha yolun çok başında oldukları halde, elde ettikleri başarılar büyük zaferler olarak yansıtılıyor. Düşünün, vapurda limon sıkacağı satan işportacı, dev alışveriş merkezleri kuracağını söyleyerek reklam yapıyor, yatırımcıları heyecanlandırıyor. Devlet ödeneklerine kolaylık sağlıyor... Öte yandan Elon Musk, hepimize ait olan gökyüzünü kendi çıkarları için binlerce uyduyla kaplamaya başladı. Amazon.com ise geleceğin sokaklarını vızıltılı alışveriş drone’larıyla doldurmayı planlıyor. Ünlü iş insanlarının maksadı sahiden insanlığı kurtarmaksa acaba sahip oldukları milyarlarca doların ne kadarını Dünya’yı iyileştirmeye harcıyorlar?
SEKTÖR TRİLYONERLİK VÂDEDİYOR
Uzay sektörünün bugünkü hacmi 350 milyar dolara yakın. Buna gelişmiş ülkelerin uzay harcamaları; GPS’ler, iletişim ve TV uyduları da dahil. Ancak bu sadece başlangıç. Jeff Bezos ve Elon Musk’ın önde götürdüğü uzay yarışının diğer büyük oyuncusu Sir Richard Branson, Virgin Galactic firmasıyla uzay turizminin öncüsü olma yolunda. Uzay turizmi gelecekte büyük bir ekonomi oluşturacak. Asıl cevherse uzay madenciliğinde. Göktaşlarından kıymetli madenleri çıkarabilen girişimciler geleceğin ilk dolar trilyonerleri olacak.
ATOM BOMBALARIYLA ATMOSFER
SpaceX’in ‘Terraform Mars’ adlı projesi Mars’ta binlerce atom bombası patlatıp atmosferini yeniden canlandırmayı bile kapsıyor! En az 1000 yıl
sürecek, yüz milyarlarca dolar maliyetli bir tasarı.
UZAYI İSTİLA PLANI!
Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos’a göre milyonlarca koloni inşa edilirse yaklaşık 1 trilyon insan uzayda yaşayabilir. Yanlış okumadınız, 1 trilyon!
Milyarderlerin uzay yarışı
SpaceX’in uzaya astronot taşıyan ilk özel şirket olması az bir başarı değil! Ancak uzayı kolonileştirmek için milyarderlerin birbiriyle yarışması akıllara birçok soru getiriyor: Elon Musk ve Jeff Bezos’un bu işten çıkarı ne? Neden Dünya’yı daha iyi bir yere dönüştürmek için para harcamıyorlar?
SpaceX’in Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırması geçen haftanın büyük olayıydı. Ticari bir firma ilk kez uzaya insan taşıdı... Başarılı bir kalkış, kusursuz bir kenetlenme; sağ salim astronotlar, dünyanın en mutlu patronu Elon Musk... Tarih, gelecekte bu başarıya elbette yer verecek. Ancak insanlık belleğinde Yuri Gagarin’in uzay uçuşu veya Neil Armstrong’un Ay’a inişine yakın bir hatıraya dönüşmeyeceği muhakkak...
Elon Musk’ın yerinde olsam, “İnsanlık için küçük, uzay ticareti için büyük bir adım” diye bir cümle kurar mıydım bilemiyorum. Ancak SpaceX’in taşıdığı astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley’nin uzaydaki ilk icraatları New York Borsası’nın açılış çanını çalmak oldu. Elbette yiğidin hakkını vermeli! Bugüne kadar ancak devletlerin finanse edebildiği bir girişimi sonuçlandırabilmek özel sektör adına gerçekten büyük bir başarı.
Kolonize etme arzusu DNA’mızda mı var?
Elon Musk’ı az çok tanıyanlar, hayallerinin roket fırlatmaktan çok daha öteye uzandığını bilir. Musk, Mars’ı kolonize etme vizyonuyla tanınan bir girişimci. Üstelik fütüristik yerleşimlerin ötesinde Mars’ı Dünya gibi yaşanabilir hale getirmeyi hayal ediyor.
İnsanlığı uzaya taşıma hayallerinden söz eden tek milyarder Musk değil. Amazon.com’un kurucusu, dünyanın en zengin işinsanı Jeff Bezos uzayda kolonizasyon fantezisinin farklı bir kolunu parselliyor. SpaceX’in yörüngedeki tek rakibi Blue Origin şirketinin sahibi olan Bezos, Güneş Sistemi’nde dev koloniler inşa edip insan ırkını uzaya yayma hayali kuruyor. Neden? “Böylece insanlık yüzlerce Mozart, binlerce Einstein yetiştirebilir” diye açıklıyor Bay Bezos.
Peki ne oluyor da aklı başında ünlü milyarderler, mis gibi Dünya dururken uzaya yerleşmeyi hedefliyor?
Ortak gerekçeleri: “Olur da Dünya yaşanmaz hale gelirse...” Meteor çarpabilir, doğal felaketler olur, insanlar mahveder, kıyamet kopar... Uzayı kolonize etme fikri sadece ünlü işinsanlarının tekelinde değil üstelik. ‘Komşunun bahçesi hep daha yeşil görünür’ misali, farklı dünya arayışında olanlar, ‘buralar çok sıkıştı, az öteye ilerleyelim’ motivasyonu taşıyanlar var. Kimi bilim insanlarına göreyse kolonize etme arzusu insanın DNA’sında yer alıyor. Uzaklara yayılıp bir yerleri ele geçirmezsek içimiz rahat etmiyor.
Gelin, biraz da olayın fizibilitesine bakalım: Uzaya yük taşımanın kilogram başına yaklaşık 3000 dolar maliyeti var. Misal şu astronotların borsa açılışı için çaldığı çan... İstasyonda bulunmasaydı, yörüngeye taşınması en az 2000 dolar tutardı. Dokuz ayda varılan Mars’a tonlarca ağırlıkta tesis kurmanın maliyetini varın siz hayal edin. Uzayı kolonize etme planlarını akıldışı bulanlardan biri de ‘Cosmos’ dizisiyle tanıdığımız ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson. Sözü edilen planların gerçekliğinden ve gereğinden ziyade, hayal kurma kısmının insanları cezbettiğini anlatıyor. Bir de Antarktika örneği veriyor: “Kimsenin yaşamadığı Antarktika kıtası Mars’ın her yerinden çok daha sulu ve sıcak. Buna rağmen neden kimse kolonize etmiyor” diyerek durumu karikatürize ediyor.
Uzayı kolonize etmeye büyük ihtimalle ne Musk’ın ne de Bezos’un ömrü yetecek. Gelgelelim, uzay ticareti işindeki bu iki milyarder fantastik planlarıyla ilgi odağı olmayı, gündem yaratmayı seviyor.
Başarıları ‘büyük zafer’ olarak yansıtılıyor
Çünkü bu vizyonlar şirketleri ve markaları için iyi prim yapıyor. Daha yolun çok başında oldukları halde, elde ettikleri başarılar büyük zaferler olarak yansıtılıyor. Düşünün, vapurda limon sıkacağı satan işportacı, dev alışveriş merkezleri kuracağını söyleyerek reklam yapıyor, yatırımcıları heyecanlandırıyor. Devlet ödeneklerine kolaylık sağlıyor... Öte yandan Elon Musk, hepimize ait olan gökyüzünü kendi çıkarları için binlerce uyduyla kaplamaya başladı. Amazon.com ise geleceğin sokaklarını vızıltılı alışveriş drone’larıyla doldurmayı planlıyor. Ünlü iş insanlarının maksadı sahiden insanlığı kurtarmaksa acaba sahip oldukları milyarlarca doların ne kadarını Dünya’yı iyileştirmeye harcıyorlar?
SEKTÖR TRİLYONERLİK VÂDEDİYOR
Uzay sektörünün bugünkü hacmi 350 milyar dolara yakın. Buna gelişmiş ülkelerin uzay harcamaları; GPS’ler, iletişim ve TV uyduları da dahil. Ancak bu sadece başlangıç. Jeff Bezos ve Elon Musk’ın önde götürdüğü uzay yarışının diğer büyük oyuncusu Sir Richard Branson, Virgin Galactic firmasıyla uzay turizminin öncüsü olma yolunda. Uzay turizmi gelecekte büyük bir ekonomi oluşturacak. Asıl cevherse uzay madenciliğinde. Göktaşlarından kıymetli madenleri çıkarabilen girişimciler geleceğin ilk dolar trilyonerleri olacak.
ATOM BOMBALARIYLA ATMOSFER
SpaceX’in ‘Terraform Mars’ adlı projesi Mars’ta binlerce atom bombası patlatıp atmosferini yeniden canlandırmayı bile kapsıyor! En az 1000 yıl
sürecek, yüz milyarlarca dolar maliyetli bir tasarı.
UZAYI İSTİLA PLANI!
Blue Origin’in sahibi Jeff Bezos’a göre milyonlarca koloni inşa edilirse yaklaşık 1 trilyon insan uzayda yaşayabilir. Yanlış okumadınız, 1 trilyon!