Mars yolcuları dondurulup zaman yolcusu olabilir mi?

Teksas’ta temelleri yeni atılan ‘Zaman Gemisi’ adlı kompleks, insanları dondurarak geleceğe taşımayı hedefliyor. Bilimkurgu filmlerinden aşina olduğumuz bir konsept... Uzak uzay misyonu için ‘astronotları canlı dondurma’ da gündemde.
Elinizin altında bir zaman makinesi olsa, geleceğe kaçıp dünyanın kaotik gündeminden kurtulmak ister miydiniz? Teorik olarak zamanda geleceğe yolculuk yapmak mümkün. Ancak gittiğinizde asla geri dönmeyeceğinizi peşinen kabul etmeniz gerekiyor. Üstelik hiç tanımadığınız bir dünyaya sıfırdan adapte olmak koşuluyla...
Milyonlarca dolarlık yatırımla araştırmalarına başlayan Teksas’taki ‘Zaman Gemisi’ (Timeship) kompleksi, canlı hücrelerin ultra düşük ısılarda dondurulduğu kriyojeni tekniğine odaklanıyor. Amaç insanların bedenlerini dondurup saklayarak, gelecekte yeniden canlandırma teknolojisini keşfedecek bir topluma nakletmek. Projenin başındaki isim Stephen Valentine, Science Focus dergisine verdiği demeçte “Zaman Gemisi insanların gelecekteki başka bir zamana seyahat etmesini sağlayacak” diyor.
Zaman Gemisi kompleksi Teksas’ta 800 hektarlık araziye kurulu. Mimari detayları uzay mekiği hissi veriyor. Dondurulan insanların yüzyıllarca saklanabilmesi için tüm şartlar düşünülmüş. Tesis tamamen şebeke dışı çalışıyor. Böylece olası kesintilerden etkilenmiyor. Sel, deprem gibi doğal afetlerden olabilecek en uzak ve sağlam noktaya konuşlanmış. Binlerce bedenin saklanacağı dondurucu pod’lar, nükleer savaşa bile dayanıklı tasarlanan kalın surların ortasına yerleştirilmiş.
Seneye test başlıyor
Gelecek sene ilk dondurucu pod’larını test etmeye hazırlanan Zaman Gemisi; embriyolar, DNA’lar, organlar, sperm ve kök hücreler gibi kıymetli dokuları da saklayacak. Kriyojenik dondurma tekniğinde beden sıvıları dışarı alınarak ayrıca muhafaza ediliyor. Böylece -130 derecede şokla dondurulan sıvıların kristalize olup dokulara hasar vermesi önleniyor.
Gelgelelim dondurmaktan ziyade asıl mesele, bedenin daha sonra sağlıklı biçimde nasıl çözüleceği ve yeniden hayata döndürüleceği. Bütün ihtimaller gelecek kuşakların teknolojiyi keşfedeceği öngörüsüne dayanıyor. Yani dondurulmaya karar veren insan hangi çağda uyanacağına dair sadece hayal kurabilir. Tabii şayet uyandırılırsa...
Zaman Gemisi ‘seyahatlere’ hazır olduğunda ilk müşterileri cansız bedenler ve ölmek üzere olan hastalar olacak. Kanser gibi ileride tedavisi bulunacağı düşünülen hastalıklara alternatif sunacak. Gelecekte tıbbi ölümlerin geri döndürülebileceği düşünülüyor. Canlı bedenlerin dondurulması medikal ve yasal anlamda karmaşık bir süreç olduğu için şimdilik söz konusu değil. Günün birinde mümkün olacağı düşünülüyor. NASA ve diğer uzay araştırma merkezleri, Mars görevi gibi onlarca yıl sürecek yolculukları için astronotları dondurma fikriyle ilgileniyor.
Geleceğe uyanan bir insanı yeni hayatında nelerin bekleyeceği bambaşka bir konu... Yüzyıllar sonra muhtemelen bütün parasını ve elbette tanıdığı herkesi kaybetmiş olacak. Ultra modern bir hiper topluma kolay ayak uyduramayacağı ve yapacak iş bulma ihtimalinin azalacağı düşünülebilir. Yine de gelecek sonsuz olasılıklar barındırıyor. İnsan, adaptasyonu güçlü bir varlık, mutlaka bir yolunu bulacaktır.
Beden araç mı?
Kanımca asıl soru, zamanı gelmiş bir ölümü ertelemeyi neden bu kadar arzuladığımız? Yaşamı fiziki bedenle fazlaca ilişkilendiriyor olabiliriz. Beden yaşamın kendisi mi, yoksa aklın ve bilincin hayatı deneyimlemesini sağlayan bir araç mı? Bilginin enerjiye dönüşebildiğini çoktan keşfettik. Wi-Fi ve radyo dalgaları bilgiyi enerji formunda taşıyorlar. Günün birinde ‘bilincin’ de kendi başına bir enerji formu olduğunu keşfedebiliriz. Üstelik yeni bilimsel bulgular bu fikri şimdiden destekliyor. Bilinç bir enerji olarak bedenden bağımsız var olabiliyorsa... Belki de ölüm, gerçek zaman gemisinin ta kendisidir.Dünyada ölümsüzlük hayaliyle dondurulan ilk beden 1967’de kanserden ölen James Bedford’unkiydi.
Kabristan kamerası: AFTR
AFTR.live adlı girişim, yakınlarının kabrini ziyaret etme imkânı bulamayanlar için özel bir kamera sistemi geliştirdi. Mezar taşına monte edilen kamera güneş enerjisiyle şarj oluyor ve akıllı telefon uygulamasıyla 7/24 izlenebiliyor. Aynı zamanda merhumu anmaya yönelik anılar ve mesajlar da sevenleriyle uygulama üzerinden paylaşılabiliyor. Kamera aparatında yer alan dahili hoparlörler uzaktan merhum için dua okunmasına, hatta müzik çalınmasına imkân veriyor.
Onlarca yıldır çözülmeyi bekliyor
Kanser hastası James Bedford, dünyada bedeni dondurulan ilk hasta olarak kayıtlara geçmiş. 1967 yılında son nefesini veren Bedford’un bedeni o günden beri donmuş halde saklanıyor ve hem kanserin tedavi edileceği hem de canlandırma teknolojisinin keşfedileceği günü bekliyor.
Mars yolcuları dondurulup zaman yolcusu olabilir mi?
Teksas’ta temelleri yeni atılan ‘Zaman Gemisi’ adlı kompleks, insanları dondurarak geleceğe taşımayı hedefliyor. Bilimkurgu filmlerinden aşina olduğumuz bir konsept... Uzak uzay misyonu için ‘astronotları canlı dondurma’ da gündemde.
Elinizin altında bir zaman makinesi olsa, geleceğe kaçıp dünyanın kaotik gündeminden kurtulmak ister miydiniz? Teorik olarak zamanda geleceğe yolculuk yapmak mümkün. Ancak gittiğinizde asla geri dönmeyeceğinizi peşinen kabul etmeniz gerekiyor. Üstelik hiç tanımadığınız bir dünyaya sıfırdan adapte olmak koşuluyla...
Milyonlarca dolarlık yatırımla araştırmalarına başlayan Teksas’taki ‘Zaman Gemisi’ (Timeship) kompleksi, canlı hücrelerin ultra düşük ısılarda dondurulduğu kriyojeni tekniğine odaklanıyor. Amaç insanların bedenlerini dondurup saklayarak, gelecekte yeniden canlandırma teknolojisini keşfedecek bir topluma nakletmek. Projenin başındaki isim Stephen Valentine, Science Focus dergisine verdiği demeçte “Zaman Gemisi insanların gelecekteki başka bir zamana seyahat etmesini sağlayacak” diyor.
Zaman Gemisi kompleksi Teksas’ta 800 hektarlık araziye kurulu. Mimari detayları uzay mekiği hissi veriyor. Dondurulan insanların yüzyıllarca saklanabilmesi için tüm şartlar düşünülmüş. Tesis tamamen şebeke dışı çalışıyor. Böylece olası kesintilerden etkilenmiyor. Sel, deprem gibi doğal afetlerden olabilecek en uzak ve sağlam noktaya konuşlanmış. Binlerce bedenin saklanacağı dondurucu pod’lar, nükleer savaşa bile dayanıklı tasarlanan kalın surların ortasına yerleştirilmiş.
Seneye test başlıyor
Gelecek sene ilk dondurucu pod’larını test etmeye hazırlanan Zaman Gemisi; embriyolar, DNA’lar, organlar, sperm ve kök hücreler gibi kıymetli dokuları da saklayacak. Kriyojenik dondurma tekniğinde beden sıvıları dışarı alınarak ayrıca muhafaza ediliyor. Böylece -130 derecede şokla dondurulan sıvıların kristalize olup dokulara hasar vermesi önleniyor.
Gelgelelim dondurmaktan ziyade asıl mesele, bedenin daha sonra sağlıklı biçimde nasıl çözüleceği ve yeniden hayata döndürüleceği. Bütün ihtimaller gelecek kuşakların teknolojiyi keşfedeceği öngörüsüne dayanıyor. Yani dondurulmaya karar veren insan hangi çağda uyanacağına dair sadece hayal kurabilir. Tabii şayet uyandırılırsa...
Zaman Gemisi ‘seyahatlere’ hazır olduğunda ilk müşterileri cansız bedenler ve ölmek üzere olan hastalar olacak. Kanser gibi ileride tedavisi bulunacağı düşünülen hastalıklara alternatif sunacak. Gelecekte tıbbi ölümlerin geri döndürülebileceği düşünülüyor. Canlı bedenlerin dondurulması medikal ve yasal anlamda karmaşık bir süreç olduğu için şimdilik söz konusu değil. Günün birinde mümkün olacağı düşünülüyor. NASA ve diğer uzay araştırma merkezleri, Mars görevi gibi onlarca yıl sürecek yolculukları için astronotları dondurma fikriyle ilgileniyor.
Geleceğe uyanan bir insanı yeni hayatında nelerin bekleyeceği bambaşka bir konu... Yüzyıllar sonra muhtemelen bütün parasını ve elbette tanıdığı herkesi kaybetmiş olacak. Ultra modern bir hiper topluma kolay ayak uyduramayacağı ve yapacak iş bulma ihtimalinin azalacağı düşünülebilir. Yine de gelecek sonsuz olasılıklar barındırıyor. İnsan, adaptasyonu güçlü bir varlık, mutlaka bir yolunu bulacaktır.
Beden araç mı?
Kanımca asıl soru, zamanı gelmiş bir ölümü ertelemeyi neden bu kadar arzuladığımız? Yaşamı fiziki bedenle fazlaca ilişkilendiriyor olabiliriz. Beden yaşamın kendisi mi, yoksa aklın ve bilincin hayatı deneyimlemesini sağlayan bir araç mı? Bilginin enerjiye dönüşebildiğini çoktan keşfettik. Wi-Fi ve radyo dalgaları bilgiyi enerji formunda taşıyorlar. Günün birinde ‘bilincin’ de kendi başına bir enerji formu olduğunu keşfedebiliriz. Üstelik yeni bilimsel bulgular bu fikri şimdiden destekliyor. Bilinç bir enerji olarak bedenden bağımsız var olabiliyorsa... Belki de ölüm, gerçek zaman gemisinin ta kendisidir.Dünyada ölümsüzlük hayaliyle dondurulan ilk beden 1967’de kanserden ölen James Bedford’unkiydi.
Kabristan kamerası: AFTR
AFTR.live adlı girişim, yakınlarının kabrini ziyaret etme imkânı bulamayanlar için özel bir kamera sistemi geliştirdi. Mezar taşına monte edilen kamera güneş enerjisiyle şarj oluyor ve akıllı telefon uygulamasıyla 7/24 izlenebiliyor. Aynı zamanda merhumu anmaya yönelik anılar ve mesajlar da sevenleriyle uygulama üzerinden paylaşılabiliyor. Kamera aparatında yer alan dahili hoparlörler uzaktan merhum için dua okunmasına, hatta müzik çalınmasına imkân veriyor.
Onlarca yıldır çözülmeyi bekliyor
Kanser hastası James Bedford, dünyada bedeni dondurulan ilk hasta olarak kayıtlara geçmiş. 1967 yılında son nefesini veren Bedford’un bedeni o günden beri donmuş halde saklanıyor ve hem kanserin tedavi edileceği hem de canlandırma teknolojisinin keşfedileceği günü bekliyor.