Koronaya karşı tam teçhizat

Üretim sektörü koronaya karşı, maske takma ve sosyal mesafenin ötesinde korunma yöntemi bulmak için araştırma-geliştirme yapıyor. Kumaştan tabağa, ev havalandırmasından telefona günlük hayatta dokunduğumuz her ürünün antiviral özellikli olanları gün geçtikçe artıyor.
Kıyamet sonrası’ filmlerini seviyorsanız, pandemi sürecinde hayatta kalma şansınızın daha yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Danimarkalı Aarhus Üniversitesi psikologlarının araştırmalarına göre ‘Salgın’, ‘28 Gün Sonra’, ‘Ben Efsaneyim’ gibi filmleri seyredenler, aniden ortaya çıkan pandemiyi soğukkanlılıkla karşılayarak sürece çok daha kolay adapte olmuşlar. Tüm dünya sakinleri olarak birlikte rol aldığımız COVID-19 filminin sonunu henüz görmedik. Üstelik kimsenin ‘spoiler’ verecek hali de yok... Normalleşme süreci sandığımız şu günlerinse sadece bir film arasından ibaret olduğu hissi giderek artıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen haberler, virüsün yeniden kıpırdanmaya başladığını gösteriyor. İkinci perde için gong her an çalabilir...
Neyse ki ilk dalgaya göre reflekslerimiz daha gelişkin ve ekipmanımız daha fazla. Ancak rehavete kapılmayıp farkındalığımızı korumamız önemli. Aslında öyle bir süreç ki koronavirüs tamamen kontrol edilse bile daha uzun yıllar yaşamın parçası olmaya ve alınan önlemler günlük alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam edecek.
Dünyada ilk kez Şişecam yaptı
Sürekli temas halinde olduğumuz yüzeyleri steril tutma fikrinden yola çıkan üreticiler, son dönemde AR-GE çalışmalarını yeni alanlara yöneltti. Artık bardaklarımız, tabaklarımız antiviral ve antibakteriyel kaplamalarla geliyor, kıyafetlerimiz virüsü geçirmeyen nano kumaşlarla tasarlanıyor, şarj cihazları telefonlarımızı ve kulaklıklarımızı UV ışınlarıyla sterilize ediyor...
Virüsün tutunmasını önleyerek bulaşma riskini azaltan kaplama malzemeleri medikal sektörde uzun süredir kullanılıyordu. Teknolojiyi mutfak ürünlerine uygulayarak dünyaya öncülük edense bir Türk markası oldu. Dünyanın önde gelen cam üreticilerinden Şişecam, iki ay gibi kısa bir sürede geliştirdikleri V-Block teknolojisiyle Paşabahçe cam ürünlerini 7/24 virüslere ve bakterilere karşı korumalı hale getiriyor. Yüksek sıcaklıkta buhar biriktirme yöntemiyle yüzeye uygulanan kaplama, ürünün renk, şeffaflık gibi kalite özelliklerini değiştirmiyor ve sürekli aktif kalıyor. Antimikrobiyal V-Block kaplamalı Paşabahçe ürünleri Türkiye pazarının ardından 150 ülkeye ihraç edilmeye başlayacak.
Evin havasını arındırın
Evin girişindeki bir odayı veya antreyi sterilizasyon alanı haline getirme uygulaması dünyada giderek yaygınlaşıyor. UV teknolojisinin ön plana çıktığı sistem, hava temizleyiciler, kıyafet arındırıcılar ve dezenfektanlarla destekleniyor. Siz de portatif UVC hava filtrelerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca mevcut klimalara UVC filtresi kurulumu yapan servisler de var. Bakteri ve virüsleri yok etmede büyük oranda etkili olan Ultraviyole ışınların insan sağlığına zararlı olduğunu ve temastan sakınmak gerektiğini unutmayın. Xiaomi Youpin Five UVC Hava temizleme cihazı 700TL.
Şarj ederken temizliyor
Hem elimize hem yüzümüze temas eden cep telefonları, bilhassa plastik kılıflarıyla virüslerin kolay barınabildiği yüzeyler arasında. Yeni geliştirdiği teknolojiyle cep telefonlarından bulaşma riskini azaltmayı hedefleyen Samsung, 10 voltluk kablosuz şarz cihazına UV sterilizasyon özelliği ekledi.
Telefon ve kulaklıkları şarj ederken UV ışınlarıyla temizleyen kutu şeklindeki ünite, gözlük gibi içine sığan farklı aksesuarları da sterilize edebiliyor. Ürünün yurtdışı fiyatı 60 euro civarında.
Kıyafette virüs kalmasın
Hastaneler, sağlık ve çalışanları ve ordu birimlerinin uzun yıllardır kullandığı antimikrobiyal kumaşlar artık günlük hayatın parçası olmaya başladı. Kumaşların bakteri ve mikrop tutmama özelliği çoğunlukla nano teknolojilerle geliştiriliyor. Yüzey kaplama şeklinde uygulamalar da var. Türkiye’den Akın Tekstil’in geliştirdiği ‘Antiviral Apre’ tekniği ABD’de test edilerek solunum yoluyla bulaşan virüslere karşı yüzde 99 koruma sağladığı onaylandı. Giyim markalarının antiviral ve antibakteriyel korumalı tasarımlarını yakında mağazalarda görmeye başlayabiliriz.
Küresel elektronik atıkla mücadele için ‘ikinci el’i destekleyin
Karantina döneminde karbon salınımı azalınca doğa bir miktar nefes almıştı. Ancak bulaşma riskini azaltmak için kullan-at ürünlerin ve plastik koruyucuların çoğalması çevre kirliliğine yeni bir boyut ekledi. Şimdi de elektronik atıklar sorun olmaya başladı. Cep telefonları, bilgisayarlar, eskiyen kablolar, şarj cihazları, mutfak aletleri gibi yüzlerce elektronik ürün, eskiyip bozulunca doğrudan çöpü boyluyor. BM tarafından desteklenen yeni bir rapora göre elektronik atıklar 2019’da bir önceki seneye göre tam 2 milyon metreküp arttı. Elektronik atık miktarında Asya kıtası başı çekiyor, ardından Kuzey Amerika ve Avrupa geliyor. Elektronikler sanıldığı gibi yeterince geri dönüştürülmüyor. Geçtiğimiz yıl elektronik atıkların yüzde 82’si yakılarak yok edildi. Havaya salınan karbonmonoksitin yanı sıra ürünlerin içeriğindeki kimyasallar toprağa da zarar veriyor. Duyarlılık göstermenin kolay bir yolu ikinci el elektronikleri tercih etmek. Özellikle pandemi döneminde hobi elektroniği satışları arttı fakat hevesle alınan pek çok ürün evlerde âtıl duruyor. İlk sahibi olma saplantınız yoksa, yenisi kadar iyi durumda cihazları şimdilerde uygun fiyatlara yakalamanız hem cebinize hem doğaya faydalı!
Koronaya karşı tam teçhizat
Üretim sektörü koronaya karşı, maske takma ve sosyal mesafenin ötesinde korunma yöntemi bulmak için araştırma-geliştirme yapıyor. Kumaştan tabağa, ev havalandırmasından telefona günlük hayatta dokunduğumuz her ürünün antiviral özellikli olanları gün geçtikçe artıyor.
Kıyamet sonrası’ filmlerini seviyorsanız, pandemi sürecinde hayatta kalma şansınızın daha yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Danimarkalı Aarhus Üniversitesi psikologlarının araştırmalarına göre ‘Salgın’, ‘28 Gün Sonra’, ‘Ben Efsaneyim’ gibi filmleri seyredenler, aniden ortaya çıkan pandemiyi soğukkanlılıkla karşılayarak sürece çok daha kolay adapte olmuşlar. Tüm dünya sakinleri olarak birlikte rol aldığımız COVID-19 filminin sonunu henüz görmedik. Üstelik kimsenin ‘spoiler’ verecek hali de yok... Normalleşme süreci sandığımız şu günlerinse sadece bir film arasından ibaret olduğu hissi giderek artıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen haberler, virüsün yeniden kıpırdanmaya başladığını gösteriyor. İkinci perde için gong her an çalabilir...
Neyse ki ilk dalgaya göre reflekslerimiz daha gelişkin ve ekipmanımız daha fazla. Ancak rehavete kapılmayıp farkındalığımızı korumamız önemli. Aslında öyle bir süreç ki koronavirüs tamamen kontrol edilse bile daha uzun yıllar yaşamın parçası olmaya ve alınan önlemler günlük alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam edecek.
Dünyada ilk kez Şişecam yaptı
Sürekli temas halinde olduğumuz yüzeyleri steril tutma fikrinden yola çıkan üreticiler, son dönemde AR-GE çalışmalarını yeni alanlara yöneltti. Artık bardaklarımız, tabaklarımız antiviral ve antibakteriyel kaplamalarla geliyor, kıyafetlerimiz virüsü geçirmeyen nano kumaşlarla tasarlanıyor, şarj cihazları telefonlarımızı ve kulaklıklarımızı UV ışınlarıyla sterilize ediyor...
Virüsün tutunmasını önleyerek bulaşma riskini azaltan kaplama malzemeleri medikal sektörde uzun süredir kullanılıyordu. Teknolojiyi mutfak ürünlerine uygulayarak dünyaya öncülük edense bir Türk markası oldu. Dünyanın önde gelen cam üreticilerinden Şişecam, iki ay gibi kısa bir sürede geliştirdikleri V-Block teknolojisiyle Paşabahçe cam ürünlerini 7/24 virüslere ve bakterilere karşı korumalı hale getiriyor. Yüksek sıcaklıkta buhar biriktirme yöntemiyle yüzeye uygulanan kaplama, ürünün renk, şeffaflık gibi kalite özelliklerini değiştirmiyor ve sürekli aktif kalıyor. Antimikrobiyal V-Block kaplamalı Paşabahçe ürünleri Türkiye pazarının ardından 150 ülkeye ihraç edilmeye başlayacak.
Evin havasını arındırın
Evin girişindeki bir odayı veya antreyi sterilizasyon alanı haline getirme uygulaması dünyada giderek yaygınlaşıyor. UV teknolojisinin ön plana çıktığı sistem, hava temizleyiciler, kıyafet arındırıcılar ve dezenfektanlarla destekleniyor. Siz de portatif UVC hava filtrelerini tercih edebilirsiniz. Ayrıca mevcut klimalara UVC filtresi kurulumu yapan servisler de var. Bakteri ve virüsleri yok etmede büyük oranda etkili olan Ultraviyole ışınların insan sağlığına zararlı olduğunu ve temastan sakınmak gerektiğini unutmayın. Xiaomi Youpin Five UVC Hava temizleme cihazı 700TL.
Şarj ederken temizliyor
Hem elimize hem yüzümüze temas eden cep telefonları, bilhassa plastik kılıflarıyla virüslerin kolay barınabildiği yüzeyler arasında. Yeni geliştirdiği teknolojiyle cep telefonlarından bulaşma riskini azaltmayı hedefleyen Samsung, 10 voltluk kablosuz şarz cihazına UV sterilizasyon özelliği ekledi.
Telefon ve kulaklıkları şarj ederken UV ışınlarıyla temizleyen kutu şeklindeki ünite, gözlük gibi içine sığan farklı aksesuarları da sterilize edebiliyor. Ürünün yurtdışı fiyatı 60 euro civarında.
Kıyafette virüs kalmasın
Hastaneler, sağlık ve çalışanları ve ordu birimlerinin uzun yıllardır kullandığı antimikrobiyal kumaşlar artık günlük hayatın parçası olmaya başladı. Kumaşların bakteri ve mikrop tutmama özelliği çoğunlukla nano teknolojilerle geliştiriliyor. Yüzey kaplama şeklinde uygulamalar da var. Türkiye’den Akın Tekstil’in geliştirdiği ‘Antiviral Apre’ tekniği ABD’de test edilerek solunum yoluyla bulaşan virüslere karşı yüzde 99 koruma sağladığı onaylandı. Giyim markalarının antiviral ve antibakteriyel korumalı tasarımlarını yakında mağazalarda görmeye başlayabiliriz.
Küresel elektronik atıkla mücadele için ‘ikinci el’i destekleyin
Karantina döneminde karbon salınımı azalınca doğa bir miktar nefes almıştı. Ancak bulaşma riskini azaltmak için kullan-at ürünlerin ve plastik koruyucuların çoğalması çevre kirliliğine yeni bir boyut ekledi. Şimdi de elektronik atıklar sorun olmaya başladı. Cep telefonları, bilgisayarlar, eskiyen kablolar, şarj cihazları, mutfak aletleri gibi yüzlerce elektronik ürün, eskiyip bozulunca doğrudan çöpü boyluyor. BM tarafından desteklenen yeni bir rapora göre elektronik atıklar 2019’da bir önceki seneye göre tam 2 milyon metreküp arttı. Elektronik atık miktarında Asya kıtası başı çekiyor, ardından Kuzey Amerika ve Avrupa geliyor. Elektronikler sanıldığı gibi yeterince geri dönüştürülmüyor. Geçtiğimiz yıl elektronik atıkların yüzde 82’si yakılarak yok edildi. Havaya salınan karbonmonoksitin yanı sıra ürünlerin içeriğindeki kimyasallar toprağa da zarar veriyor. Duyarlılık göstermenin kolay bir yolu ikinci el elektronikleri tercih etmek. Özellikle pandemi döneminde hobi elektroniği satışları arttı fakat hevesle alınan pek çok ürün evlerde âtıl duruyor. İlk sahibi olma saplantınız yoksa, yenisi kadar iyi durumda cihazları şimdilerde uygun fiyatlara yakalamanız hem cebinize hem doğaya faydalı!