Kim beyninde â€˜Ã§ipâ€™ ister?

Bilim dünyasÄ±nÄ±n uzun zamandÄ±r gündeminde olan beyin implantlarÄ± gerçek olmak üzere. Elon Musk, geçen hafta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yayÄ±nda, kurucusu olduÄŸu Neuralink ÅŸirketinin bir yÄ±la kalmadan ilk beyin implantÄ±nÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸini duyurdu.
Beyin implantlarÄ±, bilimkurgu dizilerinden bildiÄŸimiz bir teknoloji. TÄ±p endÃ¼strisi, mÃ¼hendislik, bilgi iÅŸlem, teknoloji ÅŸirketleri, hatta savunma ve istihbarat teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n ilgi alanÄ±na giriyor.Â Sahiden kim kafatasÄ±nÄ± deldirip beyninin iÃ§ine elektronik bir devre taktÄ±rmak ister?
Bu sorunun tÄ±p dÃ¼nyasÄ±nda makul yanÄ±tlarÄ± var. Beyin hÃ¼creleri olan nÃ¶ronlar arasÄ±nda veriler, â€˜ateÅŸlemeâ€™ tabir edilen yolla iletilir.
FÃ¼tÃ¼ristik planlarÂ
Hasar gÃ¶ren nÃ¶ronlar yanlÄ±ÅŸ ateÅŸlemeler yapÄ±p ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rabiliyorlar. Kaza sonucu oluÅŸan beyin hasarlarÄ±nÄ±n, alzheimer, parkinson gibi hastalÄ±klarÄ±n ve depresyon, travma, felÃ§ tÃ¼revi sendromlarÄ±n implantlarla tedavileri araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°mplantlar Ã§ok ince tel ÅŸeklinde mikro elektrotlar ve devrelerden oluÅŸuyor. NÃ¶ronlarÄ±n etrafÄ±na yerleÅŸtirilen elektrotlarÄ±n, ateÅŸlemeleri yeniden dÃ¼zenleyerek beyni doÄŸal iÅŸleyiÅŸine kavuÅŸturmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Buraya kadar her ÅŸey normal... Ama Musk, sadece beyin hastalÄ±klarÄ± iÃ§in cebinden 100 milyon dolar yatÄ±rÄ±p bir ÅŸirket kurar mÄ±ydÄ±? Elbette hayÄ±r. Teknoloji ÅŸirketlerinin beyin-bilgisayar arayÃ¼zÃ¼yle ilgili farklÄ± bir ajandasÄ± var. Nihai amaÃ§, insan beynini Ã¼stÃ¼n Ã¶zelliklere kavuÅŸturmak. HafÄ±zayÄ± geliÅŸtirmek, hesaplama gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±rmak, beyin gÃ¼cÃ¼yle bilgisayarlarÄ±, aÄŸlarÄ± ve cihazlarÄ± yÃ¶netebilmek gibi fÃ¼tÃ¼ristik planlar yapÄ±lÄ±yor.
Elon Musk, ÅŸirketi Neuralinkâ€™in uzun vadede â€˜yapay zekÃ¢yla simbiyozâ€™ hedeflediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Bu, beyinle yapay zekÃ¢yÄ± ortak yaÅŸam formu haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek demek. Ãœstelik bÃ¶ylece yapay zekÃ¢nÄ±n insanlÄ±ÄŸÄ± yok etme tehdidine karÅŸÄ± gÃ¼vende olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ima ediyor.Â Â Â
SÃ¼per insan olma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ilk bakÄ±ÅŸta cazip. Ancak beynin kimyasÄ± nedeniyle incecik elektrotlarÄ±n daima saÄŸlam kalabileceÄŸinin garantisi yok. Enfeksiyon kapma ve bÃ¼nyenin reddetme ihtimali var.
BaÄŸlanmak ya da baÄŸlanamamak...
Ä°ÅŸin etik boyutu da ayrÄ± bir tartÄ±ÅŸma konusu. Teknoloji filozoflarÄ±na gÃ¶re hepimiz Ã§oktan â€˜cyborgâ€™ olduk bile! Cep telefonsuz yaÅŸamayÄ± hayal dahi edemiyoruz. Bluetooth, akÄ±llÄ± saatler... Tek fark bedenimize monte olmamasÄ±. Mesela internete baÄŸlanamamak, insanda kÄ±smi felÃ§ hissi yaratÄ±yor!
Beyni ve bilinci en yÃ¼ksek potansiyeline ulaÅŸtÄ±rma yÃ¶ntemlerini araÅŸtÄ±ran Ã¼nlÃ¼ yazar Gregg Bradenâ€™a gÃ¶re beyne Ã§ip takmak bir insanlÄ±k trajedisine yol aÃ§abilir. Ã‡iplerin beyni tembelleÅŸtirerek insanÄ±n biliÅŸsel kapasitesini zayÄ±flatabileceÄŸine iÅŸaret eden Braden, genÃ§lerin artÄ±k basit matematik iÅŸlemlerini bile hesap makinesiz yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, geÃ§miÅŸte ne kadar Ã§ok telefon numarasÄ±nÄ± aklÄ±mÄ±zda tutardÄ±k.
OlayÄ±n bir baÅŸka boyutuysa bilinÃ§ muammasÄ±. Bilincin beyinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na dair bilimsel bir kanÄ±t yok. AyrÄ±ca kalp, beyindeki gibi nÃ¶ron hÃ¼creleri taÅŸÄ±yor. Deneyimleri sadece beyin deÄŸil, kalp de kaydediyor. Hakikati gÃ¶ren akÄ±l deÄŸil kalp gÃ¶zÃ¼ denir hani... Beyin kararsÄ±z kalabilir ancak kalp bilir. Ã–yleyse yÃ¼ksek bilince eriÅŸmek isteyenler iÃ§in beyne deÄŸil kalbe yÃ¶nelmek Ã§ok daha kÄ±sa bir yol olabilir.
â€˜Black Mirrorâ€™ iÃ§in yeni sezona gerek kalmadÄ±
Distopik gelecek senaryolarÄ±yla dikkat Ã§eken Ã¼nlÃ¼ â€˜Black Mirrorâ€™ dizisinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Charlie Brooker, 6â€™ncÄ± sezonu yazmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Brooker, dÃ¼nya zaten sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸi iÃ§in kimseyi daha fazla bunaltmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dizide beyin implantlarÄ±yla insanlarÄ±n her yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takip edildiÄŸi ve anÄ±larÄ±n kontrol edilebildiÄŸi karanlÄ±k senaryolar da yer alÄ±yordu.
Kim beyninde â€˜Ã§ipâ€™ ister?
Bilim dünyasÄ±nÄ±n uzun zamandÄ±r gündeminde olan beyin implantlarÄ± gerçek olmak üzere. Elon Musk, geçen hafta katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yayÄ±nda, kurucusu olduÄŸu Neuralink ÅŸirketinin bir yÄ±la kalmadan ilk beyin implantÄ±nÄ± gerçekleÅŸtireceÄŸini duyurdu.
Beyin implantlarÄ±, bilimkurgu dizilerinden bildiÄŸimiz bir teknoloji. TÄ±p endÃ¼strisi, mÃ¼hendislik, bilgi iÅŸlem, teknoloji ÅŸirketleri, hatta savunma ve istihbarat teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n ilgi alanÄ±na giriyor.Â Sahiden kim kafatasÄ±nÄ± deldirip beyninin iÃ§ine elektronik bir devre taktÄ±rmak ister?
Bu sorunun tÄ±p dÃ¼nyasÄ±nda makul yanÄ±tlarÄ± var. Beyin hÃ¼creleri olan nÃ¶ronlar arasÄ±nda veriler, â€˜ateÅŸlemeâ€™ tabir edilen yolla iletilir.
FÃ¼tÃ¼ristik planlarÂ
Hasar gÃ¶ren nÃ¶ronlar yanlÄ±ÅŸ ateÅŸlemeler yapÄ±p ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rabiliyorlar. Kaza sonucu oluÅŸan beyin hasarlarÄ±nÄ±n, alzheimer, parkinson gibi hastalÄ±klarÄ±n ve depresyon, travma, felÃ§ tÃ¼revi sendromlarÄ±n implantlarla tedavileri araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°mplantlar Ã§ok ince tel ÅŸeklinde mikro elektrotlar ve devrelerden oluÅŸuyor. NÃ¶ronlarÄ±n etrafÄ±na yerleÅŸtirilen elektrotlarÄ±n, ateÅŸlemeleri yeniden dÃ¼zenleyerek beyni doÄŸal iÅŸleyiÅŸine kavuÅŸturmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Buraya kadar her ÅŸey normal... Ama Musk, sadece beyin hastalÄ±klarÄ± iÃ§in cebinden 100 milyon dolar yatÄ±rÄ±p bir ÅŸirket kurar mÄ±ydÄ±? Elbette hayÄ±r. Teknoloji ÅŸirketlerinin beyin-bilgisayar arayÃ¼zÃ¼yle ilgili farklÄ± bir ajandasÄ± var. Nihai amaÃ§, insan beynini Ã¼stÃ¼n Ã¶zelliklere kavuÅŸturmak. HafÄ±zayÄ± geliÅŸtirmek, hesaplama gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±rmak, beyin gÃ¼cÃ¼yle bilgisayarlarÄ±, aÄŸlarÄ± ve cihazlarÄ± yÃ¶netebilmek gibi fÃ¼tÃ¼ristik planlar yapÄ±lÄ±yor.
Elon Musk, ÅŸirketi Neuralinkâ€™in uzun vadede â€˜yapay zekÃ¢yla simbiyozâ€™ hedeflediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Bu, beyinle yapay zekÃ¢yÄ± ortak yaÅŸam formu haline dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek demek. Ãœstelik bÃ¶ylece yapay zekÃ¢nÄ±n insanlÄ±ÄŸÄ± yok etme tehdidine karÅŸÄ± gÃ¼vende olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ima ediyor.Â Â Â
SÃ¼per insan olma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ilk bakÄ±ÅŸta cazip. Ancak beynin kimyasÄ± nedeniyle incecik elektrotlarÄ±n daima saÄŸlam kalabileceÄŸinin garantisi yok. Enfeksiyon kapma ve bÃ¼nyenin reddetme ihtimali var.
BaÄŸlanmak ya da baÄŸlanamamak...
Ä°ÅŸin etik boyutu da ayrÄ± bir tartÄ±ÅŸma konusu. Teknoloji filozoflarÄ±na gÃ¶re hepimiz Ã§oktan â€˜cyborgâ€™ olduk bile! Cep telefonsuz yaÅŸamayÄ± hayal dahi edemiyoruz. Bluetooth, akÄ±llÄ± saatler... Tek fark bedenimize monte olmamasÄ±. Mesela internete baÄŸlanamamak, insanda kÄ±smi felÃ§ hissi yaratÄ±yor!
Beyni ve bilinci en yÃ¼ksek potansiyeline ulaÅŸtÄ±rma yÃ¶ntemlerini araÅŸtÄ±ran Ã¼nlÃ¼ yazar Gregg Bradenâ€™a gÃ¶re beyne Ã§ip takmak bir insanlÄ±k trajedisine yol aÃ§abilir. Ã‡iplerin beyni tembelleÅŸtirerek insanÄ±n biliÅŸsel kapasitesini zayÄ±flatabileceÄŸine iÅŸaret eden Braden, genÃ§lerin artÄ±k basit matematik iÅŸlemlerini bile hesap makinesiz yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, geÃ§miÅŸte ne kadar Ã§ok telefon numarasÄ±nÄ± aklÄ±mÄ±zda tutardÄ±k.
OlayÄ±n bir baÅŸka boyutuysa bilinÃ§ muammasÄ±. Bilincin beyinde yer aldÄ±ÄŸÄ±na dair bilimsel bir kanÄ±t yok. AyrÄ±ca kalp, beyindeki gibi nÃ¶ron hÃ¼creleri taÅŸÄ±yor. Deneyimleri sadece beyin deÄŸil, kalp de kaydediyor. Hakikati gÃ¶ren akÄ±l deÄŸil kalp gÃ¶zÃ¼ denir hani... Beyin kararsÄ±z kalabilir ancak kalp bilir. Ã–yleyse yÃ¼ksek bilince eriÅŸmek isteyenler iÃ§in beyne deÄŸil kalbe yÃ¶nelmek Ã§ok daha kÄ±sa bir yol olabilir.
â€˜Black Mirrorâ€™ iÃ§in yeni sezona gerek kalmadÄ±
Distopik gelecek senaryolarÄ±yla dikkat Ã§eken Ã¼nlÃ¼ â€˜Black Mirrorâ€™ dizisinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Charlie Brooker, 6â€™ncÄ± sezonu yazmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Brooker, dÃ¼nya zaten sÄ±radÄ±ÅŸÄ± bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸi iÃ§in kimseyi daha fazla bunaltmaya gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Dizide beyin implantlarÄ±yla insanlarÄ±n her yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n takip edildiÄŸi ve anÄ±larÄ±n kontrol edilebildiÄŸi karanlÄ±k senaryolar da yer alÄ±yordu.