İnsanlık adına yeni bir dönem

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Yeni girdiğimiz 2025, bilimkurgu filmlerinin sevdiği senelerden biri. Sinema ve televizyon sayesinde geleceğe dair her neslin hayalleri, hayal gücü başka başka şekillenmiş. 1960’lı yılların televizyon çocukları ‘Jetgiller’le 100 yıl sonrasının fütüristik dünyasını düşlüyordu. Bugünün dünyasına giderek benzemeye başlayan o hayal bize 1980’lerde ulaştı. 1990’ları özel yapan şeylerden biri de sinemaydı ve o harika yapımlar dönemi ‘Geleceğe Dönüş II’ (1989) ile başlamıştı. Şimdilerde dünya iyiden iyiye bir film setine dönüşürken GPT’nin (yapay zekâ modeli) yardımıyla 2025’te geçen beş bilimkurgu filmi buluyorum... Aralarında Arnold Schwarzenegger’in başrolde olduğu ‘6. Gün’ ve Tom Cruise’un ‘Yarının Sınırında’ filmi de var. Hepsi ileri teknoloji ancak beklendiği üzere pek de sevimli bir geleceği resmetmiyorlar.

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Halbuki gelecek bizim için uçan kaykaylar demekti... 2062’de geçen çizgi dizi ‘Jetgiller’ gerçek bir gelecek projeksiyonuymuş meğer. 2025’e girerken uçan arabalar, etrafımızda dolaşan robotlar ve akıllı cihazlar sahiden de hayatımızda belirmeye başlıyor. Tesla’nın son model insansı Optimus robotu, nihayet Boston Robotics’in havada taklalar atabilen Atlas’ına alternatif olarak podyumdaki yerini aldı. Optimus’un hafif yokuşlu arazide otonom şekilde yürüyebildiği görülüyor. Küçük bir rampada ayağı kayınca tıpkı insan gibi toparlayıp düşmeden ayağa kalkıyor.

Gelecek sene 30 bin dolar civarında satışa sunulmaya hazırlanan Optimus, Tesla fabrikalarında işe başlamış bile. Tesla’nın ticari gücünü arkasına alan Optimus’un gelişiyle birlikte şimdiden restoranlarda görmeye başladığımız robotlar hayatımıza iyice entegre olacak. Bu günlerin geldiğine tanıklık etmek, hele yaşı 35-40’ın üzerindekiler için gerçekten ilginç... Optimus, mavi yakalı işlere talip olacak ilk humanoid’lerden (insansı robot) biri. Araştırmalar için geliştirilen görev robotu Atlas’ın hareket kabiliyetlerini yakalamasına daha var. Ancak duruşu, tasarımı ve paytak yürüyüşüyle Optimus’un insanı daha çok andırdığı bir gerçek. Gelecekte bu robotların birbirine rakip değil, iş ve takım arkadaşı olmaları yüksek ihtimal.

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Peki biz 2025’e girerken adeta bir bilimkurgu filmi olarak çağın neresindeyiz? Neyse ki ‘Jetgiller’in kutu kutu robotlarından daha şık tasarımlarımız mevcut. Yapay zekâ beklenenden hızlı ilerliyor; biliminsanları düşünceli, hükümetler temkinli, girişimciler onu sınırsızca geliştirmek, insanın zekâ seviyesini bir an önce yakalamak istiyorlar. Uçan arabalar da hayatın içinde beliriyor. Drone’ların gelişimi ve zamanın ruhuyla hızlanan hayat, her yere havadan erişme fikrini iyice yaşamın içine yerleştiriyor.

Bilgi çağına doğru...

Bir yanda teknoloji hızla evrilirken çeyrek yüzyılı geride bırakıyor olmanın farkındalığıyla insanlık adına yeni bir devrenin yaklaştığını hissedebiliyoruz. 2025 dünyada önemli değişimlerin ve dönüşümlerin yaşanmaya başladığı yıl olacak. Maddi ve manevi olarak hazır olmamızı gerektiren bir süreç. Hiçbir şeyin dünden daha kolay olmayacağını öngörmek zor değil... İnsanlık kendi gelişimine ve doğaya zarar veren teknolojik eşiği artık aşmak durumunda; vaktiyle şehirlerdeki havayı solunmaz hale getiren Sanayi Devrimi’nde olduğu gibi...

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Öte yanda, bu küresel devrin tıpkı Rönesans ve yeni kıtaların keşifleri gibi çığır açan yönleri de var: Bilgi, bağlantı ve iletişim. Bilgi çağına doğru ilerliyoruz ve bilmek, aydınlanmak demek. Bilgi, enformasyondan çok daha fazlasını barındıran, hakikatte ilahi düzeyde bir kavram. Kâinatın sırrı bilgide... Ancak bilmek her zaman konfor oluşturmuyor. Yaşamın gölge yanlarını, illüzyonlarını da görebilmeyi içeriyor. Birçok ezoterik kaynak, 2024-2027 arasında dünyada köklü değişimler olmaya başlayacağını yıllar öncesinden bildiriyordu ve gidişat aksi yönde görünmüyor. Böylesi değişim ve dönüşümler insanların karanlıktan aydınlığa yani cehalet ve bilinçsizlikten, uyanış ve farkındalığa geçebilmesi için gerekli zemini hazırlayabiliyor. Numerolojiye ilgi duyanlar, 2025’in 2+0+2+5=9 değerine karşılık geldiğini fark edeceklerdir. Rakamların sonuncusu olan 9, bir üst kademeye geçişi ve boyut atlamayı ifade eder. 2025’te yaşam seviyenizi bir üst boyuta taşıyacak fırsatların açılması dileğiyle... Son beş haftada 5 binden fazla kişi uçan cisim gördüğünü bildirdi.

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Dev drone’ların gizemi

2025’te geçen ‘Yarının Sınırında’ filmindeki uzaylı istilası epey abartılı görünse de dünyamızda UFO heyecanı hiç eksik olmuyor. Kasım ortasından beri New Jersey semalarından tanımsız cisim haberleri gelmeye devam ediyor. Alışılmadık biçimde ışıklandırıldığı görülen cisimlerin drone olduğu düşünülürken bazılarının SUV araç boyutunda olması ve hızlı hareket kabiliyetleri merak ve endişe yarattı. Ulusal güvenliğe tehdit oluşturmadığı açıklanan ve son beş haftada 5 binden fazla kişinin bildirdiği uçan cisim vakalarından 100’ü soruşturmaya değer görüldü. Güvenlik uzmanları, drone’ların vurularak düşürülmesinin şehir için çok riskli olduğunu açıkladı. FBI’ın incelemeye aldığı olayla ilgili Beyaz Saray’ın yeterince bilgi vermemesi, seçili başkan Trump’ı da harekete geçirdi. Donald Trump “Hükümet ne olduğunu biliyor. Ordumuz biliyor, başkanımız biliyor. Tuhaf bir şeyler oluyor ve bir sebeple insanlara söylemek istemiyorlar” şeklinde açıklamalar yaptı.