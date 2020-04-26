Hacker’lara gün doğdu!

Herkesin COVID-19 nedeniyle alarma geçmesi ve çoğu çalışanın ‘ev ofis’ düzenini tercih etmesi hacker’lara fırsat yarattı. Örneğin salgınla ilgili önemli bilgiler içerdiğini iddia eden e-postalar güvenliğinizi riske atabilir. Kişisel bilgisayarınızı iş için kullanmaksa kurumsal verileri tehlikeye sokuyor.
Dünyada ne zaman kaotik bir süreç yaşansa birileri ellerini ovuşturmaya başlıyor. Hele ki kafalarda sonsuz sorular varsa... Maske stokçuları, dezenfektan simsarları ve tuvalet kâğıdı karaborsası salgının ilk günlerine damga vurmuştu. Aynı sıralarda harekete geçen, sessiz ve derinden ilerleyen tehlikeli bir grup daha vardı: Hacker’lar...
Hedeflerinde sadece vatandaşlar yok. Aşı ve ilaç araştırması yapan merkezlerin verilerini ele geçirmek için profesyonel korsanlar hummalı bir çalışma yürütüyor. Amaç, bazı ülkelere şu sıralar dünyanın en kıymetli verileri olan tıbbi bulguları satmak.
“Kısacık bile olsa, siber suçluların da insan olduğunu ve pandemiyi fırsata dönüştürmeyeceklerini umduğumuz bir an oldu. Üzgünüz ki gerçek hiç öyle çıkmadı.” Bu sözler, ZDNet’e röportaj veren FBI Yardımcı Direktör Vekili Tonya Ugoretz’e ait.
ABD’de 12 milyon dolarlık vurgun
Federal Büro verilerine göre pandemi başladığından beri e-posta ve dosya paylaşımı yoluyla yapılan ataklar tam dört katına çıkmış. Sadece ABD’de fidye yazılımlarıyla korsanlara kaptırılan para 12 milyon dolar! İngiltere’deyse bu rakam 2 milyon pound civarında.
“Her yolu deniyorlar, sahte internet siteleri açıyorlar, COVID yardım dernekleri kuruyorlar, maske ve diğer ekipmanları ulaştırma sözü veriyorlar, sonrasında insanların paralarını gasp ediyorlar veya borca sokuyorlar” diyen Ugaretz, işin bir de devletler ölçeği olduğunu anlatıyor: “Bütün ülkeler diğerlerinin salgına nasıl yanıt verdiğini öğrenme arzusu duyuyor. Aynı zamanda aşı araştırmaları ne durumda, sağlık sektöründe neler oluyor, araştırma enstitüleri ne yapıyor öğrenmek ya da ele geçirmek isteyen hacker’lar var.”
Tıkladığınız anda korsan yazılım yükleniyor
Microsoft verilerine göre dünyadaki korsan saldırılarının yüzde 91’i e-posta yoluyla başlıyor. Pandemi sürecinde en yaygın üç tip atak tespit edilmiş ve bunlardan ikisi e-posta yoluyla geliyor. Birinci tip, içeriğindeki bağlantıya tıklatıyor. Sağlık kuruluşları veya medikal araştırma merkezlerinden geliyormuş gibi görünen e-postalar...
Çevrimiçi COVID testi öneren, hemen aksiyon almayı gerektiren veya sağlık kurumlarının talep ettiği bir form olduğu belirtiliyor. Bağlantıyla ulaşılan sahte siteler, kullanıcıların hesap giriş bilgileriyle finansal bilgilerini çalıyor. İkinci tip korsan e-postaların ekinde PDF veya .zip, .rar türü dosyalar yer alıyor. Açıldıkları anda korsan yazılım yükleniyor. Fidye yazılımları, kullanıcının bilgisayarını kilitliyor ve fidye ödenmezse tüm bilgileri silip özel bilgileri ifşa etmekle tehdit ediyor.
Bir de uygulama yoluyla gelen virüsler var. Özellikle ülkelerdeki vaka sayılarını gösteren COVID-19 haritası şeklindeki uygulamaların trojan yazılımları taşıdığı tespit edilmiş...
Bilmeniz gereken bir kural var. Bir bilgisayar için en tehlikeli virüs ve en güçlü virüs koruması aynı: Kendi kullanıcısı. Neye tıkladığınızı bilirseniz en güçlü korumayı sağlarsınız.
Hangi önlemler alınmalı?
Yazılımları güncelleyin: Güvenlik açıkları hemen her yazılımın kaderidir. Düzenli olarak yazılımları güncelleyin!
Çift kademeli doğrulama kullanın: Korsanlar kullanıcı adı ve şifrelerinizi ele geçirse bile çift kademeli doğrulama güvenliğini kolay kolay aşamaz. Google, Microsoft ve Apple servislerinde bu özelliği kullanabilirsiniz.
Kişisel güvenliğinizi arttırın: VPN ve anti-virüs uygulamalarını mutlaka edinin. Verilerinizi harici diske düzenli yedeklemek kesin çözümlerden biri.
SANAL KARTLARI TERCİH EDİN: Finansal bilgilerinizi korumak için 3D Secure güvenliğini aktive edin. Kredi kartı yerine sadece kendi belirlediğiniz limit ve süre çerçevesinde para çekilmesine izin veren ‘sanal kart’lar internet alışverişi için en güvenli yöntem.
New York’ta video evliliği serbest
Düğün planları sosyal mesafe engeline takılan çiftlere New York Valisi Andrew Cuomo’dan müjde geldi. Düğün seremonilerini video ortamında yapmayı öneren Vali Cuomo, evlilik belgesini internet üzerinden alabilmenin yolunu açtı ve özel bir emirle prosedürleri kolaylaştırdı.
Video programları için ‘pirinç saçma eklentisi’ geliştirmenin şimdi tam sırası.
Hacker’lara gün doğdu!
Herkesin COVID-19 nedeniyle alarma geçmesi ve çoğu çalışanın ‘ev ofis’ düzenini tercih etmesi hacker’lara fırsat yarattı. Örneğin salgınla ilgili önemli bilgiler içerdiğini iddia eden e-postalar güvenliğinizi riske atabilir. Kişisel bilgisayarınızı iş için kullanmaksa kurumsal verileri tehlikeye sokuyor.
Dünyada ne zaman kaotik bir süreç yaşansa birileri ellerini ovuşturmaya başlıyor. Hele ki kafalarda sonsuz sorular varsa... Maske stokçuları, dezenfektan simsarları ve tuvalet kâğıdı karaborsası salgının ilk günlerine damga vurmuştu. Aynı sıralarda harekete geçen, sessiz ve derinden ilerleyen tehlikeli bir grup daha vardı: Hacker’lar...
Hedeflerinde sadece vatandaşlar yok. Aşı ve ilaç araştırması yapan merkezlerin verilerini ele geçirmek için profesyonel korsanlar hummalı bir çalışma yürütüyor. Amaç, bazı ülkelere şu sıralar dünyanın en kıymetli verileri olan tıbbi bulguları satmak.
“Kısacık bile olsa, siber suçluların da insan olduğunu ve pandemiyi fırsata dönüştürmeyeceklerini umduğumuz bir an oldu. Üzgünüz ki gerçek hiç öyle çıkmadı.” Bu sözler, ZDNet’e röportaj veren FBI Yardımcı Direktör Vekili Tonya Ugoretz’e ait.
ABD’de 12 milyon dolarlık vurgun
Federal Büro verilerine göre pandemi başladığından beri e-posta ve dosya paylaşımı yoluyla yapılan ataklar tam dört katına çıkmış. Sadece ABD’de fidye yazılımlarıyla korsanlara kaptırılan para 12 milyon dolar! İngiltere’deyse bu rakam 2 milyon pound civarında.
“Her yolu deniyorlar, sahte internet siteleri açıyorlar, COVID yardım dernekleri kuruyorlar, maske ve diğer ekipmanları ulaştırma sözü veriyorlar, sonrasında insanların paralarını gasp ediyorlar veya borca sokuyorlar” diyen Ugaretz, işin bir de devletler ölçeği olduğunu anlatıyor: “Bütün ülkeler diğerlerinin salgına nasıl yanıt verdiğini öğrenme arzusu duyuyor. Aynı zamanda aşı araştırmaları ne durumda, sağlık sektöründe neler oluyor, araştırma enstitüleri ne yapıyor öğrenmek ya da ele geçirmek isteyen hacker’lar var.”
Tıkladığınız anda korsan yazılım yükleniyor
Microsoft verilerine göre dünyadaki korsan saldırılarının yüzde 91’i e-posta yoluyla başlıyor. Pandemi sürecinde en yaygın üç tip atak tespit edilmiş ve bunlardan ikisi e-posta yoluyla geliyor. Birinci tip, içeriğindeki bağlantıya tıklatıyor. Sağlık kuruluşları veya medikal araştırma merkezlerinden geliyormuş gibi görünen e-postalar...
Çevrimiçi COVID testi öneren, hemen aksiyon almayı gerektiren veya sağlık kurumlarının talep ettiği bir form olduğu belirtiliyor. Bağlantıyla ulaşılan sahte siteler, kullanıcıların hesap giriş bilgileriyle finansal bilgilerini çalıyor. İkinci tip korsan e-postaların ekinde PDF veya .zip, .rar türü dosyalar yer alıyor. Açıldıkları anda korsan yazılım yükleniyor. Fidye yazılımları, kullanıcının bilgisayarını kilitliyor ve fidye ödenmezse tüm bilgileri silip özel bilgileri ifşa etmekle tehdit ediyor.
Bir de uygulama yoluyla gelen virüsler var. Özellikle ülkelerdeki vaka sayılarını gösteren COVID-19 haritası şeklindeki uygulamaların trojan yazılımları taşıdığı tespit edilmiş...
Bilmeniz gereken bir kural var. Bir bilgisayar için en tehlikeli virüs ve en güçlü virüs koruması aynı: Kendi kullanıcısı. Neye tıkladığınızı bilirseniz en güçlü korumayı sağlarsınız.
Hangi önlemler alınmalı?
Yazılımları güncelleyin: Güvenlik açıkları hemen her yazılımın kaderidir. Düzenli olarak yazılımları güncelleyin!
Çift kademeli doğrulama kullanın: Korsanlar kullanıcı adı ve şifrelerinizi ele geçirse bile çift kademeli doğrulama güvenliğini kolay kolay aşamaz. Google, Microsoft ve Apple servislerinde bu özelliği kullanabilirsiniz.
Kişisel güvenliğinizi arttırın: VPN ve anti-virüs uygulamalarını mutlaka edinin. Verilerinizi harici diske düzenli yedeklemek kesin çözümlerden biri.
SANAL KARTLARI TERCİH EDİN: Finansal bilgilerinizi korumak için 3D Secure güvenliğini aktive edin. Kredi kartı yerine sadece kendi belirlediğiniz limit ve süre çerçevesinde para çekilmesine izin veren ‘sanal kart’lar internet alışverişi için en güvenli yöntem.
New York’ta video evliliği serbest
Düğün planları sosyal mesafe engeline takılan çiftlere New York Valisi Andrew Cuomo’dan müjde geldi. Düğün seremonilerini video ortamında yapmayı öneren Vali Cuomo, evlilik belgesini internet üzerinden alabilmenin yolunu açtı ve özel bir emirle prosedürleri kolaylaştırdı.
Video programları için ‘pirinç saçma eklentisi’ geliştirmenin şimdi tam sırası.