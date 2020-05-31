Bütün ihtişamlarıyla geri döndüler

Efsanevi bilimkurgu yazarı Arthur C. Clarke “İki ihtimal var: Evrende ya yalnızız ya değiliz. İkisi de eşit derecede ürkütücü” der. Dönem dönem uzaylı konusunun yeniden canlanıp gündeme geldiği, ibrenin “Galiba sahiden varlar!” eksenine kaydığı zamanlar oluyor. Şimdi, böyle zamanlardan biri...
Pentagon’un yayımladığı UFO görüntüsü.
Son haftalarda internette UFO ve uzaylı haberleriyle sıkça karşılaşıyoruz. Nisan sonunda Pentagon, geçmişte farklı kaynaklarca ifşa edilen üç ayrı UFO videosunu resmi olarak yayımlamış ve varlıklarını onaylamıştı. UFO, malumunuz ‘tanımsız uçan cisim’ demek. Yani her UFO’da uzaylı olma mecburiyeti yok. Ancak kayda değer UFO’ların ortak özelliği, kontrollü manevraları. Akıllı varlıkların kullandığı izlenimi uyandırıyorlar.
Uzay paslaşmaları
Pentagon videolarındaki UFO görüntüleri çok net değil ancak ilginç şekilleri ve sıradışı manevraları dikkat çekiyor. Pentagon’un açıklamasının hemen ardından Japon Savunma Bakanlığı, olası bir UFO karşılaşması için Japon Hava Kuvvetleri’ne protokol önerisinde bulundu. Japon yetkililerin beyanatlarıysa çelişkili, şahsen inanırım diyen de var, inanmayan da...
Zamanlama manidar
Japonya ile ABD’nin uzay üzerinden paslaşması yeni değil. ABD Uzay Kuvvetleri ocak ayında göreve başlarken Japonya eşzamanlı bir açıklama yaparak, kendi uzay kuvvetlerinin nisan ayında faaliyete başlayacağını duyurmuştu. Uzay kuvvetlerinin asli görevi uyduları korumak ve istihbarat. Elbette olası ‘uzaylı saldırılarına’ karşı savunma tedbirleri de bulunuyor.
Dolayısıyla Pentagon’un UFO videoları yayımlaması, Uzay Kuvvetleri’nin Amerikan halkının gözündeki yerini sağlamlaştırıyor. Ayrıca seçimler yaklaşıyor ve Başkan Trump’ın desteklediği 2024 tarihli Artemis projesi gündemde. NASA, 52 yıl sonra yeniden Ay’a inmeyi planlıyor. Ancak günümüzün ekonomik koşullarında projenin ertelenme ihtimali yüksek.
Günümüz koşullarına değinmişken, UFO gündeminin koronavirüs zamanlarına denk gelmesi de manidar. 2010’da Arap Baharı’nın patlak verdiği günlerde FBI, UFO’ların varlığını doğrulayarak alternatif bir gündem yaratmıştı.
Nükleeri sevmiyorlar
UFO konusu Pentagon için hep bir tabu olagelmiş. Karşılaşma vakaları saklanmış veya örtbas edilmiş. Son yıllardaysa hem UFO vakalarının arttığı hem de Pentagon’un şeffaflaşmaya başladığı görülüyor. Ayrıca uzayda uluslararası rekabet söz konusu. ABD ve Japonya’nın ortak rakibi Çin, yeni devreye aldığı FAST projesiyle dünya dışı yaşam araştırmalarında lider konuma geldi. 500 metre çapında bir çanakla ücra köşeleri dinlemeye başlayan Çin, uzaydan ses gelirse ilk duyan olacak.
UFO vakaları en çok nükleer araştırmaların yürütüldüğü sahalarda görülüyor. 2014-2015’te, ABD’nin nükleer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in etrafında aylarca uçan F-18 pilotları hemen her gün bir UFO vakası bildirmiş. İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk atom bombasının denendiği Nevada Çölü’nde öyle çok UFO görülmüş ki izlemek için özel personel atamak gerekmiş. UFO’lar belirdiğinde nükleer silahların işlevsiz hale gelmesi gibi fenomenler resmi kayıtlara geçmiş. Bu durum ‘uzaylı dostlarımızın’ nükleer tahribata pek sıcak bakmadığını, hatta gezegenimizi korumaya çalıştığını hissettiriyor...
Neden göremiyoruz?
Pekâlâ uzaylılar varsa, neden açık seçik kendilerini göstermiyorlar? Mantıklı bulduğum teorilerden biri, kendi can güvenlikleri. Hayal edin, balta girmemiş ormanlara gidiyorsunuz ve etrafta sürekli savaşan vahşi kabileler var. Onlara barış mesajı vermek için ortalarına atlar mıydınız? Bir diğer teori, dünya düzenine açıktan müdahale etmemeleri. Keza aleni şekilde ortaya çıksalar, büyük bir kaosa yol açabilirler. Öte yandan YouTube’daki ünlü komplo teorisyenlerinin farklı fikirleri var. Gizli güçlerin yakında ‘uzaylı korkusu’ düzmecesiyle toplumları manipüle etmeye başlayacağını öne sürüyorlar. Uyanık olmakta fayda var!
Luis Elizondo: Yalnız olmayabiliriz
Pentagon’un gizli UFO projesinin başında yer alan ve daha sonra görevden ayrılan Luis Elizondo, kilit bir isim. Söz konusu üç videonun kamuoyuna açıklanması için yıllarca yoğun çaba sarf etmiş. Çabaları, ancak görevden ayrıldıktan sonra sonuç vermiş. Pentagon’un ve istihbarat birimlerinin elinde çok daha fazla görüntü ve belge olduğu biliniyor. Görevde olduğu sürede pek çok vakayla karşılaştığını açıklayan Elizondo, fikrini açıkça ifade ediyor: “Fazlasıyla ikna edici delillere inanarak söylüyorum ki yalnız olmayabiliriz.”
CYBORG’LAR İÇİN BİYONİK GÖZ ŞEMASI HAZIR!
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, insan gözünden daha üstün bir biyonik gözü konsept olarak tasarladılar. Nature dergisinde üç boyutlu şeması yayımlanan biyonik gözün içinde ışığa aşırı duyarlı nano teller yer alıyor. 5 yıl gibi yakın bir gelecekte bu protez gözü kullanan insanlar ve insansı robotlar, gece görüş kabiliyetine sahip olacak ve normalden daha net görebilecekler.
Bütün ihtişamlarıyla geri döndüler
Efsanevi bilimkurgu yazarı Arthur C. Clarke “İki ihtimal var: Evrende ya yalnızız ya değiliz. İkisi de eşit derecede ürkütücü” der. Dönem dönem uzaylı konusunun yeniden canlanıp gündeme geldiği, ibrenin “Galiba sahiden varlar!” eksenine kaydığı zamanlar oluyor. Şimdi, böyle zamanlardan biri...
Pentagon’un yayımladığı UFO görüntüsü.
Son haftalarda internette UFO ve uzaylı haberleriyle sıkça karşılaşıyoruz. Nisan sonunda Pentagon, geçmişte farklı kaynaklarca ifşa edilen üç ayrı UFO videosunu resmi olarak yayımlamış ve varlıklarını onaylamıştı. UFO, malumunuz ‘tanımsız uçan cisim’ demek. Yani her UFO’da uzaylı olma mecburiyeti yok. Ancak kayda değer UFO’ların ortak özelliği, kontrollü manevraları. Akıllı varlıkların kullandığı izlenimi uyandırıyorlar.
Uzay paslaşmaları
Pentagon videolarındaki UFO görüntüleri çok net değil ancak ilginç şekilleri ve sıradışı manevraları dikkat çekiyor. Pentagon’un açıklamasının hemen ardından Japon Savunma Bakanlığı, olası bir UFO karşılaşması için Japon Hava Kuvvetleri’ne protokol önerisinde bulundu. Japon yetkililerin beyanatlarıysa çelişkili, şahsen inanırım diyen de var, inanmayan da...
Zamanlama manidar
Japonya ile ABD’nin uzay üzerinden paslaşması yeni değil. ABD Uzay Kuvvetleri ocak ayında göreve başlarken Japonya eşzamanlı bir açıklama yaparak, kendi uzay kuvvetlerinin nisan ayında faaliyete başlayacağını duyurmuştu. Uzay kuvvetlerinin asli görevi uyduları korumak ve istihbarat. Elbette olası ‘uzaylı saldırılarına’ karşı savunma tedbirleri de bulunuyor.
Dolayısıyla Pentagon’un UFO videoları yayımlaması, Uzay Kuvvetleri’nin Amerikan halkının gözündeki yerini sağlamlaştırıyor. Ayrıca seçimler yaklaşıyor ve Başkan Trump’ın desteklediği 2024 tarihli Artemis projesi gündemde. NASA, 52 yıl sonra yeniden Ay’a inmeyi planlıyor. Ancak günümüzün ekonomik koşullarında projenin ertelenme ihtimali yüksek.
Günümüz koşullarına değinmişken, UFO gündeminin koronavirüs zamanlarına denk gelmesi de manidar. 2010’da Arap Baharı’nın patlak verdiği günlerde FBI, UFO’ların varlığını doğrulayarak alternatif bir gündem yaratmıştı.
Nükleeri sevmiyorlar
UFO konusu Pentagon için hep bir tabu olagelmiş. Karşılaşma vakaları saklanmış veya örtbas edilmiş. Son yıllardaysa hem UFO vakalarının arttığı hem de Pentagon’un şeffaflaşmaya başladığı görülüyor. Ayrıca uzayda uluslararası rekabet söz konusu. ABD ve Japonya’nın ortak rakibi Çin, yeni devreye aldığı FAST projesiyle dünya dışı yaşam araştırmalarında lider konuma geldi. 500 metre çapında bir çanakla ücra köşeleri dinlemeye başlayan Çin, uzaydan ses gelirse ilk duyan olacak.
UFO vakaları en çok nükleer araştırmaların yürütüldüğü sahalarda görülüyor. 2014-2015’te, ABD’nin nükleer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt’in etrafında aylarca uçan F-18 pilotları hemen her gün bir UFO vakası bildirmiş. İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk atom bombasının denendiği Nevada Çölü’nde öyle çok UFO görülmüş ki izlemek için özel personel atamak gerekmiş. UFO’lar belirdiğinde nükleer silahların işlevsiz hale gelmesi gibi fenomenler resmi kayıtlara geçmiş. Bu durum ‘uzaylı dostlarımızın’ nükleer tahribata pek sıcak bakmadığını, hatta gezegenimizi korumaya çalıştığını hissettiriyor...
Neden göremiyoruz?
Pekâlâ uzaylılar varsa, neden açık seçik kendilerini göstermiyorlar? Mantıklı bulduğum teorilerden biri, kendi can güvenlikleri. Hayal edin, balta girmemiş ormanlara gidiyorsunuz ve etrafta sürekli savaşan vahşi kabileler var. Onlara barış mesajı vermek için ortalarına atlar mıydınız? Bir diğer teori, dünya düzenine açıktan müdahale etmemeleri. Keza aleni şekilde ortaya çıksalar, büyük bir kaosa yol açabilirler. Öte yandan YouTube’daki ünlü komplo teorisyenlerinin farklı fikirleri var. Gizli güçlerin yakında ‘uzaylı korkusu’ düzmecesiyle toplumları manipüle etmeye başlayacağını öne sürüyorlar. Uyanık olmakta fayda var!
Luis Elizondo: Yalnız olmayabiliriz
Pentagon’un gizli UFO projesinin başında yer alan ve daha sonra görevden ayrılan Luis Elizondo, kilit bir isim. Söz konusu üç videonun kamuoyuna açıklanması için yıllarca yoğun çaba sarf etmiş. Çabaları, ancak görevden ayrıldıktan sonra sonuç vermiş. Pentagon’un ve istihbarat birimlerinin elinde çok daha fazla görüntü ve belge olduğu biliniyor. Görevde olduğu sürede pek çok vakayla karşılaştığını açıklayan Elizondo, fikrini açıkça ifade ediyor: “Fazlasıyla ikna edici delillere inanarak söylüyorum ki yalnız olmayabiliriz.”
CYBORG’LAR İÇİN BİYONİK GÖZ ŞEMASI HAZIR!
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, insan gözünden daha üstün bir biyonik gözü konsept olarak tasarladılar. Nature dergisinde üç boyutlu şeması yayımlanan biyonik gözün içinde ışığa aşırı duyarlı nano teller yer alıyor. 5 yıl gibi yakın bir gelecekte bu protez gözü kullanan insanlar ve insansı robotlar, gece görüş kabiliyetine sahip olacak ve normalden daha net görebilecekler.