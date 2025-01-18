Bir sen, bir ben, bir de robot

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Her yılın ocak ayında tüketicilere yönelik teknolojik ürünlerin sergilendiği, geleceği betimleyen cihaz ve araçların sunulduğu CES fuarında bu yıl en çok ses getirenler yeni gelişen robotik endüstrisinin son modelleriydi. Ev ve işyerlerine yönelik tasarlanan robotlar arasında en çok dikkat çekenlerse ‘eşlikçi robotlar’ oldu. Yapay zekânın gelişimiyle birlikte önü açılan insansı robot (humanoid) türleri, refakatçilik, resepsiyon ve servis kabiliyetleriyle hizmet sektörlerini cezbederken modern çağın hastalığı olarak görülen yalnızlığa karşı da çare olarak lanse ediliyor. İşlevsel özellikleriyle öne çıkan robotlarsa insanların gelecekteki yardımcıları, tabiri caizse eli ayağı, hatta uzantıları olmaya hazırlanıyorlar. Las Vegas’ta gerçekleşen CES 2025 fuarında sergilenen modellerin pek çoğu halen konsept veya geliştirilme aşamasında olsa bile teknoloji meraklıları kadar yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Gelin, geleceğin dünyasına bir önizleme yapalım.

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ARİA: FUARIN POPÜLER YÜZÜ





CES 2025’teki en popüler köşelerden biri Realbotix firmasının insansı robotlarını sergilediği podyumdu. Aria isimli dişi robot, işveli hareketleri ve cana yakın tavırlarıyla ilgi odağı olarak teknoloji gündeminin popüler robot yüzü haline geldi. Hastaneler, okullar ve müşteri hizmetleri gibi işlere uygun görülen Realbotix robotlarının çekiciliğinin sırrıysa sonradan anlaşıldı. Realbotix geçmişte gerçek boyutlarda silikon seks mankenleri üreten bir firmayken hedefini tamamen değiştirerek eşlikçi robotlar geliştirmeye yönelmiş. Ten dokusu ve estetik konusunda uzmanlaşan firma, mankenlerin anatomisini değiştirmiş ve genital organlarını kaldırmış. Robotik motorlarla hareket kabiliyeti kazanan mankenler, ChatGPT sohbet botu sayesinde sanal hayata başlamışlar. Aria şu anki haliyle 175 bin dolar fiyat etiketiyle sunuluyor.

UNİTREE: ÇEVİK VE SÜRATLİ





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Çin’de geliştirilen ve YouTube videolarındaki performansıyla izleyenleri şaşırtan Unitree adlı robot köpeği sosyal medyada görmüş olma ihtimaliniz yüksek. Havada taklalar atabilecek kadar çevik ve üzerinde bir insanı süratle taşıyabilecek kadar güçlü bir robot olan Unitree, yeni GO2-W modeliyle arazi koşullarında 70 santime kadar engelleri rahatça aşabilecek seviyeye ulaştı. Unitree aynı zamanda insansı robot modelleriyle de dikkat çekiyor. Humanoid modellerin başlıca özelliğiyse uzaktan kumandayla yönetilebilmeleri. Video oyunlarındakine benzer bir deneyim sunan kumandalı robotlar, öncelikle insanlara fiziki işlerde destek olmak üzere tasarlanmış. Unitree’nin modelleri işçi gibi çalışabilmenin yanı sıra spor programlarında destek olacak şekilde eğitiliyor. Unitree robotlar 16 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışta.

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BALLİE: ÇOCUKLAR ONA EMANET





Samsung’un kişisel ev asistanı Ballie’nin yuvarlak hatlarıyla ‘Star Wars’ robotlarından ilham aldığı konusunda teknoloji editörleri hemfikir. Ballie ev içinde otonom şekilde hareket ederek çeşitli görevleri yerine getiriyor. Samsung ekosistemindeki ev aletlerini yönetebiliyor ve kullanıcıların günlük rutinlerini öğrenerek akıllı hizmetler sunabiliyor. Video monitör işleviyle çocukların veya evcil hayvanların durumunu akıllı telefonlara iletebilen Ballie, duvara veya zemine projeksiyon yansıtabiliyor, müzik çalabiliyor ve telefon çağrılarına yanıt verebiliyor.

MİROKAİ: EŞLİK EDİYOR





Enchanted Tools tarafından geliştirilen Mirokai hastanelerde hastalara yardımcı olmak ve konsiyerj hizmeti vermek üzere tasarlanmış. Sevimli yüz hatlarıyla masal kahramanı görünümüne sahip olan robot, halihazırda Montpellier Kanser Enstitüsü’nde kullanılıyor ve radyasyon terapisi gören çocuklara eşlik ederek yalnızlıklarını azaltmayı hedefliyor. Robotun yıl sonuna kadar seri üretime geçmesi planlanıyor.

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ROBO TURTLE: ÇEVRECİ





Çinli Beatbot Robo Turtle, ekolojik araştırmalar, çevre izleme ve afet müdahaleleri için tasarlanan bir amfibik robot. Denizkaplumbağalarını taklit eden robot, sessiz hareket eden biyonik bacakları ve güneş panelleriyle uzun süreli operasyonlar sağlıyor. Yapay zekâ destekli kameralarıyla deniz canlılarını takip edebiliyor, sensörleri ve modüler donanımı sayesinde çeşitli görevlere uyum sağlayabiliyor. Deniz suyu örnekleri alarak okyanus sağlığını izlemeyi kolaylaştıran RoboTurtle, yaban hayatına minimum etki edecek nitelikte tasarlanmış. Uydu aracılığıyla veri iletebilen ve müşteri ihtiyaçlarına göre donanımları belirlenen RoboTurtle, sırtındaki güneş panelleriyle şarj oluyor ve su içinde gerçek bir denizkaplumbağasının hızına ulaşabiliyor.

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GELECEĞİN YATIRIM FIRSATLARINDAN BİRİ

Birkaç yıl içinde sosyal hayata karışacak olan robotlar, yapay zekâ özellikleriyle insan ihtiyaçlarına daha kolay adapte olacaklar. Robotik firmalarının yakın gelecekte tıpkı beyaz eşya ve kişisel elektronik üreticileri gibi değer kazanacağını öngörmek zor değil. Gerçekçi ihtiyaçlara yanıt veren ve sağlam bir teknolojik altyapı üzerine kurulan robotik firmaları birçok yönden kazançlı yatırım imkânları yaratabilir.