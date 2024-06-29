Başkanlar açıklasın! Uzaylılar var mı?

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Uzaylılar konusunu ulusal mesele haline getiren New Paradigm Institute (NPI, Yeni Paradigma Enstitüsü), yeni ABD başkanının gizemli uzay fenomenleri hakkında daha şeffaf politikalar sergilemesi için lobi faaliyeti yürütüyor. Perşembe akşamı CNN’de yayımlanan başkanlık tartışma kürsüsü ‘Presidential Debate’, Amerikan halkı için en önemli kararı ifade ediyor. Halka verilen sözlerin ve yapılanların değerlendirildiği ve başkan adaylarının kozlarını paylaştığı buluşma, doğal olarak dünyanın kaderini etkiliyor. Biden ve Trump’ın karşı karşıya geldiği münazara için NPI, dünya dışı yaşama dair soru sorulmasına yönelik kampanyasıyla tarihte bir ilk oldu.

‘Şeffaflık vakti geldi’

UFO’ları ifşa etme konusunda başkanların tavrı elbette önemli. Ancak daha önemlisi, bu konuda haber almanın artık vatandaşlık hakkı olarak görülmesi. Dünya dışı yaşam, yani kısaca uzaylılar konusunda Pentagon, dolayısıyla ABD en fazla gizli bilgi barındırdığı düşünülen ülke. ‘The X-Files’, ‘Man in Black’ gibi devlet-uzaylı konusunu inceleyen çok fazla dizi, film ve belgeselle Amerikalıların bilimkurguya yatkınlığı bu düşünceyi destekliyor. NASA’nın uzaydaki öncülüğü ve Pentagon’un gelişmiş askeri izleme teknolojisi UAP’lerle (tanımlanamayan hava olayları) karşılaşma olasılığını arttırıyor. Fakat ABD’nin uzaylılara en yakın ülke olacağını garantilemiyor. Rusya ve Çin’in de uzaylılara dair kanıta sahip olduğu düşünülüyor.

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3 yıl önce Pentagon’un Dünya dışı varlıklara dair verileri açıklamaya başlamasıyla ‘uzaylı’ konusu kızışmıştı. O zamandan beri ilgi kaybetmediği gibi şimdilerde daha fazla gündeme gelmeye başladı. Son olarak NPI yöneticisi Daniel Sheehan, geçen haftaki genelgelerinde olan “ABD’nin yeni başkanı, UAP’lerin ifşası ve hükümetin şeffaflığı konusunda kritik kararlar alacak” ifadesine dikkat çekti ve “Tüm başkan adayları için UFO/UAP’leri ifşa etme ve şeffaflık vakti geldi” çağrısında bulundu. Sheehan’a göre ABD ordusu, istihbaratı ve hava sanayisi, UFO’lar hakkında 80 yıldır halktan gizli tutulan çok miktarda bilgiye sahip. Yakın zaman önce hükümet memurlarıyla Politico’da (haber sitesi) yapılan bir röportajda, Pentagon’daki ‘Gizli bir Cemaat’in UFO sırlarını sakladığı ifadesi vardı. Röportaja göre güçlü isimlerden oluşan özel grup, halka ifşa olmaması için “Çok ilginç bilgileri koruyorlar”.

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Başkanlık yarışında Trump seçilirse UFO’lar hakkında ne yapacağını kestirmek kolay değil. Çılgın bir anında cebinden uzaylı videosu göstermesi mümkün. Biden seçilirse ‘kontrollü ve tadında ifşa’ yoluna devam edebilir. Öte yandan dünyanın farklı yerlerinden de hükümetlere baskı geliyor. Geçen ay Japonya’da bir grup politikacı, UFO fenomeniyle ilgili araştırma yapması için hükümete çağrıda bulundu. Eski savunma bakanı Yasukazu Hamada’nın önderlik ettiği grup, Pentagon’un AARO birimine benzeyen, UFO’lar gibi olayları inceleyecek bir departmanın kurulması için hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

Son yıllarda biliminsanları bile Dünya dışı yaşam olasılığını destekliyor ve kamuoyuna farklı açılımlar getiriyorlar. NASA Başkanı Bill Nelson “O askeri pilotlarla konuştum. Bir şey gördüklerini biliyorlardı ve radarları o şeye kilitlenmişti” sözleriyle fenomenlerin üst düzeyde gerçekleştiğine işaret etmişti: “Ne olduğunu bilmiyorlardı, biz de ne olduğunu bilmiyoruz. Umuyoruz ki dünyada bu teknolojiye sahip biri düşmanımız değildir.” Nelson’ın bahsettiği ünlü ‘Tic Tac’ vakası, elips şeklindeki şekere benzeyen bir UFO’nun inanılmaz hız ve manevra kabiliyetiyle hatırlanıyor.

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UFO’lar konusu hükümetler için milli güvenlik meselesi ama herkes için öyle değil. Birçok insan uzaylıları dostane varlıklar olarak görüyor. Saklı kalmayı tercih etmeleriyse düşmanlık bilincinin insanlardan kaynaklanmasıyla açıklanıyor. Ayrıca insanlığın kaderini ‘vaktinden önce etkilememe’ kuralları olduğu düşünülüyor. İnsanlar gezegene kalıcı zarar verecek olursa veya kadersel sıçramalar yaşanırsa sürece dahil olduklarına inanılıyor. Nitekim UFO’ların çoğunlukla nükleer tesislerin yakınında görüldüğü, geçmişte askeri üniteleri paralize ederek bazı nükleer atakları engellediklerine dair belgeler var.

‘Aramızda yaşıyor olabilirler’

Yakın zaman önce bir grup Harvard’lı akademisyen Dünya dışı varlıkların Dünya’da ve aramızda yaşıyor olabileceklerine dair bir hipotez öne sürdü. Bu varlıkları ‘Kriptoterrestrial’ olarak tanımlayan hipotez, nasıl yerleşmiş olabileceklerini açıklayan 4 ihtimal öneriyor:

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◊İnsanlıktan önce yaşamış ve çok gelişmiş bir uygarlıktan geri kalanlar halen etrafımızda ve bizi izliyorlar.

◊Geçmişte insanlardan daha zeki bir canlı türü gelişti (zeki dinozorlar gibi) ve şimdi varlıklarını bizden saklıyorlar.

◊Gizli varlıklar vaktiyle başka bir gezegenden veya uzay-zamandan geldiler ve burayı mesken edindiler.

◊Dünya’nın gizli ev sahipleri ‘sihre yakın’ derecede gelişmiş bir teknolojiye sahipler.