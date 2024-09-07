Astronotlar geri dönüyor, yapay zekâ sınıfta kalıyor

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NASA şu sıralar bir kurtarma operasyonuyla uğraşıyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ilk günden itibaren eski tip kablolu kulaklık kullanmasının nedeni ortaya çıktı. Mobil telefonların beyin kanserine sebep olması için bir nedene rastlanmadığı açıklandı. Güncel gelişmeleri sizler için derledim...

Şubatta uzaydan geri dönüyorlar

Geçtiğimiz haftalarda dünya gündemine giren, Boeing Starliner mekiğinin test sürüşü sırasında uzayda mahsur kalan iki NASA astronotunun kaderi kesinleşti. Sunita Williams ve Barry Wilmore şubat ayında geri dönecek. SpaceX Crew-9 görevi aynı zamanda bir kurtarma operasyonuna dönüşecek. Crew-9 görevi önceden planlanan 4 kişilik astronot kadrosu yerine 2 kişiyle gerçekleşecek ve boşalan koltuklar mahsur kalan astronotları geri getirmek için kullanılacak. Astronotları daha erken tarihte getirebilmek için farklı seçenekleri değerlendiren NASA, sonunda sıfır risk politikasını uygulayarak en güvenli yöntemi seçti. Ayrıca NASA, astronotların uzayda ‘mahsur kalmaları’nın doğru bir ifade olmadığını, görevlerine devam edeceklerini bildirdi.

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‘Telefonlar beyin kanseri yapmıyor’

Gün boyu birçok kez kulağımıza tuttuğumuz cep telefonlarının yaydığı manyetik dalgaların beyin kanseri yapabileceği yaygın bir kanıydı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yakın zaman önce tamamlanan büyük kapsamlı bir araştırma, cep telefonlarıyla beyin kanserinin bir bağlantısı olmadığına işaret etti.

1994-2022 yılları arasında gerçekleştirilen, 5 binden fazla çalışmanın sonuçlarını bütünleştiren araştırmaya göre mobil telefonların beyin kanseri veya herhangi bir baş, boyun kanserine neden olmadığı açıklandı. Ayrıca 10 yıl boyunca mobil telefon kullanılmasının veya gün içindeki sıklığının kanser oluşumuyla ilgisine rastlanmadığı belirtildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi sürecinde eleştirilen ve sorgulanan rapor sonuçlarını da göz önünde bulundurmakta fayda var. Ayrıca çalışma yalnızca beyin kanserini işaret ediyor. Maruz kaldığımız radyo, Wi-Fi ve GSM dalgalarının beynimize ve sinir sistemimize ne şekilde etki ettiği anlaşılmış değil. Tedbirli olmakta ve bu tür manyetik alanlara en az düzeyde maruz kalmakta fayda var. Kamala Harris

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Bluetooth kulaklıkları casuslar dinleyebilir

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ilk günlerden itibaren eski tip kablolu kulaklık kullanması merak konusuydu. Harris’in güvenlik nedeniyle kablosuz kulaklık kullanmaktan sakındığı tahmin ediliyordu. Kamala Harris’in başkan adayı olmasıyla birlikte görüntüleri daha çok ilgi çekmeye başladı. Geçen hafta Air Force Two uçağına binerken yine kablolu kulaklıklarıyla görülmesi üzerine ünlü internet haber sitesi HuffPost, konuyu uzmanlara danıştı. Siber güvenlik uzmanı ve etik hacker Maril Vernon, Harris’in ‘akıllıca’ bir şey yaptığını söylüyor ve bluetooth kulaklıkların yetenekli hacker’lar tarafından dinlenebileceğini belirtiyor. Kulaklığın dinlenme riskini en aza indirmek için verilen tavsiyelerse şöyle: Bluetooth bağlantısını 24 saat açık tutmayın, aksi halde hacker’lar önceden bağlanılan cihazları tanıyıp taklit ederek kulaklıkları kandırabilirler. Bluetooth bağlantınızla eşleşen cihazları düzenli kontrol edin. Modern bluetooth versiyonlarını kullanın ve yazılım güncellemelerini düzenli yapın. Cihazınıza kendi adınızı vermeyin, tahmin edilmesi zor isimler kullanın.

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Ey yapay zekâ, sen mi büyük ben mi!

Avustralya’da hükümet destekli yapılan bir araştırma sonucunda üretken yapay zekâ sistemlerinin bilgileri derleme ve özet çıkarma konusunda insanlardan çok daha zayıf olduğu ortaya çıktı. Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu ile Amazon Web Servisleri arasındaki hukuki bir süreci emsal olarak alan çalışmada, resmi dokümanın özetini çıkarması için kullanılan Meta’nın Llama2-70B model YZ sistemi yalnızca yüzde 47 oranında güvenilir ve hukuki geçerliliği olan sonuçlar elde etti. İnsan hukuk uzmanlarıysa yüzde 81 oranında başarı gösterdi. Hukuk ve adalet sistemi yapay zekânın gelecekte insanların işlerini elinden alacağı mesleklerden biri olarak görülüyordu. Çalışma neticesinde yapay zekânın hem performansının düşük hem de güvenilirlik açısından zayıf olduğu anlaşıldı.

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40 milyon kullanıcı kaybı

Eski Twitter olarak bildiğimiz X platformu, geçen hafta Brezilya hükümeti tarafından yasaklandı. Brezilya Anayasa Mahkemesi hâkimi Alexandre de Moraes, nisan ayında X platformundaki 7 hesabın eski başkan Jair Bolsonaro lehine yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kapatılmasını istemişti. Teknoloji sitesi TechCrunch’ın

haberine göre daha önce Türkiye ve Hindistan hükümetlerinin benzer taleplerine olumlu karşılık veren ancak Brezilya’nın talebini kabul etmeyen Elon Musk’ın sahibi olduğu X’e erişim ülke çapında engellendi. Bu, X’e ortalama aylık 40 milyon kullanıcı kaybına mal olacak. Yasağın ardından X’e alternatif olarak gelişen BlueSky platformunun kullanıcı sayısı 2 milyona yükseldi.