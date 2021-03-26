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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

Yazarın tüm yazıları

Uğur Yüksel

26 Mart 2021

Yılın beklenen büyük bütçeli yapımlarından “Godzilla vs Kong”, sinema tarihinin meşhur iki canavarını karşı karşıya getiriyor. 1978 yapımı Fassbinder başyapıtı “Maria Braun’un Evliliği” ve kısa film tutkunlarına Akbank Kısa Film Festivali, haftanın diğer çevrimiçi seçenekleri… Haftanın kitabında bu hafta, Orhan Pamuk’un yazımı 5 yıl süren aşk, polisiye ve tarihi romanı “Veba Geceleri” var.

FİLM

Uğur Yüksel

GODZILLA VS. KONG (HBO Max)
Yönetmen: Adam Wingard
Oyuncular: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry
2021-ABD, AVUSTRALYA-113’/AKSİYON, GERİLİM, BİLİMKURGU

Pandemi sürecinde vizyonu ertelenen büyük bütçeli yapımlardan “Godzilla vs Kong”, bugün ABD’de sinemalarda ve HBO Max’ta da çevrim içi gösterime girdi. “Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası” (2017) ile “Godzilla: King of the Monsters/Canavarlar Kralı”nın (2019) devamı da olan film, sinema tarihinin iki meşhur canavarını karşı karşıya getiriyor. Dev goril King Kong ile nükleer radyasyonun uyandırdığı tarih öncesi deniz yaratığı Godzilla’nın arasındaki çatışmanın ortasında kalmış insanların hikâyesini izleyeceğimiz filmde, sinemanın son Tarzan’ı Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve “Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown başrollerde.

Uğur Yüksel

MARIA BRAUN’UN EVLİLİĞİ/DIE EHE DER MARIA BRAUN (İstanbul Modern Sinema)
Yönetmen: Rainer Werner Fassbinder
Oyuncular: Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny
1978-ALMANYA-120’/DRAM

İstanbul Modern Sinema’nın çevrimiçi gösterimleri usta sinemacı Rainer Werner Fassbinder’in filmleri ile devam ediyor. Yönetmenin filmografisinden beş filmin yanı sıra hayatını takip eden “Enfant Terrible” (2020) adlı biyografik filmin de izlenebildiği programda bu hafta sonu, 1978 yapımı başyapıtı “Maria Braun’un Evliliği”ni yakalayabilirsiniz. Başrolündeki Hanna Schygulla’yı da efsaneye dönüştüren ve ‘En İyi Yabancı Film’ dalında Altın Küre’ye de aday olan film, İkinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde evlendiği eşi cephede kaybolan Maria adlı bir kadının tek başına ayakta kalma mücadelesini anlatıyor.

Uğur Yüksel

AKBANK KISA FİLM FESTİVALİ (Akbank Sanat)
Kısa film tutkunlarının gözde festivali bu yıl 17. yaşını kutluyor. Pandemi koşullarında çevrimiçi gerçekleşen festivalde 90 kısa ve 3 uzun metraj film gösteriliyor. “Festival Kısaları” bölümünde son bir yılın öne çıkan Türkiye filmleri yer alırken, “Kısadan Uzuna” bölümünün bu yılki yönetmeni, kısa filmlerinin yanı sıra ilk uzun metraj filmi “Zerre”yi de izleyebileceğiniz Erdem Tepegöz olacak. “Deneyimler” bölümünde Belçikalı yönetmen Jaco Van Dormael’in filmleri gösterilirken, “Özel Gösterim” bölümünde ise Uzak Doğu ülkelerinden seçilmiş kısa filmler izlenebilecek. filmonline.akbanksanat.com adresinden 1 Nisan’a kadar ücretsiz takip edebilirsiniz.

KİTAP

Uğur Yüksel

VEBA GECELERİ-Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları, RomanNobel ödüllü Orhan Pamuk’un yazımı 5 yıl süren yeni romanı “Veba Geceleri”, 1901 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun bir vilayetinde yaşanan veba salgını sırasında yaşananları anlatıyor. Sürükleyici bir siyaset ve aşk romanı olduğu kadar, polisiye ve tarihi roman raflarında da bulabileceğiniz kitap; pandemi, karantina, devlet ve birey konularını bir masal havasında kurgularken, içinden geçtiğimiz salgın dünyasına da göz kırpıyor. Pamuk’un ağzından kitabın yazım sürecini dinleyeceğimiz 12 videoluk serinin Yapı Kredi Yayınları’nın sosyal medya hesaplarında yayında olacağını hayranlarına duyurulalım.

DAHA ÖNCE ÖLMÜŞ MÜYDÜK?-Anıl Cihan, İthaki Yayınları, Şiir
ÇAYLAK GAZETECİ-Vince Vawter, Kırmızı Kedi Yayınları, Roman
KLASİK POLİSİYE ÖYKÜLER-Kolektif, Çınar Yayınları, Öykü
AŞIRILIĞIN PEYGAMBERLERİ: NIETZSCHE-HEIDEGGER-FOUCAULT-DERRIDA-Allan Megill, Metis Yayıncılık, Felsefe

MÜZİK

Uğur Yüksel

NOVA-Ugur Project, Elektronik, EP
16 yaşında başladığı 20 yıllık müzik kariyerine 35 Plak, 300 Digital EP ve 500’den fazla derleme albüm sığdırmış prodüktör ve DJ Uğur Project’in yeni EP’si “Nova”, Set About Music etiketiyle yayında. En son ocak ayında yayınladığı “Hyno” adlı çalışmasıyla Avrupa müzik listelerinde ilk 10’a yükselen sanatçının yeni çalışması iki şarkıdan oluşuyor. EP’ye de adını veren “Nova”, ritim içinde ritim örülü dinamik ve değişken yapısıyla dikkat çekerken, ‘’Outsider’’ da etkileyici ses tasarımı, prodüksiyon teknikleri ve aranjesiyle sanatçının dans çağrısını yineliyor.

CEHENNEM-Nova Norda, Alternatif, Single
SCREAM-Mercan Dede&Dexter Crowe, Elektronik, Single
BİLÛRA MİN (LIVE)-Cihan Haco, Dünya, Albüm
WHITE DRESS-Lana Del Rey, Pop, Single
KÖRKÜTÜK SON-Ekin Beril, Pop, Single
OLASILIKLAR-Yok Öyle Kararlı Şeyler, Pop, EP
ÇIPLAK-Sedef Sebüktekin, Pop, Single
NO SUCH THING AS FREE WILL-Deniz Cuylan, Deneysel, Single

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Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

19 Mart 2021
Sinemamızın usta yönetmenlerinden Reha Erdem’in nefis bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiği kara komedisi “Seni Buldum Ya!”, Zoom’da çekilen ilk yerli yapım olma özelliği de taşıyor. Zack Snyder’in dört saatlik kurgusuyla yeniden buluşacak “Justice League” ve kadın yönetmenlerin ders verdiği bir sinema okulunun kapılarını aralayan 14 saatlik “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema” belgeseli, haftanın öne çıkan diğer seyir seçenekleri. Hafta başı aday listesinin açıklandığı Oscar yarışına evden hazırlanmak isteyenler için rehberimiz de bu haftaki köşemizde yer alıyor.

FİLMSENİ BULDUM YA! (MUBI)
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola
2021-TÜRKİYE-82’/
KOMEDİ

‘İnsan nedir?’ sorusunun peşinde “Korkuyorum Anne” (2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010) gibi başyapıtlar vermiş usta yönetmen Reha Erdem’in geçen yıl bu zamanlarda İstanbul’da ve Zoom platformu üzerinden çektiği film, MUBI’de gösterimde. Sinemamızın ilk karantina filmi de olan “Seni Buldum Ya!”, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrim içi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi usta işi bir oyuncu kadrosunun buluştuğu filmde, her bir oyuncuyu kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve enfes performanslarda izliyoruz. Kapanış jeneriğinin ardından başlayan Reha Erdem ve Esin Küçüktepepınar söyleşisi de yönetmenin hayranları için kaçırılmaz fırsat.

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Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

12 Mart 2021
Frank Grillo ile Mel Gibson’ı bir araya getiren zaman döngüsü temalı aksiyon “Boss Level” ve Eddie Murphy’li 80’ler komedisinin devamı “Coming 2 America”, haftanın ekran tavsiyeleri... Sessiz filmlere meraklı izleyicilere Kundura Sahne’den “Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği” seçkisi, kısa film izlemek isteyenlere İFSAK Kısa Film Festivali ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın 11’inci yaşını deviren performansı “Sen Balık Değilsin” çevrim içinde yakalayabilecekleriniz. Fazıl Say’ın bu yıl 100. yaşını kutlayan usta besteci İlhan Usmanbaş’ın eserlerini yorumladığı “Türk Bestecileri Serisi, Vol. 3”ü de haftanın albümü seçtik.

FİLM
COMING 2 AMERICA(Amazon Prime)
Yönetmen: Craig Brewer
Oyuncular: Eddie Murphy, Shari Headley, Wesley Snipes
2021-ABD-110’/KOMEDİ
1988 yapımı Eddie Murphy komedisi “Coming to America”nın devam filmi Amazon Prime’da gösterime girdi. Murphy dahil, ilk filmin birçok oyuncusunu buluşturmayı başaran film, oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenen Prens Akeem’in sırdaşı Semmi ile Afrika’dan New York’a uzanan yeni maceralarını anlatıyor.

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Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

5 Mart 2021
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken haftanın en iyilerini de kadınlardan seçtik. Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun ödüllü animasyonu “Bombay Rose”, Kundura Sinema’nın sessiz sinemanın kadın komedyenlerine selam gönderen sohbet ve gösterim programı “Sinema’nın İlk Edepsiz Kadınları” ve BGST’nin tek kişilik oyunu “Bir Kadın Uyanıyor”, haftanın çevrimiçi seçenekleri... Haftanın kitabı Leni Zumas’ın ödüllü distopik romanı “Kırmızı Saatler”, haftanın albümü de Melike Şahin’in 90’ların ruhunu taşıyan 10 şarkılık çalışması “Merhem”.

FİLM*BOMBAY ROSE (Netflix)
Yönetmen: Gitanjali Rao
2019-HİNDİSTAN, İNGİLTERE-93’/ANİMASYON, DRAM

Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun Venedik, Toronto festivallerinde gösterilen animasyonu, yolları Bombay’da kesişen çiçek satıcısı Kamala ve Salim arasında filizlenen aşk hikâyesini anlatıyor.



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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

26 Şubat 2021
Ekranların öne çıkanlarında bu hafta iki belgesel var... Brezilyalı futbol efsanesinin hayatını anlatan “Pelé” Netflix’te, Z kuşağının müzikteki başarılı ismine yakından tanıklık eden “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” de Apple TV+’ta yayında. Tiyatro Hemhâl’in Latife Tekin’in romanından uyarladığı “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit” haftanın oyunu, usta yazar Oya Baydar’ın pandemi günlerindeki notlarını buluşturan “80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri” de haftanın kitabı...

FİLMBILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY (Apple TV+)
Yönetmen: R.J. Cutler
2021-ABD-140’/BELGESEL, MÜZİK

2016’da çıkardığı ilk single’ı “Ocean Eyes” ile virale dönüşen, geçen yıl Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanarak bu başarıya erişmiş ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish’in hayatını anlatan belgesel, bugünden itibaren Apple TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Konser performansları ve arşiv görüntülerini buluşturacak belgesel, sanatçının ilk albümü “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”nun hazırlık sürecine ve kişisel zamanlarına da yakından tanıklık edecek.



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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

19 Şubat 2021
Film tutkunlarına bu hafta, Rosamund Pike’ın Altın Küre’de yarışan performansıyla merak ettiğimiz suç komedisi “I Care A Lot” ve Salma Hayek ile Owen Wilson’ı buluşturan bilimkurgu “Mutluluk”; dizi tutkunlarına da seyirciyi 80’ler Londra’sına ışınlayacak “It’s A Sin” ve Netflix’in yeni animesi “High-Rise Invasion”, haftanın ekran tavsiyeleri. Çağdaş İran şiirinin unutulmaz ismi Furuğ Ferruhzâd’ın hayatını sahneye taşıyan “Furuğ” haftanın oyunu, Kiran Millwood Hargrave’in ödüllü distopik feminist romanı “Kadınlar Adası” da haftanın kitabı...

FİLMI CARE A LOT(Netflix)
Yönetmen: J Blakeson
Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest
2020-İNGİLTERE-118’/SUÇ, KOMEDİ, MACERA
Yakın zamanda açıklanan Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Rosamund Pike’a adaylık getiren “I Care A Lot”, suç komedilerini sevenleri ekran başına çağırıyor. Yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanların birikimlerini sömüren Marla ile iş ortağı Fran’in, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördükleri Jennifer ile tanışmaları sonrası yaşadıkları olayları anlatacak filmde Pike’a “Game Of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise “The Disappearance of Alice Creed” (2009), The 5th Wave (2016) filmleriyle tanıdığımız J Blakeson var.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

12 Şubat 2021
Film tutkunlarına bu hafta, Altın Küre’lerde erkek oyuncu ve müzik dallarında yarışacak “Judas and the Black Messiah”, zaman döngülü hikâyeleri sevenlere “The Map Of Tiny Perfect Things” ve Çin’den fantastik aksiyon “Yin Yang Ustası: Ölümsüzlük Rüyası”; dizi tutkunlarına da “Kuzuların Sessizliği”nin devam hikâyesini anlatan “Clarice”, haftanın ekran tavsiyeleri. Tiyatro arayanlara Caner Cindoruk ve Melis Birkan’lı Marguerite Duras uyarlaması “Yeni Bir Şarkı”, pazar akşamı Moda Sahnesi’nde.

FİLM
THE MAP OF TINY PERFECT THINGS(Amazon Prime)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris
2021-ABD/FANTASTİK, AŞK
En son, 2020’nin sıra dışı filmlerinden “Freaky”de izlediğimiz ve yakında yeni Ant-Man’de Cassie Lang rolünde izleyeceğimiz Kathryn Newton’ın başrolünde olduğu bu romantik bilim kurgu, bir çeşit zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalan Mark ve Margaret adlı iki gencin romantik ve eğlenceli maceralarını anlatıyor.

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

5 Şubat 2021
28 Şubat’ta sahiplerini bulacak Altın Küre adayları açıklanmışken hafta sonunu evde aday dizi ve filmleri izleyerek geçirmeye ne dersiniz? Yılın sürprizleri ve notlarıyla birlikte Altın Küre izleme listesi köşemizde yer alıyor. Ekranlarda ayrıca, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile John David Washington’ın kimyasından doğacak “Malcolm&Marie”, Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al-Mansour’un “Mükemmel Aday” filmleriyle Nordik polisiye dizisi “The Investigation”, tavsiyelerimiz arasında. Oyun izlemek isteyenlere de Platform Tiyatro’nun Alican Yücesoy ve Elif Ürseli performanslarını öneririz. Raflarda bu hafta 20 yazarın özgün öykülerini bir araya getiren “İlk-Bilimkurgu Seçkisi”, türün tutkunlarını bekliyor.

FİLMMALCOLM&MARIE (Netflix)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
2021-ABD-106’/DRAM

Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

29 Ocak 2021
Bu hafta ekranlar usta isimlerin yeni filmleriyle parlıyor. Justin Timberlake ve Juno Temple’ı üç yıl sonra yeniden buluşturan drama “Palmer”, Denzel Washington, Rami Malek ve Jared Leto’lu polisiye gerilim “The Little Things” ve Carey Mulligan, Ralph Fiennes ile Lily James’in başrollerinde olduğu roman uyarlaması “The Dig”, haftanın en merak uyandıran yapımları. Hafta sonunu tiyatro ile geçirmek isteyenlere Onur Ünsal’ın tek kişilik oyunu “Babamı Kim Öldürdü”yü öneririz. Avanzade Mehmed Süleyman’ın Osmanlı ve İstanbul mutfağından sıradışı tarifleri buluşturan kitabı “Aile Aşçısı”, gastronomi tutkunlarının arşivine girmeyi bekliyor.

FİLMPALMER (Apple TV+)
Yönetmen: Fisher Stevens
Oyuncular: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright
2021-ABD-110’/DRAM

Hapisten yeni çıkan eski lise futbol yıldızı Eddie Palmer, 10 yıl sonra geri döndüğü Louisiana’da geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da annesi tarafından terk edilmiş küçük Sam’in sorumluluğuyla başa çıkmaya çalışıyor. 2017’de Woody Allen filmi “Wonder Wheel”de izlediğimiz Justin Timberlake ve Juno Temple yeniden aynı filmde buluşuyor.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

22 Ocak 2021
Haftanın öne çıkan iki filmi de kitap uyarlaması. Gerçek olaylara dayanan “Penguin Bloom”, Naomi Watts’ın performansıyla merak uyandırırken, Aravind Adiga’nın çok satan romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan” da, Bollywood’un en çok kazanan oyuncularından Priyanka Chopra’yı başrole taşıyor. Takipçileri için “Euphoria”, “Menajerimi Arayın” ve “Snowpiercer” yeni sezonlarıyla ekranlara gelirken, alternatif müzik tutkunlarının beklediği “Herkes Tek” konseri perşembe akşamı Moda Sahnesi’nde çevrim içi yayında. Polisiyenin unutulmaz karakterleri Sherlock ile Watson’ı yeni bir serüvende yeniden yaratan David Stuart Davies romanı “Sherlock Holmes: Ölüm Papirüsü”, kitap raflarında haftanın öne çıkanı.

FİLMBEYAZ KAPLAN/THE WHITE TIGER (Netflix)
Yönetmen: Ramin Bahrani
Oyuncular: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao
2021-HİNDİSTAN, ABD-125’ / DRAM, SUÇ

Hindistanlı yazar Aravind Adiga’nın New York Times’ın en çok satanlar listesine giren ve 2008 Man Booker Ödülü alan aynı adlı ilk romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan”, yoksul bir köylü olan Balram’ın, yanlarında çalışmaya başladığı zengin ailenin her türlü işini çözerken çıktığı basamakları anlatıyor. “99 Homes” (2014), “Fahrenheit 451 (2018)” ve “Man Push Cart” (2005) gibi bağımsızlarıyla tanıdığımız Ramin Bahrani’nin yönettiği filmde, Hintli müzisyen ve oyuncu Adarsh Gourav ile Bollywood’un en popüler yüzlerinden Priyanka Chopra başrollerde.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

15 Ocak 2021
Regına King’in övgülerle karşılanan ilk yönetmenlik denemesi “One Night in Miami”, Amazon Prime’da bugün yayına girdi. Altın Küre ve Oscar adaylarının açıklanmasının beklendiği bugünlerde listelerde adı en çok geçenlerden biri olan film, siyah haklarının ikonik figürleri Muhammed Ali, Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown’u renklerinden dolayı dışarı çıkamadıkları bir gecede buluşturuyor. Ekranlarda ise bu hafta yeni sezonlar öne çıkıyor: “American Gods”, Tanrılar arasındaki savaşın karanlık ve görkemli hikâyesine, “Disenchantment” da ağzı bozuk prensesin ve tuhaf arkadaşlarının maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Raflarda bu hafta, Can Yayınları’nın dünya edebiyatının önde gelen kadın yazarları ile kadın karakterlerini buluşturan 8 romanlık serisi “Klasik Kadınlar” var.

 

ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Prime)
Yönetmen: Regina King
Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango
2020-ABD-114’/DRAM

En son, Oscar aldığı “If Beale Street Could Talk” (2018) ve “Watchmen” dizisinin Sister Night’ı olarak izlediğimiz Regina King’in ilk yönetmenlik denemesi de olan film, eleştirmenlerden övgüler toplayarak ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından oldu. Seyirciyi 1964’ün 25 Şubat’ına, daha sonra Muhammed Ali adını alacak Cassius Clay’in Miami’deki ağır siklet şampiyonluk maçında Sonny Liston’ı alt ettiği tarihi güne götüren film; kumsalda adına düzenlenen partiye siyahların haklarını kısıtlayan Jim Crow Yasaları yüzünden katılamayan Clay’in, aynı otelde kalan ve dönemin hak mücadelesinin ünlü figürleri olan Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği geceyi anlatıyor. Oscar’larda En İyi Film başta olmak üzere, Kemp Powers’ın kendi tiyatro oyunundan uyarlayarak yazdığı senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla birden fazla adaylık alacak görünen film, bugünden itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.

TİYATROTEKİNSİZ VADİ/UNCANNY VALLEY (Beykoz Kundura)

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

8 Ocak 2021
2021’de Görevimiz Tehlike’nin yedinci serüveninde Beyaz Dul rolünde izleyeceğimiz Vanessa Kirby’nin Oscar kulislerinde konuşulan performansıyla öne çıkan “Pieces of A Woman”, Netflix’te yayında. Fransız edebiyatının meşhur hırsızı Arsen Lupin’in modern versiyonu “Lupin” ve Terry Pratchett’ın uyarlanması imkânsız sayılan meşhur serisi DiskDünya’yı ekranlara taşıyan “The Watch”, yeni yılın ilk gözde dizileri. Kitap önerilerimizde bu hafta 2021’in arşivlik ajandaları var.

FİLMPIECES OF A WOMAN (Netflix)
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn
2020-KANADA, MACARİSTAN, ABD-126’/DRAM

2014’te çektiği “White God” ile Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesine dönüşen Macar yönetmen Kornél Mundruczó’nun yönettiği film, trajik bir olay sonucu kaybettiği bebeğinin yasını tutan bir kadının hikâyesini anlatıyor. “Görevimiz Tehlike” serisinin Beyaz Dul’u olarak tanıdığımız Vanessa Kirby’ye Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirerek Oscar şansını yükselten filmde, taciz iddialarının odağında olduğu için adı Netflix’in tanıtımlarından çıkarılan Shia LaBeouf da oynuyor.

DİZİLUPIN (Netflix)

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

1 Ocak 2021
2020’nin en çok konuşulan film ve dizilerinden en iyileri Hürriyet Ankara okurları için derledik. Sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yıl diliyorum.

SİNEMANIN EN’LERİ

YABANCI

*Bacurau/Kleber Mendonça Filho ve Juliano Domelles
*Borat Subsequent Moviefilm/Jason Woliner
*Dick Johnson is Dead/Kirsten Johnson (Netflix)
*First Cow/Kelly Reichardt
*Görünmez Adam (The Invisible Man)/Leigh Whannell

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

25 Aralık 2020
Vizyonda “Tenet” kaderi yaşayan “Wonder Woman 1984”, seyirciyle buluşmak için sinema salonu ısrarını bozuyor ve bu hafta HBO Max’te gösterime giriyor. İzleyicileri 80’lerin soğuk savaş dönemlerine götürecek olan film, kahramanımızın geçmişini öğrenmek için sabırsızlanan hayranlarına yeni yıl hediyesi olacak görünüyor. Oscar’a gözünü dikmiş yeni Pixar animasyonu “Soul” ve yılın en iyi belgeseli seçilen Deniz Tortum imzalı “Maddenin Halleri”, haftanın diğer öne çıkanları. Dizi tutkunlarına da, Danimarka’dan gizemli hikâyesiyle “Equinox” ve kostümlü drama “Bridgerton” Netflix’te yayında.

FİLMWONDER WOMAN 1984 (HBO Max)
Yönetmen: Patty Jenkins
Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal’
2020-ABD, İNGİLTERE, İSPANYA-151’/AKSİYON, MACERA

DC Comics’in ikonik kahramanlarından Wonder Woman’ın 2017’de gişede büyük başarı yakalayan ilk solo filminin devamı olan “Wonder Woman 1984”, pandemi sürecinde sürekli ertelenen “Tenet” ile aynı kaderi yaşar görünürken, Warner Bros.’un ani kararıyla HBO Max’te yayına giriyor. Yılın en beklenen filmlerinden birinin sinemalarla aynı anda bir dijital izleme platformunda gösterilmesi sektörde alevli tartışmalara yol açarken, çizgi romanın hayranları için bu, küçük ekranda da olsa Wonder Woman’ı 3 yıl sonra yeniden görmek demek; hem de yeni kostümüyle. İlkinde olduğu gibi Patty Jenkins’in yönettiği, başrollerinde bir kez daha Gal Gadot ve Chris Pine’ı izleyeceğimiz filmin kötülerini Kristen Wiig ile Pedro Pascal canlandırıyor. Bizi 80’lerin soğuk savaş dönemlerine ışınlayacak olan film, DC Sinematik Evreni’nde geçse de kahramanımız hakkında daha önce okumadığımız bir hikâyeyi anlatacak.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

18 Aralık 2020
Viola Davis’in Oscar’lık performansıyla ‘Blues’un Annesi’ Ma Rainey’e hayat verdiği Netflix filmi “Ma Rainey’s Black Bottom”, bir kaç ay önce kaybettiğimiz ‘Black Panther’ Chadwick Boseman’ın son filmi olmasıyla da dikkat çekiyor. George Clooney’nin yönettiği ve oynadığı bilimkurgu draması “The Midnight Sky”, Hindistanlı sinemacı Prantik Narayan Basu’nun ödüllü kısalarını buluşturan Kundura Sinema seçkisi “Zamansız Masallar” ve Peter Strickland’ın sarsıcı başyapıtı “Burgonya Dükü”, haftanın diğer seyir seçenekleri. Raflarda bu hafta, yeni baskısını uzun zamandır beklediğimiz Patricia Highsmith polisiyesi “Trendeki Yabancılar”, playlist’imizde de elektronik müziğin yeni keşiflerinden Alper Çağan’ın ilk albümü “The Things I Wait For” var.

FİLM
THE MIDNIGHT SKY(Netflix)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo
2020-ABD-122’/BİLİMKURGU, DRAM

George Clooney’nin yedinci kez yönetmen koltuğuna oturduğu “The Midnight Sky”, 23 Aralık’ta Netflix’te yayında. Lily Brooks-Dalton’ın 2016’da yayımlanan “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu, “The Revenant”ın senaristi olarak tanıdığımız ve şimdilerde Quentin Tarantino’nun çekeceği yeni Star Wars filmini yazan Mark L. Smith kaleme aldı. Seyirciyi kıyamet sonrası bir zamanda Kuzey Kutbu’na götürecek film, dünyanın sonunun geldiğini keşfeden gökbilimci Augustine ile Jüpiter yolculuğundan geri dönmek üzere olan astronot Sullivan’ın kesişen hikâyelerini anlatacak. Augustine rolünde izleyeceğimiz Clooney’e Felicity Jones ve David Oyelowo eşlik ediyor.

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

11 Aralık 2020
Oscar yarışı için bahislerin açıldığı bugünlerde gözü Meryl Streep’i arayanlara müjde! Usta oyuncuyu bu hafta, HBO için çekilen Steven Soderbergh komedisi “Let Them All Talk”ta ve Ryan Murphy’nin Netflix’e uyarladığı müzikal “The Prom”da izleyeceğiz. Riz Ahmed’i En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına emin adımlarla götüren “Sound of Metal” ve Tansu Biçer’in unutulmaz performansıyla hatırladığımız Nesimi Yetik filmi “Toz Ruhu”, haftanın diğer seyir seçenekleri... Haftanın albümü Cem Adrian’ın 15. müzik yılına armağanı “Solmayan Şarkılar”, haftanın kitabı ise Atilla Dorsay imzalı “Hayatımızı Değiştiren Filmler: 2015-2020.”

FİLMSOUND OF METAL (Amazon Prime)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Amalric
2019-BELÇİKA-ABD-120’/MÜZİK, DRAM

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve başrolündeki Riz Ahmed’in performansıyla yılın en çok konuşulan filmlerinden birine dönüşen “Sound of Metal”, Amazon’da yayında. “The Place Beyond the Pines”ın senaristi olarak tanıdığımız Darius Marder’ın ilk yönetmenlik denemesi de olan film, metal müzik grubunda baterist olan Ruben’in işitme yetisini kaybetmeye başlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle Riz Ahmed’in En İyi Erkek Oyuncu için Oscar yarışında ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

4 Aralık 2020
Yolunu uzun zamandır gözlediğimiz son David Fincher filmi “Mank”, Netflix’te yayında. Gerek senaryosu gerek tasarımıyla ödül sezonuna damgasını vuracak görünen film, Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins gibi isimlerin performanslarıyla da merak uyandırıyor. Utanmazlıkta orijinalini aratmayan “Shameless”ın Amerikan versiyonu 11. ve son sezonuna adım atarken, Netflix’in yetişkin animasyonu “Big Mouth” da 4. sezonuyla ekranlarda... Raflarda bu hafta “Avatar: Son Havabükücü”nün Yeni Şeyler etiketiyle Türkçeye kazandırılan çizgi romanı “Verilen Söz” var. Haftanın müzik tavsiyesi ise heyecan uyandıran bir müzik olayı olacak: David Lynch’in Sting, Elvis Costello, Kesha gibi isimleri buluşturacak transandantal meditasyon konseri “Meditate America”, bugün çevrimiçi/ücretsiz izlenebilecek.

FİLMMANK(Netflix)
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance
2020- ABD-131’/BİYOGRAFİ, DRAM

“Se7en/Yedi” (1995), “Fight Club/Dövüş Kulübü”(1999), “Zodiac”(2007) gibi başyapıtların yaratıcısı David Fincher, “Gone Girl”den altı yıl sonra yeni filmiyle karşımızda. Yönetmenin rüya projesi olarak tarif ettiği ve daha önce “Mindhunter” dizisinde de birlikte çalıştığı Netflix’in yapımcılığında hayata geçirdiği “Mank”, 1941 yapımı “Citizen Kane/Yurttaş Kane” filminin tartışmalı yapım sürecini anlatıyor. Orson Welles’in yönettiği ve gösterime girdiğinde yerden yere vurulsa da zamanla “tüm zamanların en iyi filmi”ne dönüşen “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’i odağına alan film, Charlie Chaplin, Josef Von Sternberg, Bette Davis, Joan Crawford gibi dönemin meşhur isimlerini de hikâyesine dahil ediyor. Fincher’ın 2003’te kaybettiği babası Jack Fincher’ın senaryosundan çektiği film, başrolde izleyeceğimiz Gary Oldman’ın Oscar adaylığı garantili performansıyla merak uyandırırken, ödül sezonunun en çok konuşulacak yapımlarından birine dönüştü bile.

FESTİVALSürdürülebilir Yaşam Film Festivali

Bu yıl çevrimiçi gerçekleşen festivallerden biri de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Dünyanın değişim çağrısına kulak vermemiz gerektiğini söyleyen festival, “Sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olacak” diyor ve 6 Aralık’a kadar 26 filmlik bir seçki sunuyor. surdurulebiliryasam.net adresine kaydolarak filmleri ücretsiz ve Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilir, çevrimiçi etkinliklere de katılabilirsiniz.

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

27 Kasım 2020
Alan Ball’un yazıp yönettiği ve özellikle oyuncularıyla ödül sezonunu etkilemesi beklenen “Uncle Frank”, Amazon Prime’da yayında. İstanbul Modern Sinema’nın dün başlayan “Kayıp Masallar” programından “Egomani”, kadınların ağzından şiddet hikâyeleri anlatan kısa belgesel “Hegemonya” ve Noel filmi arayanlara “Noel Günlükleri 2”, haftanın seyir seçenekleri. Raflarda bu hafta, James Joyce’un “en sevdiğim yazar” dediği usta Italo Svevo’nun “Yaşlılık” romanı, kulaklığımızda da Neşet Ertaş’ın makara bantlara kaydedilmiş türkülerini buluşturan “Bozkırın Tezenesi” albümü var.

FİLMUNCLE FRANK (Amazon Prime)
Yönetmen: Alan Ball
Oyuncular: Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter Macdissi
2020- ABD-95’/DRAM

Oscarlı “American Beauty/Amerikan Güzeli”nin (1999) ve 2000’lerin kült dizilerinden “Six Feet Under” ile “True Blood”ın yapımcısı olarak tanıdığımız Alan Ball, yönetmenlikte de iddialı olduğunu 2017’de çektiği “Nothing Is Private” ile kanıtlamış, ancak devamını getirmemişti. Ball’u 13 yıl sonra yeniden kamera arkasına geçiren “Uncle Frank”, Ocak ayında prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nden beri çok konuşuluyordu. Ödül sezonunun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve hakları Amazon tarafından satın alınan film 70’lerde geçiyor ve New York Üniversitesi profesörü Frank’in babasının cenazesine katılmak için yeğeni Sophie ve partneri Walley ile birlikte çıktığı yolculukta geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Marvel evreninin Vision’ı olarak tanıdığımız Paul Bettany ve “It”, “Gretel&Hansel” gibi yapımların 18 yaşındaki yetenekli oyuncusu Sophia Lillis başrollerde.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

21 Kasım 2020
Amy Adams ve Glenn Close’un Oscar yarışına dahil olacak görünen performanslarıyla merak uyandıran “Hillbilly Elegy”, salı günü Netflix’te. Sarah Paulson’lı korku filmi “Run”, usta senarist Mateo Gil’in yaratıcısı olduğu İspanyol suç dizisi “Los Favoritos De Midas”, Sophia Loren’i 10 yıl sonra yeniden kamera önüne taşıyan “The Life Ahead” ve Steve McQueen’in merakla beklenen 5 filmlik antolojisi “Small Axe”, haftanın kaçmaz seyir seçenekleri. Raflarda bu hafta 2015’te kaybettiğimiz usta yönetmen Chantal Akerman’ın yazdığı “Annem Gülüyor”, playlist’imizde de Türkiye’nin en iyi müzik gruplarından Hedonutopia’nın 5. albümleri “Beyaz Durak” var.

DİZİLOS FAVORITOS DE MİDAS (Netflix)
*Yaratıcı: Mateo Gil
*Oyuncular: Luis Tosar, Marta Belmonte, Guillermo Toledo
*2020-İSPANYA-1 SEZON-6 BÖLÜM/SUÇ, DRAM

Alejandro Amenábar’ın ilk filmi “Tez”den başlayarak (1996) “Abre los ojos/Aç Gözünü” (1997), “The Sea Inside/İçindeki Deniz” (2004), “Agora” (2009) filmlerini de yazmış ödüllü senarist Mateo Gil’in yaratıcısı olduğu 6 bölümlük mini dizi Netflix’te yayında. Jack London’ın Türkçeye “Midas’ın Müritleri” adıyla çevrilen 1901 tarihli kısa hikâyesinden uyarlanan dizi, zengin iş insanı Eben Hale’in ondan para koparmaya çalışan uluslararası bir yeraltı örgütüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. “Celda 211” (2009), “Mientras duermes/Güneşli Pazartesiler” (2011) ile tanıdığımız Luis Tosar başrolde.

FİLMHILLBILLY ELEGY (Netflix)
*Yönetmen: Ron Howard

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

13 Kasım 2020
Buckingham Sarayı’nda olup bitenleri ve kraliyetin bitmeyen dertlerini ekranlara taşıyan Altın Küreli “The Crown”, Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da dahil olduğu 4. sezonuyla Netflix’te. Roberto Benigni’nin Geppetto’ya can verdiği “Pinokyo”, korku filmi arayanlara “Sıra Dışı” ve Luca Guadagnino’nun arzu üçlemesinin son halkası “Beni Adınla Çağır”, haftanın film seçenekleri... Haftanın albümü Santi & Tuğçe ikilisinin 4 şarkılık EP’si “A Twice Told Tale”, haftanın kitabı da Patti Smith’in yol günceleri ve fotoğraflarından oluşan “Maymun Yılı”.

DİZİ
THE CROWN (Netflix)
Yaratıcı: Peter Morgan Oyuncular: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Emma Corrin / 2016-İNGİLTERE-4. SEZON-10 BÖLÜM / DRAM

2016’dan bu yana ekranların çıtası yüksek dizilerinden biri olmayı başaran ve Buckingham Sarayı’nın koridorlarında, kapı arkalarında ve taht koltuğunda yaşananları anlatan “The Crown”ın heyecanla beklenen 4. sezonu Pazar günü 10 bölüm halinde Netflix’te. Olivia Colman’ı Altın Küre aldığı Kraliçe II. Elizabeth performansında izlemeye devam edeceğimiz dizi, ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da hikâyeye dahil oluşuyla ayrıca heyecan uyandırıyor. Thatcher’ı usta aktris Gillian Anderson hayat verirken, Prenses Diana’yı canlandıracak Emma Corrin’in adı ödül listelerini zorlayacak görünüyor.



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