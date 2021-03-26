Uğur Yüksel

Sinemamızın usta yönetmenlerinden Reha Erdem’in nefis bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiği kara komedisi “Seni Buldum Ya!”, Zoom’da çekilen ilk yerli yapım olma özelliği de taşıyor. Zack Snyder’in dört saatlik kurgusuyla yeniden buluşacak “Justice League” ve kadın yönetmenlerin ders verdiği bir sinema okulunun kapılarını aralayan 14 saatlik “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema” belgeseli, haftanın öne çıkan diğer seyir seçenekleri. Hafta başı aday listesinin açıklandığı Oscar yarışına evden hazırlanmak isteyenler için rehberimiz de bu haftaki köşemizde yer alıyor.

FİLMSENİ BULDUM YA! (MUBI)

Yönetmen: Reha Erdem

Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola

2021-TÜRKİYE-82’/

KOMEDİ

‘İnsan nedir?’ sorusunun peşinde “Korkuyorum Anne” (2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010) gibi başyapıtlar vermiş usta yönetmen Reha Erdem’in geçen yıl bu zamanlarda İstanbul’da ve Zoom platformu üzerinden çektiği film, MUBI’de gösterimde. Sinemamızın ilk karantina filmi de olan “Seni Buldum Ya!”, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrim içi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi usta işi bir oyuncu kadrosunun buluştuğu filmde, her bir oyuncuyu kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve enfes performanslarda izliyoruz. Kapanış jeneriğinin ardından başlayan Reha Erdem ve Esin Küçüktepepınar söyleşisi de yönetmenin hayranları için kaçırılmaz fırsat.



