‘Tenet’ efsanesi sinemalarda

Salon sahipleri başta olmak üzere film sektörünün yolunu gözlediği “Tenet”, üç ertelemenin ardından nihayet 26 Ağustos’ta gösterime girdi.
Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve şık aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri yeniden salona çekecek güce sahip görünüyor.
Sinemaya gitmeye henüz hazır hissetmeyenlere de ev sinemasından tavsiyeler: Western komedisi “Demsel”, Retsuko’yu özleyenlere 3. sezonuyla “Aggretsuko”, 90’lardan “Temel İçgüdü”, “İlk Eşler Kulübü” ve “Vahşi Şeyler” Netflix’te yayında.
TENET
Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine
2020-İNGİLLTERE, ABD-150’
“Memento/Akıl Oyunları”ndan “The Dark Knight Rises/Kara Şövalye Yükseliyor” ve “Dunkirk”e, her çektiği olay olan Christopher Nolan’ın gösterilmeden efsaneye dönüşen son filmi “Tenet”, üçüncü ertelemenin sonunda nihayet vizyonda. Sinema salonlarını pandemi etkisinden kurtarması umut edilen film, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için zamanda yolculuğa çıkan bir adamın maceralarını anlatıyor. Kimi eleştirmenlerce senaryosu sorunlu bulunsa da, kalabalık ve yıldızlarla dolu kadrosu ve etkileyici aksiyon sahneleriyle kesinlikle perdede izlenmeyi hak ediyor.
UZUN İNCE BİR YOLDA
DAMSEL (Netflix)
Yönetmenler: David Zellner, Nathan Zellner
Oyuncular: Robert Pattinson, Mia Wasikowska, David Zellner
2018-ABD-113’
WESTERN, KOMEDİ, DRAM
En son 2014’te hayranı olduğumuz “Kumiko, The Treasure Hunter” filmiyle karşımıza çıkan David ve Nathan Zellner kardeşlerin 2018’de çektikleri western komedisi “Damsel”, prömiyerini yaptığı Sundance’ten başlayarak festivallerin gözdesi olmuştu. Hayatının aşkı Penelope ile evlenmek için Vahşi Batı’da uzun bir yolculuğa çıkan Samuel Alabaster’ın başına gelenleri anlatan filmde, yakında yeni Batman olarak karşımıza çıkacak Robert Pattinson ile kuşağının en iyilerinden Mia Wasikowska’nın performansları göz dolduruyor.
DEATH METAL’E DEVAM
AGGRETSUKO (Netflix)
Yaratıcı: Rareko
2018/2020-JAPONYA-3. SEZON
ANİMASYON, KOMEDİ
İş çıkışında tek başına gittiği karaoke barda death metal şarkı söyleyerek günün stresini boşaltan 25 yaşındaki kızıl panda Retsuko’nun ekran macerası devam ediyor. Beyaz yaka dünyasındaki adaletsizliklere ve cinsiyet ayrımcılığına sıradışı mizahıyla eleştiriler sıralayan dizinin 3. sezonundan ilk bölüm dün Netflix’te yayınlandı.
90’LAR UNUTULMAZ
90’lar sinemasını özleyenlere Netflix’in yeni kataloğundan 3 unutulmaz film seçtik.
BASIC INSTINCT/TEMEL İÇGÜDÜ (1992)
Yönetmen: Paul Verhoeven
Oyuncular: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza
ABD-FRANSA/127’/DRAM, SUÇ, GERİLİM
Paul Verhoeven’ın “Total Recall”, “RoboCop” gibi bilimkurgu klasiklerinin ardından çektiği “Temel İçgüdü”, gösterime girdiği 1992’de eleştirmenlerce yerden yere vurulsa da tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden olmuştu. Joe Eszterhas imzalı senaryosu ve Catherine Tramell rolünde eşsiz Sharon Stone performansıyla gerçek bir klasik.
THE FIRST WIVES CLUB/İLK EŞLER KULÜBÜ (1996)
Yönetmen: Hugh Wilson
Oyuncular: Goldie Hawn, Bette Midler, Diane Keaton, Maggie Smith, Sarah Jessica Parker
ABD/103’/KOMEDİ
Olivia Goldsmith’in aynı adlı romanından uyarlanan bu 90’lar komedisi, eşleri tarafından daha genç kadınlar için terk edilmiş üç kadının güçlerini birleştirip erkeklerin dünyasına meydan okumalarını konu alıyor. Goldie Hawn, Bette Midler ve Diane Keaton başta olmak üzere nefis bir oyuncu kadrosu toplayan film, eğlenceli seçenek arayanlar için birebir.
WILD THINGS VAHŞİ ŞEYLER (1998)
Yönetmen: John McNaughton
Oyuncular: Kevin Bacon, Neve Campbell, Matt Dillon, Denise Richards
ABD/108’/SUÇ, DRAM, GERİLİM
Lisede danışman öğretmen olan Sam Lombardo’nun iki kız öğrencisi tarafından taciz iddialarına uğraması sonrası yaşanan gizemli olayları konu alan ve sürprizlerle dolu sonuyla hafızalara kazınan “Tehlikeli Şeyler”, başarılı modern film noir’lar arasındaki yerini korumaya devam ediyor.
‘Tenet’ efsanesi sinemalarda
Salon sahipleri başta olmak üzere film sektörünün yolunu gözlediği “Tenet”, üç ertelemenin ardından nihayet 26 Ağustos’ta gösterime girdi.
Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve şık aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri yeniden salona çekecek güce sahip görünüyor.
Sinemaya gitmeye henüz hazır hissetmeyenlere de ev sinemasından tavsiyeler: Western komedisi “Demsel”, Retsuko’yu özleyenlere 3. sezonuyla “Aggretsuko”, 90’lardan “Temel İçgüdü”, “İlk Eşler Kulübü” ve “Vahşi Şeyler” Netflix’te yayında.
TENET
Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine
2020-İNGİLLTERE, ABD-150’
“Memento/Akıl Oyunları”ndan “The Dark Knight Rises/Kara Şövalye Yükseliyor” ve “Dunkirk”e, her çektiği olay olan Christopher Nolan’ın gösterilmeden efsaneye dönüşen son filmi “Tenet”, üçüncü ertelemenin sonunda nihayet vizyonda. Sinema salonlarını pandemi etkisinden kurtarması umut edilen film, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için zamanda yolculuğa çıkan bir adamın maceralarını anlatıyor. Kimi eleştirmenlerce senaryosu sorunlu bulunsa da, kalabalık ve yıldızlarla dolu kadrosu ve etkileyici aksiyon sahneleriyle kesinlikle perdede izlenmeyi hak ediyor.
UZUN İNCE BİR YOLDA
DAMSEL (Netflix)
Yönetmenler: David Zellner, Nathan Zellner
Oyuncular: Robert Pattinson, Mia Wasikowska, David Zellner
2018-ABD-113’
WESTERN, KOMEDİ, DRAM
En son 2014’te hayranı olduğumuz “Kumiko, The Treasure Hunter” filmiyle karşımıza çıkan David ve Nathan Zellner kardeşlerin 2018’de çektikleri western komedisi “Damsel”, prömiyerini yaptığı Sundance’ten başlayarak festivallerin gözdesi olmuştu. Hayatının aşkı Penelope ile evlenmek için Vahşi Batı’da uzun bir yolculuğa çıkan Samuel Alabaster’ın başına gelenleri anlatan filmde, yakında yeni Batman olarak karşımıza çıkacak Robert Pattinson ile kuşağının en iyilerinden Mia Wasikowska’nın performansları göz dolduruyor.
DEATH METAL’E DEVAM
AGGRETSUKO (Netflix)
Yaratıcı: Rareko
2018/2020-JAPONYA-3. SEZON
ANİMASYON, KOMEDİ
İş çıkışında tek başına gittiği karaoke barda death metal şarkı söyleyerek günün stresini boşaltan 25 yaşındaki kızıl panda Retsuko’nun ekran macerası devam ediyor. Beyaz yaka dünyasındaki adaletsizliklere ve cinsiyet ayrımcılığına sıradışı mizahıyla eleştiriler sıralayan dizinin 3. sezonundan ilk bölüm dün Netflix’te yayınlandı.
90’LAR UNUTULMAZ
90’lar sinemasını özleyenlere Netflix’in yeni kataloğundan 3 unutulmaz film seçtik.
BASIC INSTINCT/TEMEL İÇGÜDÜ (1992)
Yönetmen: Paul Verhoeven
Oyuncular: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza
ABD-FRANSA/127’/DRAM, SUÇ, GERİLİM
Paul Verhoeven’ın “Total Recall”, “RoboCop” gibi bilimkurgu klasiklerinin ardından çektiği “Temel İçgüdü”, gösterime girdiği 1992’de eleştirmenlerce yerden yere vurulsa da tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden olmuştu. Joe Eszterhas imzalı senaryosu ve Catherine Tramell rolünde eşsiz Sharon Stone performansıyla gerçek bir klasik.
THE FIRST WIVES CLUB/İLK EŞLER KULÜBÜ (1996)
Yönetmen: Hugh Wilson
Oyuncular: Goldie Hawn, Bette Midler, Diane Keaton, Maggie Smith, Sarah Jessica Parker
ABD/103’/KOMEDİ
Olivia Goldsmith’in aynı adlı romanından uyarlanan bu 90’lar komedisi, eşleri tarafından daha genç kadınlar için terk edilmiş üç kadının güçlerini birleştirip erkeklerin dünyasına meydan okumalarını konu alıyor. Goldie Hawn, Bette Midler ve Diane Keaton başta olmak üzere nefis bir oyuncu kadrosu toplayan film, eğlenceli seçenek arayanlar için birebir.
WILD THINGS VAHŞİ ŞEYLER (1998)
Yönetmen: John McNaughton
Oyuncular: Kevin Bacon, Neve Campbell, Matt Dillon, Denise Richards
ABD/108’/SUÇ, DRAM, GERİLİM
Lisede danışman öğretmen olan Sam Lombardo’nun iki kız öğrencisi tarafından taciz iddialarına uğraması sonrası yaşanan gizemli olayları konu alan ve sürprizlerle dolu sonuyla hafızalara kazınan “Tehlikeli Şeyler”, başarılı modern film noir’lar arasındaki yerini korumaya devam ediyor.