Süper kahramanlar

Netflix’in yeni süper kahraman filmi “The Old Guard”, çizgi roman tutkunları kadar Charlize Theron hayranlarına da sesleniyor. Tom Hanks’in vizyon beklerken kendini online platformda bulan son filmi “Greyhound”, Aldous Huxley’nin meşhur distopyasından uyarlanan bilimkurgu serisi “Cesur Yeni Dünya” ve yetişkinlere animasyon komedisi “Close Enough”, haftanın diğer dikkat çeken ekran seçenekler...
THE OLD GUARD (Netflix)
Yönetmen: Gina Prince-Bythewood
Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts
2020-ABD-118’
FANTASTİK, MACERA
HBO Max ile Marvel ortaklığının yarattığı bozgundan kurtulmanın yollarını mangalarda ve bağımsız çizgi roman uyarlamalarında arayan Netflix’in son süper kahraman projesi “The Old Guard”, bugün yayında. Greg Rucka ve Leandro Fernandez’in yarattığı aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan film, yüzyıllardır insanlığı gizlice korumuş bir grup ölümsüz askerin, yeni ortaya çıkmış bir ölümsüze karşı verdikleri savaşı konu alıyor. Charlize Theron’u grup ideri Andy rolünde izleyeceğimiz aksiyonu bol filmde, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor gibi isimler de rol alıyor. Ana karakteri kadın olan süper kahraman filmlerinin kadın yönetmenlere çektirilmesinin adeta kural dönüştüğü bir dönemde Netflix’in seçimi de “Love&Basketball” (2000), “The Secret Life of Bees” (2008) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Afro-Amerikalı yönetmen Gina Prince-Bythewood olmuş.
‘CESUR DÜNYA’NIN ÇOCUKLARI
BRAVE NEW WORLD (Peacock TV)
Yaratıcı: David Wiener
Oyuncular: Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd
2020-ABD-1. SEZON-9 Bölüm
BİLİMKURGU, DRAM
“The Office”, “Parks and Recreation” gibi iki komedi klasiğini arşivine katarak başta Netflix olmak üzere rakiplerine farkını kısa sürede hissettiren Peacock TV, orijinal yapımlarıyla da ses getireceğe benziyor. Bunlardan ilki, Aldous Huxley’nin aynı adlı klasik bilimkurgu romanından uyarlanan “Cesur Yeni Dünya”. Kapısında “Cemaat, Özdeşlik, İstikrar” yazdığı Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi’nde insanların seri halde üretildiği bir dünyadayız. Kadınların döllenmesinin yasak olduğu, ‘annelik’ ve ‘babalık’ kavramlarının yasaklandığı bu dünyada insanlar uyuşturucu kokteylleriyle uyutulmaktadır. Değişimi başlatanlar da uyumaya direnenler olacaktır. “Fear the Walking Dead” ve Altın Küre’ye de aday olan “Flesh and Bone” gibi televizyon projeleriyle de tanıdığımız David Wiener’ın ekrana taşıdığı distopyanın başrolünde “Solo: A Star Wars Story”nin Han Solo’su Alden Ehrenreich oynuyor. Peacock TV henüz Türkiye’ye gelmiş olmasa da, Perşembe akşamı Digitürk BeIN Connect’te de izleyebilirsiniz.
İÇTE DE DIŞTA DA SAVAŞ
GREYHOUND (Apple TV+)
Yönetmen: Aaron Schneider
Oyuncular: Tom Hanks, Elisabeth Shue, Karl Glusman, Stephen Graham
2020-ÇİN, ABD, KANADA-91’
AKSİYON, DRAM, SAVAŞ
Sinemalar kapılarını açmış olsa da sinema sektörü yeterince normalleştiğimizi düşünmüyor olmalı ki seçimini dijitalden yana kullanmayı sürdürüyor ve pandemi öncesi vizyon için gün sayan bir çok film online platformlarda gösterime girmeye devam ediyor. Bunun son örneği de bugün Apple TV+’da yayınlanacak olan savaş draması “Greyhound”. 2009’un dikkat çekici bağımsız filmlerinden “Get Low” ile tanıdığımız Aaron Schneider’ın yönettiği ve Tom Hanks’in hem yazıp hem de başrolünde oynadığı “Greyhound”, II. Dünya Savaşı’nın ilk günlerinde geçiyor ve Greyhound isimli savaş gemisinin kaptanı Ernest Krause’un içeride mürettebatına, dışarıda da Nazi botlarına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.
EVLİ VE ÇOCUKLU 30’LAR
CLOSE ENOUGH (HBO Max)
Yaratıcılar: Matt Price, J.G. Quintel, Ryan Slater
2020-ABD-1. SEZON-11’
ANİMASYON, KOMEDİ
Haftanın yetişkin animasyonu HBO Max’ten geliyor. 8 sezon süren ve 2010’ların en sevilen animasyonlarından biri olan Emmy ödüllü “Regular Show”un beyin takımı tarafından yaratılan dizi, 20’lerindeki çılgın hayattan evli ve çocuklu 30’lara geçiş yapan bir çiftin yaşadıklarını anlatacak.
SESİNİ BUL
LITTLE VOICE (Apple TV+)
Yaratıcılar: Meghan Kennedy, Jessie Nelson
Oyuncular: Shalini Bathina, Brittany O’Grady, Phillip Johnson Richardson
2020-ABD-1. SEZON-9 Bölüm
KOMEDİ, DRAM, AŞK, MÜZİK
Başrolünde farklı etnik kökenlerden karakterlerin yer aldığı dizilerin arttığı günümüz ekran dünyasına bir dizi de Apple TV Plus’tan geliyor. İlk bölümü bugün yayınlanan gençlik dizisi “Little Voice”, Hindistan asıllı Amerikalı oyuncu Shalini Bathina’yı başrole taşıyor ve genç bir müzisyenin New York’ta kendi sesini bulmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Dizinin yapımcılığını ise J.J. Abrams üstleniyor.
Süper kahramanlar
Netflix’in yeni süper kahraman filmi “The Old Guard”, çizgi roman tutkunları kadar Charlize Theron hayranlarına da sesleniyor. Tom Hanks’in vizyon beklerken kendini online platformda bulan son filmi “Greyhound”, Aldous Huxley’nin meşhur distopyasından uyarlanan bilimkurgu serisi “Cesur Yeni Dünya” ve yetişkinlere animasyon komedisi “Close Enough”, haftanın diğer dikkat çeken ekran seçenekler...
THE OLD GUARD (Netflix)
Yönetmen: Gina Prince-Bythewood
Oyuncular: Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts
2020-ABD-118’
FANTASTİK, MACERA
HBO Max ile Marvel ortaklığının yarattığı bozgundan kurtulmanın yollarını mangalarda ve bağımsız çizgi roman uyarlamalarında arayan Netflix’in son süper kahraman projesi “The Old Guard”, bugün yayında. Greg Rucka ve Leandro Fernandez’in yarattığı aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan film, yüzyıllardır insanlığı gizlice korumuş bir grup ölümsüz askerin, yeni ortaya çıkmış bir ölümsüze karşı verdikleri savaşı konu alıyor. Charlize Theron’u grup ideri Andy rolünde izleyeceğimiz aksiyonu bol filmde, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor gibi isimler de rol alıyor. Ana karakteri kadın olan süper kahraman filmlerinin kadın yönetmenlere çektirilmesinin adeta kural dönüştüğü bir dönemde Netflix’in seçimi de “Love&Basketball” (2000), “The Secret Life of Bees” (2008) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Afro-Amerikalı yönetmen Gina Prince-Bythewood olmuş.
‘CESUR DÜNYA’NIN ÇOCUKLARI
BRAVE NEW WORLD (Peacock TV)
Yaratıcı: David Wiener
Oyuncular: Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd
2020-ABD-1. SEZON-9 Bölüm
BİLİMKURGU, DRAM
“The Office”, “Parks and Recreation” gibi iki komedi klasiğini arşivine katarak başta Netflix olmak üzere rakiplerine farkını kısa sürede hissettiren Peacock TV, orijinal yapımlarıyla da ses getireceğe benziyor. Bunlardan ilki, Aldous Huxley’nin aynı adlı klasik bilimkurgu romanından uyarlanan “Cesur Yeni Dünya”. Kapısında “Cemaat, Özdeşlik, İstikrar” yazdığı Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi’nde insanların seri halde üretildiği bir dünyadayız. Kadınların döllenmesinin yasak olduğu, ‘annelik’ ve ‘babalık’ kavramlarının yasaklandığı bu dünyada insanlar uyuşturucu kokteylleriyle uyutulmaktadır. Değişimi başlatanlar da uyumaya direnenler olacaktır. “Fear the Walking Dead” ve Altın Küre’ye de aday olan “Flesh and Bone” gibi televizyon projeleriyle de tanıdığımız David Wiener’ın ekrana taşıdığı distopyanın başrolünde “Solo: A Star Wars Story”nin Han Solo’su Alden Ehrenreich oynuyor. Peacock TV henüz Türkiye’ye gelmiş olmasa da, Perşembe akşamı Digitürk BeIN Connect’te de izleyebilirsiniz.
İÇTE DE DIŞTA DA SAVAŞ
GREYHOUND (Apple TV+)
Yönetmen: Aaron Schneider
Oyuncular: Tom Hanks, Elisabeth Shue, Karl Glusman, Stephen Graham
2020-ÇİN, ABD, KANADA-91’
AKSİYON, DRAM, SAVAŞ
Sinemalar kapılarını açmış olsa da sinema sektörü yeterince normalleştiğimizi düşünmüyor olmalı ki seçimini dijitalden yana kullanmayı sürdürüyor ve pandemi öncesi vizyon için gün sayan bir çok film online platformlarda gösterime girmeye devam ediyor. Bunun son örneği de bugün Apple TV+’da yayınlanacak olan savaş draması “Greyhound”. 2009’un dikkat çekici bağımsız filmlerinden “Get Low” ile tanıdığımız Aaron Schneider’ın yönettiği ve Tom Hanks’in hem yazıp hem de başrolünde oynadığı “Greyhound”, II. Dünya Savaşı’nın ilk günlerinde geçiyor ve Greyhound isimli savaş gemisinin kaptanı Ernest Krause’un içeride mürettebatına, dışarıda da Nazi botlarına karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.
EVLİ VE ÇOCUKLU 30’LAR
CLOSE ENOUGH (HBO Max)
Yaratıcılar: Matt Price, J.G. Quintel, Ryan Slater
2020-ABD-1. SEZON-11’
ANİMASYON, KOMEDİ
Haftanın yetişkin animasyonu HBO Max’ten geliyor. 8 sezon süren ve 2010’ların en sevilen animasyonlarından biri olan Emmy ödüllü “Regular Show”un beyin takımı tarafından yaratılan dizi, 20’lerindeki çılgın hayattan evli ve çocuklu 30’lara geçiş yapan bir çiftin yaşadıklarını anlatacak.
SESİNİ BUL
LITTLE VOICE (Apple TV+)
Yaratıcılar: Meghan Kennedy, Jessie Nelson
Oyuncular: Shalini Bathina, Brittany O’Grady, Phillip Johnson Richardson
2020-ABD-1. SEZON-9 Bölüm
KOMEDİ, DRAM, AŞK, MÜZİK
Başrolünde farklı etnik kökenlerden karakterlerin yer aldığı dizilerin arttığı günümüz ekran dünyasına bir dizi de Apple TV Plus’tan geliyor. İlk bölümü bugün yayınlanan gençlik dizisi “Little Voice”, Hindistan asıllı Amerikalı oyuncu Shalini Bathina’yı başrole taşıyor ve genç bir müzisyenin New York’ta kendi sesini bulmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Dizinin yapımcılığını ise J.J. Abrams üstleniyor.