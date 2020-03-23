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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Salgından uzak diziler rehberi

23 Mart 2020

Salgın nedeniyle evlere kapandığımız bu günler, birikmiş televizyon dizilerine başlamak ya da yenilerini keşfetmek için de bolca zaman veriyor. 2020’nin ilk çeyreğinde ekranların en çok konuşulan dizilerini derlediğimiz bu liste, salgın fikrinden uzaklaşıp başka diyarlara gitmek ve farklı hikâyelere inanmak isteyenlere alternatif olabilir. Devamı haftaya...

STAR TREK: PICARD (CBS)
Oyuncular: Patrick Stewart, Alison Pill, Michelle Hurd
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
BİLİM KURGU, MACERA, DRAM
80’lerin sonunda televizyon dünyasını sarsan Star Trek evreni, bu yıl birkaç projeyle birden ekranlara dönüyor. Bunlardan en heyecan verici olanı ise, efsanevi kaptan Jean-Luc Picard’ın Atılgan’dan sonraki hayatını konu alan “Picard”. Serinin takipçileri için “The Next Generation” (1987), “Voyager” (1995) ve “Nemesis”ten (2002) ipuçları bulabilecekleri bir evren de sunan dizi, 54 yıllık Star Trek tarihinde ilk kez bir kadın tarafından yönetilmiş olmasıyla da dikkat çekiyor.

Salgından uzak diziler rehberi

DEVS (FX)
Oyuncular: Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Zach Grenier
2020-ABD-MİNİ SERİ-13 Bölüm
DRAM, GİZEM, BİLİM KURGU
“Ex Machina” (2014) ile çok sevdiğimiz Alex Garland’ın yazıp yönettiği “Devs”, 8 bölümlük mini dizi olarak planlansa da, gördüğü ilgiyle devamının muhtemel olduğu bir bilim kurgu projesi. Lily Chan adlı bilgisayar mühendisi genç bir kadının, yüksek teknoloji şirketinde birlikte çalıştığı erkek arkadaşının ölümü ardından yaşadığı gizemli olayları anlatan dizide, “Crazy Rich Asians” ile tanıdığımız Japon oyuncu Sonoya Mizuno başrolde.

Salgından uzak diziler rehberi

DISPATCHES FROM ELSEWHERE (AMC)
Oyuncular: Jason Segel, Sally Field, Eve Lindley
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
DRAM
1 Mart’ta AMC kanallarında merhaba diyen ve “How I Met Your Mother” yıldızı Jason Segel’ın yaratıcısı ve oyuncusu olduğu dizi, Philadelphia’da yaşayan dört insanın günlük hayatlarında karşılarına çıkan bilmeceleri çözmeleri sonucu başlarına gelen gizemli ve duygusal olayları konu alıyor.

Salgından uzak diziler rehberi

AMAZING STORIES (Apple TV+)
Oyuncular: Josh Holloway, Dylan O’Brien, Sasha Alexander, Robert Forster
2020-ABD-1. SEZON-5 Bölüm
AKSİYON, MACERA, BİLİM KURGU, DRAM
Steven Spielberg’ün 1985 yılında yayınlanan ve sadece iki yıl süren meşhur antoloji serisi Amazing Stories, zamanının öncüllerindendi. Değeri yıllar içinde anlaşılan ve bilim kurgu ve korku türünde bir çok yapıma ilham veren “Amazing Stories”, Apple TV+’ın Netflix’e “Black Mirror” yanıtı adeta. Her bölümü farklı senaristlerce yazılan ve doğaüstü hikâyeleri konu alacak olan dizinin 3. bölümü 20 Mart’ta yayında.

Salgından uzak diziler rehberi

THE PLOT AGAINST AMERICA (HBO)
Oyuncular: Winona Ryder, John Turturro, Morgan Spector, Zoe Kazan
2020-ABD-MİNİ DİZİ-6 Bölüm
DRAM
1 Mart’ta ilk bölümü yayınlanan ve Amerikalı usta yazar Philip Roth’un aynı adlı romanından uyarlanan bu mini serinin arkasında, efsanevi dizi “The Wire”ın yaratıcısı David Simon bulunuyor. Yabancı düşmanlığıyla bilinen Amerikalı pilot Charles Lindbergh’in başkan seçildiği alternatif bir 40’lar dünyası yaratan dizi, ülkede yaşanan faşizmi New Jersey’de yaşayan Yahudi bir ailenin gözünden anlatıyor. Senaryosu kadar oyunculuklarıyla da yılın dramalarından.

Salgından uzak diziler rehberi

RAGNAROK (Netflix)
Oyuncular: David Stakston, Jonas Strand Gravli, Herman Tømmeraas
2020-NORVEÇ, DANİMARKA-1. SEZON-6 Bölüm
DRAM, FANTASTİK
İskandinav mitolojisinde kıyametin temsili Ragnarök’ten yola çıkan dizi, iklimsel çöküşe geçtiği bir dünyada süper kahraman olduğunu fark eden Magne adlı bir oğlanın yaşadıklarını anlatıyor. Amerikan yapımı süper kahraman dizilerinden sıkıldıysanız ve iyi bir büyüme hikâyesine hasretseniz Norveç ve Danimarka ortak yapımı “Ragnarok” doğru seçim olacaktır.

Salgından uzak diziler rehberi

LITTLE FIRES EVERYWHERE (Hulu)
Oyuncular: Reese Witherspoon, Kerry Washington, Rosemarie DeWitt
2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
DRAM
Son yılların en iyi dizilerinden “Big Little Lies” ve “Morning Show” ile kariyerini tırmanışa geçiren Reese Witherspoon’ın Kerry Washington ile başrolünü paylaştığı bu dram, Celeste Ng’in Türkçeye “Ufak Yangınlar” olarak çevrilmiş çoksatan romanından uyarlama. İlk bölümü 18 Mart’ta yayınlanan ve 8 bölüm olarak planlanan dizi, 90’ların Chicago’sunda geçiyor ve dünyaları birbirinden çok farklı iki kadının çatışmasını ülkede yaşanan ırkçılık ve sınıf ilişkileri üzerinden anlatıyor.

Salgından uzak diziler rehberi

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