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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

ugur@thisiszu.com

Ramy’nin hayatında ikinci perde

30 Mayıs 2020

Mısır asıllı Amerikalı komedyen ve oyuncu Ramy Youssef’in Altın Küre ödüllü sarkastik komedisi “Ramy”nin devam bölümlerini bekleyenler yerini alsın. Mahershala Ali’nin konuk olduğu ikinci sezon bugün Hulu’da yayında. Dijital platformların yenisi HBO Max’in romantik komedi türündeki antoloji serisi “Love Life” ilk sezonunda Anna Kendrick’i başrole taşırken, efsanevi çizgi dizi “Looney Tunes” da yeni bölümleriyle ekranlara geri dönüyor. Eva Green’li roman uyarlaması “Luminaries”, yetişkinlere özel animasyon “Central Park” ve Avustralyalı komedyen Hannah Gadsby’nin yeni şovu “Douglas”, haftanın öne çıkan yenileri…

 

RAMY (Hulu)

Ramy’nin hayatında ikinci perde

Oyuncular: Janelle Monáe, Chris Cooper, John Billingsley
2019-ABD-2. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ, DRAM

Mısır asıllı Amerikalı komedyen ve oyuncu Ramy Youssef’e En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazandırmış “Ramy”nin merakla beklenen yeni sezonu bugün yayında. Yaratıcısı ve başrol oyuncusu Youssef’in hayatından izler taşıyan ve yıllar önce Amerika’ya göç etmiş Mısırlı bir ailenin yaşadığı trajikomik olayları anlatan dizinin yeni sezon sürprizi ise, “Moonlight” ve “Green Book” filmleriyle Oscar kazanmış Mahershala Ali oluyor. 2000 yılında müslümanlığı seçen aktör, ruhani yolculuğunda Ramy’e rehberlik yapan Şeyh’i canlandırıyor.

AŞK BİR YAŞAM BİÇİMİDİR

LOVE LIFE (HBO Max)

Ramy’nin hayatında ikinci perde

Yönetmen: Sam Boyd
Oyuncular: Anna Kendrick, Zoe Chao, Sasha Compère
2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM
ROMANTİK, KOMEDİ

HBO Max’in favori projelerinden olan bu antoloji dizisi, her sezonunda farklı bir karakterin hikâyesini anlatacak ve aşk peşinde koşanların başına gelen komik olayları işleyecek. “Pitch Perfect” serisinin yanı sıra Oscar adaylığı da kazandığı “Up in the Air” filmiyle tanıdığımız Anna Kendrick’i başrolde izleyeceğimiz ilk sezondan üç bölüm 27 Mayıs’ta yayınlandı.

2020 MODEL BUGS BUNNY

LOONEY TUNES CARTOONS (HBO Max)

Ramy’nin hayatında ikinci perde

2020-ABD-1. SEZON-8 Bölüm
ANİMASYON, KOMEDİ, ÇOCUK

Dijital platform savaşlarına güçlü bir rakip olarak giren HBO Max’in sürprizlerinden ilki, 90’ların ekran klasiklerinden “Looney Tunes”un yeni bölümleri oldu. YouTube’da ilk iki bölümünü ücretsiz yayına açan kanalın 6 bölümden oluşan 2020 model Looney Tunes serisi, yeni nesli yakalayabilecek mi birlikte göreceğiz.

EKRANDAKİ ‘AY VE IŞIKLAR’

LUMINARIES (BBC 2)

Ramy’nin hayatında ikinci perde

Yönetmen: Claire McCarthy
Oyuncular: Eve Hewson, Eva Green, Himesh Patel
2020-İNGİLTERE-1. SEZON-6 Bölüm
DRAM, MACERA, GİZEM

2013 yılında aldığı Man Booker Ödülü ile ödülü kazanan en genç yazar olarak tarihe geçen Eleanor Catton’ın Türkçeye “Ay ve Işıklar” adıyla çevrilen romanından uyarlanan BBC dizisi, gizemli hikâyelere meraklı izleyiciye sesleniyor. 1860’larda yaşanan “altına hücum” döneminde servet edinme arayışı için Londra’dan Yeni Zelanda’ya gelen iki gencin yaşadığı sırlarla dolu olayları anlatan dizide Eve Hewson ve Eva Green başrollerde. 17 Mayıs’ta ilk bölümü yayınlanan “Luminaries”in devam bölümleri içinse beklemede kalın.

AĞACIMA DOKUNMA

CENTRAL PARK (Apple TV+)

Ramy’nin hayatında ikinci perde

Yaratıcılar: Loren Bouchard, Josh Gad, Nora Smith
2020-ABD-1. SEZON-13 Bölüm
ANİMASYON, KOMEDİ

Apple TV+’ın yetişkinleri hedefleyen animasyon serilerinin en yenisi. 9 sezon boyunca ekranların en sevilen şovlarından birine dönüşen ve yakında sinema projesiyle karşımıza çıkacak “Bob’s Burgers”in yaratıcılarının kaleminden çıkan bu komedi, New York’taki Central Park’ta yaşayan ve parkın bakıcılığını üstlenen Belcher ailesi ile yeşil alanı betona çevirmek isteyen otel mirasçısı yaşlı bir kadın arasında geçen komik olayları anlatacak.

TAVİZSİZ KUİR KOMEDİ

HANNAH GADSBY: DOUGLAS (Netflix)

Ramy’nin hayatında ikinci perde

Oyuncu: Hannah Gadsby
2020-AVUSTRALYA-72’
KOMEDİ, STAND-UP

2018’deki “Nanette” adlı stand-up şovuyla gelen şöhretin getirdiği girdaptan bunalarak sahneleri bıraktığını açıklayan Avustralyalı komedyen Hannah Gadsby, ayrımcılığa karşı yapabileceği en iyi şeyin hikâyelerini anlatmak olduğuna karar veriyor ve yeni şovuyla aramıza geri dönüyor. Erkek egemen stand-up dünyasını sivri diliyle ve kimi eleştirmenlerce ‘çığır açıcı’ bulunan formatıyla alaşağı eden Gadsby, yeni şovunda da kuirliğinden taviz vermiyor.

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