Polisiyenin yerlisi ve hası: ALEF

BluTV ve FX ortaklığında çekilen Emin Alper dizisi “ALEF”, gizemli hikâyesi, iyi oyunculukları ve polisiyenin hakkını veren kurgusuyla yılın en iyi yerli yapımlarından biri olmayı başarıyor. Haftanın yenileri ise, belgeseldeki başarısını dramalarda da sürdürmeye kararlı Nat Geo kanalından geliyor: Soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin’in hayatını anlatan “Genius: Aretha” ve Annie Proulx uyarlaması “Barkskins”, izleyecek yeni dizi arayanlara duyurulur.
ALEF (BluTV & FX)
Yönetmen: Emin Alper
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen, Hatice Aslan
2020-TÜRKİYE-1. SEZON-8 Bölüm
GERİLİM, DRAM, GİZEM
Nisan ayında başlayan ve gerek anlatımı, gerek kurgusuyla yerli ekranların özlediğimiz polisiye serisi olmayı başaran “ALEF”, gerilimli ve mistik yolculuğunu bugün 8. bölümüyle sona erdiriyor. “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” filmleriyle tanıdığımız Emin Alper’in yönetmenlikteki başarısı kadar, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere sıkı oyuncu kadrosuyla da öne çıkan dizi, iyi bir polisiye izliyoruz duygusunu ilk bölümden itibaren uyanık tutmayı başarıyor. İki dedektifin bir seri katilin peşinde İstanbul’u arşınlamalarını anlatan ve katilin geride bıraktığı ipuçlarının izinde tasavvuf felsefesinin gizlenmek zorunda bırakılmış inanışlarını da ortaya döken “ALEF”, İstanbul’u hikâyenin önemli aktörlerinden birine dönüştüren görsel tasarımıyla da etkiliyor ve son yılların en iyi yerli yapımlarından biri oluyor.
SOUL MÜZİĞİN 'DAHİ' KRALİÇESİ
GENIUS: ARETHA (Nat Geo)
Oyuncular: Brec Bassinger, Luke Wilson, Anjelika Washington
2020-ABD-3. SEZON-10 Bölüm
DRAM, BİYOGRAFİ, MÜZİK
Nat Geo’nun büyük ilgi gören Genius serisi nihayet bir kadın ‘dahi’yi ekrana taşıyor. Albert Einstein’ın hayatını anlatan ve özellikle Geoffrey Rush’ın Altın Küre’ye aday performansıyla çok konuşulan ilk sezonunun ardından, çok da iyi eleştiriler almayan Antonio Banderas’lı Pablo Picasso ile devam eden seride bu kez, soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin’in müzikal dehasını ve kariyerini izleyeceğiz. Müzisyenin ailesinden de onaylı senaryosuyla merak uyandıran dizide Franklin’e, “Harriet” filmindeki oyunculuğuyla bu yıl Oscar’a aday olmuş Cynthia Erivo hayat veriyor. 10 bölümden oluşacak üçüncü sezon 25 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.
SÖMÜRGECİLERİN YOK ETTİĞİ
BARKSKINS (Nat Geo)
Yönetmen: Ildikó Enyedi
Oyuncular: David Thewlis, Marcia Gay Harden, Thomas M. Wright
2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM
DRAM
Sinemaya da uyarlanan “Brokeback Mountain”, “The Shipping News” kitaplarıyla tanıdığımız Pulitzer ödüllü yazar Annie Proulx’nun aynı adlı romanından ekrana taşınan “Barkskins”, haftanın bir diğer iddialı Nat Geo dizisi. İlk bölümü 25 Mayıs’ta yayınlanacak dizi, 17. yüzyılda geçiyor ve Fransa’nın keşfi sonucu Kuzey Amerika’da işgal ettiği, tarihte Yeni Fransa olarak bilinen (bugünün Québec’i) bölgede yerliler ile koloniciler arasında yaşanan savaşı konu alıyor. David Thewlis, Marcia Gay Harden gibi usta isimleri başrole taşıyan dizi, Altın Küre ve Emmy ödüllerine şimdiden göz kırpıyor.
MARVEL AJANLARINDAN VEDA
Agents of S.H.I.E.L.D. (ABC)
Oyuncular: Janelle Monáe, Chris Cooper, John Billingsley
2020-ABD-7. SEZON-13 Bölüm
AKSİYON, MACERA, FANTASTİK
2013’ten beri çizgi roman tutkunlarının favori dizilerinden birine dönüşen “Agents of S.H.I.E.L.D.”in 7. ve son sezonu 27 Mayıs’ta başlıyor. Doğaüstü olayları inceleyen S.H.I.E.L.D. ajanlarının yaşadıklarını konu alan ve Marvel dünyasının ekranlardaki en uzun soluklu macerası olan dizi, 6. sezonda ışınlandığı yere, 1930’lara götürüyor izleyiciyi.
EVE DÖNERKEN KAYBOLANLAR
HOMECOMING (Amazon Prime)
Oyuncular: Janelle Monáe, Chris Cooper, John Billingsley
2020-ABD-2. SEZON-7 Bölüm
DRAM, GİZEM, GERİLİM
2018’te yayınlanan ve gizemli senaryosuyla merak uyandıran Altın Küre adayı “Homecoming”in ikinci sezonu bugün Amazon Prime’da başlıyor. İlk sezonda başrolde izlediğimiz Julia Roberts’ın bu kez sadece yapımcı olarak yer aldığı dizinin yeni sezon yıldızı ise, “Moonlight”, “Hidden Figures” filmleriyle oyunculukta da adını kanıtlamış Grammy ödüllü müzisyen Janelle Monáe olacak. Monáe, denizin ortasında bir kayıkta uyanan ve oraya nasıl geldiğini de kim olduğunu da hatırlamayan eski bir askeri canlandıracak.
BBC DRAMALARI ARTIK TÜRKÇE
BBC Studios’un drama kanalı BBC First artık Türkiye’de! 27 Mayıs’tan itibaren Tivibu platformunda yayına başlayacak olan kanal, Dominic West ve Lily Collins’li Victor Hugo uyarlaması “Les Misérables / Sefiller”i ve 12. sezonunda ilk kez kadın doktorla geri dönen “Doctor Who”yu Türkçe altyazılı izleme olanağı sunacak. Kanalın merak uyandıran dizileri arasında ayrıca, Richard Gere’in başrolünde olduğu drama “MotherFatherSon” ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını konu edinen Benedict Cumberbatch’li “Bir Ayrılık Hikayesi: Brexit” de bulunuyor.
Polisiyenin yerlisi ve hası: ALEF
BluTV ve FX ortaklığında çekilen Emin Alper dizisi “ALEF”, gizemli hikâyesi, iyi oyunculukları ve polisiyenin hakkını veren kurgusuyla yılın en iyi yerli yapımlarından biri olmayı başarıyor. Haftanın yenileri ise, belgeseldeki başarısını dramalarda da sürdürmeye kararlı Nat Geo kanalından geliyor: Soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin’in hayatını anlatan “Genius: Aretha” ve Annie Proulx uyarlaması “Barkskins”, izleyecek yeni dizi arayanlara duyurulur.
ALEF (BluTV & FX)
Yönetmen: Emin Alper
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu, Melisa Sözen, Hatice Aslan
2020-TÜRKİYE-1. SEZON-8 Bölüm
GERİLİM, DRAM, GİZEM
Nisan ayında başlayan ve gerek anlatımı, gerek kurgusuyla yerli ekranların özlediğimiz polisiye serisi olmayı başaran “ALEF”, gerilimli ve mistik yolculuğunu bugün 8. bölümüyle sona erdiriyor. “Tepenin Ardı”, “Abluka” ve “Kız Kardeşler” filmleriyle tanıdığımız Emin Alper’in yönetmenlikteki başarısı kadar, Ahmet Mümtaz Taylan ve Kenan İmirzalıoğlu başta olmak üzere sıkı oyuncu kadrosuyla da öne çıkan dizi, iyi bir polisiye izliyoruz duygusunu ilk bölümden itibaren uyanık tutmayı başarıyor. İki dedektifin bir seri katilin peşinde İstanbul’u arşınlamalarını anlatan ve katilin geride bıraktığı ipuçlarının izinde tasavvuf felsefesinin gizlenmek zorunda bırakılmış inanışlarını da ortaya döken “ALEF”, İstanbul’u hikâyenin önemli aktörlerinden birine dönüştüren görsel tasarımıyla da etkiliyor ve son yılların en iyi yerli yapımlarından biri oluyor.
SOUL MÜZİĞİN 'DAHİ' KRALİÇESİ
GENIUS: ARETHA (Nat Geo)
Oyuncular: Brec Bassinger, Luke Wilson, Anjelika Washington
2020-ABD-3. SEZON-10 Bölüm
DRAM, BİYOGRAFİ, MÜZİK
Nat Geo’nun büyük ilgi gören Genius serisi nihayet bir kadın ‘dahi’yi ekrana taşıyor. Albert Einstein’ın hayatını anlatan ve özellikle Geoffrey Rush’ın Altın Küre’ye aday performansıyla çok konuşulan ilk sezonunun ardından, çok da iyi eleştiriler almayan Antonio Banderas’lı Pablo Picasso ile devam eden seride bu kez, soul müziğin kraliçesi Aretha Franklin’in müzikal dehasını ve kariyerini izleyeceğiz. Müzisyenin ailesinden de onaylı senaryosuyla merak uyandıran dizide Franklin’e, “Harriet” filmindeki oyunculuğuyla bu yıl Oscar’a aday olmuş Cynthia Erivo hayat veriyor. 10 bölümden oluşacak üçüncü sezon 25 Mayıs Pazartesi günü başlıyor.
SÖMÜRGECİLERİN YOK ETTİĞİ
BARKSKINS (Nat Geo)
Yönetmen: Ildikó Enyedi
Oyuncular: David Thewlis, Marcia Gay Harden, Thomas M. Wright
2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM
DRAM
Sinemaya da uyarlanan “Brokeback Mountain”, “The Shipping News” kitaplarıyla tanıdığımız Pulitzer ödüllü yazar Annie Proulx’nun aynı adlı romanından ekrana taşınan “Barkskins”, haftanın bir diğer iddialı Nat Geo dizisi. İlk bölümü 25 Mayıs’ta yayınlanacak dizi, 17. yüzyılda geçiyor ve Fransa’nın keşfi sonucu Kuzey Amerika’da işgal ettiği, tarihte Yeni Fransa olarak bilinen (bugünün Québec’i) bölgede yerliler ile koloniciler arasında yaşanan savaşı konu alıyor. David Thewlis, Marcia Gay Harden gibi usta isimleri başrole taşıyan dizi, Altın Küre ve Emmy ödüllerine şimdiden göz kırpıyor.
MARVEL AJANLARINDAN VEDA
Agents of S.H.I.E.L.D. (ABC)
Oyuncular: Janelle Monáe, Chris Cooper, John Billingsley
2020-ABD-7. SEZON-13 Bölüm
AKSİYON, MACERA, FANTASTİK
2013’ten beri çizgi roman tutkunlarının favori dizilerinden birine dönüşen “Agents of S.H.I.E.L.D.”in 7. ve son sezonu 27 Mayıs’ta başlıyor. Doğaüstü olayları inceleyen S.H.I.E.L.D. ajanlarının yaşadıklarını konu alan ve Marvel dünyasının ekranlardaki en uzun soluklu macerası olan dizi, 6. sezonda ışınlandığı yere, 1930’lara götürüyor izleyiciyi.
EVE DÖNERKEN KAYBOLANLAR
HOMECOMING (Amazon Prime)
Oyuncular: Janelle Monáe, Chris Cooper, John Billingsley
2020-ABD-2. SEZON-7 Bölüm
DRAM, GİZEM, GERİLİM
2018’te yayınlanan ve gizemli senaryosuyla merak uyandıran Altın Küre adayı “Homecoming”in ikinci sezonu bugün Amazon Prime’da başlıyor. İlk sezonda başrolde izlediğimiz Julia Roberts’ın bu kez sadece yapımcı olarak yer aldığı dizinin yeni sezon yıldızı ise, “Moonlight”, “Hidden Figures” filmleriyle oyunculukta da adını kanıtlamış Grammy ödüllü müzisyen Janelle Monáe olacak. Monáe, denizin ortasında bir kayıkta uyanan ve oraya nasıl geldiğini de kim olduğunu da hatırlamayan eski bir askeri canlandıracak.
BBC DRAMALARI ARTIK TÜRKÇE
BBC Studios’un drama kanalı BBC First artık Türkiye’de! 27 Mayıs’tan itibaren Tivibu platformunda yayına başlayacak olan kanal, Dominic West ve Lily Collins’li Victor Hugo uyarlaması “Les Misérables / Sefiller”i ve 12. sezonunda ilk kez kadın doktorla geri dönen “Doctor Who”yu Türkçe altyazılı izleme olanağı sunacak. Kanalın merak uyandıran dizileri arasında ayrıca, Richard Gere’in başrolünde olduğu drama “MotherFatherSon” ve İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını konu edinen Benedict Cumberbatch’li “Bir Ayrılık Hikayesi: Brexit” de bulunuyor.