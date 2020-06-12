Polisiye severlere üç öneri

İngiliz polisiyelerine meraklı izleyicilere üç önerimiz var bu hafta: Haluk Bilginer’in kötü adama hayat verdiği casusluk serisi “Alex Rider”, hayranlarının dört gözle beklediği yeni sezonuyla “Marcella” ve klasik polisiyeleri özleyenlere “Grantchester”, türün tutkunlarının radarından kaçmaması gereken yapımlar. Haftanın online alternatifleri ise iki sanat müzesinden geliyor: SALT’tan İranlı sporcu Sara Hoşcamal‐Fıkrî belgeseli “İran’da Tekme” ve İstanbul Modern’den Isabelle Huppert’li “Yuva”, müzelerin web sitelerinde Türkçe altyazılı ve ücretsiz yayında.
MARCELLA İLE 3. BULUŞMA
MARCELLA (Netflix)
Oyuncular: Anna Friel, Ray Panthaki, Jack Doolan
2016-İNGİLTERE-3. SEZON-8 Bölüm
POLİSİYE, DRAM, SUÇ
2016’da başlayan ve iki yıl sonra İngiliz Senaristler Birliği Ödülleri’nde En İyi Polisiye Dizisi seçilen “Marcella”, 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. “Broadchurch”, “Killing”, “Luther” gibi kalburüstü dizilerin dedektifleriyle aşık atacak arızadaki kahramanımız Marcella Backland, bu kez saçlarını sarıya boyuyor ve Belfast’ta çok tehlikeli bir suç ailesine sızıyor. Marcella, bir yandan gerçek kimliğini gizlemeye çalışırken, bir yandan da ailenin sırlarını ortaya dökmeye uğraşıyor. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu seçilen Anna Friel’in performansıyla öne çıkan “Marcella”, Pazar günü Netflix’te…
14 YAŞINDA MI6 AJANI
ALEX RIDER (Amazon Prime)
Yaratıcılar: Greg Daniels, Steve Carell
Oyuncular: Otto Farrant, Vicky McClure, Andrew Buchan,
2020-İNGİLTERE, ABD-1. SEZON-8 Bölüm
POLİSİYE, AKSİYON, DRAM, SUÇ
İngiliz yazar Anthony Horowitz’in aynı adlı romanından uyarlanan “Alex Rider”, amcasının gizemli ölümü sonucu hayatı değişen 14 yaşındaki Alex’in maceralarını anlatıyor. Yıllarca bankacı olarak bildiği amcasının aslında MI6 için çalışan bir casus olduğunu öğrenen Alex, cinayetin aydınlanması için birime yardım etmeye karar veriyor. Genç izleyiciye yönelik bu James Bond aksiyonunun sürprizi ise ikinci bölümden itibaren dizinin kötüsü Doktor Greif rolünde izleyeceğimiz Haluk Bilginer olacak. Geçen hafta 8 bölüm halinde Amazon Prime’da yayınlanan dizinin ana karakterini ise 23 yaşındaki İngiliz oyuncu Otto Farrant canlandırıyor.
GÜNÂHLARIMIZ VE SUÇLARIMIZ
GRANTCHESTER (Amazon Prime)
Oyuncular: Anna Friel, Ray Panthaki, Jack Doolan
2016/2020-İNGİLTERE-5 SEZON-8 Bölüm
POLİSİYE, DRAM, SUÇ
James Runcie’nin “The Grantchester Mysteries” adlı polisiye roman serisinden uyarlanan “Grantchester”, 1950’leri canlandıran nostaljik ruhu ve sadeliğiyle eski tarz polisiyeleri hatırlatan bir İngiliz serisi. Adını Cambridgeshire yakınlarındaki güzeller güzeli Grantchester kasabasından alan dizinin her bölümünde ayrı bir cinayet işleniyor ve olayları aydınlatan kişi de, kasabanın rahibi Sidney Chambers oluyor. Rahip Sidney insanları dinlemek ve anlamak konusundaki ustalığını, kasabanın huysuz dedektifi Geordie Keating’e cinayetleri çözmesine yardım ederken kullanıyor. “Happy Valley”, “War and Peace” gibi dizilerden tanıdığımız James Norton başta olmak üzere başarılı oyuncu kadrosu ve birbirinden renkli karakterleriyle izleyiciyi kısa sürede kendine bağlamayı başaran diziyi 5 sezonuyla birden Amazon Prime’da yakalayabilirsiniz.
EV YUVADIR
YUVA (HOME) (İstanbul Modern)
Yönetmen: Ursula Meier
Oyuncular: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Kacey Mottet
2008-FRANSA, İSVİÇRE, BELÇİKA-95’
DRAM
İstanbul Modern Sinema’nın her hafta yeni bir filmle karşımıza çıkacak yeni serisi “Kapı Açık, İsviçreli yönetmen Ursula Meier’ın 2008 tarihli filmi “Yuva” ile devam ediyor. Evlerinin hemen yanı başında on yıldır atıl duran otoyolun trafiğe açılmasıyla mutlu hayatları alt üst olan bir ailenin yaşadıklarını konu alan film, pandeminin etkisindeki günümüz dünyasına dair de önemli sözler söylüyor. Usta aktris Isabelle Huppert’in varlığıyla da öne çıkan “Yuva”, 16 Haziran’a dek Türkçe altyazılı ve ücretsiz olarak müzenin sayfasında yayında.
BU TEKME BÜTÜN KADINLAR İÇİN
İRAN’DA TEKME (KICK IN IRAN) (SALT)
Yönetmen: Fatima Geza Abdollahyan
2010-ALMANYA-82’
BELGESEL, KADIN, SPOR
Salt müzesinin online seçkisinde ise, 20 yaşındaki İranlı profesyonel sporcu Sara Hoşcamal‐Fıkrî’nin 2008 Yaz Olimpiyatları’na seçilmesi sonrası yaşananları konu alan belgesel “İran’da Tekme” var. Fatima Geza Abdollahyan’ın yönettiği ve Varşova Film Festivali’nde Özel Mansiyon kazanan film, Sara’nın Pekin’e uzanan zorlu yolculuğuna tanıklık ederken İranlı kadınların sesi olmayı da başarıyor. Belgeseli 24 Haziran’a kadar saltonline.org’da Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilirsiniz.
Polisiye severlere üç öneri
İngiliz polisiyelerine meraklı izleyicilere üç önerimiz var bu hafta: Haluk Bilginer’in kötü adama hayat verdiği casusluk serisi “Alex Rider”, hayranlarının dört gözle beklediği yeni sezonuyla “Marcella” ve klasik polisiyeleri özleyenlere “Grantchester”, türün tutkunlarının radarından kaçmaması gereken yapımlar. Haftanın online alternatifleri ise iki sanat müzesinden geliyor: SALT’tan İranlı sporcu Sara Hoşcamal‐Fıkrî belgeseli “İran’da Tekme” ve İstanbul Modern’den Isabelle Huppert’li “Yuva”, müzelerin web sitelerinde Türkçe altyazılı ve ücretsiz yayında.
MARCELLA İLE 3. BULUŞMA
MARCELLA (Netflix)
Oyuncular: Anna Friel, Ray Panthaki, Jack Doolan
2016-İNGİLTERE-3. SEZON-8 Bölüm
POLİSİYE, DRAM, SUÇ
2016’da başlayan ve iki yıl sonra İngiliz Senaristler Birliği Ödülleri’nde En İyi Polisiye Dizisi seçilen “Marcella”, 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. “Broadchurch”, “Killing”, “Luther” gibi kalburüstü dizilerin dedektifleriyle aşık atacak arızadaki kahramanımız Marcella Backland, bu kez saçlarını sarıya boyuyor ve Belfast’ta çok tehlikeli bir suç ailesine sızıyor. Marcella, bir yandan gerçek kimliğini gizlemeye çalışırken, bir yandan da ailenin sırlarını ortaya dökmeye uğraşıyor. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu seçilen Anna Friel’in performansıyla öne çıkan “Marcella”, Pazar günü Netflix’te…
14 YAŞINDA MI6 AJANI
ALEX RIDER (Amazon Prime)
Yaratıcılar: Greg Daniels, Steve Carell
Oyuncular: Otto Farrant, Vicky McClure, Andrew Buchan,
2020-İNGİLTERE, ABD-1. SEZON-8 Bölüm
POLİSİYE, AKSİYON, DRAM, SUÇ
İngiliz yazar Anthony Horowitz’in aynı adlı romanından uyarlanan “Alex Rider”, amcasının gizemli ölümü sonucu hayatı değişen 14 yaşındaki Alex’in maceralarını anlatıyor. Yıllarca bankacı olarak bildiği amcasının aslında MI6 için çalışan bir casus olduğunu öğrenen Alex, cinayetin aydınlanması için birime yardım etmeye karar veriyor. Genç izleyiciye yönelik bu James Bond aksiyonunun sürprizi ise ikinci bölümden itibaren dizinin kötüsü Doktor Greif rolünde izleyeceğimiz Haluk Bilginer olacak. Geçen hafta 8 bölüm halinde Amazon Prime’da yayınlanan dizinin ana karakterini ise 23 yaşındaki İngiliz oyuncu Otto Farrant canlandırıyor.
GÜNÂHLARIMIZ VE SUÇLARIMIZ
GRANTCHESTER (Amazon Prime)
Oyuncular: Anna Friel, Ray Panthaki, Jack Doolan
2016/2020-İNGİLTERE-5 SEZON-8 Bölüm
POLİSİYE, DRAM, SUÇ
James Runcie’nin “The Grantchester Mysteries” adlı polisiye roman serisinden uyarlanan “Grantchester”, 1950’leri canlandıran nostaljik ruhu ve sadeliğiyle eski tarz polisiyeleri hatırlatan bir İngiliz serisi. Adını Cambridgeshire yakınlarındaki güzeller güzeli Grantchester kasabasından alan dizinin her bölümünde ayrı bir cinayet işleniyor ve olayları aydınlatan kişi de, kasabanın rahibi Sidney Chambers oluyor. Rahip Sidney insanları dinlemek ve anlamak konusundaki ustalığını, kasabanın huysuz dedektifi Geordie Keating’e cinayetleri çözmesine yardım ederken kullanıyor. “Happy Valley”, “War and Peace” gibi dizilerden tanıdığımız James Norton başta olmak üzere başarılı oyuncu kadrosu ve birbirinden renkli karakterleriyle izleyiciyi kısa sürede kendine bağlamayı başaran diziyi 5 sezonuyla birden Amazon Prime’da yakalayabilirsiniz.
EV YUVADIR
YUVA (HOME) (İstanbul Modern)
Yönetmen: Ursula Meier
Oyuncular: Isabelle Huppert, Olivier Gourmet, Kacey Mottet
2008-FRANSA, İSVİÇRE, BELÇİKA-95’
DRAM
İstanbul Modern Sinema’nın her hafta yeni bir filmle karşımıza çıkacak yeni serisi “Kapı Açık, İsviçreli yönetmen Ursula Meier’ın 2008 tarihli filmi “Yuva” ile devam ediyor. Evlerinin hemen yanı başında on yıldır atıl duran otoyolun trafiğe açılmasıyla mutlu hayatları alt üst olan bir ailenin yaşadıklarını konu alan film, pandeminin etkisindeki günümüz dünyasına dair de önemli sözler söylüyor. Usta aktris Isabelle Huppert’in varlığıyla da öne çıkan “Yuva”, 16 Haziran’a dek Türkçe altyazılı ve ücretsiz olarak müzenin sayfasında yayında.
BU TEKME BÜTÜN KADINLAR İÇİN
İRAN’DA TEKME (KICK IN IRAN) (SALT)
Yönetmen: Fatima Geza Abdollahyan
2010-ALMANYA-82’
BELGESEL, KADIN, SPOR
Salt müzesinin online seçkisinde ise, 20 yaşındaki İranlı profesyonel sporcu Sara Hoşcamal‐Fıkrî’nin 2008 Yaz Olimpiyatları’na seçilmesi sonrası yaşananları konu alan belgesel “İran’da Tekme” var. Fatima Geza Abdollahyan’ın yönettiği ve Varşova Film Festivali’nde Özel Mansiyon kazanan film, Sara’nın Pekin’e uzanan zorlu yolculuğuna tanıklık ederken İranlı kadınların sesi olmayı da başarıyor. Belgeseli 24 Haziran’a kadar saltonline.org’da Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilirsiniz.