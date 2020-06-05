O uzaya gidilecek

Steve Carell’ın yaratıcılarından olduğu ve başrolü John Malkovich ile paylaştığı Netflix komedisi “Space Force”, uzayı savaş alanı olarak gören Donald Trump’ın başlangıçta şaka olduğunu sandığımız ama kısa sürede hayata da geçirdiği projesi Amerikan Uzay Kuvvetleri’ni ‘ti’ye alıyor. Dördüncü ve son sezonuyla hayranlarına veda etmeye hazırlanan “Ölmek İçin On Üç Sebep”, Michaela Coel’in yarattığı ve oynadığı cinsel şiddet konulu dram “I May Destroy You”, biyografik hikâyelere meraklılar için “El Presidente” ve hafta sonuna renk katmak isteyenlere yeni sezonuyla “Queer Eye”, ekranlarda haftanın öne çıkanları…
SPACE FORCE (Netflix)
Yaratıcılar: Greg Daniels, Steve Carell
Oyuncular: Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Jane Lynch
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ
Televizyon tarihinin en iyi komedilerinden “The Office” ve “Parks and Recreation”ın yaratıcısı Greg Daniels ile “The Office”ın meşhur yüzü Steve Carell’ın ortaklığında hayata geçen “Space Force”, Netflix’in reklam bütçesini de seyirci beklentilerini de yüksek tuttuğu projelerindendi. Geçtiğimiz hafta 10 bölüm birden yayına giren dizinin çıkış noktası, Donald Trump’ın iki yıl önce uzayı yeni bir savaş alanı olarak gördüğünü söylediği ‘şaka gibi’ açıklamaları ve geçtiğimiz aralık ayında gerçekten de kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri oluyor. Carell’ı aynı zamanda, Uzay Kuvvetleri’nin başına hevessiz gelmiş General Mark rolünde izleyeceğimiz dizide, usta aktör John Malkovich de uzay projesinden sorumlu bilim insanı Adrian’ı canlandırıyor. Oyuncularından tasarımına, bir komedi için oldukça yüksek bir bütçeye sahip olan dizi, Trump politikalarını eleştirmeye soyunsa da sırtını daha çok durum komedisine yaslıyor ve düşük ritmi, yeterince güldürmeyen diyalogları ve suya sabuna dokunmayan politik tavrıyla potansiyeline kavuşamayan bir komedi olmaktan öteye geçemiyor.
SAKLAMAK İÇİN SEBEP KALMADI
ÖLMEK İÇİN ON ÜÇ SEBEP/13 REASONS WHY (Netflix)
Oyuncular: Dylan Minnette, Alisha Boe, Brandon Flynn Miles Heizer
2017/2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM
DRAM, GİZEM, GERİLİM, GENÇLİK
2017 yılında yayınlanan ilk sezonuyla ekranların reytingi yüksek yapımlarından birine dönüşen “Ölmek İçin On Üç Sebep”, dördüncü ve son sezonuyla bugün Netflix’te. İntihar eden arkadaşları Hannah’nın ölümünün ardında yatan sebepleri, geride bıraktığı ses kayıtlarını dinleyerek çözmeye çalışan bir grup liseli gencin odağında olduğu dizi, uzatılmış duran hikâyesiyle ilgiyi yitirmeye ve vaktinin geldiğinin sinyallerini de vermeye başlamıştı. Hayranlarının üzülerek ve merakla beklediği bu 10 bölümlük finalde ise, mezuniyete hazırlanan kahramanlarımızı, sakladıkları korkunç sır ve gelecekleri arasında seçim yaparken bulacağız.
ŞİDDETİN YAKINLIĞI VE YALINLIĞI
I MAY DESTROY YOU (HBO Max)
Oyuncular: Weruche Opia, Paapa Essiedu, Aml Ameen, Adam James
2020-İNGİLTERE, ABD-1. SEZON-12 Bölüm
DRAM, KADIN
İNGİLTERE televizyonlarının haşarı komedilerinden “Chewing Gum”ın yaratıcısı ve oyuncusu Michaela Coel’in yeni projesi olan “I May Destroy You”, ilk bölümüyle pazar günü yayında olacak. Ödül sezonuna adını yazdıracak görünen dizi, Arabella adlı genç bir kadının uğradığı cinsel saldırı sonrası yaşadıklarını anlatıyor. Coel’in canlandırdığı Arabella, olayı kendi içinde kabullenmeye çalışırken, ailesi ve arkadaşlarının verdiği tepkiler karşısında hayatındaki seçimleri de sorgulamaya başlıyor. 12 bölüm olarak tasarlanan ve her hafta iki bölümle birden HBO ekranlarında yayınlanacak dizinin yönetmenliğini ise, polisiye klasiklerinden “Luther” ve en son “Snowpiercer”ın iki bölümünü çekmiş Sam Miller yapıyor.
FIFA SKANDALININ ARDINDA
EL PRESIDENTE (AMAZON)
Yaratıcı: Armando Bo
Oyuncular: Andrés Parra, Karla Souza, Paulina Gaitán
2020-ABD, ŞİLİ, ARJANTİN-1. SEZON-8 Bölüm
DRAM, SUÇ
Amazon Prime, birbirinden vasat projelere onay veren Netflix’in aksine uluslararası yapımlarda daha dikkatli ve kalite garantili ilerlemeye devam ediyor. Kanalın 8 bölümüyle birden bugün yayına soktuğu son projesi “El Presidente” de bunlardan biri. Alejandro G. Iñárritu’nun “Biutiful” ve “Birdman” filmlerinin senaristi olarak tanıdığımız Armando Bo’nun yaratıcısı olduğu dizi, 2015 yılında FIFA’da yaşanan 150 milyon dolarlık rüşvet skandalına çeviriyor kamerayı ve Şilili futbol kulübü başkanı Sergio Jadue’nin futbol dünyasını sarsan skandalın kilit isimlerinden biri haline gelişinin portresini çiziyor. Başrolünde “Pablo Escobar: El Patrón del Mal” dizisinde Escobar’ı, “El Comandante”de ise Hugo Chávez’i canlandırmış Andrés Parra’nın oynadığı dizinin yapımcıları arasında, “No”, “Neruda”, “Jackie” filmlerinin yönetmeni Pablo Larraín de bulunuyor.
BU GÖZLERDEN HİÇBİR ŞEY KAÇMAZ
QUEER EYE (Netflix)
Oyuncu: Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Jonathan Van Ness, Antoni Porowski
2018-ABD-5. SEZON
REALITY ŞOV
İlk kez 2003’te Bravo kanalında yayınlanan ve seyircinin ilgisini 5 sezon boyunca ayakta tutan reality şov programı “Queer Eye”, 2018’de Netflix’in canlandırmasıyla yeniden hayatımıza girmişti. Primetime Emmy Ödülleri’nde iki yıl üst üste en iyi reality şov seçilen ve ilkinden daha hızlı gelişen ilgiyle Netflix’in en çok izlenen programlarından birine dönüşen şovun 5. sezonundan ilk bölüm bugün yayında. Kendilerine “Fab Five” (Muhteşem Beşli) adını veren ve modadan gastronomiye, alanlarında uzman beş insanın, özgüveni yerlerde sürünen, depresyonun kıyısındaki heteroseksüel erkeklere yaşamlarını toparlamaları ve iyileştirmeleri konusunda yardımcı oluşlarını izlediğimiz program, hafta sonunu renklendirmek isteyenlere birebir.
O uzaya gidilecek
Steve Carell’ın yaratıcılarından olduğu ve başrolü John Malkovich ile paylaştığı Netflix komedisi “Space Force”, uzayı savaş alanı olarak gören Donald Trump’ın başlangıçta şaka olduğunu sandığımız ama kısa sürede hayata da geçirdiği projesi Amerikan Uzay Kuvvetleri’ni ‘ti’ye alıyor. Dördüncü ve son sezonuyla hayranlarına veda etmeye hazırlanan “Ölmek İçin On Üç Sebep”, Michaela Coel’in yarattığı ve oynadığı cinsel şiddet konulu dram “I May Destroy You”, biyografik hikâyelere meraklılar için “El Presidente” ve hafta sonuna renk katmak isteyenlere yeni sezonuyla “Queer Eye”, ekranlarda haftanın öne çıkanları…
SPACE FORCE (Netflix)
Yaratıcılar: Greg Daniels, Steve Carell
Oyuncular: Steve Carell, John Malkovich, Ben Schwartz, Jane Lynch
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
KOMEDİ
Televizyon tarihinin en iyi komedilerinden “The Office” ve “Parks and Recreation”ın yaratıcısı Greg Daniels ile “The Office”ın meşhur yüzü Steve Carell’ın ortaklığında hayata geçen “Space Force”, Netflix’in reklam bütçesini de seyirci beklentilerini de yüksek tuttuğu projelerindendi. Geçtiğimiz hafta 10 bölüm birden yayına giren dizinin çıkış noktası, Donald Trump’ın iki yıl önce uzayı yeni bir savaş alanı olarak gördüğünü söylediği ‘şaka gibi’ açıklamaları ve geçtiğimiz aralık ayında gerçekten de kurulan Amerikan Uzay Kuvvetleri oluyor. Carell’ı aynı zamanda, Uzay Kuvvetleri’nin başına hevessiz gelmiş General Mark rolünde izleyeceğimiz dizide, usta aktör John Malkovich de uzay projesinden sorumlu bilim insanı Adrian’ı canlandırıyor. Oyuncularından tasarımına, bir komedi için oldukça yüksek bir bütçeye sahip olan dizi, Trump politikalarını eleştirmeye soyunsa da sırtını daha çok durum komedisine yaslıyor ve düşük ritmi, yeterince güldürmeyen diyalogları ve suya sabuna dokunmayan politik tavrıyla potansiyeline kavuşamayan bir komedi olmaktan öteye geçemiyor.
SAKLAMAK İÇİN SEBEP KALMADI
ÖLMEK İÇİN ON ÜÇ SEBEP/13 REASONS WHY (Netflix)
Oyuncular: Dylan Minnette, Alisha Boe, Brandon Flynn Miles Heizer
2017/2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM
DRAM, GİZEM, GERİLİM, GENÇLİK
2017 yılında yayınlanan ilk sezonuyla ekranların reytingi yüksek yapımlarından birine dönüşen “Ölmek İçin On Üç Sebep”, dördüncü ve son sezonuyla bugün Netflix’te. İntihar eden arkadaşları Hannah’nın ölümünün ardında yatan sebepleri, geride bıraktığı ses kayıtlarını dinleyerek çözmeye çalışan bir grup liseli gencin odağında olduğu dizi, uzatılmış duran hikâyesiyle ilgiyi yitirmeye ve vaktinin geldiğinin sinyallerini de vermeye başlamıştı. Hayranlarının üzülerek ve merakla beklediği bu 10 bölümlük finalde ise, mezuniyete hazırlanan kahramanlarımızı, sakladıkları korkunç sır ve gelecekleri arasında seçim yaparken bulacağız.
ŞİDDETİN YAKINLIĞI VE YALINLIĞI
I MAY DESTROY YOU (HBO Max)
Oyuncular: Weruche Opia, Paapa Essiedu, Aml Ameen, Adam James
2020-İNGİLTERE, ABD-1. SEZON-12 Bölüm
DRAM, KADIN
İNGİLTERE televizyonlarının haşarı komedilerinden “Chewing Gum”ın yaratıcısı ve oyuncusu Michaela Coel’in yeni projesi olan “I May Destroy You”, ilk bölümüyle pazar günü yayında olacak. Ödül sezonuna adını yazdıracak görünen dizi, Arabella adlı genç bir kadının uğradığı cinsel saldırı sonrası yaşadıklarını anlatıyor. Coel’in canlandırdığı Arabella, olayı kendi içinde kabullenmeye çalışırken, ailesi ve arkadaşlarının verdiği tepkiler karşısında hayatındaki seçimleri de sorgulamaya başlıyor. 12 bölüm olarak tasarlanan ve her hafta iki bölümle birden HBO ekranlarında yayınlanacak dizinin yönetmenliğini ise, polisiye klasiklerinden “Luther” ve en son “Snowpiercer”ın iki bölümünü çekmiş Sam Miller yapıyor.
FIFA SKANDALININ ARDINDA
EL PRESIDENTE (AMAZON)
Yaratıcı: Armando Bo
Oyuncular: Andrés Parra, Karla Souza, Paulina Gaitán
2020-ABD, ŞİLİ, ARJANTİN-1. SEZON-8 Bölüm
DRAM, SUÇ
Amazon Prime, birbirinden vasat projelere onay veren Netflix’in aksine uluslararası yapımlarda daha dikkatli ve kalite garantili ilerlemeye devam ediyor. Kanalın 8 bölümüyle birden bugün yayına soktuğu son projesi “El Presidente” de bunlardan biri. Alejandro G. Iñárritu’nun “Biutiful” ve “Birdman” filmlerinin senaristi olarak tanıdığımız Armando Bo’nun yaratıcısı olduğu dizi, 2015 yılında FIFA’da yaşanan 150 milyon dolarlık rüşvet skandalına çeviriyor kamerayı ve Şilili futbol kulübü başkanı Sergio Jadue’nin futbol dünyasını sarsan skandalın kilit isimlerinden biri haline gelişinin portresini çiziyor. Başrolünde “Pablo Escobar: El Patrón del Mal” dizisinde Escobar’ı, “El Comandante”de ise Hugo Chávez’i canlandırmış Andrés Parra’nın oynadığı dizinin yapımcıları arasında, “No”, “Neruda”, “Jackie” filmlerinin yönetmeni Pablo Larraín de bulunuyor.
BU GÖZLERDEN HİÇBİR ŞEY KAÇMAZ
QUEER EYE (Netflix)
Oyuncu: Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Jonathan Van Ness, Antoni Porowski
2018-ABD-5. SEZON
REALITY ŞOV
İlk kez 2003’te Bravo kanalında yayınlanan ve seyircinin ilgisini 5 sezon boyunca ayakta tutan reality şov programı “Queer Eye”, 2018’de Netflix’in canlandırmasıyla yeniden hayatımıza girmişti. Primetime Emmy Ödülleri’nde iki yıl üst üste en iyi reality şov seçilen ve ilkinden daha hızlı gelişen ilgiyle Netflix’in en çok izlenen programlarından birine dönüşen şovun 5. sezonundan ilk bölüm bugün yayında. Kendilerine “Fab Five” (Muhteşem Beşli) adını veren ve modadan gastronomiye, alanlarında uzman beş insanın, özgüveni yerlerde sürünen, depresyonun kıyısındaki heteroseksüel erkeklere yaşamlarını toparlamaları ve iyileştirmeleri konusunda yardımcı oluşlarını izlediğimiz program, hafta sonunu renklendirmek isteyenlere birebir.