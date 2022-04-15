Ne izlesem okusam dinlesem

Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi “Dumbledore’un Sırları”, seyirciyi canavarlarla ve sihirle dolu bir maceraya çağırıyor. David Bowie hayranlarına da “Stardust”, sinemalarda... Viola Davis, Michelle Pfeiffer ve Gillian Anderson’ın performanslarıyla Beyaz Saray’ın kadınlarıyla tanıştıracak “The First Lady” ve Josh Brolin’in başrolünde olduğu gizem dizisi “Outer Range” ise ekranlarda haftanın öne çıkanları.
FİLM
FANTASTİK CANAVARLAR: DUMBLEDORE’UN SIRLARI/FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE (Sinema)
Yönetmen: David Yates
Oyuncular: Jude Law, Cara Mahoney, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Ezra Miller
2022-BİRLEŞİK KRALLIK, ABD-142’/MACERA, AKSİYON, BİLİMKURGU
Harry Potter romanlarının öncesi hikâyelerini anlatan Fantastik Canavarlar serisinin üçüncüsü, Profesör Albus Dumbledore ile güçlü Karanlık büyücü Gellert Grindelwald’u karşı karşıya getiriyor. Dumbledore rolünde bir kez daha Jude Law’u izleyeceğimiz filmin ‘kötü adam’ını Danimarkalı usta aktör Mads Mikkelsen oynuyor. Eski ve yeni canavarlarla karşılaşacağımız filmin senaryosunda JK Rowling dışında bu kez, Harry Potter filmlerinin senaristi Steve Kloves’un da imzası olacak.
STARDUST (Sinema)
Yönetmen: Gabriel Range
Oyuncular: Jude Law, Cara Mahoney, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Ezra Miller
2020-BİRLEŞİK KRALLIK-109’/BİYOGRAFİ, DRAM
Müzik tarihinin en büyük yıldızlarından David Bowie’nin 1971’de, henüz 24 yaşında iken ABD’ye yaptığı ilk ziyareti konu alan “Stardust”, sanatçının ikonik alter egosu Ziggy Stardust’un yaradılışının hikâyesini de anlatıyor. Bowie’yi ise, 2017 yapımı “Beast”teki performansıyla da övgüler toplamış İngiliz müzisyen, şair ve aktör Johnny Flynn canlandırıyor.
DİZİ
OUTER RANGE (Amazon Prime)
Yaratıcı: Brian Watkins
Oyuncular: Josh Brolin, Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski
2022-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/DRAM, GİZEM
2005 yapımı klasik “Brokeback Mountain”a da mekân olmuş ABD eyaleti Wyoming’de geçen dizi, ailesine ve yaşam tarzına bağlı kalmak için mücadele eden Royal Abbott adlı bir çiftçinin keşfettiği bir gizem ve ardından yaşanan gerilimli olayları anlatıyor. Başrolünde Josh Brolin ve başarılı İngiliz oyuncu Imogen Poots’u izleyeceğimiz dizinin sürprizi 90’ların unutulmaz aktrislerinden Lili Taylor şüphesiz. İlk iki bölümüyle Amazon’a gelen dizi 8 bölümden oluşacak.
THE FIRST LADY (beIN CONNECT)
Yaratıcı: Aaron Cooley
Yönetmen: Susanne Bier
Oyuncular: Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson
2022-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/DRAM, GİZEM
Viola Davis’in Michelle Obama’yı, Michelle Pfeiffer’ın Betty Ford’u ve en son ekranlarda “The Crown”da Margaret Thatcher’ı canlandırmış Gillian Anderson’ın da Eleanor Roosevelt’e hayat vereceği Showtime dizisi “The First Lady”, Türkiye’de beIN CONNECT’te izlenebiliyor. Beyaz Saray’ın kalbindeki kadınların gözünden güç ve liderlik kavramlarını tartışmaya açacak dizinin ödül sezonunda konuşulacağı garantili görünüyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşacak dizinin yönetmenliğini ise Oscar’lı Alman yönetmen Susanne Bier yapıyor.
KİTAP
HARİTA VE TOPRAKLAR-Michel Houellebecq, İthaki, Roman
KADINLAR, ERKEKLER VE TUHAF ÖYKÜLER-Nuri Sevsem Gürvardar, İthaki, Roman
ESKİ BİR ÖĞRETMENİN ANILARI 1908-1940-Süleyman Edip Balkır, İş Bankası, Anı
BİZİ BİZ YAPAN GENLER-BİR TIP DEVRİMİNDEN İNSAN HİKAYELERİ-Edwin Kirk, Metis, Bilim
BAŞKALARININ TANRISI-Mine Söğüt, Can, Roman
GÖÇMEN FİGÜRÜ-Thomas Nail, İletişim, Politika
İZMİR YAHUDİLERİ 19.-20.YÜZYIL-Henri Nahum, İletişim, Politika
KEDİ GÖZÜ-Anıl Ilgaz, Çınar, Çocuk
27 MAYIS’IN KAYIP ANAYASASI-Cemil Koçak, VBKY, Tarih
MÜZİK
POSTCARD FROM ISTANBUL-Oscar Anton&Nilipek., Tekli
ANLAMAYANLAR DA’VAR (64BARS)-Kamufle&Da Poet, Tekli
YARIM KALAN SİGARA-No.1, Tekli
THE STYLE OF NO STYLE-Akın Sevgör, Tekli
KAVŞAKLAR-Mabel Matiz, Tekli
KOPSUN KIYAMET-Bedük, Tekli
KONUŞMAK İSTEMİYORUM-Sufle&BKE, Tekli
THE WOMAN I AM-AURORA, Tekli
5.17-Thom Yorke, Tekli
BOY-Nil Karaibrahimgil, Tekli
Ne izlesem okusam dinlesem
Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi “Dumbledore’un Sırları”, seyirciyi canavarlarla ve sihirle dolu bir maceraya çağırıyor. David Bowie hayranlarına da “Stardust”, sinemalarda... Viola Davis, Michelle Pfeiffer ve Gillian Anderson’ın performanslarıyla Beyaz Saray’ın kadınlarıyla tanıştıracak “The First Lady” ve Josh Brolin’in başrolünde olduğu gizem dizisi “Outer Range” ise ekranlarda haftanın öne çıkanları.
FİLM
FANTASTİK CANAVARLAR: DUMBLEDORE’UN SIRLARI/FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF DUMBLEDORE (Sinema)
Yönetmen: David Yates
Oyuncular: Jude Law, Cara Mahoney, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Ezra Miller
2022-BİRLEŞİK KRALLIK, ABD-142’/MACERA, AKSİYON, BİLİMKURGU
Harry Potter romanlarının öncesi hikâyelerini anlatan Fantastik Canavarlar serisinin üçüncüsü, Profesör Albus Dumbledore ile güçlü Karanlık büyücü Gellert Grindelwald’u karşı karşıya getiriyor. Dumbledore rolünde bir kez daha Jude Law’u izleyeceğimiz filmin ‘kötü adam’ını Danimarkalı usta aktör Mads Mikkelsen oynuyor. Eski ve yeni canavarlarla karşılaşacağımız filmin senaryosunda JK Rowling dışında bu kez, Harry Potter filmlerinin senaristi Steve Kloves’un da imzası olacak.
STARDUST (Sinema)
Yönetmen: Gabriel Range
Oyuncular: Jude Law, Cara Mahoney, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Ezra Miller
2020-BİRLEŞİK KRALLIK-109’/BİYOGRAFİ, DRAM
Müzik tarihinin en büyük yıldızlarından David Bowie’nin 1971’de, henüz 24 yaşında iken ABD’ye yaptığı ilk ziyareti konu alan “Stardust”, sanatçının ikonik alter egosu Ziggy Stardust’un yaradılışının hikâyesini de anlatıyor. Bowie’yi ise, 2017 yapımı “Beast”teki performansıyla da övgüler toplamış İngiliz müzisyen, şair ve aktör Johnny Flynn canlandırıyor.
DİZİ
OUTER RANGE (Amazon Prime)
Yaratıcı: Brian Watkins
Oyuncular: Josh Brolin, Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski
2022-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/DRAM, GİZEM
2005 yapımı klasik “Brokeback Mountain”a da mekân olmuş ABD eyaleti Wyoming’de geçen dizi, ailesine ve yaşam tarzına bağlı kalmak için mücadele eden Royal Abbott adlı bir çiftçinin keşfettiği bir gizem ve ardından yaşanan gerilimli olayları anlatıyor. Başrolünde Josh Brolin ve başarılı İngiliz oyuncu Imogen Poots’u izleyeceğimiz dizinin sürprizi 90’ların unutulmaz aktrislerinden Lili Taylor şüphesiz. İlk iki bölümüyle Amazon’a gelen dizi 8 bölümden oluşacak.
THE FIRST LADY (beIN CONNECT)
Yaratıcı: Aaron Cooley
Yönetmen: Susanne Bier
Oyuncular: Viola Davis, Michelle Pfeiffer, Gillian Anderson
2022-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/DRAM, GİZEM
Viola Davis’in Michelle Obama’yı, Michelle Pfeiffer’ın Betty Ford’u ve en son ekranlarda “The Crown”da Margaret Thatcher’ı canlandırmış Gillian Anderson’ın da Eleanor Roosevelt’e hayat vereceği Showtime dizisi “The First Lady”, Türkiye’de beIN CONNECT’te izlenebiliyor. Beyaz Saray’ın kalbindeki kadınların gözünden güç ve liderlik kavramlarını tartışmaya açacak dizinin ödül sezonunda konuşulacağı garantili görünüyor. İlk sezonu 10 bölümden oluşacak dizinin yönetmenliğini ise Oscar’lı Alman yönetmen Susanne Bier yapıyor.
KİTAP
HARİTA VE TOPRAKLAR-Michel Houellebecq, İthaki, Roman
KADINLAR, ERKEKLER VE TUHAF ÖYKÜLER-Nuri Sevsem Gürvardar, İthaki, Roman
ESKİ BİR ÖĞRETMENİN ANILARI 1908-1940-Süleyman Edip Balkır, İş Bankası, Anı
BİZİ BİZ YAPAN GENLER-BİR TIP DEVRİMİNDEN İNSAN HİKAYELERİ-Edwin Kirk, Metis, Bilim
BAŞKALARININ TANRISI-Mine Söğüt, Can, Roman
GÖÇMEN FİGÜRÜ-Thomas Nail, İletişim, Politika
İZMİR YAHUDİLERİ 19.-20.YÜZYIL-Henri Nahum, İletişim, Politika
KEDİ GÖZÜ-Anıl Ilgaz, Çınar, Çocuk
27 MAYIS’IN KAYIP ANAYASASI-Cemil Koçak, VBKY, Tarih
MÜZİK
POSTCARD FROM ISTANBUL-Oscar Anton&Nilipek., Tekli
ANLAMAYANLAR DA’VAR (64BARS)-Kamufle&Da Poet, Tekli
YARIM KALAN SİGARA-No.1, Tekli
THE STYLE OF NO STYLE-Akın Sevgör, Tekli
KAVŞAKLAR-Mabel Matiz, Tekli
KOPSUN KIYAMET-Bedük, Tekli
KONUŞMAK İSTEMİYORUM-Sufle&BKE, Tekli
THE WOMAN I AM-AURORA, Tekli
5.17-Thom Yorke, Tekli
BOY-Nil Karaibrahimgil, Tekli