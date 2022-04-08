Ne izlesem okusam dinlesem

Yeni nesil ‘Star Trek’ serisinin Kaptan Kirk’ü Chris Pine, bu hafta iki filmle birden hem sinemalara hem de Amazon Prime’a geliyor. Tarık Saleh’in yönettiği aksiyon filmi ‘Komplo’da ordudan atılmış bir askeri canlandıracak oyuncu, Thandiwe Newton ile birlikte oynadıkları ‘All The Old Knives’ adlı gerilimde de CIA ajanı rolünde... Michelle Yeoh’u paralel evrenler arasında maceralara atılırken izleyeceğimiz ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ ve Matilda Anna Ingrid Lutz’un performansıyla öne çıkan ‘İntikam’, haftanın dikkat çeken diğer filmleri.
FİLM
HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA / EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (Sinema)
Yönetmen: Dan Kwan, Daniel Scheinert / Oyuncular: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis / 2022-ABD-130’ / MACERA, AKSİYON, BİLİMKURGU
2016’da yine birlikte yönettikleri ‘Swiss Army Man’ ile dikkatleri çeken Dan Kwan ile Daniel Scheinert ikilisinin merakla beklediğimiz yeni filmleri sinemalarda. Michelle Yeoh’un başrolünde olduğu bu çılgın macera, seyirciyi paralel evrenler arasında gezintiye çıkarıyor. Çin’den Amerika’ya göç etmiş ve ailesi ile sıradan bir hayat süren Evelyn adlı bir kadının çoklu evreni keşfederek alternatif hayatlarıyla karşılaşması ve tek başına tüm evrenleri kurtarma görevine sürüklenişini izleyeceğimiz film, eğlenceli seçenek arayanlar için birebir.
KOMPLO / THE CONTRACTOR (Sinema)
Yönetmen: Tarık Saleh / Oyuncular: Chris Pine, Gillian Jacobs, Ben Foster, Kiefer Sutherland / 2022-ABD-103’ / AKSİYON, GERİLİM
‘Metropia’ (2009), ‘The Nile Hilton Incident’ (2017) gibi sıra dışı filmleriyle tanıdığımız İsveçli yönetmen Tarık Saleh’in ABD yapımı ilk filmi de olan ‘Komplo’, Chris Pine’ın başrolünde olduğu hızlı bir aksiyon. Film, ordudan atılan ve emekli maaşı kesilen Özel Kuvvetler Çavuşu James Harper’ın borç batağından sıyrılmak için özel bir yeraltı askeri gücüne katılması ve sonrasında yaşanan gerilim dolu olayları konu alıyor.
ALL THE OLD KNIVES (Amazon Prime)
Yönetmen: Dan Kwan, Daniel Scheinert / Oyuncular: Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne, Jonathan Pryce / 2022-BİRLEŞİK KRALLIK-110’ / GERİLİM
Amerikalı suç romanları yazarı Olen Steinhauer’in 2015’te yayımlanmış aynı adlı kitabından uyarlanan Amazon yapımı film, oyuncu kadrosuyla göz dolduran bir gerilim. İki eski sevgili olan ve Viyana’da yaşadıkları başarısız bir kurtarma girişiminden yıllar sonra ilk kez bir yemekte buluşan CIA ajanları Henry ve Celia, geçmişi deştikleri o gece birbirlerinden şüphe duymaya başlarlar. Chris Pine ve Thandiwe Newton’ı karşı karşıya getirecek filmde Laurence Fishburne, Jonathan Pryce gibi usta isimler de rol alıyor.
İNTİKAM / REVENGE (BluTV)
Yönetmen: Coralie Fargeat / Oyuncular: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe / 2022-BİRLEŞİK KRALLIK-110’ / GERİLİM
Fransız yönetmen Coralie Fargeat’in ilk filmi de olan ‘İntikam’, 2017’de gösterildiği her festivalde seyircinin alkışlarıyla karşılanmış, eleştirmenler tarafından da kült ilan edilmişti. Yakın zamanda BluTV kataloğuna eklenen film, çölün ortasında bir grup adamın korkunç zorbalığına uğramış Jen adlı bir kadının tek başına giriştiği intikam mücadelesini anlatıyor. 1978 yapımı ‘I Spit On Your Grave / Mezarına Tüküreceğim’ gibi öncül yapımlarla korku türünün alt türlerinden birine dönüşen tecavüz-intikam temalı filmlerin son dönemdeki en özgün örneklerinden biri olan ‘İntikam’, türün hakim erkek egemen bakışını tersine çeviren ve klişeleriyle oynayan sıkı bir gerilim. Başrolündeki İtalyan model ve oyuncu Matilda Anna Ingrid Lutz özellikle çok başarılı.
KİTAP
PARALAKS - Robin Morgan, Çınar, Öykü
YAVRU CEYLAN - Magda Szabo, YKY, Roman
ANTİK ÇAĞ MUTFAK KÜLTÜRÜ - Ali Güveloğlu, Pinhan, Yemek
ANATOMİ DERSİ - Ayşegül Devecioğlu, Metis, Öykü
MİSK-İ AMBER - Mehmet Altun, İthaki, Şiir
FARKLI AMA AYNI - Feridun Oral, YKY, Çocuk
TELAŞ BANDOSU - Semih Öztürk, İletişim, Öykü
ZATEN HİÇ YOKTULAR - Buşra Era, Sel, Öykü
ERİK VOGLER VE MİSTY ABBEY KALESİ LANETİ - Beatriz Oses, Bilgi, Roman
MÜZİK
CEMİYET GAZİNOSU - Cem Belevi, Albüm
BAMBOK - Oblomov, Tekli
FALSE DAWN - Trippin Jaguar, Tekli
MİRAS - Ah! Kosmos & Melike Şahin, Tekli
QARIB - Büşra Kayıkçı, Tekli
GÜL - Cem Adrian, Tekli
AYNI YERDE - Gökşin Derin, Tekli
ATTENTION: MILEY CYRUS - Miley Cyrus, Albüm
KAYBOL - Izzy, Tekli
Ne izlesem okusam dinlesem
Yeni nesil ‘Star Trek’ serisinin Kaptan Kirk’ü Chris Pine, bu hafta iki filmle birden hem sinemalara hem de Amazon Prime’a geliyor. Tarık Saleh’in yönettiği aksiyon filmi ‘Komplo’da ordudan atılmış bir askeri canlandıracak oyuncu, Thandiwe Newton ile birlikte oynadıkları ‘All The Old Knives’ adlı gerilimde de CIA ajanı rolünde... Michelle Yeoh’u paralel evrenler arasında maceralara atılırken izleyeceğimiz ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ ve Matilda Anna Ingrid Lutz’un performansıyla öne çıkan ‘İntikam’, haftanın dikkat çeken diğer filmleri.
FİLM
HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA / EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (Sinema)
Yönetmen: Dan Kwan, Daniel Scheinert / Oyuncular: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis / 2022-ABD-130’ / MACERA, AKSİYON, BİLİMKURGU
2016’da yine birlikte yönettikleri ‘Swiss Army Man’ ile dikkatleri çeken Dan Kwan ile Daniel Scheinert ikilisinin merakla beklediğimiz yeni filmleri sinemalarda. Michelle Yeoh’un başrolünde olduğu bu çılgın macera, seyirciyi paralel evrenler arasında gezintiye çıkarıyor. Çin’den Amerika’ya göç etmiş ve ailesi ile sıradan bir hayat süren Evelyn adlı bir kadının çoklu evreni keşfederek alternatif hayatlarıyla karşılaşması ve tek başına tüm evrenleri kurtarma görevine sürüklenişini izleyeceğimiz film, eğlenceli seçenek arayanlar için birebir.
KOMPLO / THE CONTRACTOR (Sinema)
Yönetmen: Tarık Saleh / Oyuncular: Chris Pine, Gillian Jacobs, Ben Foster, Kiefer Sutherland / 2022-ABD-103’ / AKSİYON, GERİLİM
‘Metropia’ (2009), ‘The Nile Hilton Incident’ (2017) gibi sıra dışı filmleriyle tanıdığımız İsveçli yönetmen Tarık Saleh’in ABD yapımı ilk filmi de olan ‘Komplo’, Chris Pine’ın başrolünde olduğu hızlı bir aksiyon. Film, ordudan atılan ve emekli maaşı kesilen Özel Kuvvetler Çavuşu James Harper’ın borç batağından sıyrılmak için özel bir yeraltı askeri gücüne katılması ve sonrasında yaşanan gerilim dolu olayları konu alıyor.
ALL THE OLD KNIVES (Amazon Prime)
Yönetmen: Dan Kwan, Daniel Scheinert / Oyuncular: Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne, Jonathan Pryce / 2022-BİRLEŞİK KRALLIK-110’ / GERİLİM
Amerikalı suç romanları yazarı Olen Steinhauer’in 2015’te yayımlanmış aynı adlı kitabından uyarlanan Amazon yapımı film, oyuncu kadrosuyla göz dolduran bir gerilim. İki eski sevgili olan ve Viyana’da yaşadıkları başarısız bir kurtarma girişiminden yıllar sonra ilk kez bir yemekte buluşan CIA ajanları Henry ve Celia, geçmişi deştikleri o gece birbirlerinden şüphe duymaya başlarlar. Chris Pine ve Thandiwe Newton’ı karşı karşıya getirecek filmde Laurence Fishburne, Jonathan Pryce gibi usta isimler de rol alıyor.
İNTİKAM / REVENGE (BluTV)
Yönetmen: Coralie Fargeat / Oyuncular: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe / 2022-BİRLEŞİK KRALLIK-110’ / GERİLİM
Fransız yönetmen Coralie Fargeat’in ilk filmi de olan ‘İntikam’, 2017’de gösterildiği her festivalde seyircinin alkışlarıyla karşılanmış, eleştirmenler tarafından da kült ilan edilmişti. Yakın zamanda BluTV kataloğuna eklenen film, çölün ortasında bir grup adamın korkunç zorbalığına uğramış Jen adlı bir kadının tek başına giriştiği intikam mücadelesini anlatıyor. 1978 yapımı ‘I Spit On Your Grave / Mezarına Tüküreceğim’ gibi öncül yapımlarla korku türünün alt türlerinden birine dönüşen tecavüz-intikam temalı filmlerin son dönemdeki en özgün örneklerinden biri olan ‘İntikam’, türün hakim erkek egemen bakışını tersine çeviren ve klişeleriyle oynayan sıkı bir gerilim. Başrolündeki İtalyan model ve oyuncu Matilda Anna Ingrid Lutz özellikle çok başarılı.
KİTAP
PARALAKS - Robin Morgan, Çınar, Öykü
YAVRU CEYLAN - Magda Szabo, YKY, Roman
ANTİK ÇAĞ MUTFAK KÜLTÜRÜ - Ali Güveloğlu, Pinhan, Yemek
ANATOMİ DERSİ - Ayşegül Devecioğlu, Metis, Öykü
MİSK-İ AMBER - Mehmet Altun, İthaki, Şiir
FARKLI AMA AYNI - Feridun Oral, YKY, Çocuk
TELAŞ BANDOSU - Semih Öztürk, İletişim, Öykü
ZATEN HİÇ YOKTULAR - Buşra Era, Sel, Öykü
ERİK VOGLER VE MİSTY ABBEY KALESİ LANETİ - Beatriz Oses, Bilgi, Roman
MÜZİK
CEMİYET GAZİNOSU - Cem Belevi, Albüm
BAMBOK - Oblomov, Tekli
FALSE DAWN - Trippin Jaguar, Tekli
MİRAS - Ah! Kosmos & Melike Şahin, Tekli
QARIB - Büşra Kayıkçı, Tekli
GÜL - Cem Adrian, Tekli
AYNI YERDE - Gökşin Derin, Tekli
ATTENTION: MILEY CYRUS - Miley Cyrus, Albüm
KAYBOL - Izzy, Tekli