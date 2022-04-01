Ne izlesem okusam dinlesem

Meksika’nın kırsalından sarsıcı kadın hikâyeleri anlatan ‘Yangın Gecesi’, son Marvel macerası ‘Morbius’ ve Richard Linklater’ın yazıp yönettiği animasyon ‘Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure’ haftanın öne çıkan filmleri. Sözünden müziğine tamamı kadınlar tarafından üretilmiş 12 şarkıdan oluşan “Benim Şehrim, Benim Sesim” albümü de haftanın müzik tavsiyesi...
FİLM
YANGIN GECESİ / NOCHE DE FUEGO / PRAYERS FOR THE STOLEN (Sinema)
Yönetmen: Tatiana Huezo / Oyuncular: Ana Cristina Ordonez, Marya Membreno, Mayra Batalla / 2021-MEKSİKA, ALMANYA, BREZİLYA, ARJANTİN, ABD-110’ / DRAM
Salvadorlu yönetmen Tatiana Huezo’nun Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünden Jüri Özel Ödülü almış filmi ‘Yangın Gecesi’, Meksika’nın dağlarında bir köyde geçiyor ve uyuşturucu kartellerinin sözünün geçtiği bu coğrafyada kadın olmanın sarsıcı bir portresini sunuyor. Annelerin kızlarını uyuşturucu baronlarından korumak için saçlarını kesip dişlerini boyayarak çirkinleştirmeye çalıştığı köydeki üç kız çocuğun yaşadıklarına tanık olacağımız film, Jennifer Clement’in
Türkçeye ‘Kadınlar Ormanı’ adıyla çevrilmiş romanından uyarlama.
MORBIUS (Sinema)
Yönetmen: Daniel Espinosa / Oyuncular: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona / 2022-FRANSA, BELÇİKA, ALMANYA-118’ / BİYOGRAFİK, DRAM, AŞK
Marvel çizgi romanlarında Spider-Man evreninin kötülerinden olan ‘Morbius’, ilk solo filmiyle perdede. Nadir görülen bir kan hastalığından mustarip biyokimyacı Michael Morbius’un aynı kaderi paylaşan çocukları kurtarmak için giriştiği tehlikeli bir deney sonucu insanüstü-yarı vampir Morbius’a dönüşmesini izleyeceğimiz filmde, Jared Leto başrolde. İlk kez 2017 tarihli ‘Spider-Man: Homecoming’de görünen Adrian Toomes, namıdiğer Vulture rolünde bir kez daha Michael Keaton’ı izleyeceğimiz filmi, ‘Safe House’(2012), ‘Child 44’ (2015) ve ‘Life’ (2017) filmleriyle tanıdığımız Daniel Espinosa yönetiyor.
APOLLO 10 1/2: A SPACE AGE ADVENTURE (Netflix)
Yönetmen: Richard Linklater / 2022-ABD-97’ / ANİMASYON, AKSİYON
Efsanevi ‘Before’ serisi kadar Oscarlı ‘Boyhood’un usta yönetmeni Richard Linklater, Netflix yapımı animasyon filmiyle karşımızda. 1969 yılının Houston’ında geçen bir büyüme hikâyesini izleyeceğimiz film, Ay’a iniş anını NASA’da çalışan astronotların ve bu olayı radyo ve televizyon karşısında heyecanla takip eden bir çocuğun gözünden anlatıyor. Linklater’ın otobiyografik ögeler taşıyan filmi, daha önce ‘A Scanner Darkly’ ve ‘Waking Life’ filmlerinde de live-action ve animasyonu birleştirmiş yönetmenin son harikası.
KİTAP
SİNAN’IN TEKKESİNDE ÖLÜM - İvo Andriç, İletişim, Öykü
FİLOZOFLAR, MUTASAVVIFLAR VE HALİFELER - Ali Humayun Akhtar, VakıfBank Kültür, Tarih&Felsefe
AYDINLANMA YOLUNDA - Kutsal Topaloğlu, Bilgi, Roman
LİLİTH’İN DÖLÜ - Octavia E. Butler, İthaki, Roman
MELEĞİN DÜŞÜŞÜ - William Hjortsberg, İthaki, Roman
İNCİR TARİHİ - Faruk Duman, YKY, Roman
YAZARLAREVİ CİNAYETİ - Oya Baydar, Can, Roman
MÜZİK
BENİM ŞEHRİM, BENİM SESİM - Kolektif, Albüm
Müzik endüstrisinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Beats By Girlz Türkiye’nin yapımcılığında hazırlanan albüm, sözünden müziğine tamamı kadın müzisyenler tarafından yazılmış 12 özgün şarkıdan oluşuyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden farklı müzik deneyimlerine sahip genç kadınları bir araya getiren albüm, şehrin seslerinden ilhâm alarak yaratılmış şarkıları dinleyiciyle buluşturuyor. Küratörlüğünü Türkiye’den Beril Sarıaltun ile Birleşik Krallık’tan müzisyen ve eğitimci Mandy Wigby’nin birlikte yaptığı albümün yapım sürecini anlatan belgeseli Beats By Girlz Türkiye’nin YouTube kanalında izleyebilirsiniz.
RÜYA - Merve Deniz & Can Oflaz, Tekli
POLİSİ ARAMAYIN - Doğan Duru, Tekli
YARAMIZDA KALSIN - Kenan Doğulu, Tekli
ZORBA - Nova Norda, Tekli
HİÇ - RednBlack, Tekli
YARAM SIZLAR AĞRIR BAŞIM - Sevcan Orhan, Tekli
GO GO GO - Elif Çağlar, Tekli
SARHOŞ - No.1, Tekli
GEÇENLER - Karakter & Gülinler, Tekli
SÜRGÜN - Beyza Doğu, Tekli
Ne izlesem okusam dinlesem
Meksika’nın kırsalından sarsıcı kadın hikâyeleri anlatan ‘Yangın Gecesi’, son Marvel macerası ‘Morbius’ ve Richard Linklater’ın yazıp yönettiği animasyon ‘Apollo 10 1/2: A Space Age Adventure’ haftanın öne çıkan filmleri. Sözünden müziğine tamamı kadınlar tarafından üretilmiş 12 şarkıdan oluşan “Benim Şehrim, Benim Sesim” albümü de haftanın müzik tavsiyesi...
FİLM
YANGIN GECESİ / NOCHE DE FUEGO / PRAYERS FOR THE STOLEN (Sinema)
Yönetmen: Tatiana Huezo / Oyuncular: Ana Cristina Ordonez, Marya Membreno, Mayra Batalla / 2021-MEKSİKA, ALMANYA, BREZİLYA, ARJANTİN, ABD-110’ / DRAM
Salvadorlu yönetmen Tatiana Huezo’nun Cannes’ın Belirli Bir Bakış bölümünden Jüri Özel Ödülü almış filmi ‘Yangın Gecesi’, Meksika’nın dağlarında bir köyde geçiyor ve uyuşturucu kartellerinin sözünün geçtiği bu coğrafyada kadın olmanın sarsıcı bir portresini sunuyor. Annelerin kızlarını uyuşturucu baronlarından korumak için saçlarını kesip dişlerini boyayarak çirkinleştirmeye çalıştığı köydeki üç kız çocuğun yaşadıklarına tanık olacağımız film, Jennifer Clement’in
Türkçeye ‘Kadınlar Ormanı’ adıyla çevrilmiş romanından uyarlama.
MORBIUS (Sinema)
Yönetmen: Daniel Espinosa / Oyuncular: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona / 2022-FRANSA, BELÇİKA, ALMANYA-118’ / BİYOGRAFİK, DRAM, AŞK
Marvel çizgi romanlarında Spider-Man evreninin kötülerinden olan ‘Morbius’, ilk solo filmiyle perdede. Nadir görülen bir kan hastalığından mustarip biyokimyacı Michael Morbius’un aynı kaderi paylaşan çocukları kurtarmak için giriştiği tehlikeli bir deney sonucu insanüstü-yarı vampir Morbius’a dönüşmesini izleyeceğimiz filmde, Jared Leto başrolde. İlk kez 2017 tarihli ‘Spider-Man: Homecoming’de görünen Adrian Toomes, namıdiğer Vulture rolünde bir kez daha Michael Keaton’ı izleyeceğimiz filmi, ‘Safe House’(2012), ‘Child 44’ (2015) ve ‘Life’ (2017) filmleriyle tanıdığımız Daniel Espinosa yönetiyor.
APOLLO 10 1/2: A SPACE AGE ADVENTURE (Netflix)
Yönetmen: Richard Linklater / 2022-ABD-97’ / ANİMASYON, AKSİYON
Efsanevi ‘Before’ serisi kadar Oscarlı ‘Boyhood’un usta yönetmeni Richard Linklater, Netflix yapımı animasyon filmiyle karşımızda. 1969 yılının Houston’ında geçen bir büyüme hikâyesini izleyeceğimiz film, Ay’a iniş anını NASA’da çalışan astronotların ve bu olayı radyo ve televizyon karşısında heyecanla takip eden bir çocuğun gözünden anlatıyor. Linklater’ın otobiyografik ögeler taşıyan filmi, daha önce ‘A Scanner Darkly’ ve ‘Waking Life’ filmlerinde de live-action ve animasyonu birleştirmiş yönetmenin son harikası.
KİTAP
SİNAN’IN TEKKESİNDE ÖLÜM - İvo Andriç, İletişim, Öykü
FİLOZOFLAR, MUTASAVVIFLAR VE HALİFELER - Ali Humayun Akhtar, VakıfBank Kültür, Tarih&Felsefe
AYDINLANMA YOLUNDA - Kutsal Topaloğlu, Bilgi, Roman
LİLİTH’İN DÖLÜ - Octavia E. Butler, İthaki, Roman
MELEĞİN DÜŞÜŞÜ - William Hjortsberg, İthaki, Roman
İNCİR TARİHİ - Faruk Duman, YKY, Roman
YAZARLAREVİ CİNAYETİ - Oya Baydar, Can, Roman
MÜZİK
BENİM ŞEHRİM, BENİM SESİM - Kolektif, Albüm
Müzik endüstrisinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürüten Beats By Girlz Türkiye’nin yapımcılığında hazırlanan albüm, sözünden müziğine tamamı kadın müzisyenler tarafından yazılmış 12 özgün şarkıdan oluşuyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden farklı müzik deneyimlerine sahip genç kadınları bir araya getiren albüm, şehrin seslerinden ilhâm alarak yaratılmış şarkıları dinleyiciyle buluşturuyor. Küratörlüğünü Türkiye’den Beril Sarıaltun ile Birleşik Krallık’tan müzisyen ve eğitimci Mandy Wigby’nin birlikte yaptığı albümün yapım sürecini anlatan belgeseli Beats By Girlz Türkiye’nin YouTube kanalında izleyebilirsiniz.
RÜYA - Merve Deniz & Can Oflaz, Tekli
POLİSİ ARAMAYIN - Doğan Duru, Tekli
YARAMIZDA KALSIN - Kenan Doğulu, Tekli
ZORBA - Nova Norda, Tekli
HİÇ - RednBlack, Tekli
YARAM SIZLAR AĞRIR BAŞIM - Sevcan Orhan, Tekli
GO GO GO - Elif Çağlar, Tekli
SARHOŞ - No.1, Tekli
GEÇENLER - Karakter & Gülinler, Tekli
SÜRGÜN - Beyza Doğu, Tekli