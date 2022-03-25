Ne izlesem okusam dinlesem

Bu hafta sonu Oscar heyecanı var. 27 Mart gecesi gerçekleşecek tören öncesi ekranlarda ve sinemalarda ödül maratonu yaşamak isteyenlere Oscar izleme listesi sayfalarımızda. Kenneth Branagh’ın yedi dalda adaylığı bulunan siyah-beyaz draması “Belfast”, Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt’i buluşturan aksiyon komedisi “Kayıp Şehir” ve Eyfel kulesinin yaratıcısının hikâyesini anlatan “Eiffel” sinemalarda haftanın öne çıkanları... Ekranların meşhur dizisi “Bridgerton” da ikinci sezonuyla geri dönüyor.
FİLM
BELFAST (Sinema)
Yönetmen: Kenneth Branagh
Oyuncular: Jude Hill, Lewis McAskie, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench/2021-İNGİLTERE-98’/BİYOGRAFİ, DRAM
En İyi Film dahil 7 dalda Oscar adaylığı olan “Belfast”, Kenneth Branagh’ın hayatından otobiyografik ögeler taşıyan siyah-beyaz bir drama. 60’ların sonunda tırmanan siyasi gerilimin merkezindeki Belfast’ta geçen film, Buddy adlı bir çocuğun işçi sınıfı ailesiyle birlikte oturdukları mahallede yaşananları iyi oyunculuklar eşliğinde canlandırıyor.
EIFFEL (Sinema)
Yönetmen: Martin Bourboulon
Oyuncular: Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps/2022-FRANSA, BELÇİKA, ALMANYA-118’/BİYOGRAFİK, DRAM, AŞK
Seyirciyi 1880’ler Paris’ine götüren film, Amerika için Özgürlük Heykeli’ni tasarlayan mimar Gustave Eiffel’in meşhur Eyfel kulesini yaratışının hikâyesini anlatıyor. Başrolünde usta Fransız aktör Romain Duris’i izleyeceğimiz “Eiffel”, kostüm ve set tasarımıyla göz dolduruyor.
KAYIP ŞEHİR/THE LOST CITY (Sinema)
Yönetmen: Adam Nee, Aaron Nee
Oyuncular: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt
2022-ABD-112’/AKSİYON, MACERA, KOMEDİ
Popüler aşk ve macera romanları yazarı olan Loretta Sage, yeni kitabının tanıtım turnesindeyken, kitaplarındaki antik kayıp şehrin hazinesine götürebileceğini uman eksantrik milyarder Fairfax tarafından kaçırılır. Loretta bir yandan bu şehrin gerçekten var olduğunu keşfederken, bir yandan da kapaklarını süsleyen yakışıklı adamın eşliğinde tehlikelerden kurtulmaya çalışır. Sandra Bullock’u rengarenk kostümler içinde izleyeceğimiz aksiyonu bol romantik komedide, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt de oynuyor.
BRIDGERTON (Netflix)
Yaratıcı: Chris Van Dusen
Oyuncular: Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Simone Ashley
2021-2. SEZON-8 BÖLÜM/DRAM, AŞK, KOMEDİ
“Grey’s Anatomy”, “Scandal” (2012) gibi dizilerle tanıdığımız Chris Van Dusen’in yaratıcısı olduğu “Bridgerton”, geçen yıl Netflix’in en çok izlenen yapımlarında “Squid Game”den sonra ikinci sıraya yerleşmişti. Julia Quinn’in sekiz kitaplık serisinden uyarlanan dizinin ilk sezonu, ailenin büyük kızı Daphne’nin eş arayışını anlatıyordu. 25 Mart’ta 8 bölüm birden yayına giren ikinci sezonda ise, Daphne’nin evlilikte gönülsüz abi Anthony’nin yaşadıklarını ve şehre yeni gelmiş Kate Sharma ile tanışıp ona aşık oluşunu izleyeceğiz.
OSCAR ÖDÜLLERİ TÖRENİ (TRT 2)
Bu hafta sonu sinema sektörünün gözü 94.sü düzenlenecek Oscar Ödülleri’nde olacak. Ünlü komedi oyuncuları Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un birlikte sunacağı törene Jane Campion’ın yönettiği Netflix yapımı “The Power of the Dog”un damga vurması bekleniyor. 27 Mart gecesi gerçekleşecek ve Türkiye’de TRT 2’den canlı izlenebilecek ödüllere hazırlanmak ve hafta sonunu Oscar maratonuyla geçirmek isteyenlere de kısa izleme listesi aşağıda.
Netflix
The Power of the Dog: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo
Don’t Look Up: En İyi Film, En İyi Özgün Senaryo
Tick, Tick… Boom!: En İyi Erkek Oyuncu
The Hand of God: Yabancı Dilde En İyi Film
Amazon Prime
Being the Ricardos: En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sinemalarda
Belfast: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Özgün Şarkı, En İyi Ses Kurgusu
Parallel Mothers: En İyi Kadın Oyuncu
Drive My Car: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, Yabancı Dilde En İyi Film
The Worst Person in the World: En İyi Özgün Senaryo, Yabancı Dilde En İyi Film
Flee: En İyi Animasyon, En İyi Belgesel, Yabancı Dilde En İyi Film
KİTAP
CEHENNEMDEN ÖTE: TÜRKİYE FUTBOLUNUN RUHUNU ARAYIŞ-John McManus, İthaki, Tarih-Spor
GEYİKLER, ANNEM VE ALMANYA-Nursel Duruel, YKY, Öykü
OYUN DÜRTÜSÜ-Juli Zeh, Metis, Roman
TEMİZE HAVALE-Juli Zeh, Metis, Roman
PRESOKRATİK FELSEFEYE GİRİŞ-Andre Laks, VakıfBank Kültür Yayınları, Felsefe
GÜNEY KİTAP KULÜBÜ’NÜN VAMPİR AVLAMA REHBERİ-Grady Hendrix, İthaki, Roman
MÜZİK
BİR DOST ARARIM-Rain Lab, Tekli
TAKSİM-Anıl Piyancı&Kaan Boşnak, Tekli
UYKUYA DALMADAN-Can Ozan&Damla Eker, Tekli
GÜZEL ŞEYLER VAR-Jehan Barbur, Tekli
TIGER’S DEN-Santi&Tuğçe, Tekli
HANGMAN-Torii Wolf, Tekli
NE KADAR UZAĞIM-Soft Analog, Tekli
GÖÇEBE-Güvenç Dağüstün, Tekli
Ne izlesem okusam dinlesem
Bu hafta sonu Oscar heyecanı var. 27 Mart gecesi gerçekleşecek tören öncesi ekranlarda ve sinemalarda ödül maratonu yaşamak isteyenlere Oscar izleme listesi sayfalarımızda. Kenneth Branagh’ın yedi dalda adaylığı bulunan siyah-beyaz draması “Belfast”, Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt’i buluşturan aksiyon komedisi “Kayıp Şehir” ve Eyfel kulesinin yaratıcısının hikâyesini anlatan “Eiffel” sinemalarda haftanın öne çıkanları... Ekranların meşhur dizisi “Bridgerton” da ikinci sezonuyla geri dönüyor.
FİLM
BELFAST (Sinema)
Yönetmen: Kenneth Branagh
Oyuncular: Jude Hill, Lewis McAskie, Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench/2021-İNGİLTERE-98’/BİYOGRAFİ, DRAM
En İyi Film dahil 7 dalda Oscar adaylığı olan “Belfast”, Kenneth Branagh’ın hayatından otobiyografik ögeler taşıyan siyah-beyaz bir drama. 60’ların sonunda tırmanan siyasi gerilimin merkezindeki Belfast’ta geçen film, Buddy adlı bir çocuğun işçi sınıfı ailesiyle birlikte oturdukları mahallede yaşananları iyi oyunculuklar eşliğinde canlandırıyor.
EIFFEL (Sinema)
Yönetmen: Martin Bourboulon
Oyuncular: Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps/2022-FRANSA, BELÇİKA, ALMANYA-118’/BİYOGRAFİK, DRAM, AŞK
Seyirciyi 1880’ler Paris’ine götüren film, Amerika için Özgürlük Heykeli’ni tasarlayan mimar Gustave Eiffel’in meşhur Eyfel kulesini yaratışının hikâyesini anlatıyor. Başrolünde usta Fransız aktör Romain Duris’i izleyeceğimiz “Eiffel”, kostüm ve set tasarımıyla göz dolduruyor.
KAYIP ŞEHİR/THE LOST CITY (Sinema)
Yönetmen: Adam Nee, Aaron Nee
Oyuncular: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt
2022-ABD-112’/AKSİYON, MACERA, KOMEDİ
Popüler aşk ve macera romanları yazarı olan Loretta Sage, yeni kitabının tanıtım turnesindeyken, kitaplarındaki antik kayıp şehrin hazinesine götürebileceğini uman eksantrik milyarder Fairfax tarafından kaçırılır. Loretta bir yandan bu şehrin gerçekten var olduğunu keşfederken, bir yandan da kapaklarını süsleyen yakışıklı adamın eşliğinde tehlikelerden kurtulmaya çalışır. Sandra Bullock’u rengarenk kostümler içinde izleyeceğimiz aksiyonu bol romantik komedide, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ve Brad Pitt de oynuyor.
BRIDGERTON (Netflix)
Yaratıcı: Chris Van Dusen
Oyuncular: Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Simone Ashley
2021-2. SEZON-8 BÖLÜM/DRAM, AŞK, KOMEDİ
“Grey’s Anatomy”, “Scandal” (2012) gibi dizilerle tanıdığımız Chris Van Dusen’in yaratıcısı olduğu “Bridgerton”, geçen yıl Netflix’in en çok izlenen yapımlarında “Squid Game”den sonra ikinci sıraya yerleşmişti. Julia Quinn’in sekiz kitaplık serisinden uyarlanan dizinin ilk sezonu, ailenin büyük kızı Daphne’nin eş arayışını anlatıyordu. 25 Mart’ta 8 bölüm birden yayına giren ikinci sezonda ise, Daphne’nin evlilikte gönülsüz abi Anthony’nin yaşadıklarını ve şehre yeni gelmiş Kate Sharma ile tanışıp ona aşık oluşunu izleyeceğiz.
OSCAR ÖDÜLLERİ TÖRENİ (TRT 2)
Bu hafta sonu sinema sektörünün gözü 94.sü düzenlenecek Oscar Ödülleri’nde olacak. Ünlü komedi oyuncuları Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un birlikte sunacağı törene Jane Campion’ın yönettiği Netflix yapımı “The Power of the Dog”un damga vurması bekleniyor. 27 Mart gecesi gerçekleşecek ve Türkiye’de TRT 2’den canlı izlenebilecek ödüllere hazırlanmak ve hafta sonunu Oscar maratonuyla geçirmek isteyenlere de kısa izleme listesi aşağıda.
Netflix
The Power of the Dog: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo
Don’t Look Up: En İyi Film, En İyi Özgün Senaryo
Tick, Tick… Boom!: En İyi Erkek Oyuncu
The Hand of God: Yabancı Dilde En İyi Film
Amazon Prime
Being the Ricardos: En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Sinemalarda
Belfast: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Özgün Şarkı, En İyi Ses Kurgusu
Parallel Mothers: En İyi Kadın Oyuncu
Drive My Car: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, Yabancı Dilde En İyi Film
The Worst Person in the World: En İyi Özgün Senaryo, Yabancı Dilde En İyi Film
Flee: En İyi Animasyon, En İyi Belgesel, Yabancı Dilde En İyi Film
KİTAP
CEHENNEMDEN ÖTE: TÜRKİYE FUTBOLUNUN RUHUNU ARAYIŞ-John McManus, İthaki, Tarih-Spor
GEYİKLER, ANNEM VE ALMANYA-Nursel Duruel, YKY, Öykü
OYUN DÜRTÜSÜ-Juli Zeh, Metis, Roman
TEMİZE HAVALE-Juli Zeh, Metis, Roman
PRESOKRATİK FELSEFEYE GİRİŞ-Andre Laks, VakıfBank Kültür Yayınları, Felsefe
GÜNEY KİTAP KULÜBÜ’NÜN VAMPİR AVLAMA REHBERİ-Grady Hendrix, İthaki, Roman
MÜZİK
BİR DOST ARARIM-Rain Lab, Tekli
TAKSİM-Anıl Piyancı&Kaan Boşnak, Tekli
UYKUYA DALMADAN-Can Ozan&Damla Eker, Tekli
GÜZEL ŞEYLER VAR-Jehan Barbur, Tekli
TIGER’S DEN-Santi&Tuğçe, Tekli
HANGMAN-Torii Wolf, Tekli
NE KADAR UZAĞIM-Soft Analog, Tekli
GÖÇEBE-Güvenç Dağüstün, Tekli