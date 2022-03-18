Ne izlesem okusam dinlesem

Penélope Cruz’un gelecek hafta açıklanacak Oscar Ödülleri’nde kadın oyuncu dalında yarıştığı Almodóvar draması “Paralel Anneler” sinemalarda. Aksiyon arayanlara Jake Gyllenhaal ve Yahya Abdul-Mateen II’yu buluşturan “Ambulans”, yerli sinemada yılın en iyilerinden “Okul Tıraşı” ve Noomi Rapace’in başrolünde olduğu post-apokaliptik gerilim “Black Crab”, haftanın öne çıkan diğer filmleri.
FİLM
PARALEL ANNELER/PARALLEL MOTHERS (Sinema)
Yönetmen: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Penélope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma
2021-İSPANYA FRANSA-123’/DRAM, GİZEM, BİLİMKURGU
Usta İspanyol sinemacı Pedro Almodóvar’ın yazıp yönettiği “Paralel Anneler”, yolları bir hastane odasında kesişen ve aynı gün doğum yapan iki kadının hikâyesini anlatıyor. Venedik Film Festivali’nde Penélope Cruz’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren film, gelecek hafta açıklanacak Oscar Ödülleri’nde de en iyi kadın oyuncu ve müzik dallarında yarışıyor.
AMBULANS/AMBULANCE (Sinema)
Yönetmen: Michael Bay
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González
2022-ABD-116’/AKSİYON, MACERA
“Transformers” serisinin ve “The Rock/Kaya” (1996), “Armageddon” (1998), “The Island / Ada” (2005) gibi büyük bütçeli filmlerin yaratıcısı Michael Bay’ın yönettiği “Ambulans”, Jake Gyllenhaal ve Yahya Abdul-Mateen II’yi bir araya getiren hızlı bir aksiyon. Eşinin ameliyat masraflarını ödeyemediği için çaresizlik içinde olan Mateen’in, borç istediği arkadaşının soygun planına dahil olması ve işlerin çığrından çıkışını anlatacak film, 90’ların meşhur aksiyonu “Speed / Hız Tuzağı”nı hatırlatıyor.
OKUL TIRAŞI (Sinema)
Yönetmen: Ferit Karahan
Oyuncular: Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı
2022-ABD-116’/AKSİYON, MACERA
Ferit Karahan’ın yönettiği ve Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı ile Melih Selçuk’un oynadığı Okul Tıraşı (Deskmate), 18 Mart 2022′de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Asteros Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
Ferit Karahan’ın ikinci uzun filmi de olan “Okul Tıraşı”, şehirden uzakta, baskı ve disiplinle yönetilen bir yatılı erkek okulunda geçiyor ve Yusuf adlı bir çocuğun esrarengiz bir şekilde hastalanan arkadaşını hastaneye ulaştırma çabasını anlatıyor. Geçen yıl Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde FIPRESCI Ödülü’nü kazanan film, Antalya’da da En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini almıştı.
BLACK CRAB (Netflix)
Yönetmen: Adam Berg
Oyuncular: Noomi Rapace, Aliette Opheim, Dar Salim
2022-İSVEÇ-110’/AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İsveçli yazar Jerker Virdborg’un aynı adlı gerilim romanından uyarlanan Netflix yapımı gerilim, kıyamet sonrası bir dünya kuruyor. Gizemli bir paketi donmuş bir denizin ötesine taşımakla görevlendirilmiş altı askerin yaşadıklarını izleyeceğimiz filmin başrolünde, İsveç’in uluslararası yıldızı Noomi Rapace var.
KİTAP
YENİ VE SERT ÖYKÜLER-Orhan Duru, YKY, Öykü
KANUN DIŞINDA-Cengiz Erdinç & Murat Toklucu, Doğan, Araştırma
ALMANYA NASIL VATAN OLDU?-Özcan Mutlu, Doğan, Araştırma
BEYAZ KÖLELER SON SESLER-Elbruz Aksoy, İletişim, Tarih
KIRIK BEYAZ-Can Gürses, Ayrıntı, Roman
AYNALAR CEHENNEMİ VE DİĞER ÖYKÜLER-Edogawa Rampo, İthaki, Öykü
ÇİFTLİK-Joanne Ramos, İthaki, Roman
MÜZİK
YENİ TÜRKÜ ZAMANSIZ-Kolektif, Albüm
NE ÇOK ŞEY BİRİKTİ İÇİMDE-Birkan Nasuhoğlu, Albüm
KOLAJ-Efe Demiral, Albüm
ANIMAL-Mogli, Tekli
BİR RÜYA-Güneş Özgeç&Taner Yücel, Tekli
HANGMAN-Torii Wolf, Tekli
LOLLİPOP-Gülşen, Tekli
BADİ SABAH OLMADAN-Altın Gün, Tekli
SAYGI ALBÜMÜ: BERGEN-Kolektif, Albüm
O AN-Tuğçe Şenoğul, Tekli
Ne izlesem okusam dinlesem
Penélope Cruz’un gelecek hafta açıklanacak Oscar Ödülleri’nde kadın oyuncu dalında yarıştığı Almodóvar draması “Paralel Anneler” sinemalarda. Aksiyon arayanlara Jake Gyllenhaal ve Yahya Abdul-Mateen II’yu buluşturan “Ambulans”, yerli sinemada yılın en iyilerinden “Okul Tıraşı” ve Noomi Rapace’in başrolünde olduğu post-apokaliptik gerilim “Black Crab”, haftanın öne çıkan diğer filmleri.
FİLM
PARALEL ANNELER/PARALLEL MOTHERS (Sinema)
Yönetmen: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Penélope Cruz, Milena Smit, Rossy de Palma
2021-İSPANYA FRANSA-123’/DRAM, GİZEM, BİLİMKURGU
Usta İspanyol sinemacı Pedro Almodóvar’ın yazıp yönettiği “Paralel Anneler”, yolları bir hastane odasında kesişen ve aynı gün doğum yapan iki kadının hikâyesini anlatıyor. Venedik Film Festivali’nde Penélope Cruz’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren film, gelecek hafta açıklanacak Oscar Ödülleri’nde de en iyi kadın oyuncu ve müzik dallarında yarışıyor.
AMBULANS/AMBULANCE (Sinema)
Yönetmen: Michael Bay
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González
2022-ABD-116’/AKSİYON, MACERA
“Transformers” serisinin ve “The Rock/Kaya” (1996), “Armageddon” (1998), “The Island / Ada” (2005) gibi büyük bütçeli filmlerin yaratıcısı Michael Bay’ın yönettiği “Ambulans”, Jake Gyllenhaal ve Yahya Abdul-Mateen II’yi bir araya getiren hızlı bir aksiyon. Eşinin ameliyat masraflarını ödeyemediği için çaresizlik içinde olan Mateen’in, borç istediği arkadaşının soygun planına dahil olması ve işlerin çığrından çıkışını anlatacak film, 90’ların meşhur aksiyonu “Speed / Hız Tuzağı”nı hatırlatıyor.
OKUL TIRAŞI (Sinema)
Yönetmen: Ferit Karahan
Oyuncular: Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı
2022-ABD-116’/AKSİYON, MACERA
Ferit Karahan’ın yönettiği ve Ekin Koç, Mahir İpek, Cansu Fırıncı ile Melih Selçuk’un oynadığı Okul Tıraşı (Deskmate), 18 Mart 2022′de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Asteros Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
Ferit Karahan’ın ikinci uzun filmi de olan “Okul Tıraşı”, şehirden uzakta, baskı ve disiplinle yönetilen bir yatılı erkek okulunda geçiyor ve Yusuf adlı bir çocuğun esrarengiz bir şekilde hastalanan arkadaşını hastaneye ulaştırma çabasını anlatıyor. Geçen yıl Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde FIPRESCI Ödülü’nü kazanan film, Antalya’da da En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu ödüllerini almıştı.
BLACK CRAB (Netflix)
Yönetmen: Adam Berg
Oyuncular: Noomi Rapace, Aliette Opheim, Dar Salim
2022-İSVEÇ-110’/AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
İsveçli yazar Jerker Virdborg’un aynı adlı gerilim romanından uyarlanan Netflix yapımı gerilim, kıyamet sonrası bir dünya kuruyor. Gizemli bir paketi donmuş bir denizin ötesine taşımakla görevlendirilmiş altı askerin yaşadıklarını izleyeceğimiz filmin başrolünde, İsveç’in uluslararası yıldızı Noomi Rapace var.
KİTAP
YENİ VE SERT ÖYKÜLER-Orhan Duru, YKY, Öykü
KANUN DIŞINDA-Cengiz Erdinç & Murat Toklucu, Doğan, Araştırma
ALMANYA NASIL VATAN OLDU?-Özcan Mutlu, Doğan, Araştırma
BEYAZ KÖLELER SON SESLER-Elbruz Aksoy, İletişim, Tarih
KIRIK BEYAZ-Can Gürses, Ayrıntı, Roman
AYNALAR CEHENNEMİ VE DİĞER ÖYKÜLER-Edogawa Rampo, İthaki, Öykü
ÇİFTLİK-Joanne Ramos, İthaki, Roman
MÜZİK
YENİ TÜRKÜ ZAMANSIZ-Kolektif, Albüm
NE ÇOK ŞEY BİRİKTİ İÇİMDE-Birkan Nasuhoğlu, Albüm
KOLAJ-Efe Demiral, Albüm
ANIMAL-Mogli, Tekli
BİR RÜYA-Güneş Özgeç&Taner Yücel, Tekli
HANGMAN-Torii Wolf, Tekli
LOLLİPOP-Gülşen, Tekli
BADİ SABAH OLMADAN-Altın Gün, Tekli
SAYGI ALBÜMÜ: BERGEN-Kolektif, Albüm
O AN-Tuğçe Şenoğul, Tekli