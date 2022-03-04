Ne izlesem okusam dinlesem

Sinemanın en sevdiği süper kahramanlardan “Batman” bu kez Robert Pattinson’ın performansıyla sinemalarda. Danimarkalı yönetmen Jonas Poher Rasmussen’in Oscar yarışındaki animasyon belgeseli “Kaçış”, arabesk müziğin efsane isminin trajik hayatını perdeye taşıyan “Bergen” ve Yeşim Ustaoğlu’nun sarsıcı başyapıtı “Araf”, haftanın öne çıkan diğer filmleri...
FİLM
BATMAN/THE BATMAN(Sinema)
Yönetmen: Matt Reeves
Oyuncular: Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright
2022-ABD-175’/AKSİYON, SUÇ, DRAM, GİZEM
Son iki “Planet of the Apes / Maymunlar Cehennemi” filmini de yönetmiş Matt Reeves’in kamera arkasına geçtiği yeni Batman filmi sinemalarda. En son Ben Afleck’in oynadığı kahramanımıza bu kez, Kurt Cobain’den ilhâmla yaratılmış Robert Pattinson hayat veriyor. Gotham’ın seçkinlerini hedef alan bir katilin peşine düşecek Batman, kötülerle olduğu kadar Kedikadın’la da karşı karşıya gelecek. Şimdiden övgüler toplayan ve çizgi romanın hayranlarının onayından geçmiş görünen yeni “Batman”de Kedikadın’ı Zoë Kravitz, The Riddler’ı Paul Dano, Penguen’i de Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis ve Carmine Falcone’u ise John Turturro oynuyor.
KAÇIŞ/FLEE(Sinema)
Yönetmen: Jonas Poher Rasmussen
2021-DANİMARKA, İSVEÇ, NORVEÇ, FRANSA-89’
BELGESEL, ANİMASYON
70’e yakın ödülle 2021 festivallerinin gözdesi olmuş bu etkileyici belgesel, bugün başarılı bir akademisyen olan Amin Nawabi’nin Afganistan’dan başlayıp mülteci olarak geldiği Danimarka’ya uzanan duygu yüklü hayatını anlatıyor. Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Belgesel ve En İyi Animasyon ödüllerinin ikisini birden alan “Kaçış”, Oscar’larda da belgesel ve animasyon dışında En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışıyor.
BERGEN(Sinema)
Yönetmen: Caner Alper, Mehmet Binay
Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran
2022-TÜRKİYE-116’/DRAM
“Zenne” (2011), “Çekmeceler” (2015) filmleriyle tanıdığımız Caner Alper ve Mehmet Binay ikilisinin son filmi, Arabesk müziğin meşhur kadın vokallerinden Bergen’in hayat hikâyesini perdeye taşıyor. Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve usta edebiyatçı Sema Kaygusuz’un birlikte yazdıkları filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.
ARAF(MUBI Türkiye)
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Oyuncular: Neslihan Atagül, Barış Hacıhan, Özcan Deniz, Nihal Yalçın
2012-TÜRKİYE, ALMANYA-121’/DRAM
Yeşim Ustaoğlu’nun hafızalara kazınan başyapıtı “Araf”, MUBI Türkiye ekranlarında. Çalıştığı benzin istasyonu ve sıkışıp kaldığı küçük kasaba hayatından başka bir dünyanın ihtimallerine inanan Zehra adlı genç kadınının yaşadığı sarsıcı olayları konu alan filmde, Neslihan Atagül ve Nihal Yalçın başta olmak üzere tüm oyuncular çok iyi.
DİZİ
YENİ DİZİLER
* THE DROPOUT - Hulu
* OUR FLAG MEANS DEATH - HBO Max
* THE TOURIST - HBO Max
* PIECES OF HER - Netflix
YENİ SEZONLAR
* STAR TREK: PICARD - Amazon Prime, 2. Sezon
* OUTLANDER - Starz, 6. Sezon
KİTAP
* KİKİ’NİN CADI KARGOSU 1 - Eiko Kadano, İthaki, Çizgi Roman
* KADININ SESİ YOK - Etap Rum, İthaki, Roman
* YENİ YABAN - Diane Cook, YKY, Roman
* BİR ŞİZOFREN HASTANIN SANAT ÜRÜNLERİ - Süleyman Velioğlu, Can, Sanat
* DEĞERSİZ BİR HAYAT - Hanya Yanagihara, Doğan, Roman
MÜZİK
* BAKA BAKA - Ceza, Tekli
* BİLİR O BENİ - Pinhani, Tekli
* DELİ DANS - Tuna Kiremitçi & Işıl Ayman, Tekli
* ÜZGÜNÜM - Elçin Orçun & Hakan Vreskala, EP
* SENSUS - Melis Karaduman, EP
* MERHEM: İLK KONSERLER - Melike Şahin, Albüm
* BULUTLAR - Donis & Damla Eker, Tekli
* EVERYTHING IS EVERYTHING - Sevdaliza, Tekli
* IF YOU LOVED ME - Elif Çağlar, Tekli
* GRACE - Hercules & Love Affair, Tekli
* BU DÜŞ DEĞİL - Sezer Koç, Tekli
Ne izlesem okusam dinlesem
Sinemanın en sevdiği süper kahramanlardan “Batman” bu kez Robert Pattinson’ın performansıyla sinemalarda. Danimarkalı yönetmen Jonas Poher Rasmussen’in Oscar yarışındaki animasyon belgeseli “Kaçış”, arabesk müziğin efsane isminin trajik hayatını perdeye taşıyan “Bergen” ve Yeşim Ustaoğlu’nun sarsıcı başyapıtı “Araf”, haftanın öne çıkan diğer filmleri...
FİLM
BATMAN/THE BATMAN(Sinema)
Yönetmen: Matt Reeves
Oyuncular: Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright
2022-ABD-175’/AKSİYON, SUÇ, DRAM, GİZEM
Son iki “Planet of the Apes / Maymunlar Cehennemi” filmini de yönetmiş Matt Reeves’in kamera arkasına geçtiği yeni Batman filmi sinemalarda. En son Ben Afleck’in oynadığı kahramanımıza bu kez, Kurt Cobain’den ilhâmla yaratılmış Robert Pattinson hayat veriyor. Gotham’ın seçkinlerini hedef alan bir katilin peşine düşecek Batman, kötülerle olduğu kadar Kedikadın’la da karşı karşıya gelecek. Şimdiden övgüler toplayan ve çizgi romanın hayranlarının onayından geçmiş görünen yeni “Batman”de Kedikadın’ı Zoë Kravitz, The Riddler’ı Paul Dano, Penguen’i de Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright, Alfred’i Andy Serkis ve Carmine Falcone’u ise John Turturro oynuyor.
KAÇIŞ/FLEE(Sinema)
Yönetmen: Jonas Poher Rasmussen
2021-DANİMARKA, İSVEÇ, NORVEÇ, FRANSA-89’
BELGESEL, ANİMASYON
70’e yakın ödülle 2021 festivallerinin gözdesi olmuş bu etkileyici belgesel, bugün başarılı bir akademisyen olan Amin Nawabi’nin Afganistan’dan başlayıp mülteci olarak geldiği Danimarka’ya uzanan duygu yüklü hayatını anlatıyor. Avrupa Film Ödülleri’nde En İyi Belgesel ve En İyi Animasyon ödüllerinin ikisini birden alan “Kaçış”, Oscar’larda da belgesel ve animasyon dışında En İyi Uluslararası Film kategorisinde yarışıyor.
BERGEN(Sinema)
Yönetmen: Caner Alper, Mehmet Binay
Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran
2022-TÜRKİYE-116’/DRAM
“Zenne” (2011), “Çekmeceler” (2015) filmleriyle tanıdığımız Caner Alper ve Mehmet Binay ikilisinin son filmi, Arabesk müziğin meşhur kadın vokallerinden Bergen’in hayat hikâyesini perdeye taşıyor. Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve usta edebiyatçı Sema Kaygusuz’un birlikte yazdıkları filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.
ARAF(MUBI Türkiye)
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Oyuncular: Neslihan Atagül, Barış Hacıhan, Özcan Deniz, Nihal Yalçın
2012-TÜRKİYE, ALMANYA-121’/DRAM
Yeşim Ustaoğlu’nun hafızalara kazınan başyapıtı “Araf”, MUBI Türkiye ekranlarında. Çalıştığı benzin istasyonu ve sıkışıp kaldığı küçük kasaba hayatından başka bir dünyanın ihtimallerine inanan Zehra adlı genç kadınının yaşadığı sarsıcı olayları konu alan filmde, Neslihan Atagül ve Nihal Yalçın başta olmak üzere tüm oyuncular çok iyi.
DİZİ
YENİ DİZİLER
* THE DROPOUT - Hulu
* OUR FLAG MEANS DEATH - HBO Max
* THE TOURIST - HBO Max
* PIECES OF HER - Netflix
YENİ SEZONLAR
* STAR TREK: PICARD - Amazon Prime, 2. Sezon
* OUTLANDER - Starz, 6. Sezon
KİTAP
* KİKİ’NİN CADI KARGOSU 1 - Eiko Kadano, İthaki, Çizgi Roman
* KADININ SESİ YOK - Etap Rum, İthaki, Roman
* YENİ YABAN - Diane Cook, YKY, Roman
* BİR ŞİZOFREN HASTANIN SANAT ÜRÜNLERİ - Süleyman Velioğlu, Can, Sanat
* DEĞERSİZ BİR HAYAT - Hanya Yanagihara, Doğan, Roman
MÜZİK
* BAKA BAKA - Ceza, Tekli
* BİLİR O BENİ - Pinhani, Tekli
* DELİ DANS - Tuna Kiremitçi & Işıl Ayman, Tekli
* ÜZGÜNÜM - Elçin Orçun & Hakan Vreskala, EP
* SENSUS - Melis Karaduman, EP
* MERHEM: İLK KONSERLER - Melike Şahin, Albüm
* BULUTLAR - Donis & Damla Eker, Tekli
* EVERYTHING IS EVERYTHING - Sevdaliza, Tekli
* IF YOU LOVED ME - Elif Çağlar, Tekli
* GRACE - Hercules & Love Affair, Tekli
* BU DÜŞ DEĞİL - Sezer Koç, Tekli