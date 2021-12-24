Ne izlesem, okusam, dinlesem

Örümcek Adam serisinin son filmi “Eve Dönüş Yok” sinemalarda. Bir kez daha Tom Holland’ın canlandırdığı kahramanımıza yeni macerasında Doctor Strange eşlik ederken, filmin asıl yıldızı son yılların yükselen ismi Zendaya oluyor. Sandra Bullock’un başrolünde olduğu suç draması “The Unforgivable” ve Neill Blomkamp imzalı korku filmi “Şeytani”, haftanın diğer film seçenekleri. Televizyon ve film dünyasının önemli ödüllerinden Altın Küre yarışına hazırlanmak isteyenler için izleme listesi de bu hafta köşemizde...

FİLM

THE UNFORGIVABLE (Netflix)

Yönetmen: Nora Fingscheidt

Oyuncular: Sandra Bullock, Viola Davis, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal

2021, ALMANYA-BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/SUÇ, DRAM

2019’da çektiği “System Crasher” ile ödüller ve övgülerle karşılanan Almanyalı yönetmen Nora Fingscheidt’in Netflix yapımı son filmi, Oscarlı oyuncu Sandra Bullock’u başrole taşıyan bir suç draması. 2009 yapımı aynı adlı İngiliz dizisinden uyarlanan film, cinayet suçlusu Ruth Slater’ın 20 yıl aradan sonra tahliye olması ve dışarıda pek de kabul görmediği hayatla baş etme çabasını konu alacak.



