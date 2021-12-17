Ne izlesem, okusam, dinlesem

Steven Spielberg’in Altın Küre ve Oscar ödüllerini domine edecek görünen son filmi “Batı Yakasının Hikâyesi” sinemalarda. Riz Ahmed’in başrolünde olduğu bilimkurgu “Encounter”, David Fincher yapımcılığında hazırlanan belgesel “Voir: Filmlerin Gücü” ve fantastik animasyon serisi “Maya ve Üç Savaşçı”, haftanın ekran seçenekleri.

FİLM

BATI YAKASININ HİKÂYESİ/WEST SIDE STORY (Sinema)

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez

2021, ABD, 156’/DRAM, SUÇ, AŞK

Steven Spielberg’in aynı adlı Broadway klasiğinden uyarladığı son filmi “Batı Yakasının Hikâyesi” sinemalarda. Arthur Laurents’in aynı adlı kitabından bu kez Pulitzer ve Tony Ödüllü Tony Kushner’in yazdığı senaryo ile izleyeceğimiz film, farklı etnik kökenlerden birbirine düşman iki sokak çetesinin acımasız kavgalarının gölgesinde yeşermeye çalışan bir aşk hikâyesi anlatıyor. İlk kez 1957’de Broadway’de sahnelenen, dört yıl sonra perdeye ilk uyarlanışında 10 dalda Oscar kazananan müzikal klasiğin yeni uyarlamasında, “Divergent/Uyumsuz” serisi ve “Baby Driver” (2017), “Billionaire Boys Club” (2018) filmlerinden tanıdığımız Ansel Elgort ve yeni keşif Rachel Zegler başrollerde. Yine Spielberg filmleri “Schindler’s List” (1993) ve “Saving Private Ryan” (1998) ile 2 Oscar almış görüntü yönetmeni Janusz Kaminski’nin New York Eleştirmenleri Birliği’nce ödüllendirilen görüntüleri ve “Hamilton”, “The Prom” gibi yakın dönem müzikallerinde de izlediğimiz Ariana DeBose’in yardımcı kadın oyuncu performansıyla şimdiden 2022 Oscar’larının en güçlü adayları arasında gösteriliyor.



