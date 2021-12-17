Ne izlesem, okusam, dinlesem

FİLM
BATI YAKASININ HİKÂYESİ/WEST SIDE STORY (Sinema)
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez
2021, ABD, 156’/DRAM, SUÇ, AŞK
Steven Spielberg’in aynı adlı Broadway klasiğinden uyarladığı son filmi “Batı Yakasının Hikâyesi” sinemalarda. Arthur Laurents’in aynı adlı kitabından bu kez Pulitzer ve Tony Ödüllü Tony Kushner’in yazdığı senaryo ile izleyeceğimiz film, farklı etnik kökenlerden birbirine düşman iki sokak çetesinin acımasız kavgalarının gölgesinde yeşermeye çalışan bir aşk hikâyesi anlatıyor. İlk kez 1957’de Broadway’de sahnelenen, dört yıl sonra perdeye ilk uyarlanışında 10 dalda Oscar kazananan müzikal klasiğin yeni uyarlamasında, “Divergent/Uyumsuz” serisi ve “Baby Driver” (2017), “Billionaire Boys Club” (2018) filmlerinden tanıdığımız Ansel Elgort ve yeni keşif Rachel Zegler başrollerde. Yine Spielberg filmleri “Schindler’s List” (1993) ve “Saving Private Ryan” (1998) ile 2 Oscar almış görüntü yönetmeni Janusz Kaminski’nin New York Eleştirmenleri Birliği’nce ödüllendirilen görüntüleri ve “Hamilton”, “The Prom” gibi yakın dönem müzikallerinde de izlediğimiz Ariana DeBose’in yardımcı kadın oyuncu performansıyla şimdiden 2022 Oscar’larının en güçlü adayları arasında gösteriliyor.
FİLMTHE POWER OF THE DOG (Netflix)
Yönetmen: Jane Campion
Oyuncular: Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee/2021, BİRLEŞİK KRALLIK-AVUSTRALYA-KANADA-ABD-YENİ ZELANDA, 126’/WESTERN, DRAM, AŞK
“The Piano / Piyano” (2003), “The Portrait of a Lady/Bir Kadının Portresi” (1996), “In The Cut” (2003) gibi her biri başyapıt düzeyinde filmlerin yönetmeni Jane Campion’ın neo-western draması, festival yolculuğunun ardından Netflix ekranlarına geliyor. En son 2013 ve 2017 yıllarında yayınlanan HBO dizisi “Top of the Lake” (2013-2017) ile yönetmenliğine bir kez daha hayran olduğumuz Campion’ın “Bright Star/Parlak Yıldız”dan 12 yıl sonra çektiği ilk film de olan “The Power of the Dog”, Thomas Savage’ın 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlama ve birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden incelikli bir erkeklik hesaplaşması anlatıyor. Sakinliği ve ılımlığıyla tanınan George’un, genç bir oğlu olan Rose ile evlenmesinden hoşnut olmayan kardeşi Phil’in aile içinde yarattığı gerilimi işleyecek filmin oyuncu performansları her Campion filminde olduğu gibi kusursuz işliyor. “Fargo”nun 3. sezonunda da rol almış Kirsten Dunst ve Jesse Plemons’ı yeniden bir araya getiren filmde, Benedict Cumberbatch ve Kodi Smit-McPhee da çok başarılı. Ari Wegner’ın nefis görüntü yönetimi, Paul Thomas Anderson’ın filmlerinden tanıdığımız Jonny Greenwood imzalı müzikleri ile ödül sezonunun ve 2022 Oscar’larının güçlü adaylarından olacak görünen film, prömiyerini yaptığı Venedik’te En İyi Yönetmen Ödülü’nü almış, San Sebastián’da En İyi Film seçilmişti.
FİLM
GUCCI AİLESİ/HOUSE OF GUCCI(Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino
2021, KANADA-ABD, 157’/SUÇ, DRAM
Ridley Scott’ın merakla beklenen son filmi, 1995’te yaşanan Maurizio Gucci cinayetine odaklanıyor. 2019’da Oscar adaylığı da aldığı “A Star Is Born” ile sinemaya iyice ısınan Lady Gaga ile Adam Driver’ın başrolünde olduğu film, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek ve Al Pacino gibi isimleri bir araya getiriyor. 2,5 saate yaklaşan süresiyle moda imparatoru ailenin entrika, hırs ve intikamla geçen 30 yıllık hayatını gerilim dozu yüksek bir kurguda anlatan film, yönetmenin sıklıkla çalıştığı Janty Yates imzalı kostüm tasarımlarıyla da moda meraklılarının ilgisinden kaçmayacaktır.
FİLMGHOSTBUSTERS: AFTERLIFE (Sinema)
Yönetmen: Jason Reitman
Oyuncular: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Sigourney Weaver
2021, KANADA-ABD, 124’/MACERA, KOMEDİ, AKSİYON
80’lerin kült fantastik macerası “Hayalet Avcıları” geri dönüyor. En son 2016’da ana karakterleri kadın oyunculardan oluşan ve eleştirmenlerden ağır eleştiriler almış bir versiyonunu izlediğimiz seri bu kez, “Juno”, “Up in the Air” filmleriyle de tanıdığımız ve orijinal filmlerin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu da olan Jason Reitman’a emanet. 1989 yapımı “Ghostbusters II”nin devamı niteliğinde olacak film, bekar anne Callie ve onun 15 yaşındaki oğlu Trevor ile 12 yaşındaki kızı Phoebe’yi odağına alacak. Chicago’daki evlerinden çıkarılan aile, hiç tanımadıkları büyükbabalarından miras kalmış evde yaşamak için taşrada bir kasabaya yerleşiyor ve hayaletlerin ele geçirdiği kasaba halkını kurtarmaya çalışıyor. “The Leftovers”ın Nora’sı Carrie Coon’un yanı sıra ekranların genç yıldızları Finn Wolfhard ve Mckenna Grace’i başrolünde izleyeceğimiz filmde, orijinal filmlerin oyuncuları Bill Murray, Dan Aykroyd ve Sigourney Weaver da yıllar sonra ilk kez bir araya geliyor.
FİLMDÜN GECE SOHO’DA/LAST NIGHT IN SOHO (Sinema)
Yönetmen: Edgar Wright
Oyuncular: Anya Taylor Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 117’/DRAM, KORKU
“Shaun of the Dead” (2004), “Hot Fuzz” (2007), “Baby Driver” (2017) gibi seyirciden ve eleştirmenlerden karşılık görmüş filmlerin yönetmeni Edgar Wright’ın son filmi, moda tasarımı tutkunu Eloise adlı genç bir kadının bir sabah uyanıp kendini 1960’larda bulması ve burada Sandie adlı bir kadınla tanışması sonrasında yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. “Jojo Rabbit” (2019), “Old” (2021) filmlerinin yükselen ismi Thomasin McKenzie’i Eloise rolünde izleyeceğimiz filmde “The Queen’s Gambit” dizisinin yıldızı Anya Taylor Joy da Sandie’yi canlandırıyor. Wright’ın hız kesmeyen yönetmenliği kadar, Park Chan-Wook filmlerinden aşina olduğumuz Chung-hoon Chung’un görüntüleriyle cazibesi oldukça yüksek olan filmi türün tutkunları özellikle kaçırmasın.
ANKARA FİLM FESTİVALİ
Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Ankara Film Festivali başladı. 12 Kasım’a dek sinemaseverleri Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda karşılayacak festivalin programından ‘Kaçırmayın!’ dediğimiz 10 film şöyle:
*ÇATLAK: Fikret Reyhan’ın İstanbul ve Ayvalık festivallerinde En İyi Yönetmen seçildiği, Antalya’dan da jüri özel ödülü almış filmi Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşuyor. İstanbul’da aynı binada birlikte yaşayan bir ailenin hikâyesini konu alan ve geçmişte ödenmemiş bir borcun evin içinde yarattığı sarsıntıyı tek bir günde anlatan filmin ansambl oyuncu kadrosuna özellikle dikkat.
FİLMYENİ DÜZEN/NEW ORDER (Sinema)
Yönetmen: Michel Franco
Oyuncular: Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle
2020, MEKSİKA-FRANSA, 86’/SUÇ, DRAMA
“Después de Lucía/Lucía’dan Sonra” (2012), “Chronic/Kronik” (2015), “Las hijas de Abril/Nisanın Kızları” (2017) filmleriyle Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesi olmuş Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun son filmi, sokaklarda ayaklanmaların sürdüğü şehirde zengin ve üst sınıf bir ailenin şatafatlı düğünlerinde yaşanan olayları anlatıyor. Geçen yıl Venedik’te Büyük Jüri Ödülü almış “Yeni Düzen”, distopik atmosferiyle dikkat çekse de soyunduğu sınıf eleştirisinde ne yazık ki yeterince doyurucu olamıyor.
FİLMDUNE: ÇÖL GEZEGENİ/DUNE (Sinema)
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac
2021, ABD-KANADA, 155’/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Frank Herbert’in 1965’te ilki yayımlanan ve 6 kitaptan oluşan Nebula ve Hugo ödüllü bilimkurgu serisi “Dune”un heyecanla beklenen sinema serüveni başlıyor. İlk kez 1984’te David Lynch tarafından perdeye taşınan ve bugüne dek birçok yönetmen için rüya projesi olarak nitelendirilen serinin başına “Arrival” (2016) ve “Blade Runner 2049” (2017) filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve geçiyor. Villeneuve’in “Prometheus” (2012) ve “Doctor Strange”in (2016) yazarı Jon Spaihts ve “Forrest Gump” (1994) ile Oscar almış Eric Roth ile birlikte serinin ilk kitabından uyarladıkları film, Dune evrenini aralıyor ve kuyrukluyıldız çarpması sonucu çöle dönüşmüş Arrakis adlı gezegende yaşananları Paul Atreides’in gözünden anlatıyor. Son yılların en çok konuşulan iki ismi, Timothée Chalamet ve Zendaya’yı buluşturan filmde, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård gibi ünlü isimlerin yanı sıra Charlotte Rampling ve Javier Bardem de rol alıyor. Kurgusundan müziklerine Oscarlı isimlerin imzasını taşıyan filmin adı şimdiden 2022 ödülleri için geçiyor.
FİLMSON DÜELLO/THE LAST DUEL (Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Afleck
2021, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 152’/AKSİYON, DRAM, TARİH
“Alien/Yaratık” serisinin yanı sıra “Blade Runner” (1982), “Thelma and Louise” (1992), “Gladiator” (2000), “The Martian/Marslı” (2015) gibi sayısız klasiğin yaratıcısı Ridley Scott’ın yönettiği “Son Düello”, seyirciyi 14. yüzyıl Fransa’sına götürüyor. Eric Jager’in kitabından uyarlanan ve gerçek olaylara dayanan film, Sör Jean de Carrouges ve Jacques Le Gris arasında yaşanan meşhur düelloyu odağına alıyor ve ikiliyi bu noktaya taşıyan bir tecavüz olayını üç farklı karakterin gözünden anlatıyor. İki buçuk saatlik süresiyle seyircinin sabrını zorlayan film, “Killing Eve”in Villanelle’i Jodie Comer başta olmak üzere Matt Damon, Adam Driver ve Ben Afleck’ten oluşan parıltılı kadrosuyla da merak uyandırıyor.
FİLMSANSÜR/CENSOR(Sinema)
Yönetmen: Prano Bailey-Bond
Oyuncular: Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 84’/KORKU, GİZEM
Prano Bailey-Bond’un ilk uzun filmi de olan “Sansür”, 80’li yıllarda geçiyor ve evlerde izlenen video filmleri sansürlemekle görevli bir Enid adlı bir kadının yaşadıklarını konu alıyor. Enid’in onayladığı filmlerden birindeki yöntemle seri cinayetlerin işlenmeye başlanması, dahası onay için gelen filmlerde kendi geçmişinden sahneler görmeye başlaması olayları korkutucu bir hale sokuyor. Bu yıl Sundance’in Geceyarısı bölümünde, Berlin’de de Panorama bölümünde gösterilen “Sansür”, yılın en yaratıcı korku filmlerinden.
FİLMÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK/NO TIME TO DIE(Sinema)
Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 163’/AKSİYON, SUÇ
Sahalardan çekilmiş ve kendini Jamaika’da sakin bir hayatın keyfine bırakmış ajanımız James Bond, CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın yardım istemesiyle kendini yeniden aksiyonun içinde buluyor ve bu kez, yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşüyor. Son dört filmin yıldızı Daniel Craig’in 007’ye son kez hayat vereceği filmde Léa Seydoux Bond’un kalbini çarptırmaya devam ederken, filmin kötü adamını da Rami Malek canlandırıyor.
FİLMKURYE/THE COURIER (Sinema)
Yönetmen: Dominic Cooke
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/TARİH, BİYOGRAFİ, DRAM
Seyirciyi Soğuk Savaş dönemine götürecek “Kurye”, MI-6 ajanı olarak görev yapan İngiliz iş insanı Greville Wynne ile 1962’deki Küba füze krizini etkisiz hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus casusu Oleg Penkovsky arasında yaşananları anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen filmin lokomotifi ise İngiliz aktör Benedict Cumberbatch.
FİLMBABA/THE FATHER (Sinema)
Yönetmen: Florian Zeller
Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams
2020, İNGİLTERE-FRANSA, 97’/KOMEDİ, DRAM
Fransız yazar Florian Zeller’ın kendi yazdığı ve bir üçlemenin ilk parçası olan aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı “Baba”, hafızalardan çıkmayacak bir baba-kız hikâyesi anlatıyor. Bağımsızlığına düşkün 80 yaşındaki Anthony’nin yaşı ilerledikçe zorlaşan hayatını ve bu süreçte yanında olmaya çalışan kızı ile yaşadıkları çatışmayı izleyeceğimiz film, usta aktör Anthony Hopkins ile “The Crown”ın yıldızı Olivia Colman’ı bir araya getiriyor. En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ve BAFTA başta olmak üzere pek ödül toplayan “Baba”, Hopkins’e de “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonraki ikinci Oscar’ını getirdi.
FİLM
İNSANLAR İKİYE AYRILIR(Sinema)
Yönetmen: Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Nezaket Erden
2020, TÜRKİYE, 101’/DRAM
“Karışık Kaset”in(2014) yönetmeni ve BluTV’nin büyük ilgi gören serisi “7Yüz”ün (2017) yaratıcısı olarak tanıdığımız Tunç Şahin’in son filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” sinemalarda. Başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı film, borçlu insanları psikolojik baskı altına alarak koparabilecekleri en yüksek tahsilâtı yaparak geçinen Duygu ve Bahadır’ın, yeni kurbanları Ceren’in hayatlarına girişiyle gelişen gerilim dolu olayları anlatacak. Geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan ve Nezaket Erden’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal getiren film, yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMHABİS/MALIGNANT (Sinema)
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM
2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.
FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)
Yönetmen: Nia DaCosta
Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.
ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)
Yönetmen: Lisa Joy
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.
SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
Ne izlesem okusam dinlesem
Örümcek Adam serisinin son filmi “Eve Dönüş Yok” sinemalarda. Bir kez daha Tom Holland’ın canlandırdığı kahramanımıza yeni macerasında Doctor Strange eşlik ederken, filmin asıl yıldızı son yılların yükselen ismi Zendaya oluyor. Sandra Bullock’un başrolünde olduğu suç draması “The Unforgivable” ve Neill Blomkamp imzalı korku filmi “Şeytani”, haftanın diğer film seçenekleri. Televizyon ve film dünyasının önemli ödüllerinden Altın Küre yarışına hazırlanmak isteyenler için izleme listesi de bu hafta köşemizde...
FİLM
THE UNFORGIVABLE (Netflix)
Yönetmen: Nora Fingscheidt
Oyuncular: Sandra Bullock, Viola Davis, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal
2021, ALMANYA-BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/SUÇ, DRAM
2019’da çektiği “System Crasher” ile ödüller ve övgülerle karşılanan Almanyalı yönetmen Nora Fingscheidt’in Netflix yapımı son filmi, Oscarlı oyuncu Sandra Bullock’u başrole taşıyan bir suç draması. 2009 yapımı aynı adlı İngiliz dizisinden uyarlanan film, cinayet suçlusu Ruth Slater’ın 20 yıl aradan sonra tahliye olması ve dışarıda pek de kabul görmediği hayatla baş etme çabasını konu alacak.
ŞEYTANİ/DEMONIC (Sinema)
Yönetmen: Neill Blomkamp
Oyuncular: Carly Pope, Chris William Martin, Michael J Rogers
2021, ABD-KANADA, 104’/KORKU, DRAM
İlk filmi “District 9/Yasak Bölge 9” (2019) ile yakaladığı başarıyı “Elysium” (2013) ve “Chappie” (2015) filmlerinde ne yazık ki sürdürememiş Neill Blomkamp’ın korku türündeki son filmi sinemalarda. Annesi Angela’nın işlediği cinayetler yüzünden hayatı alt üst olmuş ve geçmişini unutmaya çalışan Carly adlı genç bir kadının, yıllar sonra gelen esrarengiz bir telefonla, bir klinikte tutulduğunu öğrendiği annesinin peşinde çıktığı korku dolu olayları anlatıyor.
ÖRÜMCEK-ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK/SPIDER-MAN: NO WAY HOME (Sinema)
Yönetmen: Jon Watts
Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Willem Dafoe
2021, ABD-İZLANDA, 148’/MACERA, AKSİYON
Marvel’in en popüler çizgiroman kahramanlarından Örümcek-Adam son macerasıyla sinemalarda. İlk kez 2016’da “Captain America: Civil War”da Tom Holland’ın bedeninde perdeye geri dönen kahramanımız, 2017’de “Homecoming” ve 2019’da da “Far From Home” ile maceralarına devam etmişti. Son filmde kimliği ortaya çıkan kahramanımız yaşananları düzeltmesi ve zamanda oynama yapması için Doctor Strange’in kapısını çalıyor ancak yapılan yanlış büyü sonucu evrenler karışıyor. Benedict Cumberbatch’in canlandırdığı Doctor Strange’i hikâyede önemli bir rolde izleyeceğimiz filme, Dr. Octopus, Green Goblin, Electro gibi serinin meşhur kötüleri de konuk oluyor. Son iki filmi de çekmiş Jon Watts’ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin asıl yıldızı ise en son “Dune”da izlediğimiz, son yılların yükselen ismi Zendaya.
ALTIN KÜRE YARIŞI BAŞLASIN
Oscar’ların habercisi de olan ve gelecek yıl 79. kez sahiplerini bulacak Altın Küre (Golden Globes) Ödülleri için adaylar belli oldu. Sinema kategorisinde Jane Campion’ın “The Power of the Dog” ve Kenneth Branagh’ın “Belfast” filmlerinin yedi adaylıkla başı çektiği listede, televizyon dünyasından da beş dalda adaylıkla “Succession” öne çıkıyor. Kazananların 9 Ocak gecesi açıklanacağı yarışı yakından takip etmek isteyen izleyicilere, Türkiye’de sinemalarda ya da platformlarda yakalayabileceğiniz adayları listeledik.
Amazon Prime’da
*THE GOOD FIGHT (Dram) En İyi Kadın Oyuncu
*THE UNDERGROUND RAILROAD (Mini Dizi) En İyi Dizi
beIN CONNECT’te
*MARE OF EASTTOWN (Mini Dizi) En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu
*SCENES FROM A MARRIAGE (Komedi) En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu
*SUCCESSION (Dram) En İyi Dizi, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
*THE GREAT (Komedi) En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu,
*THE WHITE LOTUS (Komedi) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Blu TV’de
*THE HANDMAID’S TALE (Dram) En İyi Kadın Oyuncu
Netflix’te
*HALSTON (Mini Dizi) En İyi Erkek Oyuncu
*LUPIN (Dram) En İyi Dizi, En İyi Erkek Oyuncu
*MAID (Mini Dizi) En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
*PASSING En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
*POSE (Dram) En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu
*SQUID GAME (Dram) En İyi Dizi, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
*THE POWER OF THE DOG (Dram) En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Özgün Müzik
*TİCK, TİCK… BOOM! (Komedi/Müzikal) En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu
Sinemalarda
*BATI YAKASI HİKÂYESİ/WEST SIDE STORY (Komedi/Müzikal) En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
*DUNE (Dram) En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Müzik
*ENCANTO: SİHİRLİ DÜNYA/ENCANTO En İyi Animasyon
*GUCCI AİLESİ/HOUSE OF GUCCI (Dram) En İyi Kadın Oyuncu
*KRAL RICHARD: YÜKSELEN ŞAMPİYONLAR/KING RICHARD (Dram) En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Şarkı
*SPENCER (Dram) En İyi Kadın Oyuncu
KİTAP
SİHİRLİ FLÜT-Wolfgang Amadeus Mozart, VBKY, Müzik
DEVLETİN İŞÇİSİ OLMAK-NAZİLLİ BASMA FABRİKASI’NDA İŞÇİ SINIFI DİNAMİKLERİ-Aslıhan Aykaç, İletişim Yayıncılık, Araştırma
DR. AİRA’NIN MUCİZEVİ TEDAVİLERİ-Cesar Aira, Can Yayınları, Roman
SANATÇININ KENDİNE YOLCULUĞU-SANAT VE EDEBİYAT ÜZERİNE PSİKANALİTİK DENEMELER-Nilüfer Erdem Güngörmüş, Metis Yayıncılık, Edebiyat&Deneme
SÜT VE KÖMÜR-Ralf Rothmann, Yapı Kredi Yayınları, Roman
ARI NEHRİNİN AĞZINDA-Kij Johnson, İthaki Yayınları, Öykü
MÜZİK
PRIDE-Oblomov, Elektronik, EP
FORSA-Mor ve Ötesi, Türkçe Rock, Tekli
KEYS-Alicia Keys, Pop, Albüm
AND IT HAPPENS EVERY DAY-İlhan Erşahin, Dave Harrington, Kenny Wollesen, Caz, Tekli
KÜRKÇÜ DÜKKANI-Lal Dikencik, Pop, Tekli
YOLUN YARISI-Elçin Orçun&Hakan Vreskala, Alternatif, Tekli