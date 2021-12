Ne izlesem, okusam, dinlesem

Usta yönetmen Jane Campion’ın Venedik’te En İyi Yönetmen, San Sebastián’da da En İyi Film seçilen son başyapıtı “The Power of the Dog”, Netflix ekranlarında. Western türünü alt üst eden hikâye anlatımı ve güçlü oyunculuklarıyla eleştirmenlerin övgülerini toplayan film, 2022 Oscar’larının da güçlü adaylarından olacak görünüyor. Sinemalarda bu hafta küçük izleyicilere “Clifford: Büyük Kırmızı Köpek”, korku arayanlara da “Resident Evil: Raccoon Şehri” var. Amerikalı yazar Alix E. Harrow’un Hugo, Nebula, Locus, Dünya Fantezi ödüllerinin hepsine birden aday olmuş fantastik romanı “On Bin Kapı” ise bu haftanın kitabı.

FİLMTHE POWER OF THE DOG (Netflix)

Yönetmen: Jane Campion

Oyuncular: Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee/2021, BİRLEŞİK KRALLIK-AVUSTRALYA-KANADA-ABD-YENİ ZELANDA, 126’/WESTERN, DRAM, AŞK

“The Piano / Piyano” (2003), “The Portrait of a Lady/Bir Kadının Portresi” (1996), “In The Cut” (2003) gibi her biri başyapıt düzeyinde filmlerin yönetmeni Jane Campion’ın neo-western draması, festival yolculuğunun ardından Netflix ekranlarına geliyor. En son 2013 ve 2017 yıllarında yayınlanan HBO dizisi “Top of the Lake” (2013-2017) ile yönetmenliğine bir kez daha hayran olduğumuz Campion’ın “Bright Star/Parlak Yıldız”dan 12 yıl sonra çektiği ilk film de olan “The Power of the Dog”, Thomas Savage’ın 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlama ve birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden incelikli bir erkeklik hesaplaşması anlatıyor. Sakinliği ve ılımlığıyla tanınan George’un, genç bir oğlu olan Rose ile evlenmesinden hoşnut olmayan kardeşi Phil’in aile içinde yarattığı gerilimi işleyecek filmin oyuncu performansları her Campion filminde olduğu gibi kusursuz işliyor. “Fargo”nun 3. sezonunda da rol almış Kirsten Dunst ve Jesse Plemons’ı yeniden bir araya getiren filmde, Benedict Cumberbatch ve Kodi Smit-McPhee da çok başarılı. Ari Wegner’ın nefis görüntü yönetimi, Paul Thomas Anderson’ın filmlerinden tanıdığımız Jonny Greenwood imzalı müzikleri ile ödül sezonunun ve 2022 Oscar’larının güçlü adaylarından olacak görünen film, prömiyerini yaptığı Venedik’te En İyi Yönetmen Ödülü’nü almış, San Sebastián’da En İyi Film seçilmişti.