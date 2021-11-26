Ne izlesem okusam dinlesem

FİLMGHOSTBUSTERS: AFTERLIFE (Sinema)
Yönetmen: Jason Reitman
Oyuncular: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Sigourney Weaver
2021, KANADA-ABD, 124’/MACERA, KOMEDİ, AKSİYON
80’lerin kült fantastik macerası “Hayalet Avcıları” geri dönüyor. En son 2016’da ana karakterleri kadın oyunculardan oluşan ve eleştirmenlerden ağır eleştiriler almış bir versiyonunu izlediğimiz seri bu kez, “Juno”, “Up in the Air” filmleriyle de tanıdığımız ve orijinal filmlerin yönetmeni Ivan Reitman’ın oğlu da olan Jason Reitman’a emanet. 1989 yapımı “Ghostbusters II”nin devamı niteliğinde olacak film, bekar anne Callie ve onun 15 yaşındaki oğlu Trevor ile 12 yaşındaki kızı Phoebe’yi odağına alacak. Chicago’daki evlerinden çıkarılan aile, hiç tanımadıkları büyükbabalarından miras kalmış evde yaşamak için taşrada bir kasabaya yerleşiyor ve hayaletlerin ele geçirdiği kasaba halkını kurtarmaya çalışıyor. “The Leftovers”ın Nora’sı Carrie Coon’un yanı sıra ekranların genç yıldızları Finn Wolfhard ve Mckenna Grace’i başrolünde izleyeceğimiz filmde, orijinal filmlerin oyuncuları Bill Murray, Dan Aykroyd ve Sigourney Weaver da yıllar sonra ilk kez bir araya geliyor.
FİLMDÜN GECE SOHO’DA/LAST NIGHT IN SOHO (Sinema)
Yönetmen: Edgar Wright
Oyuncular: Anya Taylor Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 117’/DRAM, KORKU
“Shaun of the Dead” (2004), “Hot Fuzz” (2007), “Baby Driver” (2017) gibi seyirciden ve eleştirmenlerden karşılık görmüş filmlerin yönetmeni Edgar Wright’ın son filmi, moda tasarımı tutkunu Eloise adlı genç bir kadının bir sabah uyanıp kendini 1960’larda bulması ve burada Sandie adlı bir kadınla tanışması sonrasında yaşadığı korku dolu olayları anlatıyor. “Jojo Rabbit” (2019), “Old” (2021) filmlerinin yükselen ismi Thomasin McKenzie’i Eloise rolünde izleyeceğimiz filmde “The Queen’s Gambit” dizisinin yıldızı Anya Taylor Joy da Sandie’yi canlandırıyor. Wright’ın hız kesmeyen yönetmenliği kadar, Park Chan-Wook filmlerinden aşina olduğumuz Chung-hoon Chung’un görüntüleriyle cazibesi oldukça yüksek olan filmi türün tutkunları özellikle kaçırmasın.
ANKARA FİLM FESTİVALİ
Bu yıl 32’ncisi düzenlenen Ankara Film Festivali başladı. 12 Kasım’a dek sinemaseverleri Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda karşılayacak festivalin programından ‘Kaçırmayın!’ dediğimiz 10 film şöyle:
*ÇATLAK: Fikret Reyhan’ın İstanbul ve Ayvalık festivallerinde En İyi Yönetmen seçildiği, Antalya’dan da jüri özel ödülü almış filmi Ankara’da ilk kez seyirciyle buluşuyor. İstanbul’da aynı binada birlikte yaşayan bir ailenin hikâyesini konu alan ve geçmişte ödenmemiş bir borcun evin içinde yarattığı sarsıntıyı tek bir günde anlatan filmin ansambl oyuncu kadrosuna özellikle dikkat.
FİLMYENİ DÜZEN/NEW ORDER (Sinema)
Yönetmen: Michel Franco
Oyuncular: Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle
2020, MEKSİKA-FRANSA, 86’/SUÇ, DRAMA
“Después de Lucía/Lucía’dan Sonra” (2012), “Chronic/Kronik” (2015), “Las hijas de Abril/Nisanın Kızları” (2017) filmleriyle Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesi olmuş Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun son filmi, sokaklarda ayaklanmaların sürdüğü şehirde zengin ve üst sınıf bir ailenin şatafatlı düğünlerinde yaşanan olayları anlatıyor. Geçen yıl Venedik’te Büyük Jüri Ödülü almış “Yeni Düzen”, distopik atmosferiyle dikkat çekse de soyunduğu sınıf eleştirisinde ne yazık ki yeterince doyurucu olamıyor.
FİLMDUNE: ÇÖL GEZEGENİ/DUNE (Sinema)
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac
2021, ABD-KANADA, 155’/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Frank Herbert’in 1965’te ilki yayımlanan ve 6 kitaptan oluşan Nebula ve Hugo ödüllü bilimkurgu serisi “Dune”un heyecanla beklenen sinema serüveni başlıyor. İlk kez 1984’te David Lynch tarafından perdeye taşınan ve bugüne dek birçok yönetmen için rüya projesi olarak nitelendirilen serinin başına “Arrival” (2016) ve “Blade Runner 2049” (2017) filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve geçiyor. Villeneuve’in “Prometheus” (2012) ve “Doctor Strange”in (2016) yazarı Jon Spaihts ve “Forrest Gump” (1994) ile Oscar almış Eric Roth ile birlikte serinin ilk kitabından uyarladıkları film, Dune evrenini aralıyor ve kuyrukluyıldız çarpması sonucu çöle dönüşmüş Arrakis adlı gezegende yaşananları Paul Atreides’in gözünden anlatıyor. Son yılların en çok konuşulan iki ismi, Timothée Chalamet ve Zendaya’yı buluşturan filmde, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård gibi ünlü isimlerin yanı sıra Charlotte Rampling ve Javier Bardem de rol alıyor. Kurgusundan müziklerine Oscarlı isimlerin imzasını taşıyan filmin adı şimdiden 2022 ödülleri için geçiyor.
FİLMSON DÜELLO/THE LAST DUEL (Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Afleck
2021, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 152’/AKSİYON, DRAM, TARİH
“Alien/Yaratık” serisinin yanı sıra “Blade Runner” (1982), “Thelma and Louise” (1992), “Gladiator” (2000), “The Martian/Marslı” (2015) gibi sayısız klasiğin yaratıcısı Ridley Scott’ın yönettiği “Son Düello”, seyirciyi 14. yüzyıl Fransa’sına götürüyor. Eric Jager’in kitabından uyarlanan ve gerçek olaylara dayanan film, Sör Jean de Carrouges ve Jacques Le Gris arasında yaşanan meşhur düelloyu odağına alıyor ve ikiliyi bu noktaya taşıyan bir tecavüz olayını üç farklı karakterin gözünden anlatıyor. İki buçuk saatlik süresiyle seyircinin sabrını zorlayan film, “Killing Eve”in Villanelle’i Jodie Comer başta olmak üzere Matt Damon, Adam Driver ve Ben Afleck’ten oluşan parıltılı kadrosuyla da merak uyandırıyor.
FİLMSANSÜR/CENSOR(Sinema)
Yönetmen: Prano Bailey-Bond
Oyuncular: Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 84’/KORKU, GİZEM
Prano Bailey-Bond’un ilk uzun filmi de olan “Sansür”, 80’li yıllarda geçiyor ve evlerde izlenen video filmleri sansürlemekle görevli bir Enid adlı bir kadının yaşadıklarını konu alıyor. Enid’in onayladığı filmlerden birindeki yöntemle seri cinayetlerin işlenmeye başlanması, dahası onay için gelen filmlerde kendi geçmişinden sahneler görmeye başlaması olayları korkutucu bir hale sokuyor. Bu yıl Sundance’in Geceyarısı bölümünde, Berlin’de de Panorama bölümünde gösterilen “Sansür”, yılın en yaratıcı korku filmlerinden.
FİLMÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK/NO TIME TO DIE(Sinema)
Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 163’/AKSİYON, SUÇ
Sahalardan çekilmiş ve kendini Jamaika’da sakin bir hayatın keyfine bırakmış ajanımız James Bond, CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın yardım istemesiyle kendini yeniden aksiyonun içinde buluyor ve bu kez, yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşüyor. Son dört filmin yıldızı Daniel Craig’in 007’ye son kez hayat vereceği filmde Léa Seydoux Bond’un kalbini çarptırmaya devam ederken, filmin kötü adamını da Rami Malek canlandırıyor.
FİLMKURYE/THE COURIER (Sinema)
Yönetmen: Dominic Cooke
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/TARİH, BİYOGRAFİ, DRAM
Seyirciyi Soğuk Savaş dönemine götürecek “Kurye”, MI-6 ajanı olarak görev yapan İngiliz iş insanı Greville Wynne ile 1962’deki Küba füze krizini etkisiz hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus casusu Oleg Penkovsky arasında yaşananları anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen filmin lokomotifi ise İngiliz aktör Benedict Cumberbatch.
FİLMBABA/THE FATHER (Sinema)
Yönetmen: Florian Zeller
Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams
2020, İNGİLTERE-FRANSA, 97’/KOMEDİ, DRAM
Fransız yazar Florian Zeller’ın kendi yazdığı ve bir üçlemenin ilk parçası olan aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı “Baba”, hafızalardan çıkmayacak bir baba-kız hikâyesi anlatıyor. Bağımsızlığına düşkün 80 yaşındaki Anthony’nin yaşı ilerledikçe zorlaşan hayatını ve bu süreçte yanında olmaya çalışan kızı ile yaşadıkları çatışmayı izleyeceğimiz film, usta aktör Anthony Hopkins ile “The Crown”ın yıldızı Olivia Colman’ı bir araya getiriyor. En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ve BAFTA başta olmak üzere pek ödül toplayan “Baba”, Hopkins’e de “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonraki ikinci Oscar’ını getirdi.
FİLM
İNSANLAR İKİYE AYRILIR(Sinema)
Yönetmen: Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Nezaket Erden
2020, TÜRKİYE, 101’/DRAM
“Karışık Kaset”in(2014) yönetmeni ve BluTV’nin büyük ilgi gören serisi “7Yüz”ün (2017) yaratıcısı olarak tanıdığımız Tunç Şahin’in son filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” sinemalarda. Başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı film, borçlu insanları psikolojik baskı altına alarak koparabilecekleri en yüksek tahsilâtı yaparak geçinen Duygu ve Bahadır’ın, yeni kurbanları Ceren’in hayatlarına girişiyle gelişen gerilim dolu olayları anlatacak. Geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan ve Nezaket Erden’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal getiren film, yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMHABİS/MALIGNANT (Sinema)
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM
2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.
FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)
Yönetmen: Nia DaCosta
Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.
ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)
Yönetmen: Lisa Joy
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.
SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
FİLMSNAKE EYES: G. I. JOE ORIGINS (Sinema)
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving
2021, ABD-KANADA, 121’/AKSİYON, MACERA
Popüler oyuncak ve çizgi film serisi G.I. Joe’nun popüler karakterlerinden Snake Eyes solo filmiyle perdede. Kahramanımızın ekibe katılmadan önceki geçmişini ve nasıl ninja olduğunun hikâyesini öğreneceğimiz film, “RED” (2010), “R.I.P.D.” (2013) gibi hızlı aksiyonlarıyla tanıdığımız Robert Schwentke yönetiyor. “Crazy Rich Asians”, “The Gentlemen” filmleriyle Hollywood’a kendini kabul ettirmiş Malezyalı oyuncu Henry Golding’in hayat verdiği Snake Eyes’ın maceralarının devamının gelip gelmeyeceğini G.I. Joe hayranlarının gişe ilgisi gösterecek.
FİLMTHE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)
Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM
DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.
MAINSTREAM (Sinema)
FİLM
KÖRKÜTÜK / ANOTHER ROUND (Sinema)
Yönetmen: Thomas Vinterberg / Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Helene Reingaard Neumann / 2020, DANİMARKA, İSVEÇ, HOLLANDA, 117’ / DRAM, KOMEDİ
En İyi Uluslararası Film Oscar’ının bu yılki sahibi Thomas Vinterberg karakomedisi ‘Körkütük’, sinemalarda gösterimde. Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve senaryo ödüllerini toplamış film, bir kasabada öğretmenlik yapan ve uzun dostlukları olan dört erkeğin gönüllü başladıkları deney sürecinde yaşananları anlatıyor. Kanımızda doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriyi deneyimlemek isteyen dörtlü, gittikçe daha çoğunu istedikleri yeni hayatlarının kurallarını esnetiyor ve sınırları da zorlamaya başlıyorlar. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe’nin San Sebastian’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile de tescillenen performanslarından beslenen filmin Amerikan versiyonu için çalışmalara çoktan başlandığını da duyuralım.
GEZGİNLER / VOYAGERS (Sinema)
Ne izlesem okusam dinlesem
Robert Jordan’ın 15 ciltlik meşhur fantastik serisi “Zaman Çarkı”, Amazon Prime’da başlayan ekran serüveninde hayal kırıklığı yaratırken, oyun dünyasının efsanelerinden “League of Legends”den çıkma animasyon dizisi “Arcane”, yaratıcılığıyla dikkat çekiyor. Sinemalarda haftanın öne çıkan filmi, Lady Gaga ve Adam Driver’lı “Gucci Ailesi” hiç kuşkusuz. Kitap raflarından tavsiyemiz de Elif Türkölmez’in okuru doğanın büyüleyiciliğine davet eden kitabı “Yabani Ot Toplayıcısı”.
FİLM
GUCCI AİLESİ/HOUSE OF GUCCI(Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino
2021, KANADA-ABD, 157’/SUÇ, DRAM
Ridley Scott’ın merakla beklenen son filmi, 1995’te yaşanan Maurizio Gucci cinayetine odaklanıyor. 2019’da Oscar adaylığı da aldığı “A Star Is Born” ile sinemaya iyice ısınan Lady Gaga ile Adam Driver’ın başrolünde olduğu film, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek ve Al Pacino gibi isimleri bir araya getiriyor. 2,5 saate yaklaşan süresiyle moda imparatoru ailenin entrika, hırs ve intikamla geçen 30 yıllık hayatını gerilim dozu yüksek bir kurguda anlatan film, yönetmenin sıklıkla çalıştığı Janty Yates imzalı kostüm tasarımlarıyla da moda meraklılarının ilgisinden kaçmayacaktır.
DİZİ
ZAMAN ÇARKI/THE WHEEL OF TIME(Amazon Prime)
Oyuncular: Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoë Robins
2021, ABD-FRANSA, 1. SEZON, 9 BÖLÜM/AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
Amerikalı yazar Robert Jordan’ın ilk kitabı 1990’da yayımlanan ve tamamlanması 20 yılı aşkın süren 15 ciltlik fantastik roman serisi “Zaman Çarkı”, Amazon Prime tarafından ekranlara taşındı. Henüz ilk dört bölümü yayınlanan dizi, kötülük ve iyiliğin savaşının yeniden başladığı çok kültürlü bir evrende geçiyor. Karanlık Varlık’ın mühürlenip zindana hapsedilmesinden binlerce yıl sonra, kadim kehanetlerin ‘vakit geldi’ dediği bir zamanda mühürler zayıflamaya ve kötülük de uyanmaya başlamıştır. Tek Güç adı verilen büyülü kaynağa erişebilen ve yalnızca kadınlardan oluşan Aes Sedai adlı topluluğun üyesi olan Moiraine, bu kehanetin peşinde Muhafız’ı Lan ile birlikte İki Nehir adlı küçük kasabaya gelir. Burada yaşayan gençlerden biri, insanlığı ya kurtaracak ya da yok edecek olan Yükselen Ejder’dir ve sonra tehlikeli yolculuk başlar. “Gone Girl” (2014), “I Care A Lot” (2020) filmlerinin oyuncusu Rosamund Pike’ın Moiraine’e hayat verdiği ve aynı zamanda yapımcısı olduğu dizi, “Yüzüklerin Efendisi”, “Game of Thrones” gibi serileri görmüş gözler için senaryosu ve kurgusuyla zayıf kalıyor. Film forumlarında yazılanlara bakılırsa, kitapların sadık hayranları da diziyi yeterince sahiplenmemiş görünüyorlar. İlk iki kitapta yaşananları üç bölüme sıkıştırmaya çalışması ve seride olmayan karakterler ve olaylar eklemesiyle özellikle eleştiriliyor. Size daha iyi tavsiyemiz, İthaki Yayınları’ndan Türkçe’sini okuyabileceğiniz seriye başlamanız ve Robert Jordan’ın ilmek ilmek yarattığı orijinal evren ve karakterlerle asıl, kitaplarında tanışmanız.
ARCANE: LEAGUE OF LEGENDS (Netflix)
Yaratıcılar: Ash Brannon, Conor Sheehy
2021, ABD-FRANSA, 1. SEZON, 9 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON, MACERA
Riot Games’in popüler video oyunu “League of Legends”in evrenini ekranlarda genişleten animasyon serisi “Arcade”, 9 bölümlük ilk sezonuyla Netflix kataloğunda. Kısa sürede platformun en çok izlenen yapımları arasına giren dizi, zenginlerin yaşadığı varlıklı Piltover şehri ile yoksulluğun ve çaresizliğin hüküm sürdüğü yeraltı şehri Zaun arasında yaşanan isyanlar ve çatışmalardan doğan iki League of Legends şampiyonunun hikâyesine odaklanıyor. İkinci sezon onayını şimdiden alan dizi, ekranların son zamanlardaki en yaratıcı animasyonlarından.
KİTAP
* YABANİ OT TOPLAYICISI-Elif Türkölmez, Çınar Yayınları, 120 sayfa, Anlatı
Radikal gazetesindeki nefis yazıları ve söyleşileriyle tanıdığımız, “Anne Kız, Harikasın”, “Her Şey Geçer” kitapları kadar Instagram’da @sefertasımoda hesabından paylaştıklarıyla da kalemini çok sevdiğimiz Elif Türkölmez’in yeni kitabı Çınar Yayınları’ndan çıktı. Türkölmez’in incelikli anlatımı ile okuru doğanın büyüleyiciliğine davet ettiği kitabı, otların yabaniliğine bir övgü niteliğinde: “Bugün en çok yediğimiz sebze ve meyveler; patlıcan, domates, muz, fasulye, biber gibi besinler, insan eliyle ehlileştirilmiş, yabanda büyüyen kuzenlerinden bambaşka suretlere bürünmüş, gerçeğini bilen için tatsız tuzsuz şeylerdir. Doğada kendiliğinden yetişen mantarlara, tadı genelde acımtırak olan ve dil buran otlara, görünüşü itibariyle makbul bulunmayanlara gönül vermek aslında yiyeceğin hakikisini, hücresel hafızamızda kayıtlı şifayı yeniden hatırlamaktır.” Okuyun, iyi gelecektir.
* NADİDE BİR GONCADIR ENGİNAR - Artun Ünsal, İletişim Yayıncılık, Gastronomi
* METİS NORMALİ BEKLERKEN AJANDA 2022-Everest Yayınları, Ajanda
* SİYAH KOKU-Gülayşe Koçak, Everest Yayınları, Roman
* SEVİŞ YOLCU-Cemal Süreya, Can Yayınları, Şiir
* SARMAŞIK-Chana Porter, İthaki Yayınları, Roman
MÜZİK
* AH BİR BİLSEN-İdil Meşe, Alternatif, Tekli
* 30-Adele, Pop, Albüm
* BU RÜYA DEĞİL-Tuğçe Şenoğul, Alternatif, Tekli
* UZUNLAR-Nükhet Duru, Pop, Tekli
* KAPILDIM GİDİYORUM-Sema Moritz, TSM, Tekli
* HAREKETE KİMSE MANİ OLAMAZ-Adamlar, Alternatif, EP