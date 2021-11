Ne izlesem okusam dinlesem

Yılın en merakla beklenen film projelerinden “Dune: Çöl Gezegeni” sinemalarda. Frank Herbert’in meşhur bilimkurgu serisinin ilk kitabından uyarlanan film, Timothée Chalamet ve Zendaya’yı buluşturuyor. Leos Carax’ın Cannes’dan En İyi Yönetmen Ödülü ile dönmüş müzikali “Annette”, Marion Cotillard ve Adam Driver’ın eşliğinde perdede görmelik bir görsel bir şölen sunuyor. Korku klasiklerinden “Chucky” ve “I Know What You Did Last Summer”ın dizi uyarlamaları, özellikle türün meraklılarına bu haftanın ekran tavsiyeleri.

FİLMDUNE: ÇÖL GEZEGENİ/DUNE (Sinema)

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac

2021, ABD-KANADA, 155’/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA

Frank Herbert’in 1965’te ilki yayımlanan ve 6 kitaptan oluşan Nebula ve Hugo ödüllü bilimkurgu serisi “Dune”un heyecanla beklenen sinema serüveni başlıyor. İlk kez 1984’te David Lynch tarafından perdeye taşınan ve bugüne dek birçok yönetmen için rüya projesi olarak nitelendirilen serinin başına “Arrival” (2016) ve “Blade Runner 2049” (2017) filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve geçiyor. Villeneuve’in “Prometheus” (2012) ve “Doctor Strange”in (2016) yazarı Jon Spaihts ve “Forrest Gump” (1994) ile Oscar almış Eric Roth ile birlikte serinin ilk kitabından uyarladıkları film, Dune evrenini aralıyor ve kuyrukluyıldız çarpması sonucu çöle dönüşmüş Arrakis adlı gezegende yaşananları Paul Atreides’in gözünden anlatıyor. Son yılların en çok konuşulan iki ismi, Timothée Chalamet ve Zendaya’yı buluşturan filmde, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård gibi ünlü isimlerin yanı sıra Charlotte Rampling ve Javier Bardem de rol alıyor. Kurgusundan müziklerine Oscarlı isimlerin imzasını taşıyan filmin adı şimdiden 2022 ödülleri için geçiyor.