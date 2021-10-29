Ne izlesem okusam dinlesem

FİLMDUNE: ÇÖL GEZEGENİ/DUNE (Sinema)
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac
2021, ABD-KANADA, 155’/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Frank Herbert’in 1965’te ilki yayımlanan ve 6 kitaptan oluşan Nebula ve Hugo ödüllü bilimkurgu serisi “Dune”un heyecanla beklenen sinema serüveni başlıyor. İlk kez 1984’te David Lynch tarafından perdeye taşınan ve bugüne dek birçok yönetmen için rüya projesi olarak nitelendirilen serinin başına “Arrival” (2016) ve “Blade Runner 2049” (2017) filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve geçiyor. Villeneuve’in “Prometheus” (2012) ve “Doctor Strange”in (2016) yazarı Jon Spaihts ve “Forrest Gump” (1994) ile Oscar almış Eric Roth ile birlikte serinin ilk kitabından uyarladıkları film, Dune evrenini aralıyor ve kuyrukluyıldız çarpması sonucu çöle dönüşmüş Arrakis adlı gezegende yaşananları Paul Atreides’in gözünden anlatıyor. Son yılların en çok konuşulan iki ismi, Timothée Chalamet ve Zendaya’yı buluşturan filmde, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård gibi ünlü isimlerin yanı sıra Charlotte Rampling ve Javier Bardem de rol alıyor. Kurgusundan müziklerine Oscarlı isimlerin imzasını taşıyan filmin adı şimdiden 2022 ödülleri için geçiyor.
FİLMSON DÜELLO/THE LAST DUEL (Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Afleck
2021, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 152’/AKSİYON, DRAM, TARİH
“Alien/Yaratık” serisinin yanı sıra “Blade Runner” (1982), “Thelma and Louise” (1992), “Gladiator” (2000), “The Martian/Marslı” (2015) gibi sayısız klasiğin yaratıcısı Ridley Scott’ın yönettiği “Son Düello”, seyirciyi 14. yüzyıl Fransa’sına götürüyor. Eric Jager’in kitabından uyarlanan ve gerçek olaylara dayanan film, Sör Jean de Carrouges ve Jacques Le Gris arasında yaşanan meşhur düelloyu odağına alıyor ve ikiliyi bu noktaya taşıyan bir tecavüz olayını üç farklı karakterin gözünden anlatıyor. İki buçuk saatlik süresiyle seyircinin sabrını zorlayan film, “Killing Eve”in Villanelle’i Jodie Comer başta olmak üzere Matt Damon, Adam Driver ve Ben Afleck’ten oluşan parıltılı kadrosuyla da merak uyandırıyor.
FİLMSANSÜR/CENSOR(Sinema)
Yönetmen: Prano Bailey-Bond
Oyuncular: Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 84’/KORKU, GİZEM
Prano Bailey-Bond’un ilk uzun filmi de olan “Sansür”, 80’li yıllarda geçiyor ve evlerde izlenen video filmleri sansürlemekle görevli bir Enid adlı bir kadının yaşadıklarını konu alıyor. Enid’in onayladığı filmlerden birindeki yöntemle seri cinayetlerin işlenmeye başlanması, dahası onay için gelen filmlerde kendi geçmişinden sahneler görmeye başlaması olayları korkutucu bir hale sokuyor. Bu yıl Sundance’in Geceyarısı bölümünde, Berlin’de de Panorama bölümünde gösterilen “Sansür”, yılın en yaratıcı korku filmlerinden.
FİLMÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK/NO TIME TO DIE(Sinema)
Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 163’/AKSİYON, SUÇ
Sahalardan çekilmiş ve kendini Jamaika’da sakin bir hayatın keyfine bırakmış ajanımız James Bond, CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın yardım istemesiyle kendini yeniden aksiyonun içinde buluyor ve bu kez, yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşüyor. Son dört filmin yıldızı Daniel Craig’in 007’ye son kez hayat vereceği filmde Léa Seydoux Bond’un kalbini çarptırmaya devam ederken, filmin kötü adamını da Rami Malek canlandırıyor.
FİLMKURYE/THE COURIER (Sinema)
Yönetmen: Dominic Cooke
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/TARİH, BİYOGRAFİ, DRAM
Seyirciyi Soğuk Savaş dönemine götürecek “Kurye”, MI-6 ajanı olarak görev yapan İngiliz iş insanı Greville Wynne ile 1962’deki Küba füze krizini etkisiz hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus casusu Oleg Penkovsky arasında yaşananları anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen filmin lokomotifi ise İngiliz aktör Benedict Cumberbatch.
FİLMBABA/THE FATHER (Sinema)
Yönetmen: Florian Zeller
Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams
2020, İNGİLTERE-FRANSA, 97’/KOMEDİ, DRAM
Fransız yazar Florian Zeller’ın kendi yazdığı ve bir üçlemenin ilk parçası olan aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı “Baba”, hafızalardan çıkmayacak bir baba-kız hikâyesi anlatıyor. Bağımsızlığına düşkün 80 yaşındaki Anthony’nin yaşı ilerledikçe zorlaşan hayatını ve bu süreçte yanında olmaya çalışan kızı ile yaşadıkları çatışmayı izleyeceğimiz film, usta aktör Anthony Hopkins ile “The Crown”ın yıldızı Olivia Colman’ı bir araya getiriyor. En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ve BAFTA başta olmak üzere pek ödül toplayan “Baba”, Hopkins’e de “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonraki ikinci Oscar’ını getirdi.
FİLM
İNSANLAR İKİYE AYRILIR(Sinema)
Yönetmen: Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Nezaket Erden
2020, TÜRKİYE, 101’/DRAM
“Karışık Kaset”in(2014) yönetmeni ve BluTV’nin büyük ilgi gören serisi “7Yüz”ün (2017) yaratıcısı olarak tanıdığımız Tunç Şahin’in son filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” sinemalarda. Başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı film, borçlu insanları psikolojik baskı altına alarak koparabilecekleri en yüksek tahsilâtı yaparak geçinen Duygu ve Bahadır’ın, yeni kurbanları Ceren’in hayatlarına girişiyle gelişen gerilim dolu olayları anlatacak. Geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan ve Nezaket Erden’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal getiren film, yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMHABİS/MALIGNANT (Sinema)
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM
2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.
FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)
Yönetmen: Nia DaCosta
Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.
ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)
Yönetmen: Lisa Joy
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.
SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
FİLMSNAKE EYES: G. I. JOE ORIGINS (Sinema)
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving
2021, ABD-KANADA, 121’/AKSİYON, MACERA
Popüler oyuncak ve çizgi film serisi G.I. Joe’nun popüler karakterlerinden Snake Eyes solo filmiyle perdede. Kahramanımızın ekibe katılmadan önceki geçmişini ve nasıl ninja olduğunun hikâyesini öğreneceğimiz film, “RED” (2010), “R.I.P.D.” (2013) gibi hızlı aksiyonlarıyla tanıdığımız Robert Schwentke yönetiyor. “Crazy Rich Asians”, “The Gentlemen” filmleriyle Hollywood’a kendini kabul ettirmiş Malezyalı oyuncu Henry Golding’in hayat verdiği Snake Eyes’ın maceralarının devamının gelip gelmeyeceğini G.I. Joe hayranlarının gişe ilgisi gösterecek.
FİLMTHE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)
Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM
DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.
MAINSTREAM (Sinema)
FİLM
KÖRKÜTÜK / ANOTHER ROUND (Sinema)
Yönetmen: Thomas Vinterberg / Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Helene Reingaard Neumann / 2020, DANİMARKA, İSVEÇ, HOLLANDA, 117’ / DRAM, KOMEDİ
En İyi Uluslararası Film Oscar’ının bu yılki sahibi Thomas Vinterberg karakomedisi ‘Körkütük’, sinemalarda gösterimde. Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve senaryo ödüllerini toplamış film, bir kasabada öğretmenlik yapan ve uzun dostlukları olan dört erkeğin gönüllü başladıkları deney sürecinde yaşananları anlatıyor. Kanımızda doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriyi deneyimlemek isteyen dörtlü, gittikçe daha çoğunu istedikleri yeni hayatlarının kurallarını esnetiyor ve sınırları da zorlamaya başlıyorlar. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe’nin San Sebastian’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile de tescillenen performanslarından beslenen filmin Amerikan versiyonu için çalışmalara çoktan başlandığını da duyuralım.
GEZGİNLER / VOYAGERS (Sinema)
FİLMSESSİZ BİR YER 2 / A QUIET PLACE PART 2 (Sinema)
Yönetmen: John Krasinski / Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe / 2020, ABD, 97’ / DRAM, KORKU
En son ekranlarda Jack Ryan rolünde izlediğimiz John Krasinski’nin yönetmenlikte de başarısını kanıtladığı ‘Sessiz Bir Yer’, 2018’de gösterime girdiğinde seyirciden olduğu kadar eleştirmenlerden de büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede korku klasikleri arasına giren film, avlarını sesle bulan yaratıkların istila ettiği distopik bir dünyada geçiyor ve özellikle Oscar’a da aday olmuş ses tasarımıyla dikkat çekiyordu. İki yıl sonra gelen devam filmi, ilk hikâyenin bıraktığı yerden devam ediyor. Babalarını kaybetmiş Abbott ailesi yaşam savaşlarını sessizlik içinde sürdürürken, dış dünyadaki tek tehlikenin yaratıklar olmadığını anlıyor. Emily Blunt’ı bir kez daha başrolünde izleyeceğimiz filmin kötü adamını ise Cillian Murphy canlandırıyor.
TONI ERDMANN (MUBI Türkiye)
FİLMBLACK WIDOW (Sinema)
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
2021, ABD, 133’/AKSİYON, MACERA
Pandemiden dolayı bir yıldır vizyon bekleyen ve bu süreçte dijital platformlara direnen “Black Widow”, sinemaların açılışıyla birlikte Türkiye’de de gösterime girdi. “Lore” (2012), “Somersault” (2004), “Berlin Syndrome” (2017) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı bağımsız sinemacı Cate Shortland’ın elinde neye dönüşeceğini merakla beklediğimiz film, 2010’da “Iron Man 2” ile başladığı Marvel Sinematik Evreni’ne 2019’da “Avengers: Endgame” ile veda eden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un solo hikâyesini anlatacak. Bir kez daha Scarlett Johansson’ın hayat vereceği Natasha Romanoff’un Avenger öncesi hayatına tanık olacağımız film, kahramanımızın karanlık geçmişine ışık tutacak. Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt gibi sıkı bir kadronun eşlik ettiği “Black Widow”, sinema perdesinde iyi bir aksiyon izlemeyi özlemişler için kaçırılmaz fırsat.
FİLMKEMAL SUNAL FİLMLERİ (Netflix)
Yeşilçam filmlerinin Türkiyeli izleyicide yarattığı sevginin gücünden etkilenen Netflix, birçok yerli klasiğin yanı sıra Kemal Sunal’ın 12 filmini de kataloğuna ekledi. Usta komedyenin “Salako”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı” gibi neredeyse tek kişilik şovuna dönüşmüş filmlerinin yanı sıra “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi ansambl oyuncu kadrosuyla da unutulmaz olmuş komedileri, yeniden ve yeniden ve üstelik sansürsüz izlemek isteyenler için yayında.
ANDREY TARKOVSKİ: BİR İBADET OLARAK SİNEMA/ANDREI TARKOVSKY: A CINEMA PRAYER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Andrey A. Tarkovski
AMERICA: THE MOTION PICTURE (Netflix)
Yönetmen: Matt Thompson / 2021, ABD, 98’ / ANİMASYON, KOMEDİ
Netflix’in merakla beklenen yetişkin animasyonu, George Washington’ın elinde motorlu testeresi ve yanında bira düşkünü kankası Sam Adams ile birlikte gerçekleştirdiği Amerikan Devrimi’ni konu alıyor. Amerikan tarihini sınırları zorlayan bir hiciv ve alaycılıkla anlatan filmin seslendirmesinde, Channing Tatum, Simon Pegg, Judy Greer gibi ünlü isimler var. Senaryosunu ‘Godzilla’ (2014), Wonder Woman 1984 (2019), ‘Mortal Kombat’ (2020) gibi büyük bütçeli aksiyonları da yazmış Dave Callahan’ın kaleme aldığı ve ağzı bozuk ajan dizisi ‘Archer’ın yapımcısı Matt Thompson’ın yönetmenliğini üstlendiği film 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda.
FRANÇOIS OZON FİLMLERİ (BluTV)
Fransız sinemasının en önemli ve yaratıcı yönetmenlerinden François Ozon’un köklerini merak eden sinefiller için Ozon’u Ozon yapan dört film BluTV kataloğunda. Bir farenin eve girişiyle yıkılan aile kurumunu anlattığı çılgın komedisi ‘Sitcom’ (1998), baştan çıkarıcı ve seksi cinayet filmi ‘Les Amants criminels / Katil Aşıklar’, Charlotte Rampling’in etkileyici yüzünü sinemaya geri kazandırdığı ‘Sous le sable / Kumun Altında’ (2000) ve polisiye yazarları Patricia Highsmith ve Ruth Rendell’a saygı duruşunda bulunduğu gerilimi ‘Swimming Pool / Havuz’ (2003), Ozon ile yeni tanışacaklar için de doğru başlangıçlar olacaktır.
Ne izlesem okusam dinlesem
Ekranları bu hafta dünya dışı yaratıkların istila ettiği diziler ele geçiriyor. Apple TV+’ın ilk bilimkurgu dizisi “Invasion” ve Netflix’in yetişkin animasyon serisi “Inside Job”, insanlığın ‘uzaylı istilası’ endişesinin son ürünleri. Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun Venedik’ten Büyük Jüri ödüllü suç draması “Yeni Düzen” ve bu yılın Berlin’inden kadın oyuncu ödülünü almış Almanya yapımı komedi “Tam Sana Göreyim”, sinemalarda haftanın öne çıkanları. Beyazperdede ilklerin yaratıcısı olmuş Georges Méliès’in sıradışı hayatını aralayan “Méliès’in Gizemi”, film tarihine meraklı izleyicinin kaçırmaması gereken bir belgesel. Haftanın kitabı ise yayıncılık dünyasının en tazelerinden Umami Kitap’tan geliyor: Rita Mae Brown’ın 1978’de yayımlandığında Amerikan edebiyatının dönüm noktalarından olmuş otobiyografik romanı “Yakut Orman”.
FİLM
YENİ DÜZEN/NEW ORDER (Sinema)
Yönetmen: Michel Franco
Oyuncular: Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle
2020, MEKSİKA-FRANSA, 86’/SUÇ, DRAMA
“Después de Lucía/Lucía’dan Sonra” (2012), “Chronic/Kronik” (2015), “Las hijas de Abril/Nisanın Kızları” (2017) filmleriyle Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesi olmuş Meksikalı yönetmen Michel Franco’nun son filmi, sokaklarda ayaklanmaların sürdüğü şehirde zengin ve üst sınıf bir ailenin şatafatlı düğünlerinde yaşanan olayları anlatıyor. Geçen yıl Venedik’te Büyük Jüri Ödülü almış “Yeni Düzen”, distopik atmosferiyle dikkat çekse de soyunduğu sınıf eleştirisinde ne yazık ki yeterince doyurucu olamıyor.
TAM SANA GÖREYİM/I’M YOUR MAN (Sinema)
Yönetmen: Maria Schrader
Oyuncular: Maren Eggert, Sandra Hüller, Dan Stevens
2021, ALMANYA, 108’/KOMEDİ, AŞK
Patronunun isteği üzerine bir deneye ‘evet’ diyen bilim insanı Alma, onun zevklerine ve karakterine göre kodlanmış robot Tom ile birlikte üç hafta geçirecektir. Başlangıçta isteksiz girdiği bu deney, Alma’nın Tom’a aşık olmasıyla birlikte yolunu şaşıracaktır. Almanya sinemasının meşhur aktrislerinden Maria Schrader’ın yönetmenlikteki üçüncü filmi de olan “Tam Sana Göreyim”, başrolündeki Maren Eggert’in bu yıl Berlin’de En İyi Kadın Oyuncu seçilen performansıyla öne çıkan bir komedi.
MÉLİÈS’İN GİZEMİ/THE MÉLIÈS MYSTERY
Yönetmen: Éric Lange
2021, FRANSA, 58’/BELGESEL
Bilimkurgu ve politik sinema türlerinin ilk örneklerini vermiş, Avrupa’nın ilk film stüdyosunu kurmuş ve hatta kopyalanıp çoğaltılan ilk filmin yaratıcısı sayılan Fransız yönetmen Georges Méliès’in sıradışı hayatını ve kayıp filmlerinin kurtarılması sürecinde yaşanan inanılmaz olayları konu alan Méliès’in Gizemi, özellikle sinema tarihi meraklılarının kaçırmaması gereken bir belgesel. 1896-1913 yılları arasında 500’den fazla film çeken ve 1923’teki iflası sonucu kapıldığı umutsuzlukla filmlerinin orijinal negatiflerini teker teker yakan Georges Méliès’in kariyerini aralayan film; yıllar sonra ABD’deki Kongre Kütüphanesi raflarında bulunan 80 orijinal negatifle birlikte başlayan ve “Le Voyage dans la Lune/Aya Yolculuk”un da aralarında olduğu 200’den fazla Méliès filminin kurtarılma ve restorasyon hikâyesine uzanan soluk kesici bir serüven yaratıyor. Restore edilmiş on üç Georges Méliès filmini izlemesi de cabası. 27 Aralık’a dek kundurama.beykozkundura.com adresinden Türkçe altyazılı ve ücretsiz çevrimiçi izleyebilirsiniz.
DİZİ
INSIDE JOB (Netflix)
Yaratıcılar: Alex Hirsch, Alisha Brophy
2021, KANADA-ABD, 1. SEZON, 10 BÖLÜM
ANİMASYON, KOMEDİ, BİLİMKURGU
Netflix’in yeni yetişkin animasyon dizisi “Inside Job”, dünya dışı varlıklarca yönetilen Derin Devlet’i ve onun çatısı altında tüm işleri dünyadaki komploları gizlilikle yürütmek olan bir ekibin yaşadıklarını konu alıyor. 2012-2016 yılları arasında yayınlanmış ve televizyon dünyasının en sevilen animasyonlarından “Gravity Falls”un yazarı Alex Hirsch’in Alisha Brophy ile birlikte yarattıkları dizi, sıradışı karakterleriyle bağımlısı olacağınız 10 bölümlük bir eğlence sunuyor. Lizzy Caplan ve Christian Slater’ın da seslendirme kadrosunda olduğu dizinin ikinci sezonuna şimdiden onay aldığını da söyleyelim.
INVASION (Apple TV+)
Yaratıcılar: Simon Kinberg, David Weil
Oyuncular: Azhy Robertson, Tara Moayedi, Daisuke Tsuji, Shamier Anderson, Sam Neill
2021, ABD, 1. SEZON, 10 BÖLÜM/DRAM, BİLİMKURGU, FANTASTİK
Apple TV+’ın ilk bilimkurgu dizisi de olan “Invasion”, dünya dışı varlıkların istilasına uğramış yakın gelecekte geçiyor ve beş kıtadan insanların istila sürecinde yaşadıklarını anlatıyor. “The Martian / Marslı” (2015), “Logan” (2017) filmlerinin ve “X-Men”, “Deadpool” serilerinin yapımcısı olarak tanıdığımız Simon Kinberg ile “Solos”, “Hunters” dizilerinin yazarı Davil Weil’ın birlikte yarattıkları dizi, ‘uzaylı istilası’ hikâyelerini sevenlerin ilgisini çekebilir.
KİTAP
YAKUT ORMAN-Rita Mae Brown, Umami Kitap, Roman
Amerikalı yazar, şair ve aktivist Rita Mae Brown’un 1973’te yayımlandığında tartışmalar yaratmış meşhur romanı ilk kez Türkçe’de. Yazarın hayatından otobiyografik izler de taşıyan kitap, Molly Bolt’un çocukluğuyla başlayıp genç bir kadın olarak kendini ve dünyadaki yerini bulmasına uzanan büyüme hikâyesini anlatıyor. Kuir ve feminist perspektifle yazılmış kitapları titiz çeviri, özenli editoryal süreç ve yenilikçi tasarımlar eşliğinde yayımlama hedefiyle yola çıkmış Umami Kitap’tan çıkan ilk kitap da olan “Yakut Orman”, arka kapağında da yazdığı gibi ‘Farklı olmaya ve bunu sevmeye dair bir roman’.
KİTAPTAN NASIL VE NE ZAMAN ÇIKILIR?-Daniel Fehr, Çınar Yayınları, Çocuk
SONUN FENOMENOLOJİSİ-Franco Bifo Berardi, Everest Yayınları, Fikir&Deneme
GÜÇLÜ TOPLUMLAR VE ZAYIF DEVLETLER-Joel S. Migdal, VakıfBank Kültür Yayınları, Politika
UZAK YARIN-Leigh Brackett, İthaki Yayınları, Roman
MÜZİK
BENCE GERÇEK HEPSİ (KEREM DOĞRAR REMIX)-Güneş Özgeç, Alternatif, Tekli
B-SIDES&RARITIES (Part II)-Nick Cave&The Bad Seeds, Rock, Albüm
TIME/ZAMAN-İpek İpekçioğlu & Hakan Vreskala, Elektronik, Tekli
THE INVISIBLE EP-Ólafur Arnalds, Elektronik, EP
GİDİP GEL-Selin, Pop, Tekli
KAÇIN KURASI-BaBa ZuLa&Deniz Tekin, Alternatif, Tekli
BLUE BANISTERS-Lana Del Rey, Pop, Albüm
JUST A NOTION-ABBA, Pop, Tekli
ISA-Zaz, Pop, Albüm