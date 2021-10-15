Ne izlesem okusam dinlesem

FİLMSANSÜR/CENSOR(Sinema)
Yönetmen: Prano Bailey-Bond
Oyuncular: Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns
2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 84’/KORKU, GİZEM
Prano Bailey-Bond’un ilk uzun filmi de olan “Sansür”, 80’li yıllarda geçiyor ve evlerde izlenen video filmleri sansürlemekle görevli bir Enid adlı bir kadının yaşadıklarını konu alıyor. Enid’in onayladığı filmlerden birindeki yöntemle seri cinayetlerin işlenmeye başlanması, dahası onay için gelen filmlerde kendi geçmişinden sahneler görmeye başlaması olayları korkutucu bir hale sokuyor. Bu yıl Sundance’in Geceyarısı bölümünde, Berlin’de de Panorama bölümünde gösterilen “Sansür”, yılın en yaratıcı korku filmlerinden.
FİLMÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK/NO TIME TO DIE(Sinema)
Yönetmen: Cary Joji Fukunaga
Oyuncular: Daniel Craig, Ana de Armas, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 163’/AKSİYON, SUÇ
Sahalardan çekilmiş ve kendini Jamaika’da sakin bir hayatın keyfine bırakmış ajanımız James Bond, CIA’den eski dostu Felix Leiter’ın yardım istemesiyle kendini yeniden aksiyonun içinde buluyor ve bu kez, yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşüyor. Son dört filmin yıldızı Daniel Craig’in 007’ye son kez hayat vereceği filmde Léa Seydoux Bond’un kalbini çarptırmaya devam ederken, filmin kötü adamını da Rami Malek canlandırıyor.
FİLMKURYE/THE COURIER (Sinema)
Yönetmen: Dominic Cooke
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan
2020, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 112’/TARİH, BİYOGRAFİ, DRAM
Seyirciyi Soğuk Savaş dönemine götürecek “Kurye”, MI-6 ajanı olarak görev yapan İngiliz iş insanı Greville Wynne ile 1962’deki Küba füze krizini etkisiz hale getiren bilgiyi Batı’ya veren Rus casusu Oleg Penkovsky arasında yaşananları anlatıyor. Gerçek olaylardan esinlenen filmin lokomotifi ise İngiliz aktör Benedict Cumberbatch.
FİLMBABA/THE FATHER (Sinema)
Yönetmen: Florian Zeller
Oyuncular: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss, Olivia Williams
2020, İNGİLTERE-FRANSA, 97’/KOMEDİ, DRAM
Fransız yazar Florian Zeller’ın kendi yazdığı ve bir üçlemenin ilk parçası olan aynı adlı tiyatro oyunundan sinemaya uyarladığı “Baba”, hafızalardan çıkmayacak bir baba-kız hikâyesi anlatıyor. Bağımsızlığına düşkün 80 yaşındaki Anthony’nin yaşı ilerledikçe zorlaşan hayatını ve bu süreçte yanında olmaya çalışan kızı ile yaşadıkları çatışmayı izleyeceğimiz film, usta aktör Anthony Hopkins ile “The Crown”ın yıldızı Olivia Colman’ı bir araya getiriyor. En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar ve BAFTA başta olmak üzere pek ödül toplayan “Baba”, Hopkins’e de “Kuzuların Sessizliği”nden 30 yıl sonraki ikinci Oscar’ını getirdi.
FİLM
İNSANLAR İKİYE AYRILIR(Sinema)
Yönetmen: Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Nezaket Erden
2020, TÜRKİYE, 101’/DRAM
“Karışık Kaset”in(2014) yönetmeni ve BluTV’nin büyük ilgi gören serisi “7Yüz”ün (2017) yaratıcısı olarak tanıdığımız Tunç Şahin’in son filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” sinemalarda. Başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı film, borçlu insanları psikolojik baskı altına alarak koparabilecekleri en yüksek tahsilâtı yaparak geçinen Duygu ve Bahadır’ın, yeni kurbanları Ceren’in hayatlarına girişiyle gelişen gerilim dolu olayları anlatacak. Geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan ve Nezaket Erden’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal getiren film, yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMHABİS/MALIGNANT (Sinema)
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM
2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.
FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)
Yönetmen: Nia DaCosta
Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.
ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)
Yönetmen: Lisa Joy
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.
SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
FİLMSNAKE EYES: G. I. JOE ORIGINS (Sinema)
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving
2021, ABD-KANADA, 121’/AKSİYON, MACERA
Popüler oyuncak ve çizgi film serisi G.I. Joe’nun popüler karakterlerinden Snake Eyes solo filmiyle perdede. Kahramanımızın ekibe katılmadan önceki geçmişini ve nasıl ninja olduğunun hikâyesini öğreneceğimiz film, “RED” (2010), “R.I.P.D.” (2013) gibi hızlı aksiyonlarıyla tanıdığımız Robert Schwentke yönetiyor. “Crazy Rich Asians”, “The Gentlemen” filmleriyle Hollywood’a kendini kabul ettirmiş Malezyalı oyuncu Henry Golding’in hayat verdiği Snake Eyes’ın maceralarının devamının gelip gelmeyeceğini G.I. Joe hayranlarının gişe ilgisi gösterecek.
FİLMTHE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)
Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM
DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.
MAINSTREAM (Sinema)
FİLM
KÖRKÜTÜK / ANOTHER ROUND (Sinema)
Yönetmen: Thomas Vinterberg / Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Helene Reingaard Neumann / 2020, DANİMARKA, İSVEÇ, HOLLANDA, 117’ / DRAM, KOMEDİ
En İyi Uluslararası Film Oscar’ının bu yılki sahibi Thomas Vinterberg karakomedisi ‘Körkütük’, sinemalarda gösterimde. Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve senaryo ödüllerini toplamış film, bir kasabada öğretmenlik yapan ve uzun dostlukları olan dört erkeğin gönüllü başladıkları deney sürecinde yaşananları anlatıyor. Kanımızda doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriyi deneyimlemek isteyen dörtlü, gittikçe daha çoğunu istedikleri yeni hayatlarının kurallarını esnetiyor ve sınırları da zorlamaya başlıyorlar. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe’nin San Sebastian’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile de tescillenen performanslarından beslenen filmin Amerikan versiyonu için çalışmalara çoktan başlandığını da duyuralım.
GEZGİNLER / VOYAGERS (Sinema)
FİLMSESSİZ BİR YER 2 / A QUIET PLACE PART 2 (Sinema)
Yönetmen: John Krasinski / Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe / 2020, ABD, 97’ / DRAM, KORKU
En son ekranlarda Jack Ryan rolünde izlediğimiz John Krasinski’nin yönetmenlikte de başarısını kanıtladığı ‘Sessiz Bir Yer’, 2018’de gösterime girdiğinde seyirciden olduğu kadar eleştirmenlerden de büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede korku klasikleri arasına giren film, avlarını sesle bulan yaratıkların istila ettiği distopik bir dünyada geçiyor ve özellikle Oscar’a da aday olmuş ses tasarımıyla dikkat çekiyordu. İki yıl sonra gelen devam filmi, ilk hikâyenin bıraktığı yerden devam ediyor. Babalarını kaybetmiş Abbott ailesi yaşam savaşlarını sessizlik içinde sürdürürken, dış dünyadaki tek tehlikenin yaratıklar olmadığını anlıyor. Emily Blunt’ı bir kez daha başrolünde izleyeceğimiz filmin kötü adamını ise Cillian Murphy canlandırıyor.
TONI ERDMANN (MUBI Türkiye)
FİLMBLACK WIDOW (Sinema)
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
2021, ABD, 133’/AKSİYON, MACERA
Pandemiden dolayı bir yıldır vizyon bekleyen ve bu süreçte dijital platformlara direnen “Black Widow”, sinemaların açılışıyla birlikte Türkiye’de de gösterime girdi. “Lore” (2012), “Somersault” (2004), “Berlin Syndrome” (2017) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı bağımsız sinemacı Cate Shortland’ın elinde neye dönüşeceğini merakla beklediğimiz film, 2010’da “Iron Man 2” ile başladığı Marvel Sinematik Evreni’ne 2019’da “Avengers: Endgame” ile veda eden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un solo hikâyesini anlatacak. Bir kez daha Scarlett Johansson’ın hayat vereceği Natasha Romanoff’un Avenger öncesi hayatına tanık olacağımız film, kahramanımızın karanlık geçmişine ışık tutacak. Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt gibi sıkı bir kadronun eşlik ettiği “Black Widow”, sinema perdesinde iyi bir aksiyon izlemeyi özlemişler için kaçırılmaz fırsat.
FİLMKEMAL SUNAL FİLMLERİ (Netflix)
Yeşilçam filmlerinin Türkiyeli izleyicide yarattığı sevginin gücünden etkilenen Netflix, birçok yerli klasiğin yanı sıra Kemal Sunal’ın 12 filmini de kataloğuna ekledi. Usta komedyenin “Salako”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı” gibi neredeyse tek kişilik şovuna dönüşmüş filmlerinin yanı sıra “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi ansambl oyuncu kadrosuyla da unutulmaz olmuş komedileri, yeniden ve yeniden ve üstelik sansürsüz izlemek isteyenler için yayında.
ANDREY TARKOVSKİ: BİR İBADET OLARAK SİNEMA/ANDREI TARKOVSKY: A CINEMA PRAYER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Andrey A. Tarkovski
AMERICA: THE MOTION PICTURE (Netflix)
Yönetmen: Matt Thompson / 2021, ABD, 98’ / ANİMASYON, KOMEDİ
Netflix’in merakla beklenen yetişkin animasyonu, George Washington’ın elinde motorlu testeresi ve yanında bira düşkünü kankası Sam Adams ile birlikte gerçekleştirdiği Amerikan Devrimi’ni konu alıyor. Amerikan tarihini sınırları zorlayan bir hiciv ve alaycılıkla anlatan filmin seslendirmesinde, Channing Tatum, Simon Pegg, Judy Greer gibi ünlü isimler var. Senaryosunu ‘Godzilla’ (2014), Wonder Woman 1984 (2019), ‘Mortal Kombat’ (2020) gibi büyük bütçeli aksiyonları da yazmış Dave Callahan’ın kaleme aldığı ve ağzı bozuk ajan dizisi ‘Archer’ın yapımcısı Matt Thompson’ın yönetmenliğini üstlendiği film 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda.
FRANÇOIS OZON FİLMLERİ (BluTV)
Fransız sinemasının en önemli ve yaratıcı yönetmenlerinden François Ozon’un köklerini merak eden sinefiller için Ozon’u Ozon yapan dört film BluTV kataloğunda. Bir farenin eve girişiyle yıkılan aile kurumunu anlattığı çılgın komedisi ‘Sitcom’ (1998), baştan çıkarıcı ve seksi cinayet filmi ‘Les Amants criminels / Katil Aşıklar’, Charlotte Rampling’in etkileyici yüzünü sinemaya geri kazandırdığı ‘Sous le sable / Kumun Altında’ (2000) ve polisiye yazarları Patricia Highsmith ve Ruth Rendell’a saygı duruşunda bulunduğu gerilimi ‘Swimming Pool / Havuz’ (2003), Ozon ile yeni tanışacaklar için de doğru başlangıçlar olacaktır.
FİLMBİR EKSİK/FATHERHOOD (Netflix)
Yönetmen: Paul Weitz
Oyuncular: Kevin Hart, Paul Alexander Désiré, Rodney Alexandre, Christine Lan
2021, ABD, 109’/DRAM, KOMEDİ
Matt Logelin’in 2011’de çok satanlara girmiş “Two Kisses For Maddy: A Memoir Of Loss and Love” adlı anı kitabından uyarlanan film, eşi ölünce kızını tek başına büyütmenin zorlu yolculuklarına dalmış bir babanın maceralarını konu alıyor. “American Pie”, “About a Boy”, “Grandma” filmleriyle tanıdığımız Paul Weitz’ın yönettiği filmde, Amerikalı ünlü komedyen Kevin Hart başrolde.
DİZİLOKI (Disney+)
Yaratıcılar: Michael Waldron, Jack Kirby, Stan Lee / Oyuncular: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw / 2021, ABD, 1. SEZON, 6 BÖLÜM’ / FANTASTİK, AKSİYON
“WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” gibi büyük ilgi gören dizilerle ekranlarda da genişlemeye devam eden Marvel Sinematik Evreni’nin yeni projesi, Thor’un kardeşi Loki’yi odağına alıyor. En son, 2017’de izlediğimiz “Avengers: Endgame” filminde Tessaract’i de alarak ortadan kaybolan Loki’nin bundan sonra başına gelenleri anlatacak dizi, 6 bölümden oluşacak. Loki’ye filmlerde olduğu gibi Tom Hiddleston hayat verirken, zaman dedektifi Mobius M. Mobius rolünde karşımıza çıkacak Owen Wilson da dizinin sürprizlerinden olacak. İlk iki bölümü 9 Haziran’da yayınlanan “Loki”nin ikinci sezonuna onay aldığını da duyuralım.
YENİ SEZONLAR GELDİATİYE – 3. Sezon (Netflix) 17 Haziran’da yayınlanacak yeni sezonda, kahramanlarımız Atiye ve Erhan, iki soyun devamı olan Aden adlı kızlarına ulaşmaya çalışacak.
Ne izlesem okusam dinlesem
Ridley Scott’ın Fransa’nın son resmi düellosunu anlattığı Orta Çağ draması “Son Düello”, Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver ve Ben Afleck’ten oluşan kadrosuyla merak uyandırıyor. Tom Hardy’nin bir kez daha Venom’a büründüğü “Venom: Zehirli Öfke 2” ve Jamie Lee Curtis’in çığlıklarını kesmediği yeni “Halloween” filmi “Cadılar Bayramı Öldürür”, perdede haftanın diğer seçenekleri.
FİLM
SON DÜELLO/THE LAST DUEL (Sinema)
Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Afleck
2021, BİRLEŞİK KRALLIK-ABD, 152’/AKSİYON, DRAM, TARİH
“Alien/Yaratık” serisinin yanı sıra “Blade Runner” (1982), “Thelma and Louise” (1992), “Gladiator” (2000), “The Martian/Marslı” (2015) gibi sayısız klasiğin yaratıcısı Ridley Scott’ın yönettiği “Son Düello”, seyirciyi 14. yüzyıl Fransa’sına götürüyor. Eric Jager’in kitabından uyarlanan ve gerçek olaylara dayanan film, Sör Jean de Carrouges ve Jacques Le Gris arasında yaşanan meşhur düelloyu odağına alıyor ve ikiliyi bu noktaya taşıyan bir tecavüz olayını üç farklı karakterin gözünden anlatıyor. İki buçuk saatlik süresiyle seyircinin sabrını zorlayan film, “Killing Eve”in Villanelle’i Jodie Comer başta olmak üzere Matt Damon, Adam Driver ve Ben Afleck’ten oluşan parıltılı kadrosuyla da merak uyandırıyor.
CADILAR BAYRAMI ÖLDÜRÜR/HALLOWEEN KILLS (Sinema)
Yönetmen: David Gordon Green
Oyuncular: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton
2021, ABD-BİRLEŞİK KRALLIK, 106’/SUÇ, KORKU, GERİLİM
2018’de izlediğimiz “Halloween”, John Carpenter’ın aynı adlı meşhur korku filmini 40 yıl aradan sonra yeniden uyandırmış ve bir korku üçlemesin ilk halkası olmuştu. “Cadılar Bayramı Öldürür” ise ilk filmin bıraktığı yerden devam ediyor; kızı ve torununu korumaya yemin etmiş Laurie ile maskeli seri katil Michael Myers’ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor.
VENOM: ZEHİRLİ ÖFKE 2/VENOM: LET THERE BE CARNAGE (Sinema)
Yönetmen: Andy Serkis
Oyuncular: Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris, Woody Harrelson
2021, ABD-BİRLEŞİK KRALLIK-KANADA, 97’/AKSİYON, MACERA, BİLİMKURGU
En kafa karıştıran ve haliyle merak da uyandıran Marvel kahramanı Venom’un beyazperde serüveni devam ediyor. Gazeteci Eddie Brock’un uzaydan gelmiş bir organizmayla birleşerek Venom’a dönüşmesini izlediğimiz ilk film, gişede büyük bir başarı yakalasa da çizgi romanın hayranları tarafından derinliksiz bulunarak eleştirilmişti. Yönetmen değişikliğine gidilen ikinci filmde kamera arkasına, “The Lord of the Rings / Yüzüklerin Efendisi” serisinin Gollum’u olarak da tanıdığımız İngiliz aktör Andy Serkis geçiyor. 2017’de ilk filmi “Breathe” ile olumlu eleştiriler alan, 2018’de de Netflix’e “Mowgli”yi çeken Serkis’in Venom’u nasıl yorumlayacağı hayli merak konusu. Tom Hardy ve Michelle Williams’ı yine birlikte ve başrolde izleyeceğimiz filmde Marvel dünyasının en iddialı süper kötülerinden Carnage rolünde Woody Harrelson oynuyor.
AİDİYET (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Burak Çevik
Oyuncular: Eylül Su Sapan, Çağlar Yalçınkaya
2019, TÜRKİYE-KANADA-FRANSA, 73’/SUÇ, DRAM, AŞK
Berlin’den başlayarak çok sayıda uluslararası festivalde büyük ilgi ve övgüyle karşılanan ve 2019’un çok konuşulan yapımlarından olan “Aidiyet”, 17 yıl önce İstanbul’da gerçekten yaşanmış bir cinayetin mahkeme kayıtlarına ve yönetmen Burak Çevik’in kişisel hafızasına dayanıyor. Suç filmi olduğu kadar bir yol ve aşk filmi de sayılan “Aidiyet”i 17 Ekim’den itibaren MUBI Türkiye’de izleyebilirsiniz.
KİTAP
KÖPAN AVI-Lewis Carroll, İthaki Yayınları, Şiir & Çizgi
BİR VATAN EVLADININ NOTLARI-James Baldwin, Can Yayınları, Otobiyografi
NARSİSTLER İKTİDARDA-Marie-France Hirigoyen, İletişim Yayıncılık, Psikoloji
ZATEN YOKTULAR-KURMACA BİR SÖYLEŞİ-Slavoj Žižek&Oğuz İnel, Metis Yayıncılık, Felsefe
ÇAY KİTABI-Okakura Kakuzo, Çınar Yayınları, Tarih-Felsefe
ŞEY VEYA ŞEYLER-Atakan Boran, İthaki Yayınları, Öykü
YILDIZ HİKAYELERİ-DÜNYA KÜLTÜRLERİNDE TAKIMYILDIZLAR-Anthony Aveni, Yapı Kredi Yayınları, Kültür
MÜZİK
BİR GÜN BENİ ARZULARSAN GEL-Nilipek., Alternatif, Tekli
QALAQ-Jerusalem In My Heart, Elektronik, Album
LAS PANTERAS-Los Bitchos, Saykedelik&Soul, Tekli
Bİ SEN DEĞİL-Hedonutopia, Alternatif, Tekli
OISHIGETTA-Moderator, Elektronik, EP