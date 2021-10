Ne izlesem okusam dinlesem

“Westworld”ün yaratıcılarından Hugh Jackman ve Rebecca Ferguson’lu bilimkurgu gerilimi “Zihin Gezgini”, geçen yılın çok konuşulmuş iki Oscar adaylı belgeseli “Collective”, “Testere” serisinin en yenisi “Spiral: Testere Devam Ediyor”, sinemalarda haftanın öne çıkanları. Elle Fanning’in performansıyla çıtasını yükselten Nicolas Winding Refn filmi “Neon Şeytan” ve yazarı, yapımcısı ve Nicole Kidman’ı ile “Big Little Lies” ekibini yeniden buluşturan mini dizi “Nine Perfect Strangers” da ekranlardan önerilerimiz.

ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)

Yönetmen: Lisa Joy

Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan

2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK

Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.

SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)

Yönetmen: Darren Lynn Bousman