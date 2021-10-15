Ne izlesem okusam dinlesem

David Lynch ve Tarantino sinemasının karışımı olarak nitelendirilerek yılın en yaratıcı korku filmlerinden biri olarak işaret edilen “Sansür”, sinemalarda. “Breaking Bad” hayranlarını mutlu edecek devam filmi “El Camino” ve 2018 yapımı aynı adlı İsveç filminin Jake Gyllenhaal’lü versiyonu “The Guilty” haftanın ekran seçenekleri.

FİLMSANSÜR/CENSOR(Sinema)

Yönetmen: Prano Bailey-Bond

Oyuncular: Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns

2021, BİRLEŞİK KRALLIK, 84’/KORKU, GİZEM

Prano Bailey-Bond’un ilk uzun filmi de olan “Sansür”, 80’li yıllarda geçiyor ve evlerde izlenen video filmleri sansürlemekle görevli bir Enid adlı bir kadının yaşadıklarını konu alıyor. Enid’in onayladığı filmlerden birindeki yöntemle seri cinayetlerin işlenmeye başlanması, dahası onay için gelen filmlerde kendi geçmişinden sahneler görmeye başlaması olayları korkutucu bir hale sokuyor. Bu yıl Sundance’in Geceyarısı bölümünde, Berlin’de de Panorama bölümünde gösterilen “Sansür”, yılın en yaratıcı korku filmlerinden.





