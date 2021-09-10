Ne izlesem okusam dinlesem

Seyirciyi Kung Fu ustası süper kahraman Shang-Chi ile tanıştıran yeni Marvel macerası “Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi”, James Wan’ın son korkusu “Habis” ve yılın en iyi animasyonlarından “Luka”, sinemalarda haftanın öne çıkan filmleri. Pedro Almodóvar’ın 1989 yapımı kışkırtıcı filmi “Bağla Beni” ve Alfred Hitchcock’un 1956 klasiği “Çok Şey Bilen Adam”, ekranlardan tavsiyelerimiz. Raflarda bu hafta, yönetmen Orhan Eskiköy’ün ilk kitabı “Komşular” var.

FİLMHABİS/MALIGNANT (Sinema)

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young

2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM

2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.





