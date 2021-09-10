Ne izlesem okusam dinlesem

FİLMHABİS/MALIGNANT (Sinema)
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM
2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.
FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)
Yönetmen: Nia DaCosta
Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.
ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)
Yönetmen: Lisa Joy
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.
SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
FİLMSNAKE EYES: G. I. JOE ORIGINS (Sinema)
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving
2021, ABD-KANADA, 121’/AKSİYON, MACERA
Popüler oyuncak ve çizgi film serisi G.I. Joe’nun popüler karakterlerinden Snake Eyes solo filmiyle perdede. Kahramanımızın ekibe katılmadan önceki geçmişini ve nasıl ninja olduğunun hikâyesini öğreneceğimiz film, “RED” (2010), “R.I.P.D.” (2013) gibi hızlı aksiyonlarıyla tanıdığımız Robert Schwentke yönetiyor. “Crazy Rich Asians”, “The Gentlemen” filmleriyle Hollywood’a kendini kabul ettirmiş Malezyalı oyuncu Henry Golding’in hayat verdiği Snake Eyes’ın maceralarının devamının gelip gelmeyeceğini G.I. Joe hayranlarının gişe ilgisi gösterecek.
FİLMTHE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)
Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM
DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.
MAINSTREAM (Sinema)
FİLM
KÖRKÜTÜK / ANOTHER ROUND (Sinema)
Yönetmen: Thomas Vinterberg / Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Helene Reingaard Neumann / 2020, DANİMARKA, İSVEÇ, HOLLANDA, 117’ / DRAM, KOMEDİ
En İyi Uluslararası Film Oscar’ının bu yılki sahibi Thomas Vinterberg karakomedisi ‘Körkütük’, sinemalarda gösterimde. Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve senaryo ödüllerini toplamış film, bir kasabada öğretmenlik yapan ve uzun dostlukları olan dört erkeğin gönüllü başladıkları deney sürecinde yaşananları anlatıyor. Kanımızda doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriyi deneyimlemek isteyen dörtlü, gittikçe daha çoğunu istedikleri yeni hayatlarının kurallarını esnetiyor ve sınırları da zorlamaya başlıyorlar. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe’nin San Sebastian’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile de tescillenen performanslarından beslenen filmin Amerikan versiyonu için çalışmalara çoktan başlandığını da duyuralım.
GEZGİNLER / VOYAGERS (Sinema)
FİLMSESSİZ BİR YER 2 / A QUIET PLACE PART 2 (Sinema)
Yönetmen: John Krasinski / Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe / 2020, ABD, 97’ / DRAM, KORKU
En son ekranlarda Jack Ryan rolünde izlediğimiz John Krasinski’nin yönetmenlikte de başarısını kanıtladığı ‘Sessiz Bir Yer’, 2018’de gösterime girdiğinde seyirciden olduğu kadar eleştirmenlerden de büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede korku klasikleri arasına giren film, avlarını sesle bulan yaratıkların istila ettiği distopik bir dünyada geçiyor ve özellikle Oscar’a da aday olmuş ses tasarımıyla dikkat çekiyordu. İki yıl sonra gelen devam filmi, ilk hikâyenin bıraktığı yerden devam ediyor. Babalarını kaybetmiş Abbott ailesi yaşam savaşlarını sessizlik içinde sürdürürken, dış dünyadaki tek tehlikenin yaratıklar olmadığını anlıyor. Emily Blunt’ı bir kez daha başrolünde izleyeceğimiz filmin kötü adamını ise Cillian Murphy canlandırıyor.
TONI ERDMANN (MUBI Türkiye)
FİLMBLACK WIDOW (Sinema)
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
2021, ABD, 133’/AKSİYON, MACERA
Pandemiden dolayı bir yıldır vizyon bekleyen ve bu süreçte dijital platformlara direnen “Black Widow”, sinemaların açılışıyla birlikte Türkiye’de de gösterime girdi. “Lore” (2012), “Somersault” (2004), “Berlin Syndrome” (2017) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı bağımsız sinemacı Cate Shortland’ın elinde neye dönüşeceğini merakla beklediğimiz film, 2010’da “Iron Man 2” ile başladığı Marvel Sinematik Evreni’ne 2019’da “Avengers: Endgame” ile veda eden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un solo hikâyesini anlatacak. Bir kez daha Scarlett Johansson’ın hayat vereceği Natasha Romanoff’un Avenger öncesi hayatına tanık olacağımız film, kahramanımızın karanlık geçmişine ışık tutacak. Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt gibi sıkı bir kadronun eşlik ettiği “Black Widow”, sinema perdesinde iyi bir aksiyon izlemeyi özlemişler için kaçırılmaz fırsat.
FİLMKEMAL SUNAL FİLMLERİ (Netflix)
Yeşilçam filmlerinin Türkiyeli izleyicide yarattığı sevginin gücünden etkilenen Netflix, birçok yerli klasiğin yanı sıra Kemal Sunal’ın 12 filmini de kataloğuna ekledi. Usta komedyenin “Salako”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı” gibi neredeyse tek kişilik şovuna dönüşmüş filmlerinin yanı sıra “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi ansambl oyuncu kadrosuyla da unutulmaz olmuş komedileri, yeniden ve yeniden ve üstelik sansürsüz izlemek isteyenler için yayında.
ANDREY TARKOVSKİ: BİR İBADET OLARAK SİNEMA/ANDREI TARKOVSKY: A CINEMA PRAYER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Andrey A. Tarkovski
AMERICA: THE MOTION PICTURE (Netflix)
Yönetmen: Matt Thompson / 2021, ABD, 98’ / ANİMASYON, KOMEDİ
Netflix’in merakla beklenen yetişkin animasyonu, George Washington’ın elinde motorlu testeresi ve yanında bira düşkünü kankası Sam Adams ile birlikte gerçekleştirdiği Amerikan Devrimi’ni konu alıyor. Amerikan tarihini sınırları zorlayan bir hiciv ve alaycılıkla anlatan filmin seslendirmesinde, Channing Tatum, Simon Pegg, Judy Greer gibi ünlü isimler var. Senaryosunu ‘Godzilla’ (2014), Wonder Woman 1984 (2019), ‘Mortal Kombat’ (2020) gibi büyük bütçeli aksiyonları da yazmış Dave Callahan’ın kaleme aldığı ve ağzı bozuk ajan dizisi ‘Archer’ın yapımcısı Matt Thompson’ın yönetmenliğini üstlendiği film 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda.
FRANÇOIS OZON FİLMLERİ (BluTV)
Fransız sinemasının en önemli ve yaratıcı yönetmenlerinden François Ozon’un köklerini merak eden sinefiller için Ozon’u Ozon yapan dört film BluTV kataloğunda. Bir farenin eve girişiyle yıkılan aile kurumunu anlattığı çılgın komedisi ‘Sitcom’ (1998), baştan çıkarıcı ve seksi cinayet filmi ‘Les Amants criminels / Katil Aşıklar’, Charlotte Rampling’in etkileyici yüzünü sinemaya geri kazandırdığı ‘Sous le sable / Kumun Altında’ (2000) ve polisiye yazarları Patricia Highsmith ve Ruth Rendell’a saygı duruşunda bulunduğu gerilimi ‘Swimming Pool / Havuz’ (2003), Ozon ile yeni tanışacaklar için de doğru başlangıçlar olacaktır.
FİLMBİR EKSİK/FATHERHOOD (Netflix)
Yönetmen: Paul Weitz
Oyuncular: Kevin Hart, Paul Alexander Désiré, Rodney Alexandre, Christine Lan
2021, ABD, 109’/DRAM, KOMEDİ
Matt Logelin’in 2011’de çok satanlara girmiş “Two Kisses For Maddy: A Memoir Of Loss and Love” adlı anı kitabından uyarlanan film, eşi ölünce kızını tek başına büyütmenin zorlu yolculuklarına dalmış bir babanın maceralarını konu alıyor. “American Pie”, “About a Boy”, “Grandma” filmleriyle tanıdığımız Paul Weitz’ın yönettiği filmde, Amerikalı ünlü komedyen Kevin Hart başrolde.
DİZİLOKI (Disney+)
Yaratıcılar: Michael Waldron, Jack Kirby, Stan Lee / Oyuncular: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw / 2021, ABD, 1. SEZON, 6 BÖLÜM’ / FANTASTİK, AKSİYON
“WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” gibi büyük ilgi gören dizilerle ekranlarda da genişlemeye devam eden Marvel Sinematik Evreni’nin yeni projesi, Thor’un kardeşi Loki’yi odağına alıyor. En son, 2017’de izlediğimiz “Avengers: Endgame” filminde Tessaract’i de alarak ortadan kaybolan Loki’nin bundan sonra başına gelenleri anlatacak dizi, 6 bölümden oluşacak. Loki’ye filmlerde olduğu gibi Tom Hiddleston hayat verirken, zaman dedektifi Mobius M. Mobius rolünde karşımıza çıkacak Owen Wilson da dizinin sürprizlerinden olacak. İlk iki bölümü 9 Haziran’da yayınlanan “Loki”nin ikinci sezonuna onay aldığını da duyuralım.
YENİ SEZONLAR GELDİATİYE – 3. Sezon (Netflix) 17 Haziran’da yayınlanacak yeni sezonda, kahramanlarımız Atiye ve Erhan, iki soyun devamı olan Aden adlı kızlarına ulaşmaya çalışacak.
DİZİSWEET TOOTH (Netflix)
Yaratıcılar: Jim Mickle, Beth Schwartz
Oyuncular: Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania LaVie Owen
2021, ABD, 1. SEZON, 5 BÖLÜM’/DRAM
Çizgi roman devlerinden DC imzalı “Sweet Tooth”, 8 bölüm halinde Netflix kataloğunda yayında. Jeff Lemire’ın ilki 2009’da yayımlanan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, “Büyük Çöküş” adı verilen olay sonrası yarı insan, yarı hayvan ‘melez’ çocukların doğduğu bir dünyada geçiyor. Melezlerin insanlar tarafından pek de kabul görmediği ve hatta avlandığı bu dünyayı, gözlerden uzakta büyümüş geyik-çocuk Gus ve gezgin arkadaşı Jepperd’ın maceraları eşliğinde izleyeceğimiz dizinin yapımcıları arasında beyazperdenin ‘Iron Man’i Robert Downey Jr. da bulunuyor.
DİZİHALSTON (Netflix)
Yönetmen: Daniel Minahan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Bill Pullman
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM’/DRAM
Ryan Murphy’nin yaratıcıları arasında olduğu 5 bölümlük mini dizi, 70’ler ve 80’lere damgasını vurmuş moda tasarımcısı Halston’ın renkli olduğu kadar karanlıklar da barındıran hayatını anlatıyor. Halston’ı ve beraberinde moda imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü, birebir imzasını attığı skandallarla anlatmayı tercih eden dizi, dönemin eğlence sektöründen birçok popüler ismi de hikâyenin bir parçası yaparak ilgiyi çoğaltıyor. “Game of Thrones”, “American Crime Story”, “House of Cards” gibi dizileri çekmiş Emmy ve Hugo ödüllü Daniel Minahan’ın yönettiği dizi, bir yerden sonra kahramanının yaratıcılığı gibi sıradanlaşsa da usta işi oyunculuklar diziyi ayakta tutmayı başarıyor. Halston rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini veren Ewan McGregor, mücevher tasarımcısı Elsa Peretti’yi canlandıran Rebecca Dayan ve Liza Minnelli rolünde Krysta Rodriguez başta olmak üzere oyunculuklar kostümler kadar ışıldıyor.
FİLMÖLÜLER ORDUSU/ARMY OF THE DEAD (Netflix)
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick
2021, ABD, 148’/AKSİYON, SUÇ, KORKU, BİLİM-KURGU
“300” (2007), Watchmen (2009), “Man of Steel” (2013) ve en son dört saatlik kurgusuyla izlediğimiz “Justice League” gibi çizgi roman uyarlamalarıyla tanıdığımız Zack Snyder, bu kez orijinal bir hikâyeye soyunuyor. Snyder’ın, üçüncü John Wick filminin de senaristi Shay Hatten ile birlikte yazdıkları senaryodan çektiği film, zombi istilasındaki Las Vegas’ta büyük çaplı bir soygun planına girişen, eski askerlerden kurulu bir grubun yaşadıklarını anlatacak. Korku ve bilimkurgu türlerinin birbirine karıştığı bir aksiyon sunan “Ölüler Ordusu” bununla da kalmayacak; öncesinde yaşanmış hikâyelerin anlatılacağı bir film ve anime dizisiyle kendi evrenini yaratacak.
FİLMOXYGÈNE(Netflix)
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi
2021, FRANSA-ABD, 100’/GERİLİM
“Haute Tension”(2003), “The Hills Have Eyes”(2006), “Mirrors”(2008) gibi modern korku klasiklerinin yaratıcısı Fransız yönetmen Alexandra Aja’nın son filmi, hafızasını kaybetmiş şekilde bir kapsülün içinde uyanan Elizabeth Hansen adlı bir kadının oksijeni gittikçe azalan bu odadan kurtulma çabasını anlatacak. Mélanie Laurent’ın başrolünde olduğu gerilimde, usta Fransız aktörler Mathieu Amalric ve Malik Zidi de var.
DİZİJUPITER’S LEGACY (Netflix)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, MACERA
Mark Millar ile Frank Quitely’nin meşhur çizgi roman serilerinden uyarlanan dizi, yeni nesil süper kahramanlarla tanıştırıyor bizi. “Angel” (2002), “Spartacus: Blood and Sand” (2010), “Daredevil” (2015) gibi dizilerin yaratıcısı Steven S. DeKnight’ın imzasını taşıyan 8 bölümlük dizi, 1930’lardan bugüne insanlığın hayatını defalarca kez kurtarmış ve artık emekliliği hak etmiş yaşlı süper kahramanlar ile onların gücüne erişmek için yarışan çocuklarının hikâyesini anlatacak.
Ne izlesem okusam dinlesem
Tunç Şahin’in yazıp yönettiği, başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı gerilim draması “İnsanlar İkiye Ayrılır”, sinemalarda haftanın en iyi seçeneği. Aubrey Plaza ile Michael Caine’i buluşturan “Çok Satanlar”ı da komedi arayanlara ve edebiyat tutkunlarına öneririz. Mary Elizabeth Winstead’ın başrolünde olduğu aksiyon “Kate” ve Bergman’ın aynı adlı meşhur dizisinin ABD uyarlaması olan “Bir Evlilikten Manzaralar”, bu hafta ekranlarda öne çıkanlar. İtalyan felsefeci Federico Campagna’nın VakıfBank Kültür Yayınları’ndan çıkan kitabı “Teknik Ve Büyü: Gerçekliğin Yeniden İnşası” ise rafların dikkat çekeni.
FİLM
İNSANLAR İKİYE AYRILIR(Sinema)
Yönetmen: Tunç Şahin
Oyuncular: Burcu Biricik, Pınar Deniz, Aras Aydın, Nezaket Erden
2020, TÜRKİYE, 101’/DRAM
“Karışık Kaset”in(2014) yönetmeni ve BluTV’nin büyük ilgi gören serisi “7Yüz”ün (2017) yaratıcısı olarak tanıdığımız Tunç Şahin’in son filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” sinemalarda. Başrollerini Burcu Biricik, Pınar Deniz ve Aras Aydın’ın paylaştığı film, borçlu insanları psikolojik baskı altına alarak koparabilecekleri en yüksek tahsilâtı yaparak geçinen Duygu ve Bahadır’ın, yeni kurbanları Ceren’in hayatlarına girişiyle gelişen gerilim dolu olayları anlatacak. Geçen yıl Antalya’da En İyi Senaryo Ödülü’nü alan ve Nezaket Erden’e En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Portakal getiren film, yılın en iyi yerli yapımlarından.
ÇOK SATANLAR/BEST SELLERS(Sinema)
Yönetmen: Lina Roessler
Oyuncular: Aubrey Plaza, Michael Caine, Cary Elwes
2021, ABD-KANADA, 100’/KOMEDİ, DRAM
Ekranların meşhur komedisi “Parks & Recreation”tan başlayarak sıkı takibe aldığımız Aubrey Plaza ile Oscarlı usta aktör Michael Caine’i buluşturan komedi, kariyerinin son yıllarını inzivada geçirmek isteyen bir yazar ve onu yeniden yazmaya ikna etmeye çalışan genç bir editörün maceralarını konu alıyor. Edebiyat meraklıları özellikle kaçırmasın.
KATE(Netflix)
Yönetmen: Cedric Nicolas-Troyan
Oyuncular: Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson, Michiel Huisman, Tadanobu Asano
2021, ABD, 106’/AKSİYON, MACERA, SUÇ, DRAM
Tokyo’daki bir yakuza üyesini hedef alan bir görev sırasında zehirlendiğini öğrenen Kate’in, onu 24 saat içinde ölüme sürükleyecek zehirden kurtulmak için zamanla verdiği yarışı anlatacak Netflix yapımı aksiyonda, “10 Cloverfield Lane / Cloverfield Yolu No: 10” (2010), “Birds of Prey / Yırtıcı Kuşlar” (2020) filmlerinin yıldızı Mary Elizabeth Winstead başrolde. 2016’da çektiği “The Huntsman: Winter’s War” ile tanıdığımız Cedric Nicolas-Troyan’ın yönettiği film, türün tutkunları için birebir.
DİZİ
SCENES FROM A MARRIAGE(HBO&beIN CONNECT)
Yaratıcılar: Amy Herzog, Hagai Levi
Oyuncular: Jessica Chastain, Oscar Isaac, Nicole Beharie
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM/DRAM
İsveçli efsanevi sineması Ingmar Bergman’ın en önemli yapıtlarından “Bir Evlilikten Manzaralar” (1973), 5 bölümlük modern uyarlamasıyla HBO ekranlarına geliyor. Jessica Chastain ve Oscar Isaac’i buluşturacak mini dizi, Jonathan ve Mira adlı bir çiftin 10 yıla yayılan beraberlikleri boyunca yaşadıkları türlü duyguyu, kavgalarını, aşklarını, kimi zamanda nefret ve ihanete dönüşen ilişkilerini anlatacak. 12 Eylül’den itibaren HBO ve HBO Max ekranlarında olacak ve Cuma günleri yeni bölümleri yayınlanacak dizi, Türkiye’de beIN CONNECT’te izlenebilecek.
KİTAP
* TEKNİK VE BÜYÜ: GERÇEKLİĞİN YENİDEN İNŞASI-Federico Campagna, VakıfBank Kültür Yayınları, Felsefe, 328 sayfa
Genç kuşak filozofların önde gelen isimlerinden Federico Campagna’nın 2018’de yayımlandığında büyük ilgi gören kitabı Türkçe’de. İtalyan felsefecinin metafizik, felsefe, fizik ve zaman arasındaki ilişkiyi modellediği kitabı, çağımızın sancıları ve hastalıklarının çözümünün güncel siyaset ya da ekonomiden uzakta ve daha derinlerde bir yerlerde yattığına işaret ediyor. Heidegger, Jung, Stirner gibi isimlerden Vedanta, Bhartrhari, İbnü’l-Arabî, Şihabettin Sühreverdî ve Molla Sadra gibi felsefeci ve düşünürlere uzanan referanslarıyla okuru alternatif bir gerçeklik sistemine davet eden kitap, Campagna’nın dünyasıyla ilk kez tanışacaklar için doğru bir başlangıç olabilir.
* DOĞUM LEKESİ GİBİ BİR GÜLÜMSEME - Barış Bıçakçı, İletişim Yayıncılık, Öykü
* VEGANİZM-Renan Larue, İletişim Yayıncılık, Araştırma
* HURRA AŞAĞILARA YOKUŞ AŞAĞILARA!-Süreyyya Evren, Can Yayınları, Roman
* YENİ BİR GÜNE ŞARKI-Sarah Pinsker, İthaki Yayınları, Roman
MÜZİK
* SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT-Little Simz, Rap, Albüm
* NEV-İCAT-Develer, Dünya, Tekli
* DAWN OF CHROMATICA-Lady Gaga, Pop, Albüm
* KANLI KARNAVAL-Kayra, Hip Hop, Tekli
* ESRA-Cem Özel, Alternatif, EP
* DONDA-Kanye West, Rap, Albüm