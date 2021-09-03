Ne izlesem okusam dinlesem

Gelecek yıl izleyeceğimiz yeni Marvel filmini de yönetecek Nia DaCosta’nın 90’ların meşhur korku filmine getirdiği özgün yorumu izlemek isteyenler için “Şeker Adam’ın Laneti” sinemalarda. Céline Sciamma’nın yılın en iyilerinden olan büyülü ve masalsı filmi “Küçük Anne” de radarınızda olsun. Sarah Oh hayranlarının kaçırmayacağı “The Chair” ilk sezonuyla ekranlara gelirken, 12 yıldır süren “The Walking Dead” ise son sezonuyla hayranlarına veda ediyor.

FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)

Yönetmen: Nia DaCosta

Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett

2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK

1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.





