Ne izlesem okusam dinlesem

FİLMŞEKER ADAM’IN LANETİ/CANDYMAN (Sinema)
Yönetmen: Nia DaCosta
Oyuncular: Yahya Abdul Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart Jarrett
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
1992 yapımı aynı adlı korku klasiğinden ilhamla çekilen film, ressamlık kariyerinde düşüşe geçmiş Anthony ile kız arkadaşı Brianna’nın, tek eli kanca olan katil hakkında dolaşan bir hayalet hikâyesinin dolaştığı Cabrini semtine taşınmaları sonrası yaşananları anlatıyor. 2018’de ilk filmi “Little Woods” ile olumlu eleştiriler almış ve 2022’de çıkacak “The Marvels”ı da yönetecek Nia Dacosta’nın kamera arkasına geçtiği film, “Aquaman”in Black Manta’sı Yahya Abdul Mateen II ile “Chi-Raq” (2015), “If Beale Street Could Talk” (2018) filmlerinin yıldızı Teyonah Parris’i buluşturuyor.
ZİHİN GEZGİNİ/REMINISCENCE (Sinema)
Yönetmen: Lisa Joy
Oyuncular: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Angela Sarafyan
2021, ABD, 116’/BİLİMURGU, GİZEM, AŞK
Son yılların en meşhur dizilerinden “Westworld”ün yaratıcıları Lisa Joy’un yazıp yönettiği, Jonathan Nolan’ın da yapımcısı olduğu “Zihin Gezgini”, özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister’ın yaşadıklarını konu alıyor. Müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinerek onlara bir tür rahatlama sunan Bannister’ın hayatı Mae ile tanıştığında değişecek, sıradan bir kayıp ve bulma meselesi tehlikeli bir saplantıya dönüşecektir. “X-Men” serisinin Wolverine’i Hugh Jackman ile “Mission: Impossible/Görevimiz Tehlike” filmlerinin Ilsa Faust’u Rebecca Ferguson’ı buluşturan film, distopik bilimkurgu meraklılarını cezbedecektir.
SPİRAL: TESTERE DEVAM EDİYOR/SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW (Sinema)
Yönetmen: Darren Lynn Bousman
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
ZAMANDA TUTSAK/OLD (Sinema)
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Ken Leung
2021, ABD, 108’/GERİLİM, KORKU
“The Sixth Sense/Altıncı His” (1999), “Signs/İşaretler” (2002), “The Village/Köy” (2004) gibi 2000’ler sinemasını derinden etkilemiş filmlerin yönetmeni M. Night Shyamalan’ın pandemi koşullarında vizyonu ertelenen son filmi sinemalarda. Pierre Oscar Lévy ile Frederik Peeters’ın yarattığı “Sandcastle” adlı çizgi romandan uyarlanan “Zamanda Tutsak”, tropik tatile çıkan bir ailenin zamanın hızla geçtiği bir sahilde yaşadıkları gizemli ve korku dolu olayları anlatıyor. Gael García Bernal ve Vicky Krieps’ın başrolünde olduğu film, geçen hafta gösterime girdiği ABD’de gişe başarısı yakalasa da eleştirmenlerden aynı desteği görememiş görünüyor. Shyamalan gizemini sevenler kaçırmayacaktır.
DERİSİNİ SATAN ADAM/THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (Sinema)
Yönetmen: Kaouther Ben Hania
FİLMSNAKE EYES: G. I. JOE ORIGINS (Sinema)
Yönetmen: Robert Schwentke
Oyuncular: Henry Golding, Andrew Koji, Ursula Corbero, Samara Weaving
2021, ABD-KANADA, 121’/AKSİYON, MACERA
Popüler oyuncak ve çizgi film serisi G.I. Joe’nun popüler karakterlerinden Snake Eyes solo filmiyle perdede. Kahramanımızın ekibe katılmadan önceki geçmişini ve nasıl ninja olduğunun hikâyesini öğreneceğimiz film, “RED” (2010), “R.I.P.D.” (2013) gibi hızlı aksiyonlarıyla tanıdığımız Robert Schwentke yönetiyor. “Crazy Rich Asians”, “The Gentlemen” filmleriyle Hollywood’a kendini kabul ettirmiş Malezyalı oyuncu Henry Golding’in hayat verdiği Snake Eyes’ın maceralarının devamının gelip gelmeyeceğini G.I. Joe hayranlarının gişe ilgisi gösterecek.
FİLMTHE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)
Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM
DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.
MAINSTREAM (Sinema)
FİLM
KÖRKÜTÜK / ANOTHER ROUND (Sinema)
Yönetmen: Thomas Vinterberg / Oyuncular: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Helene Reingaard Neumann / 2020, DANİMARKA, İSVEÇ, HOLLANDA, 117’ / DRAM, KOMEDİ
En İyi Uluslararası Film Oscar’ının bu yılki sahibi Thomas Vinterberg karakomedisi ‘Körkütük’, sinemalarda gösterimde. Avrupa Film Ödülleri’nde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu ve senaryo ödüllerini toplamış film, bir kasabada öğretmenlik yapan ve uzun dostlukları olan dört erkeğin gönüllü başladıkları deney sürecinde yaşananları anlatıyor. Kanımızda doğuştan alkol eksikliği olduğunu ileri süren bir teoriyi deneyimlemek isteyen dörtlü, gittikçe daha çoğunu istedikleri yeni hayatlarının kurallarını esnetiyor ve sınırları da zorlamaya başlıyorlar. Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang ve Lars Ranthe’nin San Sebastian’da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile de tescillenen performanslarından beslenen filmin Amerikan versiyonu için çalışmalara çoktan başlandığını da duyuralım.
GEZGİNLER / VOYAGERS (Sinema)
FİLMSESSİZ BİR YER 2 / A QUIET PLACE PART 2 (Sinema)
Yönetmen: John Krasinski / Oyuncular: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Noah Jupe / 2020, ABD, 97’ / DRAM, KORKU
En son ekranlarda Jack Ryan rolünde izlediğimiz John Krasinski’nin yönetmenlikte de başarısını kanıtladığı ‘Sessiz Bir Yer’, 2018’de gösterime girdiğinde seyirciden olduğu kadar eleştirmenlerden de büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede korku klasikleri arasına giren film, avlarını sesle bulan yaratıkların istila ettiği distopik bir dünyada geçiyor ve özellikle Oscar’a da aday olmuş ses tasarımıyla dikkat çekiyordu. İki yıl sonra gelen devam filmi, ilk hikâyenin bıraktığı yerden devam ediyor. Babalarını kaybetmiş Abbott ailesi yaşam savaşlarını sessizlik içinde sürdürürken, dış dünyadaki tek tehlikenin yaratıklar olmadığını anlıyor. Emily Blunt’ı bir kez daha başrolünde izleyeceğimiz filmin kötü adamını ise Cillian Murphy canlandırıyor.
TONI ERDMANN (MUBI Türkiye)
FİLMBLACK WIDOW (Sinema)
Yönetmen: Cate Shortland
Oyuncular: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour
2021, ABD, 133’/AKSİYON, MACERA
Pandemiden dolayı bir yıldır vizyon bekleyen ve bu süreçte dijital platformlara direnen “Black Widow”, sinemaların açılışıyla birlikte Türkiye’de de gösterime girdi. “Lore” (2012), “Somersault” (2004), “Berlin Syndrome” (2017) gibi ödüllü filmleriyle tanıdığımız Avustralyalı bağımsız sinemacı Cate Shortland’ın elinde neye dönüşeceğini merakla beklediğimiz film, 2010’da “Iron Man 2” ile başladığı Marvel Sinematik Evreni’ne 2019’da “Avengers: Endgame” ile veda eden Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow’un solo hikâyesini anlatacak. Bir kez daha Scarlett Johansson’ın hayat vereceği Natasha Romanoff’un Avenger öncesi hayatına tanık olacağımız film, kahramanımızın karanlık geçmişine ışık tutacak. Johansson’a Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, William Hurt gibi sıkı bir kadronun eşlik ettiği “Black Widow”, sinema perdesinde iyi bir aksiyon izlemeyi özlemişler için kaçırılmaz fırsat.
FİLMKEMAL SUNAL FİLMLERİ (Netflix)
Yeşilçam filmlerinin Türkiyeli izleyicide yarattığı sevginin gücünden etkilenen Netflix, birçok yerli klasiğin yanı sıra Kemal Sunal’ın 12 filmini de kataloğuna ekledi. Usta komedyenin “Salako”, “Kibar Feyzo”, “Çöpçüler Kralı” gibi neredeyse tek kişilik şovuna dönüşmüş filmlerinin yanı sıra “Süt Kardeşler”, “Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk” gibi ansambl oyuncu kadrosuyla da unutulmaz olmuş komedileri, yeniden ve yeniden ve üstelik sansürsüz izlemek isteyenler için yayında.
ANDREY TARKOVSKİ: BİR İBADET OLARAK SİNEMA/ANDREI TARKOVSKY: A CINEMA PRAYER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Andrey A. Tarkovski
AMERICA: THE MOTION PICTURE (Netflix)
Yönetmen: Matt Thompson / 2021, ABD, 98’ / ANİMASYON, KOMEDİ
Netflix’in merakla beklenen yetişkin animasyonu, George Washington’ın elinde motorlu testeresi ve yanında bira düşkünü kankası Sam Adams ile birlikte gerçekleştirdiği Amerikan Devrimi’ni konu alıyor. Amerikan tarihini sınırları zorlayan bir hiciv ve alaycılıkla anlatan filmin seslendirmesinde, Channing Tatum, Simon Pegg, Judy Greer gibi ünlü isimler var. Senaryosunu ‘Godzilla’ (2014), Wonder Woman 1984 (2019), ‘Mortal Kombat’ (2020) gibi büyük bütçeli aksiyonları da yazmış Dave Callahan’ın kaleme aldığı ve ağzı bozuk ajan dizisi ‘Archer’ın yapımcısı Matt Thompson’ın yönetmenliğini üstlendiği film 30 Haziran Çarşamba akşamı ekranlarda.
FRANÇOIS OZON FİLMLERİ (BluTV)
Fransız sinemasının en önemli ve yaratıcı yönetmenlerinden François Ozon’un köklerini merak eden sinefiller için Ozon’u Ozon yapan dört film BluTV kataloğunda. Bir farenin eve girişiyle yıkılan aile kurumunu anlattığı çılgın komedisi ‘Sitcom’ (1998), baştan çıkarıcı ve seksi cinayet filmi ‘Les Amants criminels / Katil Aşıklar’, Charlotte Rampling’in etkileyici yüzünü sinemaya geri kazandırdığı ‘Sous le sable / Kumun Altında’ (2000) ve polisiye yazarları Patricia Highsmith ve Ruth Rendell’a saygı duruşunda bulunduğu gerilimi ‘Swimming Pool / Havuz’ (2003), Ozon ile yeni tanışacaklar için de doğru başlangıçlar olacaktır.
FİLMBİR EKSİK/FATHERHOOD (Netflix)
Yönetmen: Paul Weitz
Oyuncular: Kevin Hart, Paul Alexander Désiré, Rodney Alexandre, Christine Lan
2021, ABD, 109’/DRAM, KOMEDİ
Matt Logelin’in 2011’de çok satanlara girmiş “Two Kisses For Maddy: A Memoir Of Loss and Love” adlı anı kitabından uyarlanan film, eşi ölünce kızını tek başına büyütmenin zorlu yolculuklarına dalmış bir babanın maceralarını konu alıyor. “American Pie”, “About a Boy”, “Grandma” filmleriyle tanıdığımız Paul Weitz’ın yönettiği filmde, Amerikalı ünlü komedyen Kevin Hart başrolde.
DİZİLOKI (Disney+)
Yaratıcılar: Michael Waldron, Jack Kirby, Stan Lee / Oyuncular: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw / 2021, ABD, 1. SEZON, 6 BÖLÜM’ / FANTASTİK, AKSİYON
“WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” gibi büyük ilgi gören dizilerle ekranlarda da genişlemeye devam eden Marvel Sinematik Evreni’nin yeni projesi, Thor’un kardeşi Loki’yi odağına alıyor. En son, 2017’de izlediğimiz “Avengers: Endgame” filminde Tessaract’i de alarak ortadan kaybolan Loki’nin bundan sonra başına gelenleri anlatacak dizi, 6 bölümden oluşacak. Loki’ye filmlerde olduğu gibi Tom Hiddleston hayat verirken, zaman dedektifi Mobius M. Mobius rolünde karşımıza çıkacak Owen Wilson da dizinin sürprizlerinden olacak. İlk iki bölümü 9 Haziran’da yayınlanan “Loki”nin ikinci sezonuna onay aldığını da duyuralım.
YENİ SEZONLAR GELDİATİYE – 3. Sezon (Netflix) 17 Haziran’da yayınlanacak yeni sezonda, kahramanlarımız Atiye ve Erhan, iki soyun devamı olan Aden adlı kızlarına ulaşmaya çalışacak.
DİZİSWEET TOOTH (Netflix)
Yaratıcılar: Jim Mickle, Beth Schwartz
Oyuncular: Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania LaVie Owen
2021, ABD, 1. SEZON, 5 BÖLÜM’/DRAM
Çizgi roman devlerinden DC imzalı “Sweet Tooth”, 8 bölüm halinde Netflix kataloğunda yayında. Jeff Lemire’ın ilki 2009’da yayımlanan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, “Büyük Çöküş” adı verilen olay sonrası yarı insan, yarı hayvan ‘melez’ çocukların doğduğu bir dünyada geçiyor. Melezlerin insanlar tarafından pek de kabul görmediği ve hatta avlandığı bu dünyayı, gözlerden uzakta büyümüş geyik-çocuk Gus ve gezgin arkadaşı Jepperd’ın maceraları eşliğinde izleyeceğimiz dizinin yapımcıları arasında beyazperdenin ‘Iron Man’i Robert Downey Jr. da bulunuyor.
DİZİHALSTON (Netflix)
Yönetmen: Daniel Minahan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Bill Pullman
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM’/DRAM
Ryan Murphy’nin yaratıcıları arasında olduğu 5 bölümlük mini dizi, 70’ler ve 80’lere damgasını vurmuş moda tasarımcısı Halston’ın renkli olduğu kadar karanlıklar da barındıran hayatını anlatıyor. Halston’ı ve beraberinde moda imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü, birebir imzasını attığı skandallarla anlatmayı tercih eden dizi, dönemin eğlence sektöründen birçok popüler ismi de hikâyenin bir parçası yaparak ilgiyi çoğaltıyor. “Game of Thrones”, “American Crime Story”, “House of Cards” gibi dizileri çekmiş Emmy ve Hugo ödüllü Daniel Minahan’ın yönettiği dizi, bir yerden sonra kahramanının yaratıcılığı gibi sıradanlaşsa da usta işi oyunculuklar diziyi ayakta tutmayı başarıyor. Halston rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini veren Ewan McGregor, mücevher tasarımcısı Elsa Peretti’yi canlandıran Rebecca Dayan ve Liza Minnelli rolünde Krysta Rodriguez başta olmak üzere oyunculuklar kostümler kadar ışıldıyor.
FİLMÖLÜLER ORDUSU/ARMY OF THE DEAD (Netflix)
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick
2021, ABD, 148’/AKSİYON, SUÇ, KORKU, BİLİM-KURGU
“300” (2007), Watchmen (2009), “Man of Steel” (2013) ve en son dört saatlik kurgusuyla izlediğimiz “Justice League” gibi çizgi roman uyarlamalarıyla tanıdığımız Zack Snyder, bu kez orijinal bir hikâyeye soyunuyor. Snyder’ın, üçüncü John Wick filminin de senaristi Shay Hatten ile birlikte yazdıkları senaryodan çektiği film, zombi istilasındaki Las Vegas’ta büyük çaplı bir soygun planına girişen, eski askerlerden kurulu bir grubun yaşadıklarını anlatacak. Korku ve bilimkurgu türlerinin birbirine karıştığı bir aksiyon sunan “Ölüler Ordusu” bununla da kalmayacak; öncesinde yaşanmış hikâyelerin anlatılacağı bir film ve anime dizisiyle kendi evrenini yaratacak.
FİLMOXYGÈNE(Netflix)
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi
2021, FRANSA-ABD, 100’/GERİLİM
“Haute Tension”(2003), “The Hills Have Eyes”(2006), “Mirrors”(2008) gibi modern korku klasiklerinin yaratıcısı Fransız yönetmen Alexandra Aja’nın son filmi, hafızasını kaybetmiş şekilde bir kapsülün içinde uyanan Elizabeth Hansen adlı bir kadının oksijeni gittikçe azalan bu odadan kurtulma çabasını anlatacak. Mélanie Laurent’ın başrolünde olduğu gerilimde, usta Fransız aktörler Mathieu Amalric ve Malik Zidi de var.
DİZİJUPITER’S LEGACY (Netflix)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, MACERA
Mark Millar ile Frank Quitely’nin meşhur çizgi roman serilerinden uyarlanan dizi, yeni nesil süper kahramanlarla tanıştırıyor bizi. “Angel” (2002), “Spartacus: Blood and Sand” (2010), “Daredevil” (2015) gibi dizilerin yaratıcısı Steven S. DeKnight’ın imzasını taşıyan 8 bölümlük dizi, 1930’lardan bugüne insanlığın hayatını defalarca kez kurtarmış ve artık emekliliği hak etmiş yaşlı süper kahramanlar ile onların gücüne erişmek için yarışan çocuklarının hikâyesini anlatacak.
DİZİTHE MOSQUITO COAST (Apple TV+)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish, Gabriel Bateman
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, DRAM
Paul Theroux’un Türkçede “Sivrisinek Sahili” adıyla yayımlanmış aynı adlı romanından uyarlanan “The Mosquito Coast”, ilk iki bölümüyle Amazon’da yayında. Senaryosunu “Luther”ın yaratıcısı Neil Cross ve “The Loneliest Planet” (2011), “The Disaster Artist” (2017) filmlerinin senaristi Tom Bissell’ın birlikte yazdıkları diziyi, “Rise Of The Planet Of The Apes” ile övgü toplamış Rupert Wyatt yönetiyor. 1986’da Peter Weir’ın yönetmenliğinde Harrison Ford, Helen Mirren ve River Phoenix’li kadrosuyla beyazperdeye de uyarlanan kitabın dizi versiyonunda, “The Leftovers” dizisiyle hafızalarımıza kazınan Justin Theroux başrolde. Yazarın öz yeğeni de olan Theroux, eşi ve dört çocuğunu da alarak medeniyetten uzakta yeni ve ütopik bir dünya kurmaya çalışan Amerikalı mucit Allie Fox’u canlandıracak. 7 bölümden oluşacak “The Mosquito Coast” yeni bölümleriyle cuma günleri Apple TV+’ta olacak.
Ne izlesem okusam dinlesem
Seyirciyi Kung Fu ustası süper kahraman Shang-Chi ile tanıştıran yeni Marvel macerası “Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi”, James Wan’ın son korkusu “Habis” ve yılın en iyi animasyonlarından “Luka”, sinemalarda haftanın öne çıkan filmleri. Pedro Almodóvar’ın 1989 yapımı kışkırtıcı filmi “Bağla Beni” ve Alfred Hitchcock’un 1956 klasiği “Çok Şey Bilen Adam”, ekranlardan tavsiyelerimiz. Raflarda bu hafta, yönetmen Orhan Eskiköy’ün ilk kitabı “Komşular” var.
FİLM
HABİS/MALIGNANT (Sinema)
Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
2021, ABD-ÇİN-ROMANYA, 111’/KORKU, DRAM
2004’te çektiği “Saw/Testere” ile korku sinemasını yerinden oynatan ve ardından “The Conjuring/Korku Seansı”, “Insidious/Ruhlar Bölgesi” gibi serilerin evrenini yaratmış James Wan’ın son filmi sinemalarda. Şoke edici cinayet görüleriyle hayatı kabusa dönüşmüş genç bir kadının, uyanıkken de gördüğü bu görüntülerin gerçekten yaşandığını anlaması ile başına gelen korkunç olayları anlatacak film, korku arayanlar için ideal seçim.
SHANG-CHİ VE ON YÜZÜK EFSANESİ/SHANG-CHİ AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS (Sinema)
Yönetmen: Destin Daniel Cretton
Oyuncular: Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Florian Munteanu
2021, ABD-AVUSTRALYA, 132’/AKSİYON, MACERA, FANTASTİK
Marvel Sinematik Evreni’nin en yeni süper kahramanı Shang-Chi ile tanışma vakti. Ölümsüz bir büyücü olan babasına karşı gelen Kung Fu ustası Shang-Chi’nin kendi kaderinin peşinde çıktığı zorlu yolculuğunu izleyeceğimiz filmi “Short Term 12” (2013), “Just Mercy” (2019) gibi ödüllü bağımsız filmleriyle tanıdığımız Destin Daniel Cretton yönetiyor. Shang-Chi’yi Çinli aktör Simu Liu’nun canlandıracağı filmde, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh gibi heyecan verici isimler de rol alıyor.
LUKA/LUCA (Sinema)
Yönetmen: Enrico Casarosa
2021, ABD, 71’/ANİMASYON
2011’de çektiği kısa animasyonu “Luna” lle Oscar’a aday olmuş Enrico Casarosa’nın ilk uzun filmi de olan “Luka”, İtalyan Rivierası’nda bir sahil kasabasında geçiyor ve Luka adlı bir çocuğun yeni tanıştığı arkadaşlarıyla yaşadığı unutulmaz yaz tatilini anlatıyor. Gelen eleştiriler yılın en iyi animasyonlarından biriyle karşı karşıya olduğumuzu söylüyor, türün tutkunları kaçırmasın.
BAĞLA BENİ/TIE ME UP! TIE ME DOWN! (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Pedro Almodóvar
Oyuncular: Josephine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse
1989, İSPANYA, 101’/SUÇ, KOMEDİ, DRAM
Usta sinemacı Pedro Almodóvar’ın gösterime girdiğinde ülkesi İspanya’da tartışmalar yaratmış 1989 yapımı komedisi, hapisten yeni çıkmış ve psikolojik tedavisini sürdüren Ricky adlı genç bir adamın, saplantıyla âşık olduğu porno film oyuncusu Marina’yı kaçırması sonrası gelişen olayları konu alıyor. Yönetmenin fetiş oyuncuları Antonio Banderas ve Victoria Abril’i buluşturan film, saplantı ve tutku üzerine yapılmış en sarsıcı filmlerden.
ALABORA/SURGE (beIN CONNECT)
Yönetmen: Aneil Karia
Oyuncular: Ben Whishaw, Ellie Haddington, Hammed Animashaun
2020, İNGİLTERE, 105’/SUÇ, KOMEDİ, DRAM
Aneil Karia’nın ilk uzun filmi olan “Alabora”, Londra’da bir havalimanında güvenlik görevlisi olarak çalışan ve sakinliğiyle tanınan Joseph adlı bir adamın iki gününü anlatıyor. İş yerinde öfke krizlerine kapılan ve kontrolünü yitiren Joseph’in cinnet getirişinin gerisinde yatanları adım adım izleyen film, gerilim dolu atmosferi kadar İngiliz aktör Ben Whishaw’ın Sundance’ten Jüri Özel Ödülü’nü almış performansıyla da öne çıkıyor.
ÇOK ŞEY BİLEN ADAM/THE MAN WHO KNEW TOO MUCH (TRT 2)
Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: James Stewart, Doris Day, Brenda De Banzie
1956, ABD, 120’/SUÇ, GERİLİM, DRAM
Usta İngiliz Yönetmen Alfred Hitchcock’un Cannes’da yarışan ve En İyi Müzik dalında Oscar alan 1956 yapımı klasiği, dönemin meşhur oyuncuları James Stewart ve Doris Day’i bir araya getiriyor. Yine Hitchcock’un yönettiği 1934 yapımı aynı filmin ABD uyarlaması olan “Çok Şey Bilen Adam”, Morocco’ya tatile gelmiş McKenna çiftinin yeni tanıştıkları bir Fransızın şüpheli ölümü ile başlayan gizemli olayları anlatıyor. Sinema tarihinin unutulmaz suç gerilimlerinden olan filmi, 6 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.00’de TRT 2’de izleyebilirsiniz.
KİTAP
KOMŞULAR-Orhan Eskiköy, Nebula Kitap, Öykü, 160 sayfa
“İki Dil Bir Bavul” (2008), “Babamın Sesi” (2012), “Taş” (2017) filmlerinin ödüllü yönetmeni Orhan Eskiköy’ün ilk kitabı “Komşular”, Nebula Kitap’tan çıktı. 15 öyküden oluşan kitap; şehirde, köyde ve kenar mahallelerde değişen komşuluk ilişkilerini, usta bir yazar ve yönetmenin derinlikli gözlemleri ve şaşırtıcı kahramanları eşliğinde anlatıyor. Okuru İstanbul’un kenar mahallelerinden Anadolu’nun köyleri ve kasabalarına uzanan bir yolculuğa çıkaran “Komşular”; ülkenin türlü insanlık halini kimi zaman aydınlık, kimi zaman da koyu karanlığında canlandırırken, kimi zaman hayvanları da başrolüne taşıyarak ‘komşuluk’ kavramının anlamını da çoğaltıyor.
KURTULUŞ PROJESİ-Andy Weir, İthaki Yayınları, Roman
ZAMANIN KARANLIK YÜZÜ-Javier Marias, Yapı Kredi Yayınları, Roman
TABUT-Cihan Karakuzulu, Luna Yayınları, Roman
MÜZİK
GLOW ON-Turnstile, Punk, Albüm
MEANWHILE-Gorillaz, Alternatif, EP
TURKISH BELLY-Konstrukt&Thurston Moore, Caz, Album
THE LEAD HOOK/THE REAR HOOK-Korhan Futacı, Caz, Tekli
GODLESS CEREMONY-Islandman, Elektronik, Tekli
FRANK’S TUNE-Makaya McCraven, Caz, Tekli
YARAMA BASTIKÇA-Ah! Kosmos&Özgür Yılmaz, Elektronik, Tekli
GURUJI-Kutiman, Saykedelik, Tekli
HİKAYELERİ İLE ‘BEN YAŞARIM’-Sertab Erener, Pop, Albüm
MASUM DEĞİLİZ-Harun Tekin, Pop&Rock, Tekli