Ne izlesem, okusam, dinlesem

“Suicide Squad”in devam filmi “İntihar Timi”, DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini ikinci kez bir araya getiriyor. Disneyland’in tema parkından yola çıkarak yaratılan ve Amazon’da maceralarla dolu bir yolculuğa çıkaracak Disney eğlencesi “Jungle Cruise”, Dwayne Johnson ve Emily Blunt’ı buluşturuyor. Netflix’in en dikkat çekici animasyonlarından Trol Avcıları’nı tamamlayan “Titanlar Yükseliyor” serinin hayranları için ekranlarda.

FİLMTHE SUICIDE SQUAD: İNTİHAR TİMİ / THE SUICIDE SQUAD (Sinema)

Yönetmen: James Gunn / Oyuncular: Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman / 2020, ABD, 94’ / KOMEDİ, DRAM

DC Sinematik Evreni’nin süper kötülerini buluşturan ve ilkini 2016’da izlediğimiz “Suicide Squad”in devam filmi sinemalarda. Harley Quinn başta olmak üzere, Rick Flag, Captain Boomerang ve Amanda Waller gibi ilk filmden tanıdığımız kahramanlarımıza Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterler dahil oluyor. ABD’nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi Belle Reve’den çıkmak için her teklife evet diyecek süper kötülerin maceralarını anlatacak filmi, “Guardians of the Galaxy” filmlerine imza atan James Gunn yönetiyor. Harley Quinn rolünde Margot Robbie devam ederken, Idris Elba da Bloodsport karakterine hayat verecek.







MAINSTREAM (Sinema)

