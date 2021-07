Ne izlesem, okusam, dinlesem

Colson Whitehead’in Pulitzer ödüllü aynı adlı romanından uyarlanan ve kuşağının en iyi sinemacılarından Barry Jenkins’in 10 bölümünü birden yönettiği Amazon dizisi “The Underground Railroad”, haftanın en heyecan verici ekran olayı. Angelina Jolie’yi başrole taşıyan neo-western gerilim “Those Who Wish Me Dead” ve Amy Adams’lı gerilim “The Woman In The Window”, Alexandra Aja özleyenlere “Oxygène” ve Mısırlı genç kadınların hikâyesini anlatan belgesel “Nişanlılar”, haftanın film seçenekleri. Müzik listelerinde bu hafta, yerli rap sahnelerinin en özgün isimlerinden Da Poet’in 10 yıl aradan sonra çıkardığı ilk solo albümü “Kendini Bul” öne çıkıyor.

FİLMOXYGÈNE(Netflix)

Yönetmen: Alexandre Aja

Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi

2021, FRANSA-ABD, 100’/GERİLİM

“Haute Tension”(2003), “The Hills Have Eyes”(2006), “Mirrors”(2008) gibi modern korku klasiklerinin yaratıcısı Fransız yönetmen Alexandra Aja’nın son filmi, hafızasını kaybetmiş şekilde bir kapsülün içinde uyanan Elizabeth Hansen adlı bir kadının oksijeni gittikçe azalan bu odadan kurtulma çabasını anlatacak. Mélanie Laurent’ın başrolünde olduğu gerilimde, usta Fransız aktörler Mathieu Amalric ve Malik Zidi de var.