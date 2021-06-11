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Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

Yazarın tüm yazıları

Ne izlesem okusam dinlesem

11 Haziran 2021

Evrenini ekranlarda da genişleterek sürdüren Marvel’in yeni macerası “Loki”, Thor’un kötü kalpli kardeşi Loki’nin “Yenilmezler” serisinden bağımsız maceralarını konu alıyor. Roberto Benigni’nin Geppetto ustaya hayat verdiği “Pinokyo” ve korkusuz bir politikacının samimi portresini çizen “Feminist Bakan”, haftanın film seçenekleri...

DİZİ

Ne izlesem okusam dinlesem

LOKI (Disney+)
Yaratıcılar: Michael Waldron, Jack Kirby, Stan Lee / Oyuncular: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Richard E. Grant, Gugu Mbatha-Raw / 2021, ABD, 1. SEZON, 6 BÖLÜM’ / FANTASTİK, AKSİYON

“WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” gibi büyük ilgi gören dizilerle ekranlarda da genişlemeye devam eden Marvel Sinematik Evreni’nin yeni projesi, Thor’un kardeşi Loki’yi odağına alıyor. En son, 2017’de izlediğimiz “Avengers: Endgame” filminde Tessaract’i de alarak ortadan kaybolan Loki’nin bundan sonra başına gelenleri anlatacak dizi, 6 bölümden oluşacak. Loki’ye filmlerde olduğu gibi Tom Hiddleston hayat verirken, zaman dedektifi Mobius M. Mobius rolünde karşımıza çıkacak Owen Wilson da dizinin sürprizlerinden olacak. İlk iki bölümü 9 Haziran’da yayınlanan “Loki”nin ikinci sezonuna onay aldığını da duyuralım.

YENİ SEZONLAR GELDİ

Ne izlesem okusam dinlesem

ATİYE – 3. Sezon (Netflix) 17 Haziran’da yayınlanacak yeni sezonda, kahramanlarımız Atiye ve Erhan, iki soyun devamı olan Aden adlı kızlarına ulaşmaya çalışacak.

Ne izlesem okusam dinlesem

BLACK SUMMER - 2. Sezon (Netflix) Zombi kıyametinin yaşandığı bir dünyada geçen dizi, 17 Haziran’da 8 bölümüyle birden yayında olacak.

Ne izlesem okusam dinlesem

FLACK - 2. Sezon (Amazon Prime) Londra merkezli bir PR şirketi çalışanları ve müşterilerinin skandallarını konu alan Anna Paquin dizisinin ikinci sezonu 6 bölüm ile yayında.

Ne izlesem okusam dinlesem

LUPİN – 2. Kısım (Netflix) Arsen Lüpen’in maceralarından ilhamla ekranlara taşınan ve Netflix’in en popüler işlerinden birine dönüşen dizinin ikinci kısmı beş bölüm halinde yayında.

Ne izlesem okusam dinlesem

LOVE, VICTOR - 2 Sezon (Hulu) Victor’ın hareketli okul ve aşk hayatını izlemeye kaldığımız yerden 10 bölümle devam.

FİLM

Ne izlesem okusam dinlesem

PİNOKYO / PINOCCHIO (beIN CONNECT)
Yönetmen: Matteo Garrone / Oyuncular: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo / 2019, İTALYA-FRANSA-İNGİLTERE, 125’ / DRAM

İtalyan yazar Carlo Collodi’nin 1883 tarihli klasiği “Pinokyo’nun Maceraları”ndan yola çıkan film, iyi kalpli bir marangoz olan Geppetto ve insan olmak isteyen kukla Pinokyo’nun meşhur hikâyesini daha karanlık bir yerden anlatıyor. 2008’de çektiği “Gomorra” ile büyük ses getirmiş İtalyan sinemacı Matteo Garrone’nin yönettiği film, Oscar’a da aday olduğu kostümleri, saç ve makyaj tasarımlarıyla ayrıca dikkat çekiyor. 2002 yılında kendi yönettiği “Pinoccho” filminde Pinokyo’yu canlandırmış Roberto Benigni, bu kez Geppetto ustaya hayat veriyor.

Ne izlesem okusam dinlesem

FEMİNİST BAKAN / THE FEMINISTER (Kundura Sinema)
Yönetmen: Viktor Nordenskiöld / 2018, İSVEÇ, 93’ / BELGESEL

Kundura Sinema’nın çevrim içi izleme platformu Kundurama’da bu hafta, “Feminist Bakan” adlı belgesel gösterime girdi. 2014-2019 yılları arasında İsveç Dışişleri Bakanlığı yapmış Margot Wallström’ün korkusuz ve samimi portresini çizen film; Suudi Arabistan, İsrail, Kuzey Kore gibi kadın hakları konusunda çok da iddialı olmayan ülkelerle oturduğu zorlu anlaşmalarla dünya siyasetinde oldukça etkili bir isme dönüşmüş bu politikacıyı dört yıl boyunca yakından izliyor. Wallström’ün ölüm tehditlerine ve her türlü gözdağına rağmen inancını yitirmeden nasıl korkusuzca yürüdüğünün resmini de çizen film, geleceğe dair izleyiciye ilham ve umut veriyor. 30 Haziran’a dek kundurama.beykozkundura.com’da Türkçe alt yazılı ve ücretsiz izleyebilirsiniz.

KİTAP

Ne izlesem okusam dinlesem

BEŞİR AĞA: OSMANLI HAREMİNİN BAŞ HADIM AĞASI - Jane Hathaway, VakıfBank Kültür Yayınları, Tarih
ATEŞTEN ATLAMAK - Fatma Nur Kaptanoğlu, Can Yayınları, Öykü
BENİM İNANDIĞIM - Emma Goldman, Çınar Yayınları, Düşünce
GELECEĞİN TARİHLERİ - Lizzie O’Shea, Metis Yayınları, Düşünce
SÜRYANİLER - Sébastien de Courtois, Yapı Kredi Yayınları, Gezi-Fotoğraf
DON ISIDRO PARODI’YE ALTI BİLMECE - Jorge Luis Borges & Adolfo Bioy Cadares, Everest Yayınları, Öykü
ÖLÜM: ÖLÜMÜN KAPISINDA - Jill Thompson, İthaki Yayınları, Çizgi Roman

MÜZİK

Ne izlesem okusam dinlesem

MUTLULUKLAR - Barış Demirel, Alternatif, Albüm
CİNLER TEPEMDE Görkem Karabudak, Alternatif, Single
KALDIRIM - Sezgin İnceel, Alternatif, EP
GOD SAVE THIS QUEEN - Bimini, Pop, Single
SEN - Yangın, Rock, Single
DENGE - Kamufle & Lara Di Lara, Alternatif, Albüm
YA RAB BU NE DERTTİR - Ahmet Aslan & Ali Ekber Kayış, Türkü, Single
EVERYTHING TO LOSE - Low Roar, Elektronik, Single

X

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

4 Haziran 2021
Stephen King’in aynı adlı romanından Pablo Larraín’in yönetmenliğinde ekranlara taşınan korku dizisi “Lisey’s Story”, Julianne Moore ve Clive Owen’ı meşhur distopya filmi “Children of Men”den 15 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Hikâyesi kadar Selen Uçer ve Ece Dizdar’ın ödüllü performanslarıyla da hafızalara kazınan Ümit Ünal filmi “Aşk, Büyü Vs.”, ilk kez ekranlarda. Beats By Girlz Türkiye’nin Deniz Tekin, Feryal Öney, Güneş Özgeç, Melike Şahin gibi isimleri bir araya getirecek buluşması, müzik tutkunlarının radarından kaçmasın. Haftanın kitabı “İki Satır İki Satırdır”, Edip Cansever’in Alev Ebüzziya’ya 1962-76 yıllarında yazdığı sevda ve şiir dolu mektupları zarflarından çıkarıyor.

DİZİSWEET TOOTH (Netflix)
Yaratıcılar: Jim Mickle, Beth Schwartz
Oyuncular: Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania LaVie Owen
2021, ABD, 1. SEZON, 5 BÖLÜM’/DRAM

Çizgi roman devlerinden DC imzalı “Sweet Tooth”, 8 bölüm halinde Netflix kataloğunda yayında. Jeff Lemire’ın ilki 2009’da yayımlanan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, “Büyük Çöküş” adı verilen olay sonrası yarı insan, yarı hayvan ‘melez’ çocukların doğduğu bir dünyada geçiyor. Melezlerin insanlar tarafından pek de kabul görmediği ve hatta avlandığı bu dünyayı, gözlerden uzakta büyümüş geyik-çocuk Gus ve gezgin arkadaşı Jepperd’ın maceraları eşliğinde izleyeceğimiz dizinin yapımcıları arasında beyazperdenin ‘Iron Man’i Robert Downey Jr. da bulunuyor.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

28 Mayıs 2021
70’ler ve 80’lerin efsanevi moda tasarımcısının hayatını ekranlara taşıyan “Halston”, Ewan McGregor başta olmak üzere oyuncu kadrosu ve tabii ki kostümleriyle göz dolduruyor. Genç okurun 2014’ün çoksatanlar listesinde yükselttiği aynı adlı roman serisinden uyarlama “Panik”, yazarı Lauren Oliver’ın kaleminden ekranlara taşınıyor. İstanbul Modern’de Sırp filmi “Baba” ve Kundura Sinema’da da meşhur bir gezginin büyülü Asya yolculuğunu anlatan “Ella Maillart: Çifte Serüven”, haftanın çevrimiçi seçenekleri.

DİZİHALSTON (Netflix)
Yönetmen: Daniel Minahan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Bill Pullman
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM’/DRAM

Ryan Murphy’nin yaratıcıları arasında olduğu 5 bölümlük mini dizi, 70’ler ve 80’lere damgasını vurmuş moda tasarımcısı Halston’ın renkli olduğu kadar karanlıklar da barındıran hayatını anlatıyor. Halston’ı ve beraberinde moda imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü, birebir imzasını attığı skandallarla anlatmayı tercih eden dizi, dönemin eğlence sektöründen birçok popüler ismi de hikâyenin bir parçası yaparak ilgiyi çoğaltıyor. “Game of Thrones”, “American Crime Story”, “House of Cards” gibi dizileri çekmiş Emmy ve Hugo ödüllü Daniel Minahan’ın yönettiği dizi, bir yerden sonra kahramanının yaratıcılığı gibi sıradanlaşsa da usta işi oyunculuklar diziyi ayakta tutmayı başarıyor. Halston rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini veren Ewan McGregor, mücevher tasarımcısı Elsa Peretti’yi canlandıran Rebecca Dayan ve Liza Minnelli rolünde Krysta Rodriguez başta olmak üzere oyunculuklar kostümler kadar ışıldıyor.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

21 Mayıs 2021
İki ay önce “Justice League”in dört saatlik yönetmen kurgusunu izlediğimiz Zack Snyder bu kez, korku ve bilimkurgu türlerini birbirine karıştırdığı aksiyon filmi “Ölüler Ordusu” ile karşımızda. Ünlü şarkıcı Pink’i turnede ve özel hayatında yakından izleyen “P!nk: All I Know So Far” ve Rusya’da erkekleri baştan çıkarmanın yollarının öğretildiği bir kursta yaşananları anlatan “Baştan Çıkarma Dersleri”, belgesel meraklılarını bekliyor. Aralarında Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren’ın da olduğu zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken spiritüel bilimkurgu “Solos”, haftanın en dikkat çekici dizisi. Kitap raflarında ise bu hafta, Murathan Mungan’ın 80 şairden 127 şiiri buluşturan seçkisi “Aile Albümü” var.

FİLMÖLÜLER ORDUSU/ARMY OF THE DEAD (Netflix)
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick
2021, ABD, 148’/AKSİYON, SUÇ, KORKU, BİLİM-KURGU

“300” (2007), Watchmen (2009), “Man of Steel” (2013) ve en son dört saatlik kurgusuyla izlediğimiz “Justice League” gibi çizgi roman uyarlamalarıyla tanıdığımız Zack Snyder, bu kez orijinal bir hikâyeye soyunuyor. Snyder’ın, üçüncü John Wick filminin de senaristi Shay Hatten ile birlikte yazdıkları senaryodan çektiği film, zombi istilasındaki Las Vegas’ta büyük çaplı bir soygun planına girişen, eski askerlerden kurulu bir grubun yaşadıklarını anlatacak. Korku ve bilimkurgu türlerinin birbirine karıştığı bir aksiyon sunan “Ölüler Ordusu” bununla da kalmayacak; öncesinde yaşanmış hikâyelerin anlatılacağı bir film ve anime dizisiyle kendi evrenini yaratacak.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

14 Mayıs 2021
Colson Whitehead’in Pulitzer ödüllü aynı adlı romanından uyarlanan ve kuşağının en iyi sinemacılarından Barry Jenkins’in 10 bölümünü birden yönettiği Amazon dizisi “The Underground Railroad”, haftanın en heyecan verici ekran olayı. Angelina Jolie’yi başrole taşıyan neo-western gerilim “Those Who Wish Me Dead” ve Amy Adams’lı gerilim “The Woman In The Window”, Alexandra Aja özleyenlere “Oxygène” ve Mısırlı genç kadınların hikâyesini anlatan belgesel “Nişanlılar”, haftanın film seçenekleri. Müzik listelerinde bu hafta, yerli rap sahnelerinin en özgün isimlerinden Da Poet’in 10 yıl aradan sonra çıkardığı ilk solo albümü “Kendini Bul” öne çıkıyor.

FİLMOXYGÈNE(Netflix)
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi
2021, FRANSA-ABD, 100’/GERİLİM

“Haute Tension”(2003), “The Hills Have Eyes”(2006), “Mirrors”(2008) gibi modern korku klasiklerinin yaratıcısı Fransız yönetmen Alexandra Aja’nın son filmi, hafızasını kaybetmiş şekilde bir kapsülün içinde uyanan Elizabeth Hansen adlı bir kadının oksijeni gittikçe azalan bu odadan kurtulma çabasını anlatacak. Mélanie Laurent’ın başrolünde olduğu gerilimde, usta Fransız aktörler Mathieu Amalric ve Malik Zidi de var.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

7 Mayıs 2021
Bu hafta ekranları yeni nesil süper kahramanlar ele geçiriyor. Emekliliğe geçmiş süper kahramanlar ve onların çocuklarının hikâyesini anlatacak “Jupiter’s Legacy” 8 bölümlük ilk sezonuyla ‘merhaba’ derken, Ryan Murphy imzalı “Pose”, üçüncü sezonuyla hayranlarına veda ediyor. Haftanın film önerisi Kundura Sinema’da gösterilen çarpıcı belgesel “Denizaşırı Hizmetçiler”, haftanın oyunu da dans, bale ve tiyatronun birbirine karıştığı Moda Sahnesi projesi “Balerin”.

DİZİJUPITER’S LEGACY (Netflix)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, MACERA

Mark Millar ile Frank Quitely’nin meşhur çizgi roman serilerinden uyarlanan dizi, yeni nesil süper kahramanlarla tanıştırıyor bizi. “Angel” (2002), “Spartacus: Blood and Sand” (2010), “Daredevil” (2015) gibi dizilerin yaratıcısı Steven S. DeKnight’ın imzasını taşıyan 8 bölümlük dizi, 1930’lardan bugüne insanlığın hayatını defalarca kez kurtarmış ve artık emekliliği hak etmiş yaşlı süper kahramanlar ile onların gücüne erişmek için yarışan çocuklarının hikâyesini anlatacak.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

30 Nisan 2021
80’lerin meşhur romanlarından “Sivrisinek Sahili”nin televizyon uyarlaması “The Mosquito Coast” ekranlarda. Kitabın yazarı Paul Theroux’un öz yeğeni de olan Justin Theroux’un başrolünde olduğu dizinin senaryosunda “Luther”ın yaratıcısı Neil Cross’un imzası var. Doğa belgesellerine meraklı izleyiciye David Attenborough’un üç bölümlük dizisi “Life in Color”, anime tutkunlarına da tarihin ilk siyah samurayını canlandıran “Yasuke” tavsiyemizdir. Isaac Asimov’un 7 kitaplık bilimkurgu serisi “Vakıf”ın Türkçede yayımlanan son halkası “Vakıf ve Dünya” ise raflarda haftanın kitabı.

DİZİTHE MOSQUITO COAST (Apple TV+)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish, Gabriel Bateman
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, DRAM

Paul Theroux’un Türkçede “Sivrisinek Sahili” adıyla yayımlanmış aynı adlı romanından uyarlanan “The Mosquito Coast”, ilk iki bölümüyle Amazon’da yayında. Senaryosunu “Luther”ın yaratıcısı Neil Cross ve “The Loneliest Planet” (2011), “The Disaster Artist” (2017) filmlerinin senaristi Tom Bissell’ın birlikte yazdıkları diziyi, “Rise Of The Planet Of The Apes” ile övgü toplamış Rupert Wyatt yönetiyor. 1986’da Peter Weir’ın yönetmenliğinde Harrison Ford, Helen Mirren ve River Phoenix’li kadrosuyla beyazperdeye de uyarlanan kitabın dizi versiyonunda, “The Leftovers” dizisiyle hafızalarımıza kazınan Justin Theroux başrolde. Yazarın öz yeğeni de olan Theroux, eşi ve dört çocuğunu da alarak medeniyetten uzakta yeni ve ütopik bir dünya kurmaya çalışan Amerikalı mucit Allie Fox’u canlandıracak. 7 bölümden oluşacak “The Mosquito Coast” yeni bölümleriyle cuma günleri Apple TV+’ta olacak.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

23 Nisan 2021
Pazar gecesi Oscar’lar sahiplerini buluyor. Türkiye’de TRT 2’den canlı izlenebilecek tören öncesi hazırlık yapmak isteyenlere Oscar’ın güçlü adaylarını listeledik. Anna Kendrick ve Toni Collette’i buluşturan bilim kurgu ‘Kaçak Yolcu’ haftanın en dikkat çekici filmi. Grishaverse üçlemesinin ilk romanından uyarlanan fantastik dizi ‘Shadow and Bone’ ve 4. sezonuyla geri dönen ‘The Handmaid’s Tale’, dizi tutkunlarının bu haftaki favorileri olacak. Haftanın kitabı ise İletişim Yayınları’ndan çıkan Şebnem İşigüzel romanı ‘İstanbullu Amazonlar 1809.’

OSCAR ÖDÜLLERİ (TRT 2)

Bu yıl 93.’sü yapılacak Akademi Ödülleri, 26 Nisan gecesi TRT 2 ekranlarında canlı yayınlanıyor. 01.30’da ‘Oscar’a Doğru’ özel yayını ile başlayacak gece, 03.00’ten itibaren de Oscar’ların dağıtılacağı törenle devam edecek. En İyi Film kategorisinin en güçlüsü ‘Nomadland’ Türkiye’de henüz yayında değil ama diğer kategorilerin güçlü adaylarından izleyebileceklerinizi sizin için listeledik.

MANK (Netflix): 10 adaylığa sahip olsa da En İyi Film’i ‘Nomadland’e kaptıracak gibi görünen David Lynch filminin şansı görüntü ve tasarım dallarında daha mümkün görünüyor.

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Netflix): Geçen yıl kaybettiğimiz aktör Chadwick Boseman, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Kostüm ve makyaj dalında da filmin elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.



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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

16 Nisan 2021
Azra Deniz Okyay’ın Antalya’da En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de gösterimde. Yönetmenin ilk filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla haftanın en iyi ekran seçeneği. Çevrim içi platformlarda bu hafta Kundura Sinema ve İstanbul Modern’in ücretsiz izlenebilen seçkilerine bakmanızı öneririz. Raflardan bu haftaki tavsiyemiz ise, yıllarca erkek kimliğiyle yazmak zorunda kalmış Alice B. Sheldon’ın meşhur feminist distopyası “Houston, Houston, Duyuyor musun?”

FİLMHAYALETLER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar, Emrah Özdemir
2020, TÜRKİYE-FRANSA-KATAR, 85’/DRAM

Venedik’te Eleştirmenler Birliği Ödülü alarak başladığı festival yolculuğunda eleştirmenlerin övgülerini toplamış Azra Deniz Okyay filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de yayında. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 ödül birden kazanan film, tüm Türkiye’de elektriklerin saatlerce kesildiği bir günde geçiyor. Çoğumuzun hafızalarından silinmiş olsa da 31 Mart 2015 tarihinde gerçekten de yaşanmış bu kesintinin metaforundan beslenen film, İstanbul’un yoksul bir mahallesinde o gün yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri eşliğinde anlatıyor. Ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Okyay’ın ilk uzun filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla yılın en iyi yerli yapımlarından.


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Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

9 Nisan 2021
Charlize Theron’u Amerikan başkanlığı yarışında izleyeceğimiz komedi filmi ‘Denemeye Değer’, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalgasını geçerken; Melissa McCarthy ve Octavia Spencer’ı buluşturan ‘Thunder Force’ da süper kahraman filmlerini tiye alıyor. Idris Elba’lı baba oğul draması ‘Kent Kovboyu’ ve Amazon yapımı korku dizisi ‘Them’, haftanın diğer ekran seçenekleri... Bejan Matur’un yeni şiir kitabı ‘Dünya Güzeldir Hâlâ’ ve şiirlerini seslendirdiği ‘Yedi Gece’ albümü haftanın edebi sürprizi.

FİLMDENEMEYE DEĞER / LONG SHOT (Netflix & BluTV)
Yönetmen: Jonathan Levine / Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael, Ravi Patel / 2019, ABD, 125’ / KOMEDİ

Charlize Theron ve Seth Rogen’ı buluşturan bu eğlenceli film, doğruculuğundan işsiz kalmaya mahkum gazeteci Fred Flarsky’nin başkanlık seçimine hazırlanan çocukluk aşkı Charlotte Field ile rastlantı sonucu karşılaşmaları sonrası yaşananları anlatıyor. ‘50/50’ ve ‘The Night Before’ gibi bağımsız komedileriyle tanıdığımız Jonathan Levine’in yönettiği komedi, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalga geçiyor, 90’lar müziği ve filmlerine -özellikle Pretty Woman’a- bolca selam gönderiyor.

5 PERFORMANS
-CHARLIZE THERON
THE OLD GUARD (2020)

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

2 Nisan 2021
Rock’un babaannesi Tina Turner’ın hayatından bugüne dek yayınlanmamış görüntüler ve kayıtlar sunan “Tina”, 2017’nin Oscar yıldızı “Ay Işığı”, 6 yıllık yolculuğunda pandemiyi de görmüş süper komedi “Superstore” ve süper kahraman hikâyelerinin en yenisi “Invincible”, haftanın ekran seçenekleri. Alice Walker’ın “hayatımın kitabı” dediği “Gözleri Tanrı’yı Seyrediyordu”, Türkçe’de ilk kez yayımlanmış Zora Neale Hurston’ı keşfetmek isteyenler için raflarda... Barış Demirel ve Guillaume de Kadebostany ortaklığından doğma “Sal Beni”, yalnızca haftanın değil bu yılın da en iyi şarkılarından.

FİLMAY IŞIĞI/MOONLIGHT (Bein Connect)
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe
2016, ABD, 111’/DRAM, AŞK

Barry Jenkins’in 2017’de En İyi Film Oscar’ına da uzanan ustalık eseri filmi “Ay Işığı” Bein Connect’te yayında. Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan “In Moonlight Black Boys Look Blue” adlı oyunundan uyarlanan film, üç farklı zamanda geçiyor ve bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor. Diyaloglarından oyunculuklara, müziklerinden James Laxton imzalı görüntü yönetimine, adeta sinema dersi veren bu modern başyapıt, ötekiliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretmeyi başarıyor.


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Uğur Yüksel

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

26 Mart 2021
Yılın beklenen büyük bütçeli yapımlarından “Godzilla vs Kong”, sinema tarihinin meşhur iki canavarını karşı karşıya getiriyor. 1978 yapımı Fassbinder başyapıtı “Maria Braun’un Evliliği” ve kısa film tutkunlarına Akbank Kısa Film Festivali, haftanın diğer çevrimiçi seçenekleri… Haftanın kitabında bu hafta, Orhan Pamuk’un yazımı 5 yıl süren aşk, polisiye ve tarihi romanı “Veba Geceleri” var.

FİLMGODZILLA VS. KONG (HBO Max)
Yönetmen: Adam Wingard
Oyuncular: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry
2021-ABD, AVUSTRALYA-113’/AKSİYON, GERİLİM, BİLİMKURGU

Pandemi sürecinde vizyonu ertelenen büyük bütçeli yapımlardan “Godzilla vs Kong”, bugün ABD’de sinemalarda ve HBO Max’ta da çevrim içi gösterime girdi. “Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası” (2017) ile “Godzilla: King of the Monsters/Canavarlar Kralı”nın (2019) devamı da olan film, sinema tarihinin iki meşhur canavarını karşı karşıya getiriyor. Dev goril King Kong ile nükleer radyasyonun uyandırdığı tarih öncesi deniz yaratığı Godzilla’nın arasındaki çatışmanın ortasında kalmış insanların hikâyesini izleyeceğimiz filmde, sinemanın son Tarzan’ı Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve “Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown başrollerde.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

19 Mart 2021
Sinemamızın usta yönetmenlerinden Reha Erdem’in nefis bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiği kara komedisi “Seni Buldum Ya!”, Zoom’da çekilen ilk yerli yapım olma özelliği de taşıyor. Zack Snyder’in dört saatlik kurgusuyla yeniden buluşacak “Justice League” ve kadın yönetmenlerin ders verdiği bir sinema okulunun kapılarını aralayan 14 saatlik “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema” belgeseli, haftanın öne çıkan diğer seyir seçenekleri. Hafta başı aday listesinin açıklandığı Oscar yarışına evden hazırlanmak isteyenler için rehberimiz de bu haftaki köşemizde yer alıyor.

FİLMSENİ BULDUM YA! (MUBI)
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola
2021-TÜRKİYE-82’/
KOMEDİ

‘İnsan nedir?’ sorusunun peşinde “Korkuyorum Anne” (2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010) gibi başyapıtlar vermiş usta yönetmen Reha Erdem’in geçen yıl bu zamanlarda İstanbul’da ve Zoom platformu üzerinden çektiği film, MUBI’de gösterimde. Sinemamızın ilk karantina filmi de olan “Seni Buldum Ya!”, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrim içi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi usta işi bir oyuncu kadrosunun buluştuğu filmde, her bir oyuncuyu kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve enfes performanslarda izliyoruz. Kapanış jeneriğinin ardından başlayan Reha Erdem ve Esin Küçüktepepınar söyleşisi de yönetmenin hayranları için kaçırılmaz fırsat.

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

12 Mart 2021
Frank Grillo ile Mel Gibson’ı bir araya getiren zaman döngüsü temalı aksiyon “Boss Level” ve Eddie Murphy’li 80’ler komedisinin devamı “Coming 2 America”, haftanın ekran tavsiyeleri... Sessiz filmlere meraklı izleyicilere Kundura Sahne’den “Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği” seçkisi, kısa film izlemek isteyenlere İFSAK Kısa Film Festivali ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın 11’inci yaşını deviren performansı “Sen Balık Değilsin” çevrim içinde yakalayabilecekleriniz. Fazıl Say’ın bu yıl 100. yaşını kutlayan usta besteci İlhan Usmanbaş’ın eserlerini yorumladığı “Türk Bestecileri Serisi, Vol. 3”ü de haftanın albümü seçtik.

FİLM
COMING 2 AMERICA(Amazon Prime)
Yönetmen: Craig Brewer
Oyuncular: Eddie Murphy, Shari Headley, Wesley Snipes
2021-ABD-110’/KOMEDİ
1988 yapımı Eddie Murphy komedisi “Coming to America”nın devam filmi Amazon Prime’da gösterime girdi. Murphy dahil, ilk filmin birçok oyuncusunu buluşturmayı başaran film, oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenen Prens Akeem’in sırdaşı Semmi ile Afrika’dan New York’a uzanan yeni maceralarını anlatıyor.

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

5 Mart 2021
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken haftanın en iyilerini de kadınlardan seçtik. Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun ödüllü animasyonu “Bombay Rose”, Kundura Sinema’nın sessiz sinemanın kadın komedyenlerine selam gönderen sohbet ve gösterim programı “Sinema’nın İlk Edepsiz Kadınları” ve BGST’nin tek kişilik oyunu “Bir Kadın Uyanıyor”, haftanın çevrimiçi seçenekleri... Haftanın kitabı Leni Zumas’ın ödüllü distopik romanı “Kırmızı Saatler”, haftanın albümü de Melike Şahin’in 90’ların ruhunu taşıyan 10 şarkılık çalışması “Merhem”.

FİLM*BOMBAY ROSE (Netflix)
Yönetmen: Gitanjali Rao
2019-HİNDİSTAN, İNGİLTERE-93’/ANİMASYON, DRAM

Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun Venedik, Toronto festivallerinde gösterilen animasyonu, yolları Bombay’da kesişen çiçek satıcısı Kamala ve Salim arasında filizlenen aşk hikâyesini anlatıyor.



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Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

26 Şubat 2021
Ekranların öne çıkanlarında bu hafta iki belgesel var... Brezilyalı futbol efsanesinin hayatını anlatan “Pelé” Netflix’te, Z kuşağının müzikteki başarılı ismine yakından tanıklık eden “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” de Apple TV+’ta yayında. Tiyatro Hemhâl’in Latife Tekin’in romanından uyarladığı “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit” haftanın oyunu, usta yazar Oya Baydar’ın pandemi günlerindeki notlarını buluşturan “80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri” de haftanın kitabı...

FİLMBILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY (Apple TV+)
Yönetmen: R.J. Cutler
2021-ABD-140’/BELGESEL, MÜZİK

2016’da çıkardığı ilk single’ı “Ocean Eyes” ile virale dönüşen, geçen yıl Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanarak bu başarıya erişmiş ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish’in hayatını anlatan belgesel, bugünden itibaren Apple TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Konser performansları ve arşiv görüntülerini buluşturacak belgesel, sanatçının ilk albümü “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”nun hazırlık sürecine ve kişisel zamanlarına da yakından tanıklık edecek.



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Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

19 Şubat 2021
Film tutkunlarına bu hafta, Rosamund Pike’ın Altın Küre’de yarışan performansıyla merak ettiğimiz suç komedisi “I Care A Lot” ve Salma Hayek ile Owen Wilson’ı buluşturan bilimkurgu “Mutluluk”; dizi tutkunlarına da seyirciyi 80’ler Londra’sına ışınlayacak “It’s A Sin” ve Netflix’in yeni animesi “High-Rise Invasion”, haftanın ekran tavsiyeleri. Çağdaş İran şiirinin unutulmaz ismi Furuğ Ferruhzâd’ın hayatını sahneye taşıyan “Furuğ” haftanın oyunu, Kiran Millwood Hargrave’in ödüllü distopik feminist romanı “Kadınlar Adası” da haftanın kitabı...

FİLMI CARE A LOT(Netflix)
Yönetmen: J Blakeson
Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest
2020-İNGİLTERE-118’/SUÇ, KOMEDİ, MACERA
Yakın zamanda açıklanan Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Rosamund Pike’a adaylık getiren “I Care A Lot”, suç komedilerini sevenleri ekran başına çağırıyor. Yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanların birikimlerini sömüren Marla ile iş ortağı Fran’in, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördükleri Jennifer ile tanışmaları sonrası yaşadıkları olayları anlatacak filmde Pike’a “Game Of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise “The Disappearance of Alice Creed” (2009), The 5th Wave (2016) filmleriyle tanıdığımız J Blakeson var.


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Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

12 Şubat 2021
Film tutkunlarına bu hafta, Altın Küre’lerde erkek oyuncu ve müzik dallarında yarışacak “Judas and the Black Messiah”, zaman döngülü hikâyeleri sevenlere “The Map Of Tiny Perfect Things” ve Çin’den fantastik aksiyon “Yin Yang Ustası: Ölümsüzlük Rüyası”; dizi tutkunlarına da “Kuzuların Sessizliği”nin devam hikâyesini anlatan “Clarice”, haftanın ekran tavsiyeleri. Tiyatro arayanlara Caner Cindoruk ve Melis Birkan’lı Marguerite Duras uyarlaması “Yeni Bir Şarkı”, pazar akşamı Moda Sahnesi’nde.

FİLM
THE MAP OF TINY PERFECT THINGS(Amazon Prime)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris
2021-ABD/FANTASTİK, AŞK
En son, 2020’nin sıra dışı filmlerinden “Freaky”de izlediğimiz ve yakında yeni Ant-Man’de Cassie Lang rolünde izleyeceğimiz Kathryn Newton’ın başrolünde olduğu bu romantik bilim kurgu, bir çeşit zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalan Mark ve Margaret adlı iki gencin romantik ve eğlenceli maceralarını anlatıyor.

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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

5 Şubat 2021
28 Şubat’ta sahiplerini bulacak Altın Küre adayları açıklanmışken hafta sonunu evde aday dizi ve filmleri izleyerek geçirmeye ne dersiniz? Yılın sürprizleri ve notlarıyla birlikte Altın Küre izleme listesi köşemizde yer alıyor. Ekranlarda ayrıca, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile John David Washington’ın kimyasından doğacak “Malcolm&Marie”, Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al-Mansour’un “Mükemmel Aday” filmleriyle Nordik polisiye dizisi “The Investigation”, tavsiyelerimiz arasında. Oyun izlemek isteyenlere de Platform Tiyatro’nun Alican Yücesoy ve Elif Ürseli performanslarını öneririz. Raflarda bu hafta 20 yazarın özgün öykülerini bir araya getiren “İlk-Bilimkurgu Seçkisi”, türün tutkunlarını bekliyor.

FİLMMALCOLM&MARIE (Netflix)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
2021-ABD-106’/DRAM

Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.


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Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

29 Ocak 2021
Bu hafta ekranlar usta isimlerin yeni filmleriyle parlıyor. Justin Timberlake ve Juno Temple’ı üç yıl sonra yeniden buluşturan drama “Palmer”, Denzel Washington, Rami Malek ve Jared Leto’lu polisiye gerilim “The Little Things” ve Carey Mulligan, Ralph Fiennes ile Lily James’in başrollerinde olduğu roman uyarlaması “The Dig”, haftanın en merak uyandıran yapımları. Hafta sonunu tiyatro ile geçirmek isteyenlere Onur Ünsal’ın tek kişilik oyunu “Babamı Kim Öldürdü”yü öneririz. Avanzade Mehmed Süleyman’ın Osmanlı ve İstanbul mutfağından sıradışı tarifleri buluşturan kitabı “Aile Aşçısı”, gastronomi tutkunlarının arşivine girmeyi bekliyor.

FİLMPALMER (Apple TV+)
Yönetmen: Fisher Stevens
Oyuncular: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright
2021-ABD-110’/DRAM

Hapisten yeni çıkan eski lise futbol yıldızı Eddie Palmer, 10 yıl sonra geri döndüğü Louisiana’da geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da annesi tarafından terk edilmiş küçük Sam’in sorumluluğuyla başa çıkmaya çalışıyor. 2017’de Woody Allen filmi “Wonder Wheel”de izlediğimiz Justin Timberlake ve Juno Temple yeniden aynı filmde buluşuyor.


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