Ne izlesem, okusam, dinlesem

Stephen King’in aynı adlı romanından Pablo Larraín’in yönetmenliğinde ekranlara taşınan korku dizisi “Lisey’s Story”, Julianne Moore ve Clive Owen’ı meşhur distopya filmi “Children of Men”den 15 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Hikâyesi kadar Selen Uçer ve Ece Dizdar’ın ödüllü performanslarıyla da hafızalara kazınan Ümit Ünal filmi “Aşk, Büyü Vs.”, ilk kez ekranlarda. Beats By Girlz Türkiye’nin Deniz Tekin, Feryal Öney, Güneş Özgeç, Melike Şahin gibi isimleri bir araya getirecek buluşması, müzik tutkunlarının radarından kaçmasın. Haftanın kitabı “İki Satır İki Satırdır”, Edip Cansever’in Alev Ebüzziya’ya 1962-76 yıllarında yazdığı sevda ve şiir dolu mektupları zarflarından çıkarıyor.

DİZİSWEET TOOTH (Netflix)

Yaratıcılar: Jim Mickle, Beth Schwartz

Oyuncular: Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania LaVie Owen

2021, ABD, 1. SEZON, 5 BÖLÜM’/DRAM

Çizgi roman devlerinden DC imzalı “Sweet Tooth”, 8 bölüm halinde Netflix kataloğunda yayında. Jeff Lemire’ın ilki 2009’da yayımlanan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, “Büyük Çöküş” adı verilen olay sonrası yarı insan, yarı hayvan ‘melez’ çocukların doğduğu bir dünyada geçiyor. Melezlerin insanlar tarafından pek de kabul görmediği ve hatta avlandığı bu dünyayı, gözlerden uzakta büyümüş geyik-çocuk Gus ve gezgin arkadaşı Jepperd’ın maceraları eşliğinde izleyeceğimiz dizinin yapımcıları arasında beyazperdenin ‘Iron Man’i Robert Downey Jr. da bulunuyor.





