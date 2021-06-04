Ne izlesem, okusam, dinlesem

DİZİHALSTON (Netflix)
Yönetmen: Daniel Minahan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Bill Pullman
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM’/DRAM
Ryan Murphy’nin yaratıcıları arasında olduğu 5 bölümlük mini dizi, 70’ler ve 80’lere damgasını vurmuş moda tasarımcısı Halston’ın renkli olduğu kadar karanlıklar da barındıran hayatını anlatıyor. Halston’ı ve beraberinde moda imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü, birebir imzasını attığı skandallarla anlatmayı tercih eden dizi, dönemin eğlence sektöründen birçok popüler ismi de hikâyenin bir parçası yaparak ilgiyi çoğaltıyor. “Game of Thrones”, “American Crime Story”, “House of Cards” gibi dizileri çekmiş Emmy ve Hugo ödüllü Daniel Minahan’ın yönettiği dizi, bir yerden sonra kahramanının yaratıcılığı gibi sıradanlaşsa da usta işi oyunculuklar diziyi ayakta tutmayı başarıyor. Halston rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini veren Ewan McGregor, mücevher tasarımcısı Elsa Peretti’yi canlandıran Rebecca Dayan ve Liza Minnelli rolünde Krysta Rodriguez başta olmak üzere oyunculuklar kostümler kadar ışıldıyor.
FİLMÖLÜLER ORDUSU/ARMY OF THE DEAD (Netflix)
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick
2021, ABD, 148’/AKSİYON, SUÇ, KORKU, BİLİM-KURGU
“300” (2007), Watchmen (2009), “Man of Steel” (2013) ve en son dört saatlik kurgusuyla izlediğimiz “Justice League” gibi çizgi roman uyarlamalarıyla tanıdığımız Zack Snyder, bu kez orijinal bir hikâyeye soyunuyor. Snyder’ın, üçüncü John Wick filminin de senaristi Shay Hatten ile birlikte yazdıkları senaryodan çektiği film, zombi istilasındaki Las Vegas’ta büyük çaplı bir soygun planına girişen, eski askerlerden kurulu bir grubun yaşadıklarını anlatacak. Korku ve bilimkurgu türlerinin birbirine karıştığı bir aksiyon sunan “Ölüler Ordusu” bununla da kalmayacak; öncesinde yaşanmış hikâyelerin anlatılacağı bir film ve anime dizisiyle kendi evrenini yaratacak.
FİLMOXYGÈNE(Netflix)
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi
2021, FRANSA-ABD, 100’/GERİLİM
“Haute Tension”(2003), “The Hills Have Eyes”(2006), “Mirrors”(2008) gibi modern korku klasiklerinin yaratıcısı Fransız yönetmen Alexandra Aja’nın son filmi, hafızasını kaybetmiş şekilde bir kapsülün içinde uyanan Elizabeth Hansen adlı bir kadının oksijeni gittikçe azalan bu odadan kurtulma çabasını anlatacak. Mélanie Laurent’ın başrolünde olduğu gerilimde, usta Fransız aktörler Mathieu Amalric ve Malik Zidi de var.
DİZİJUPITER’S LEGACY (Netflix)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, MACERA
Mark Millar ile Frank Quitely’nin meşhur çizgi roman serilerinden uyarlanan dizi, yeni nesil süper kahramanlarla tanıştırıyor bizi. “Angel” (2002), “Spartacus: Blood and Sand” (2010), “Daredevil” (2015) gibi dizilerin yaratıcısı Steven S. DeKnight’ın imzasını taşıyan 8 bölümlük dizi, 1930’lardan bugüne insanlığın hayatını defalarca kez kurtarmış ve artık emekliliği hak etmiş yaşlı süper kahramanlar ile onların gücüne erişmek için yarışan çocuklarının hikâyesini anlatacak.
DİZİTHE MOSQUITO COAST (Apple TV+)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish, Gabriel Bateman
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, DRAM
Paul Theroux’un Türkçede “Sivrisinek Sahili” adıyla yayımlanmış aynı adlı romanından uyarlanan “The Mosquito Coast”, ilk iki bölümüyle Amazon’da yayında. Senaryosunu “Luther”ın yaratıcısı Neil Cross ve “The Loneliest Planet” (2011), “The Disaster Artist” (2017) filmlerinin senaristi Tom Bissell’ın birlikte yazdıkları diziyi, “Rise Of The Planet Of The Apes” ile övgü toplamış Rupert Wyatt yönetiyor. 1986’da Peter Weir’ın yönetmenliğinde Harrison Ford, Helen Mirren ve River Phoenix’li kadrosuyla beyazperdeye de uyarlanan kitabın dizi versiyonunda, “The Leftovers” dizisiyle hafızalarımıza kazınan Justin Theroux başrolde. Yazarın öz yeğeni de olan Theroux, eşi ve dört çocuğunu da alarak medeniyetten uzakta yeni ve ütopik bir dünya kurmaya çalışan Amerikalı mucit Allie Fox’u canlandıracak. 7 bölümden oluşacak “The Mosquito Coast” yeni bölümleriyle cuma günleri Apple TV+’ta olacak.
OSCAR ÖDÜLLERİ (TRT 2)
Bu yıl 93.’sü yapılacak Akademi Ödülleri, 26 Nisan gecesi TRT 2 ekranlarında canlı yayınlanıyor. 01.30’da ‘Oscar’a Doğru’ özel yayını ile başlayacak gece, 03.00’ten itibaren de Oscar’ların dağıtılacağı törenle devam edecek. En İyi Film kategorisinin en güçlüsü ‘Nomadland’ Türkiye’de henüz yayında değil ama diğer kategorilerin güçlü adaylarından izleyebileceklerinizi sizin için listeledik.
MANK (Netflix): 10 adaylığa sahip olsa da En İyi Film’i ‘Nomadland’e kaptıracak gibi görünen David Lynch filminin şansı görüntü ve tasarım dallarında daha mümkün görünüyor.
MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Netflix): Geçen yıl kaybettiğimiz aktör Chadwick Boseman, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Kostüm ve makyaj dalında da filmin elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
FİLMHAYALETLER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar, Emrah Özdemir
2020, TÜRKİYE-FRANSA-KATAR, 85’/DRAM
Venedik’te Eleştirmenler Birliği Ödülü alarak başladığı festival yolculuğunda eleştirmenlerin övgülerini toplamış Azra Deniz Okyay filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de yayında. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 ödül birden kazanan film, tüm Türkiye’de elektriklerin saatlerce kesildiği bir günde geçiyor. Çoğumuzun hafızalarından silinmiş olsa da 31 Mart 2015 tarihinde gerçekten de yaşanmış bu kesintinin metaforundan beslenen film, İstanbul’un yoksul bir mahallesinde o gün yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri eşliğinde anlatıyor. Ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Okyay’ın ilk uzun filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMDENEMEYE DEĞER / LONG SHOT (Netflix & BluTV)
Yönetmen: Jonathan Levine / Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael, Ravi Patel / 2019, ABD, 125’ / KOMEDİ
Charlize Theron ve Seth Rogen’ı buluşturan bu eğlenceli film, doğruculuğundan işsiz kalmaya mahkum gazeteci Fred Flarsky’nin başkanlık seçimine hazırlanan çocukluk aşkı Charlotte Field ile rastlantı sonucu karşılaşmaları sonrası yaşananları anlatıyor. ‘50/50’ ve ‘The Night Before’ gibi bağımsız komedileriyle tanıdığımız Jonathan Levine’in yönettiği komedi, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalga geçiyor, 90’lar müziği ve filmlerine -özellikle Pretty Woman’a- bolca selam gönderiyor.
5 PERFORMANS
-CHARLIZE THERON
THE OLD GUARD (2020)
FİLMAY IŞIĞI/MOONLIGHT (Bein Connect)
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe
2016, ABD, 111’/DRAM, AŞK
Barry Jenkins’in 2017’de En İyi Film Oscar’ına da uzanan ustalık eseri filmi “Ay Işığı” Bein Connect’te yayında. Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan “In Moonlight Black Boys Look Blue” adlı oyunundan uyarlanan film, üç farklı zamanda geçiyor ve bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor. Diyaloglarından oyunculuklara, müziklerinden James Laxton imzalı görüntü yönetimine, adeta sinema dersi veren bu modern başyapıt, ötekiliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretmeyi başarıyor.
FİLMGODZILLA VS. KONG (HBO Max)
Yönetmen: Adam Wingard
Oyuncular: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry
2021-ABD, AVUSTRALYA-113’/AKSİYON, GERİLİM, BİLİMKURGU
Pandemi sürecinde vizyonu ertelenen büyük bütçeli yapımlardan “Godzilla vs Kong”, bugün ABD’de sinemalarda ve HBO Max’ta da çevrim içi gösterime girdi. “Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası” (2017) ile “Godzilla: King of the Monsters/Canavarlar Kralı”nın (2019) devamı da olan film, sinema tarihinin iki meşhur canavarını karşı karşıya getiriyor. Dev goril King Kong ile nükleer radyasyonun uyandırdığı tarih öncesi deniz yaratığı Godzilla’nın arasındaki çatışmanın ortasında kalmış insanların hikâyesini izleyeceğimiz filmde, sinemanın son Tarzan’ı Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve “Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown başrollerde.
FİLMSENİ BULDUM YA! (MUBI)
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola
2021-TÜRKİYE-82’/
KOMEDİ
‘İnsan nedir?’ sorusunun peşinde “Korkuyorum Anne” (2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010) gibi başyapıtlar vermiş usta yönetmen Reha Erdem’in geçen yıl bu zamanlarda İstanbul’da ve Zoom platformu üzerinden çektiği film, MUBI’de gösterimde. Sinemamızın ilk karantina filmi de olan “Seni Buldum Ya!”, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrim içi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi usta işi bir oyuncu kadrosunun buluştuğu filmde, her bir oyuncuyu kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve enfes performanslarda izliyoruz. Kapanış jeneriğinin ardından başlayan Reha Erdem ve Esin Küçüktepepınar söyleşisi de yönetmenin hayranları için kaçırılmaz fırsat.
FİLM
COMING 2 AMERICA(Amazon Prime)
Yönetmen: Craig Brewer
Oyuncular: Eddie Murphy, Shari Headley, Wesley Snipes
2021-ABD-110’/KOMEDİ
1988 yapımı Eddie Murphy komedisi “Coming to America”nın devam filmi Amazon Prime’da gösterime girdi. Murphy dahil, ilk filmin birçok oyuncusunu buluşturmayı başaran film, oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenen Prens Akeem’in sırdaşı Semmi ile Afrika’dan New York’a uzanan yeni maceralarını anlatıyor.
FİLM*BOMBAY ROSE (Netflix)
Yönetmen: Gitanjali Rao
2019-HİNDİSTAN, İNGİLTERE-93’/ANİMASYON, DRAM
Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun Venedik, Toronto festivallerinde gösterilen animasyonu, yolları Bombay’da kesişen çiçek satıcısı Kamala ve Salim arasında filizlenen aşk hikâyesini anlatıyor.
FİLMBILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY (Apple TV+)
Yönetmen: R.J. Cutler
2021-ABD-140’/BELGESEL, MÜZİK
2016’da çıkardığı ilk single’ı “Ocean Eyes” ile virale dönüşen, geçen yıl Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanarak bu başarıya erişmiş ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish’in hayatını anlatan belgesel, bugünden itibaren Apple TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Konser performansları ve arşiv görüntülerini buluşturacak belgesel, sanatçının ilk albümü “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”nun hazırlık sürecine ve kişisel zamanlarına da yakından tanıklık edecek.
FİLMI CARE A LOT(Netflix)
Yönetmen: J Blakeson
Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest
2020-İNGİLTERE-118’/SUÇ, KOMEDİ, MACERA
Yakın zamanda açıklanan Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Rosamund Pike’a adaylık getiren “I Care A Lot”, suç komedilerini sevenleri ekran başına çağırıyor. Yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanların birikimlerini sömüren Marla ile iş ortağı Fran’in, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördükleri Jennifer ile tanışmaları sonrası yaşadıkları olayları anlatacak filmde Pike’a “Game Of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise “The Disappearance of Alice Creed” (2009), The 5th Wave (2016) filmleriyle tanıdığımız J Blakeson var.
FİLM
THE MAP OF TINY PERFECT THINGS(Amazon Prime)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris
2021-ABD/FANTASTİK, AŞK
En son, 2020’nin sıra dışı filmlerinden “Freaky”de izlediğimiz ve yakında yeni Ant-Man’de Cassie Lang rolünde izleyeceğimiz Kathryn Newton’ın başrolünde olduğu bu romantik bilim kurgu, bir çeşit zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalan Mark ve Margaret adlı iki gencin romantik ve eğlenceli maceralarını anlatıyor.
FİLMMALCOLM&MARIE (Netflix)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
2021-ABD-106’/DRAM
Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.
FİLMPALMER (Apple TV+)
Yönetmen: Fisher Stevens
Oyuncular: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright
2021-ABD-110’/DRAM
Hapisten yeni çıkan eski lise futbol yıldızı Eddie Palmer, 10 yıl sonra geri döndüğü Louisiana’da geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da annesi tarafından terk edilmiş küçük Sam’in sorumluluğuyla başa çıkmaya çalışıyor. 2017’de Woody Allen filmi “Wonder Wheel”de izlediğimiz Justin Timberlake ve Juno Temple yeniden aynı filmde buluşuyor.
FİLMBEYAZ KAPLAN/THE WHITE TIGER (Netflix)
Yönetmen: Ramin Bahrani
Oyuncular: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao
2021-HİNDİSTAN, ABD-125’ / DRAM, SUÇ
Hindistanlı yazar Aravind Adiga’nın New York Times’ın en çok satanlar listesine giren ve 2008 Man Booker Ödülü alan aynı adlı ilk romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan”, yoksul bir köylü olan Balram’ın, yanlarında çalışmaya başladığı zengin ailenin her türlü işini çözerken çıktığı basamakları anlatıyor. “99 Homes” (2014), “Fahrenheit 451 (2018)” ve “Man Push Cart” (2005) gibi bağımsızlarıyla tanıdığımız Ramin Bahrani’nin yönettiği filmde, Hintli müzisyen ve oyuncu Adarsh Gourav ile Bollywood’un en popüler yüzlerinden Priyanka Chopra başrollerde.
Ne izlesem okusam dinlesem
Stephen King’in aynı adlı romanından Pablo Larraín’in yönetmenliğinde ekranlara taşınan korku dizisi “Lisey’s Story”, Julianne Moore ve Clive Owen’ı meşhur distopya filmi “Children of Men”den 15 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Hikâyesi kadar Selen Uçer ve Ece Dizdar’ın ödüllü performanslarıyla da hafızalara kazınan Ümit Ünal filmi “Aşk, Büyü Vs.”, ilk kez ekranlarda. Beats By Girlz Türkiye’nin Deniz Tekin, Feryal Öney, Güneş Özgeç, Melike Şahin gibi isimleri bir araya getirecek buluşması, müzik tutkunlarının radarından kaçmasın. Haftanın kitabı “İki Satır İki Satırdır”, Edip Cansever’in Alev Ebüzziya’ya 1962-76 yıllarında yazdığı sevda ve şiir dolu mektupları zarflarından çıkarıyor.
DİZİ
SWEET TOOTH (Netflix)
Yaratıcılar: Jim Mickle, Beth Schwartz
Oyuncular: Nonso Anozie, Christian Convery, Stefania LaVie Owen
2021, ABD, 1. SEZON, 5 BÖLÜM’/DRAM
Çizgi roman devlerinden DC imzalı “Sweet Tooth”, 8 bölüm halinde Netflix kataloğunda yayında. Jeff Lemire’ın ilki 2009’da yayımlanan aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, “Büyük Çöküş” adı verilen olay sonrası yarı insan, yarı hayvan ‘melez’ çocukların doğduğu bir dünyada geçiyor. Melezlerin insanlar tarafından pek de kabul görmediği ve hatta avlandığı bu dünyayı, gözlerden uzakta büyümüş geyik-çocuk Gus ve gezgin arkadaşı Jepperd’ın maceraları eşliğinde izleyeceğimiz dizinin yapımcıları arasında beyazperdenin ‘Iron Man’i Robert Downey Jr. da bulunuyor.
LISEY’S STORY (Apple TV+)
Yönetmen: Pablo Larraín
Oyuncular: Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen, Jennifer Jason Leigh
2021, ÇİN-ABD, MİNİ DİZİ, 8 BÖLÜM’/DRAM, KORKU, GERİLİM, GİZEM
Stephen King’in Türkçeye “Bir Aşk Hikâyesi” adıyla çevrilen gerilim romanı 8 bölümlük bir mini dizi halinde ekranlara taşınıyor. Senaryosunu da King’in kaleme aldığı dizi, ünlü roman yazarı eşinin ölümünün ardından, geçmişe ait sırlarla karşılaşan bir kadının yaşadıklarını anlatacak. “No”, “El Club” (2015), “Jackie” (2016), “Neruda” (2016) gibi modern klasiklere imza atmış Pablo Larraín’in yöneteceği dizi, Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen, Jennifer Jason Leigh gibi usta isimleri buluşturacak. İlk iki bölümü 6 Haziran’da yayınlanan diziden yeni bölümler için Cuma’ları beklemeniz gerekecek.
FİLM
AŞK, BÜYÜ VS. (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Ümit Ünal
Oyuncular: Ece Dizdar, Selen Uçer, Ayşenil Şamlıoğlu, Emrah Kolukısa
2019, TÜRKİYE, 96’/DRAM, AŞK
“Teyzem” (1986), “Hayallerim, Aşkın ve Sen” (1987) gibi senaryosunu yazdığı klasikler ve yönetmenliğini de yaptığı “9” (2002), “Ara” (2007), “Nar” (2011), “Sofra Sırları” (2017) filmleriyle sevdiğimiz Ümit Ünal’ın son filmi MUBİ Türkiye’de gösterimde. Gençliklerinde büyük bir aşk yaşamış, ancak ailelerinin zoruyla ayrılmış Eren ve Reyhan’ın yıllar sonra çocukluklarının geçtiği Büyükada’da yeniden karşılaşmalarını anlatan film, Ümit Ünal’ın sinemamızın en iyi hikâye anlatıcılarından biri olduğunu yeniden hatırlatırken, Selen Uçer ve Ece Dizdar’ın ödüllü oyunculuklarıyla da hafızalara yerleşiyor.
KONSER&SOHBET
BEATS BY TÜRKİYE BULUŞMASI (YouTube)
Kendi müziğini yapmak isteyen genç kadınlara ücretsiz eğitim imkânı sağlayan müzik programı ve sivil kolektif Beats By Girlz Türkiye, 10 Haziran Perşembe günü çevrim içi bir buluşmaya evsahipliği yapıyor. Yerli müzik sektörünün yaratıcı isimlerini bir araya getirecek buluşmaya, müzik yazarı Artemis Günebakanlı, müzisyen Başak Yavuz, Salon İKSV’nin direktörü Deniz Kuzuoğlu, Müzik Platformu’nun kurucusu Merve Eryürük ve Hürriyet müzik yazarı Sinem Vural konuşmacı olarak katılırken, Deniz Tekin, Feryal Öney, Gizem Oruç (a.k.a 6zm), Güneş Özgeç, Melike Şahin ve Nilipek gibi sevilen sesler de özel performanslarıyla ekranda olacaklar. Etkinliği saat 15.00’ten itibaren Beats By Girlz Türkiye’nin YouTube kanalından canlı izleyebilirsiniz.
KİTAP
İKİ SATIR İKİ SATIRDIR-ALEV EBÜZZİYA’YA MEKTUPLAR 1962-1976-Edip Cansever, Yapı Kredi Yayınları, Yaşantı-Mektup
Modern şiirimizin ustalarından Edip Cansever’in seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya 1962-76 yıllarında yazdığı mektuplar Yapı Kredi Yayınları’ndan çıktı. Habil Sağlam’ın yayına hazırladığı kitap, Cansever’in de deyişiyle “şairin kanı”yla yazılmış ve yer yer okuru büyüleyen, yer yer de şiirsel gerilimi yükselten 123 mektuptan oluşuyor. “Tragedyalar”, “Çağrılmayan Yakup”, “Sonrası Kalır”, “Ben Ruhi Bey Nasılım” gibi klasiklerini ürettiği dönemlere de denk gelen bu mektuplar, şairin yaşamıyla şiirinin nasıl iç içe geçtiğini de gözler önüne seriyor. Gönlünden akanı, sıkıntılarını, düşlerini ve hatta gününün nasıl geçtiğini anlatırken bile bir an olsun ne sevdasından ne de şiirinden vazgeçmemiş bir aşık şairin dünyasını aralayan kitap, “Seni sevmeyi dünyanın en güzel şiiri yapacağım” demiş Cansever’in, sözünü tuttuğunun da kanıtı olmuş.
SPIDER-MAN: ÖFKELİ KANATLAR-Brittney Morris, İthaki Yayınları, Çizgi Roman
AÇIKLIĞA DOĞRU-Asuman Susam, Everest Yayınları, İnceleme
İSA’NIN ÇOCUKLUĞU-John Maxwell Coetzee, Can Yayınları, Roman
JAR-Kemal Varol, Everest Yayınları, Roman
MÜZİK
YABANİ OTLAR-İdil Meşe&Umut Çetin, Alternatif, Single
BATAKLIK-Nova Norda, Alternatif, Single
WIFE WIFE-Deem Spencer&Okay Kaya, Elektronik, Single
YANINDA-Lara Di Lara, Alternatif, Single
ARMY OF ME-Julia Jacklin&RVG, Elektronik, Single
INNER CITY PRESSUE-Bassara, Elektronik, Single
SAHİ-Valeron&Neval, Elektronik, Single
THE DEVIL (DEMO)-PJ Harvey, Rock, Single
HEARTBEAT-Rej&Kjavik, Elektronik, Single
TRAVELLER-Josin, Elektronik, Single
YOK-Melis Karaduman&Canay Doğan, Alternatif, Single
SAKİN OL-HER DAİM YEŞİL-Sertab Erener, Rap/Pop, Single