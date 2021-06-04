Ne izlesem, okusam, dinlesem

70’ler ve 80’lerin efsanevi moda tasarımcısının hayatını ekranlara taşıyan “Halston”, Ewan McGregor başta olmak üzere oyuncu kadrosu ve tabii ki kostümleriyle göz dolduruyor. Genç okurun 2014’ün çoksatanlar listesinde yükselttiği aynı adlı roman serisinden uyarlama “Panik”, yazarı Lauren Oliver’ın kaleminden ekranlara taşınıyor. İstanbul Modern’de Sırp filmi “Baba” ve Kundura Sinema’da da meşhur bir gezginin büyülü Asya yolculuğunu anlatan “Ella Maillart: Çifte Serüven”, haftanın çevrimiçi seçenekleri.

DİZİHALSTON (Netflix)

Yönetmen: Daniel Minahan

Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Bill Pullman

2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM’/DRAM

Ryan Murphy’nin yaratıcıları arasında olduğu 5 bölümlük mini dizi, 70’ler ve 80’lere damgasını vurmuş moda tasarımcısı Halston’ın renkli olduğu kadar karanlıklar da barındıran hayatını anlatıyor. Halston’ı ve beraberinde moda imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü, birebir imzasını attığı skandallarla anlatmayı tercih eden dizi, dönemin eğlence sektöründen birçok popüler ismi de hikâyenin bir parçası yaparak ilgiyi çoğaltıyor. “Game of Thrones”, “American Crime Story”, “House of Cards” gibi dizileri çekmiş Emmy ve Hugo ödüllü Daniel Minahan’ın yönettiği dizi, bir yerden sonra kahramanının yaratıcılığı gibi sıradanlaşsa da usta işi oyunculuklar diziyi ayakta tutmayı başarıyor. Halston rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini veren Ewan McGregor, mücevher tasarımcısı Elsa Peretti’yi canlandıran Rebecca Dayan ve Liza Minnelli rolünde Krysta Rodriguez başta olmak üzere oyunculuklar kostümler kadar ışıldıyor.





