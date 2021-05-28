Ne izlesem, okusam, dinlesem

İki ay önce “Justice League”in dört saatlik yönetmen kurgusunu izlediğimiz Zack Snyder bu kez, korku ve bilimkurgu türlerini birbirine karıştırdığı aksiyon filmi “Ölüler Ordusu” ile karşımızda. Ünlü şarkıcı Pink’i turnede ve özel hayatında yakından izleyen “P!nk: All I Know So Far” ve Rusya’da erkekleri baştan çıkarmanın yollarının öğretildiği bir kursta yaşananları anlatan “Baştan Çıkarma Dersleri”, belgesel meraklılarını bekliyor. Aralarında Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren’ın da olduğu zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken spiritüel bilimkurgu “Solos”, haftanın en dikkat çekici dizisi. Kitap raflarında ise bu hafta, Murathan Mungan’ın 80 şairden 127 şiiri buluşturan seçkisi “Aile Albümü” var.

FİLMÖLÜLER ORDUSU/ARMY OF THE DEAD (Netflix)

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick

2021, ABD, 148’/AKSİYON, SUÇ, KORKU, BİLİM-KURGU

“300” (2007), Watchmen (2009), “Man of Steel” (2013) ve en son dört saatlik kurgusuyla izlediğimiz “Justice League” gibi çizgi roman uyarlamalarıyla tanıdığımız Zack Snyder, bu kez orijinal bir hikâyeye soyunuyor. Snyder’ın, üçüncü John Wick filminin de senaristi Shay Hatten ile birlikte yazdıkları senaryodan çektiği film, zombi istilasındaki Las Vegas’ta büyük çaplı bir soygun planına girişen, eski askerlerden kurulu bir grubun yaşadıklarını anlatacak. Korku ve bilimkurgu türlerinin birbirine karıştığı bir aksiyon sunan “Ölüler Ordusu” bununla da kalmayacak; öncesinde yaşanmış hikâyelerin anlatılacağı bir film ve anime dizisiyle kendi evrenini yaratacak.





