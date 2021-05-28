Ne izlesem, okusam, dinlesem

FİLMÖLÜLER ORDUSU/ARMY OF THE DEAD (Netflix)
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick
2021, ABD, 148’/AKSİYON, SUÇ, KORKU, BİLİM-KURGU
“300” (2007), Watchmen (2009), “Man of Steel” (2013) ve en son dört saatlik kurgusuyla izlediğimiz “Justice League” gibi çizgi roman uyarlamalarıyla tanıdığımız Zack Snyder, bu kez orijinal bir hikâyeye soyunuyor. Snyder’ın, üçüncü John Wick filminin de senaristi Shay Hatten ile birlikte yazdıkları senaryodan çektiği film, zombi istilasındaki Las Vegas’ta büyük çaplı bir soygun planına girişen, eski askerlerden kurulu bir grubun yaşadıklarını anlatacak. Korku ve bilimkurgu türlerinin birbirine karıştığı bir aksiyon sunan “Ölüler Ordusu” bununla da kalmayacak; öncesinde yaşanmış hikâyelerin anlatılacağı bir film ve anime dizisiyle kendi evrenini yaratacak.
FİLMOXYGÈNE(Netflix)
Yönetmen: Alexandre Aja
Oyuncular: Mélanie Laurent, Mathieu Amalric, Malik Zidi
2021, FRANSA-ABD, 100’/GERİLİM
“Haute Tension”(2003), “The Hills Have Eyes”(2006), “Mirrors”(2008) gibi modern korku klasiklerinin yaratıcısı Fransız yönetmen Alexandra Aja’nın son filmi, hafızasını kaybetmiş şekilde bir kapsülün içinde uyanan Elizabeth Hansen adlı bir kadının oksijeni gittikçe azalan bu odadan kurtulma çabasını anlatacak. Mélanie Laurent’ın başrolünde olduğu gerilimde, usta Fransız aktörler Mathieu Amalric ve Malik Zidi de var.
DİZİJUPITER’S LEGACY (Netflix)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, MACERA
Mark Millar ile Frank Quitely’nin meşhur çizgi roman serilerinden uyarlanan dizi, yeni nesil süper kahramanlarla tanıştırıyor bizi. “Angel” (2002), “Spartacus: Blood and Sand” (2010), “Daredevil” (2015) gibi dizilerin yaratıcısı Steven S. DeKnight’ın imzasını taşıyan 8 bölümlük dizi, 1930’lardan bugüne insanlığın hayatını defalarca kez kurtarmış ve artık emekliliği hak etmiş yaşlı süper kahramanlar ile onların gücüne erişmek için yarışan çocuklarının hikâyesini anlatacak.
DİZİTHE MOSQUITO COAST (Apple TV+)
Yönetmen: Rupert Wyatt
Oyuncular: Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish, Gabriel Bateman
2021, ABD, 1. SEZON, 8 BÖLÜM/AKSİYON, DRAM
Paul Theroux’un Türkçede “Sivrisinek Sahili” adıyla yayımlanmış aynı adlı romanından uyarlanan “The Mosquito Coast”, ilk iki bölümüyle Amazon’da yayında. Senaryosunu “Luther”ın yaratıcısı Neil Cross ve “The Loneliest Planet” (2011), “The Disaster Artist” (2017) filmlerinin senaristi Tom Bissell’ın birlikte yazdıkları diziyi, “Rise Of The Planet Of The Apes” ile övgü toplamış Rupert Wyatt yönetiyor. 1986’da Peter Weir’ın yönetmenliğinde Harrison Ford, Helen Mirren ve River Phoenix’li kadrosuyla beyazperdeye de uyarlanan kitabın dizi versiyonunda, “The Leftovers” dizisiyle hafızalarımıza kazınan Justin Theroux başrolde. Yazarın öz yeğeni de olan Theroux, eşi ve dört çocuğunu da alarak medeniyetten uzakta yeni ve ütopik bir dünya kurmaya çalışan Amerikalı mucit Allie Fox’u canlandıracak. 7 bölümden oluşacak “The Mosquito Coast” yeni bölümleriyle cuma günleri Apple TV+’ta olacak.
OSCAR ÖDÜLLERİ (TRT 2)
Bu yıl 93.’sü yapılacak Akademi Ödülleri, 26 Nisan gecesi TRT 2 ekranlarında canlı yayınlanıyor. 01.30’da ‘Oscar’a Doğru’ özel yayını ile başlayacak gece, 03.00’ten itibaren de Oscar’ların dağıtılacağı törenle devam edecek. En İyi Film kategorisinin en güçlüsü ‘Nomadland’ Türkiye’de henüz yayında değil ama diğer kategorilerin güçlü adaylarından izleyebileceklerinizi sizin için listeledik.
MANK (Netflix): 10 adaylığa sahip olsa da En İyi Film’i ‘Nomadland’e kaptıracak gibi görünen David Lynch filminin şansı görüntü ve tasarım dallarında daha mümkün görünüyor.
MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Netflix): Geçen yıl kaybettiğimiz aktör Chadwick Boseman, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak tarihe geçecek gibi görünüyor. Kostüm ve makyaj dalında da filmin elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz.
FİLMHAYALETLER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar, Emrah Özdemir
2020, TÜRKİYE-FRANSA-KATAR, 85’/DRAM
Venedik’te Eleştirmenler Birliği Ödülü alarak başladığı festival yolculuğunda eleştirmenlerin övgülerini toplamış Azra Deniz Okyay filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de yayında. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 ödül birden kazanan film, tüm Türkiye’de elektriklerin saatlerce kesildiği bir günde geçiyor. Çoğumuzun hafızalarından silinmiş olsa da 31 Mart 2015 tarihinde gerçekten de yaşanmış bu kesintinin metaforundan beslenen film, İstanbul’un yoksul bir mahallesinde o gün yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri eşliğinde anlatıyor. Ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Okyay’ın ilk uzun filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla yılın en iyi yerli yapımlarından.
FİLMDENEMEYE DEĞER / LONG SHOT (Netflix & BluTV)
Yönetmen: Jonathan Levine / Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael, Ravi Patel / 2019, ABD, 125’ / KOMEDİ
Charlize Theron ve Seth Rogen’ı buluşturan bu eğlenceli film, doğruculuğundan işsiz kalmaya mahkum gazeteci Fred Flarsky’nin başkanlık seçimine hazırlanan çocukluk aşkı Charlotte Field ile rastlantı sonucu karşılaşmaları sonrası yaşananları anlatıyor. ‘50/50’ ve ‘The Night Before’ gibi bağımsız komedileriyle tanıdığımız Jonathan Levine’in yönettiği komedi, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalga geçiyor, 90’lar müziği ve filmlerine -özellikle Pretty Woman’a- bolca selam gönderiyor.
5 PERFORMANS
-CHARLIZE THERON
THE OLD GUARD (2020)
FİLMAY IŞIĞI/MOONLIGHT (Bein Connect)
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe
2016, ABD, 111’/DRAM, AŞK
Barry Jenkins’in 2017’de En İyi Film Oscar’ına da uzanan ustalık eseri filmi “Ay Işığı” Bein Connect’te yayında. Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan “In Moonlight Black Boys Look Blue” adlı oyunundan uyarlanan film, üç farklı zamanda geçiyor ve bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor. Diyaloglarından oyunculuklara, müziklerinden James Laxton imzalı görüntü yönetimine, adeta sinema dersi veren bu modern başyapıt, ötekiliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretmeyi başarıyor.
FİLMGODZILLA VS. KONG (HBO Max)
Yönetmen: Adam Wingard
Oyuncular: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry
2021-ABD, AVUSTRALYA-113’/AKSİYON, GERİLİM, BİLİMKURGU
Pandemi sürecinde vizyonu ertelenen büyük bütçeli yapımlardan “Godzilla vs Kong”, bugün ABD’de sinemalarda ve HBO Max’ta da çevrim içi gösterime girdi. “Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası” (2017) ile “Godzilla: King of the Monsters/Canavarlar Kralı”nın (2019) devamı da olan film, sinema tarihinin iki meşhur canavarını karşı karşıya getiriyor. Dev goril King Kong ile nükleer radyasyonun uyandırdığı tarih öncesi deniz yaratığı Godzilla’nın arasındaki çatışmanın ortasında kalmış insanların hikâyesini izleyeceğimiz filmde, sinemanın son Tarzan’ı Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve “Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown başrollerde.
FİLMSENİ BULDUM YA! (MUBI)
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola
2021-TÜRKİYE-82’/
KOMEDİ
‘İnsan nedir?’ sorusunun peşinde “Korkuyorum Anne” (2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010) gibi başyapıtlar vermiş usta yönetmen Reha Erdem’in geçen yıl bu zamanlarda İstanbul’da ve Zoom platformu üzerinden çektiği film, MUBI’de gösterimde. Sinemamızın ilk karantina filmi de olan “Seni Buldum Ya!”, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrim içi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi usta işi bir oyuncu kadrosunun buluştuğu filmde, her bir oyuncuyu kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve enfes performanslarda izliyoruz. Kapanış jeneriğinin ardından başlayan Reha Erdem ve Esin Küçüktepepınar söyleşisi de yönetmenin hayranları için kaçırılmaz fırsat.
FİLM
COMING 2 AMERICA(Amazon Prime)
Yönetmen: Craig Brewer
Oyuncular: Eddie Murphy, Shari Headley, Wesley Snipes
2021-ABD-110’/KOMEDİ
1988 yapımı Eddie Murphy komedisi “Coming to America”nın devam filmi Amazon Prime’da gösterime girdi. Murphy dahil, ilk filmin birçok oyuncusunu buluşturmayı başaran film, oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenen Prens Akeem’in sırdaşı Semmi ile Afrika’dan New York’a uzanan yeni maceralarını anlatıyor.
FİLM*BOMBAY ROSE (Netflix)
Yönetmen: Gitanjali Rao
2019-HİNDİSTAN, İNGİLTERE-93’/ANİMASYON, DRAM
Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun Venedik, Toronto festivallerinde gösterilen animasyonu, yolları Bombay’da kesişen çiçek satıcısı Kamala ve Salim arasında filizlenen aşk hikâyesini anlatıyor.
FİLMBILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY (Apple TV+)
Yönetmen: R.J. Cutler
2021-ABD-140’/BELGESEL, MÜZİK
2016’da çıkardığı ilk single’ı “Ocean Eyes” ile virale dönüşen, geçen yıl Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanarak bu başarıya erişmiş ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish’in hayatını anlatan belgesel, bugünden itibaren Apple TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Konser performansları ve arşiv görüntülerini buluşturacak belgesel, sanatçının ilk albümü “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”nun hazırlık sürecine ve kişisel zamanlarına da yakından tanıklık edecek.
FİLMI CARE A LOT(Netflix)
Yönetmen: J Blakeson
Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest
2020-İNGİLTERE-118’/SUÇ, KOMEDİ, MACERA
Yakın zamanda açıklanan Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Rosamund Pike’a adaylık getiren “I Care A Lot”, suç komedilerini sevenleri ekran başına çağırıyor. Yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanların birikimlerini sömüren Marla ile iş ortağı Fran’in, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördükleri Jennifer ile tanışmaları sonrası yaşadıkları olayları anlatacak filmde Pike’a “Game Of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise “The Disappearance of Alice Creed” (2009), The 5th Wave (2016) filmleriyle tanıdığımız J Blakeson var.
FİLM
THE MAP OF TINY PERFECT THINGS(Amazon Prime)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris
2021-ABD/FANTASTİK, AŞK
En son, 2020’nin sıra dışı filmlerinden “Freaky”de izlediğimiz ve yakında yeni Ant-Man’de Cassie Lang rolünde izleyeceğimiz Kathryn Newton’ın başrolünde olduğu bu romantik bilim kurgu, bir çeşit zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalan Mark ve Margaret adlı iki gencin romantik ve eğlenceli maceralarını anlatıyor.
FİLMMALCOLM&MARIE (Netflix)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
2021-ABD-106’/DRAM
Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.
FİLMPALMER (Apple TV+)
Yönetmen: Fisher Stevens
Oyuncular: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright
2021-ABD-110’/DRAM
Hapisten yeni çıkan eski lise futbol yıldızı Eddie Palmer, 10 yıl sonra geri döndüğü Louisiana’da geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da annesi tarafından terk edilmiş küçük Sam’in sorumluluğuyla başa çıkmaya çalışıyor. 2017’de Woody Allen filmi “Wonder Wheel”de izlediğimiz Justin Timberlake ve Juno Temple yeniden aynı filmde buluşuyor.
FİLMBEYAZ KAPLAN/THE WHITE TIGER (Netflix)
Yönetmen: Ramin Bahrani
Oyuncular: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao
2021-HİNDİSTAN, ABD-125’ / DRAM, SUÇ
Hindistanlı yazar Aravind Adiga’nın New York Times’ın en çok satanlar listesine giren ve 2008 Man Booker Ödülü alan aynı adlı ilk romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan”, yoksul bir köylü olan Balram’ın, yanlarında çalışmaya başladığı zengin ailenin her türlü işini çözerken çıktığı basamakları anlatıyor. “99 Homes” (2014), “Fahrenheit 451 (2018)” ve “Man Push Cart” (2005) gibi bağımsızlarıyla tanıdığımız Ramin Bahrani’nin yönettiği filmde, Hintli müzisyen ve oyuncu Adarsh Gourav ile Bollywood’un en popüler yüzlerinden Priyanka Chopra başrollerde.
ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Prime)
Yönetmen: Regina King
Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango
2020-ABD-114’/DRAM
En son, Oscar aldığı “If Beale Street Could Talk” (2018) ve “Watchmen” dizisinin Sister Night’ı olarak izlediğimiz Regina King’in ilk yönetmenlik denemesi de olan film, eleştirmenlerden övgüler toplayarak ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından oldu. Seyirciyi 1964’ün 25 Şubat’ına, daha sonra Muhammed Ali adını alacak Cassius Clay’in Miami’deki ağır siklet şampiyonluk maçında Sonny Liston’ı alt ettiği tarihi güne götüren film; kumsalda adına düzenlenen partiye siyahların haklarını kısıtlayan Jim Crow Yasaları yüzünden katılamayan Clay’in, aynı otelde kalan ve dönemin hak mücadelesinin ünlü figürleri olan Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği geceyi anlatıyor. Oscar’larda En İyi Film başta olmak üzere, Kemp Powers’ın kendi tiyatro oyunundan uyarlayarak yazdığı senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla birden fazla adaylık alacak görünen film, bugünden itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.
TİYATROTEKİNSİZ VADİ/UNCANNY VALLEY (Beykoz Kundura)
Ne izlesem okusam dinlesem
70’ler ve 80’lerin efsanevi moda tasarımcısının hayatını ekranlara taşıyan “Halston”, Ewan McGregor başta olmak üzere oyuncu kadrosu ve tabii ki kostümleriyle göz dolduruyor. Genç okurun 2014’ün çoksatanlar listesinde yükselttiği aynı adlı roman serisinden uyarlama “Panik”, yazarı Lauren Oliver’ın kaleminden ekranlara taşınıyor. İstanbul Modern’de Sırp filmi “Baba” ve Kundura Sinema’da da meşhur bir gezginin büyülü Asya yolculuğunu anlatan “Ella Maillart: Çifte Serüven”, haftanın çevrimiçi seçenekleri.
DİZİ
HALSTON (Netflix)
Yönetmen: Daniel Minahan
Oyuncular: Ewan McGregor, Rebecca Dayan, Krysta Rodriguez, Bill Pullman
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 5 BÖLÜM’/DRAM
Ryan Murphy’nin yaratıcıları arasında olduğu 5 bölümlük mini dizi, 70’ler ve 80’lere damgasını vurmuş moda tasarımcısı Halston’ın renkli olduğu kadar karanlıklar da barındıran hayatını anlatıyor. Halston’ı ve beraberinde moda imparatorluğunun yükselişini ve düşüşünü, birebir imzasını attığı skandallarla anlatmayı tercih eden dizi, dönemin eğlence sektöründen birçok popüler ismi de hikâyenin bir parçası yaparak ilgiyi çoğaltıyor. “Game of Thrones”, “American Crime Story”, “House of Cards” gibi dizileri çekmiş Emmy ve Hugo ödüllü Daniel Minahan’ın yönettiği dizi, bir yerden sonra kahramanının yaratıcılığı gibi sıradanlaşsa da usta işi oyunculuklar diziyi ayakta tutmayı başarıyor. Halston rolünde kariyerinin en iyi performanslarından birini veren Ewan McGregor, mücevher tasarımcısı Elsa Peretti’yi canlandıran Rebecca Dayan ve Liza Minnelli rolünde Krysta Rodriguez başta olmak üzere oyunculuklar kostümler kadar ışıldıyor.
PANIC (Amazon Prime)
Yaratıcı: Lauren Oliver
Oyuncular: Olivia Welch, Mike Faist, Ray Nicholson
2021, ABD, 1. SEZON, 10 BÖLÜM/MACERA, SUÇ
Lauren Oliver’ın Türkçede de yayımlanan Panik adlı roman serisi, yine yazarın kaleminden ekranlara taşınıyor. Yaşadıkları umutsuz kasabadan kurtulmanın tek yolunun, lise son sınıfların katıldığı ve tek bir kazananın olduğu Panik adlı oyundan geçtiği bir dünyadaki gençleri izleyeceğimiz dizide, ana kahramanımız Heather’ı genç oyuncu Olivia Welch canlandıracak.
FİLM
ELLA MAILLART: ÇİFTE SERÜVEN/ELLA MAILLART: DOUBLE JOURNEY (Kundura Sinema)
Yönetmen: Antonio Bigini, Mariann Lewinsky
Anlatıcı: Irène Jacob
2015, İSVİÇRE-İTALYA, 40’/BELGESEL
Kundura Sinema’nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama’da bu hafta, 20. yüzyılın en önemli gezginlerinden, fotoğraf sanatçısı Ella Maillart’ın 1939’da yaptığı meşhur Asya yolculuğunu anlatan belgesel “Ella Maillart: Çifte Serüven” gösterimde. Maillart’ın kendisi kadar sıradışı arkadaşı yazar ve fotoğraf sanatçısı Annemarie Schwarzenbach’ı da yanına alarak çıktığı bu yolculukta çektiği görüntülerden yola çıkan film, bu büyülü yolculuğu 75 yıl sonra büyük bir titizlikle canlandırırken, Maillart’a ait günlük ve mektuplara da ünlü oyuncu Irène Jacob sesiyle hayat veriyor. 13 Haziran’a dek kundurama.beykozkundura.com adresinde Türkçe altyazılı ve ücretsiz izleyebilirsiniz.
BABA/OTAC (İstanbul Modern Sinema)
Yönetmen: Srdan Golubovic
Oyuncular: Goran Bogdan, Boris Isakovic, Nada Sargin
2020, SIRBİSTAN-FRANSA-ALMANYA, 120’/DRAM
İstanbul Modern müzesinin istanbulmodern.org’da ücretsiz devam eden çevrimiçi gösterimlerinde bu hafta sonu, Sırbistan yapımı “Baba” gösterilecek. Srdan Golubović’in 2020 Berlin Film Festivali’nden Ekümenik Jürisi Ödülü ile Panorama Seyirci Ödülü’nü kazanmış filmi, çocukları sosyal güvenlik tarafından elinden alınan bir babanın, onların velayetini geri almak için Belgrad’a doğru çıktığı 300 km’lik yolun çarpıcı hikâyesini konu alıyor.
KİTAP
SONUNCULAR-Hanna Jameson, Çınar Yayınları, Roman
AHLAKSIZ MASALLAR-Petrus Borel, Dedalus Kitap, Roman
HAYATIMIZI AYDINLATAN MUHTEŞEM KADIN DOSTLARIM-Atilla Dorsay, Remzi Kitabevi, Sinema
YALANCILAR İÇİN SİHİR-Sarah Gailey, İthaki Yayınları, Roman
KORUDAKİ GÜMÜŞ-Emily Tesh, İthaki Yayınları, Roman
EDDY’NİN SONU-Edouard Louis, Can Yayınları, Roman
USTA VE MARGARİTA-Mihail Bulgakov, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Roman
MÜZİK
ŞANSSIZ MÜCADELESİ-Kalben, Alternatif, Single
OLMAYACAK İŞLER-Deniz Tekin & CanBey, Alternatif, Single
BLUE BANISTERS-Lana Del Rey, Pop, Single
SİS- Ceylan Ertem, Alternatif, Single
PALOMA (PHYSCHEDELIC MIX)-Santi&Tuğçe, Elektronik, Single
DENİZ DERİN-No Land, Alternatif, Single
MADDE 42-Büşra Kayıkçı, Klasik, Single
ESPEJO DORADO-MİRET, Elektronik, EP