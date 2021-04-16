Ne izlesem, okusam, dinlesem

Rock’un babaannesi Tina Turner’ın hayatından bugüne dek yayınlanmamış görüntüler ve kayıtlar sunan “Tina”, 2017’nin Oscar yıldızı “Ay Işığı”, 6 yıllık yolculuğunda pandemiyi de görmüş süper komedi “Superstore” ve süper kahraman hikâyelerinin en yenisi “Invincible”, haftanın ekran seçenekleri. Alice Walker’ın “hayatımın kitabı” dediği “Gözleri Tanrı’yı Seyrediyordu”, Türkçe’de ilk kez yayımlanmış Zora Neale Hurston’ı keşfetmek isteyenler için raflarda... Barış Demirel ve Guillaume de Kadebostany ortaklığından doğma “Sal Beni”, yalnızca haftanın değil bu yılın da en iyi şarkılarından.

FİLMAY IŞIĞI/MOONLIGHT (Bein Connect)

Yönetmen: Barry Jenkins

Oyuncular: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe

2016, ABD, 111’/DRAM, AŞK

Barry Jenkins’in 2017’de En İyi Film Oscar’ına da uzanan ustalık eseri filmi “Ay Işığı” Bein Connect’te yayında. Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan “In Moonlight Black Boys Look Blue” adlı oyunundan uyarlanan film, üç farklı zamanda geçiyor ve bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor. Diyaloglarından oyunculuklara, müziklerinden James Laxton imzalı görüntü yönetimine, adeta sinema dersi veren bu modern başyapıt, ötekiliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretmeyi başarıyor.





