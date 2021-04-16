MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler>Yazarlar>Uğur YÜKSEL>Ne izlesem, okusam, dinlesem
GeriUğur YÜKSEL Ne izlesem, okusam, dinlesem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Yüksel

Uğur Yüksel

Yazarın tüm yazıları

Ne izlesem, okusam, dinlesem

16 Nisan 2021

Azra Deniz Okyay’ın Antalya’da En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de gösterimde. Yönetmenin ilk filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla haftanın en iyi ekran seçeneği. Çevrim içi platformlarda bu hafta Kundura Sinema ve İstanbul Modern’in ücretsiz izlenebilen seçkilerine bakmanızı öneririz. Raflardan bu haftaki tavsiyemiz ise, yıllarca erkek kimliğiyle yazmak zorunda kalmış Alice B. Sheldon’ın meşhur feminist distopyası “Houston, Houston, Duyuyor musun?”

FİLM

Ne izlesem, okusam, dinlesem

HAYALETLER (MUBI Türkiye)
Yönetmen: Azra Deniz Okyay
Oyuncular: Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar, Emrah Özdemir
2020, TÜRKİYE-FRANSA-KATAR, 85’/DRAM

Venedik’te Eleştirmenler Birliği Ödülü alarak başladığı festival yolculuğunda eleştirmenlerin övgülerini toplamış Azra Deniz Okyay filmi “Hayaletler”, MUBI Türkiye’de yayında. Antalya Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil 5 ödül birden kazanan film, tüm Türkiye’de elektriklerin saatlerce kesildiği bir günde geçiyor. Çoğumuzun hafızalarından silinmiş olsa da 31 Mart 2015 tarihinde gerçekten de yaşanmış bu kesintinin metaforundan beslenen film, İstanbul’un yoksul bir mahallesinde o gün yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri eşliğinde anlatıyor. Ödüllü kısalarıyla tanıdığımız Okyay’ın ilk uzun filmi de olan “Hayaletler”, dinamik kurgusu, yenilikçi senaryosu ve canlı oyunculuklarıyla yılın en iyi yerli yapımlarından.

Ne izlesem, okusam, dinlesem

ASLA YALNIZ (İstanbul Modern)

İstanbul Modern’in film gösterimleri bu ay “Asla Yalnız” seçkisiyle devam ediyor. Selma Gürbüz’ün müzede gezilebilen ‘Dünya Diye Bir Yer’ sergisinden esinlenerek oluşturulan seçkide, Ortadoğu ve Kuzey Afrikalı kadın yönetmenlerin filmleri yer alıyor. Ülkesi Kenya’da yasaklı “Rafiki”, Kaouther Ben Hania’nın sahte belgeseli “Ustura”, Mısırlı efsanevi şarkıcı Ümmü Gülsüm’ün biyografisini çekmek için yola çıkan genç bir yönetmeni anlatan “Ümmü Gülsüm’ün Peşinde” seçkiden ilk önereceklerimiz. 25 Nisan’a dek istanbulmodern.org adresinde Türkçe altyazılı ve ücretsiz izleyebilirsiniz.

Ne izlesem, okusam, dinlesem

RÜYANIN ÖTE YAKASI (Kundura Sinema)

Kundura Sinema’nın çevrimiçi izleme platformu Kundurama’nın yeni seçkisi “Rüyanın Öte Yakası” yayında. Rüya ile gerçeğin birbirine karıştığı bir dünyaya davetiye çıkaran seçkide ikisi kısa 3 film gösteriliyor. İngiliz sanatçılar Daniel & Clara’nın yönettikleri belgesel “Bir Yolculuktan Notlar”ın yaşattığı görsel ve işitsel deneyimi özellikle deneysel film tutkunlarının kaçırmayacaktır. Berlin ve Cannes festivallerinin geleceğin yönetmenleri arasında gösterip desteklediği Hindistanlı Payal Kapadia’nın “Öğleden Sonra Bulutlar” ve “Ve Yaz Ne Söyler ki…” kısaları da gözden kaçmasın. Keşfe ve rüyalara meraklı izleyici için Türkçe altyazılı seçeneğiyle kundurama.beykozkundura.com adresinde ücretsiz yayında.

DİZİ

Ne izlesem, okusam, dinlesem

MARE OF EASTTOWN (HBO Max&beIN CONNECT)
Yönetmen: Craig Zobel
Oyuncular: Kate Winslet, Guy Pearce
2021, ABD, MİNİ DİZİ, 7 BÖLÜM/ SUÇ, DRAM

Kate Winslet ve Guy Pearce’ı yine bir HBO yapımı olan “Mildred Pierce”ten 10 yıl sonra yeniden bir araya getiren 7 bölümlük mini dizi, Pensilvanya’da bir kasabada yaşanan bir cinayeti çözmeye çalışan dedektif Mare Sheehan’ın maceralarını anlatacak. Geçen yılın dikkat çekici korku filmlerinden “The Hunt”ı da çekmiş Craig Zobel’in yönettiği dizinin Türkiye gösterimi ise Pazartesi günleri beIN CONNECT’te olacak.

KİTAP

Ne izlesem, okusam, dinlesem

HOUSTON HOUSTON DUYUYOR MUSUN?-James Tiptree Jr.-Çevirmen: Begüm Kovulmaz, İthaki Yayınları, Öykü, 88 sayfa

Amerikalı bilimkurgu yazarı James Tiptree Jr. ya da gerçek adıyla Alice B. Sheldon. 52 yaşındayken başladığı yazarlık kariyerinde zamanının ötesinde öyküler ve romanlar yazdı. Kapıları kadınlara sıkı sıkıya kapalı bilimkurgu dünyasında var olabilmek için -soyadı bir reçel markasından alınma bir mahlasla- erkek kimliğinde yazmak zorunda bırakıldı. İthaki Yayınları’nın Türkçeye kazandırdığı “Houston, Houston, Duyuyor musun?”, onun en meşhur kitaplarından biri ve 1976’da en iyi kısa roman dalında Hugo ve Nebula ödüllerinin ikisini birden almıştı. Erkeklerin olmadığı geleceğin dünyasıyla karşılaşan bir grup astronotun yaşadıklarını anlatıyor ve feminist ütopyanın temel metinlerinden sayılıyor.

DÖRT MEVSİM MEHLİKA: ANNEANNEM DEDİ Kİ-Işıl Ertunç, İletişim Yayınları, Gastronomi
KÜLTÜR VE EMPERYALİZM-Edward W. Said, Metis Yayıncılık, Siyaset-Felsefe
PORSELEN BİR MEVZU-Gökçe Bilgin, İletişim Yayınları, Roman

MÜZİK

Ne izlesem, okusam, dinlesem

GECENİN SONUNA YOLCULUK-Teoman, Pop&Rock, Albüm
CLEANSING (MOSS REMIX)-Jekare&Moss, Elektronik, Single
VOICES 2-Max Richter, Elektronik, Single
KARAVAN SESSIONS (LIVE)-Islandman, Elektronik, Single
WOMEN OF SOUQ RECORDS (DJ MIX)- İpek İpekçioğlu, Elektronik, Albüm
KİMİM LAN BEN?-Mert Demir, Alternatif, Albüm

X

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

9 Nisan 2021
Charlize Theron’u Amerikan başkanlığı yarışında izleyeceğimiz komedi filmi ‘Denemeye Değer’, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalgasını geçerken; Melissa McCarthy ve Octavia Spencer’ı buluşturan ‘Thunder Force’ da süper kahraman filmlerini tiye alıyor. Idris Elba’lı baba oğul draması ‘Kent Kovboyu’ ve Amazon yapımı korku dizisi ‘Them’, haftanın diğer ekran seçenekleri... Bejan Matur’un yeni şiir kitabı ‘Dünya Güzeldir Hâlâ’ ve şiirlerini seslendirdiği ‘Yedi Gece’ albümü haftanın edebi sürprizi.

FİLMDENEMEYE DEĞER / LONG SHOT (Netflix & BluTV)
Yönetmen: Jonathan Levine / Oyuncular: Charlize Theron, Seth Rogen, June Diane Raphael, Ravi Patel / 2019, ABD, 125’ / KOMEDİ

Charlize Theron ve Seth Rogen’ı buluşturan bu eğlenceli film, doğruculuğundan işsiz kalmaya mahkum gazeteci Fred Flarsky’nin başkanlık seçimine hazırlanan çocukluk aşkı Charlotte Field ile rastlantı sonucu karşılaşmaları sonrası yaşananları anlatıyor. ‘50/50’ ve ‘The Night Before’ gibi bağımsız komedileriyle tanıdığımız Jonathan Levine’in yönettiği komedi, türün cinsiyetçi klişeleriyle dalga geçiyor, 90’lar müziği ve filmlerine -özellikle Pretty Woman’a- bolca selam gönderiyor.

5 PERFORMANS
-CHARLIZE THERON
THE OLD GUARD (2020)

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem dinlesem okusam

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

2 Nisan 2021
Rock’un babaannesi Tina Turner’ın hayatından bugüne dek yayınlanmamış görüntüler ve kayıtlar sunan “Tina”, 2017’nin Oscar yıldızı “Ay Işığı”, 6 yıllık yolculuğunda pandemiyi de görmüş süper komedi “Superstore” ve süper kahraman hikâyelerinin en yenisi “Invincible”, haftanın ekran seçenekleri. Alice Walker’ın “hayatımın kitabı” dediği “Gözleri Tanrı’yı Seyrediyordu”, Türkçe’de ilk kez yayımlanmış Zora Neale Hurston’ı keşfetmek isteyenler için raflarda... Barış Demirel ve Guillaume de Kadebostany ortaklığından doğma “Sal Beni”, yalnızca haftanın değil bu yılın da en iyi şarkılarından.

FİLMAY IŞIĞI/MOONLIGHT (Bein Connect)
Yönetmen: Barry Jenkins
Oyuncular: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson, Janelle Monáe
2016, ABD, 111’/DRAM, AŞK

Barry Jenkins’in 2017’de En İyi Film Oscar’ına da uzanan ustalık eseri filmi “Ay Işığı” Bein Connect’te yayında. Tarell Alvin McCraney’nin hayatından otobiyografik izler taşıyan “In Moonlight Black Boys Look Blue” adlı oyunundan uyarlanan film, üç farklı zamanda geçiyor ve bir çocuğun büyüme ve kendini keşfetme hikâyesini konu alıyor. Diyaloglarından oyunculuklara, müziklerinden James Laxton imzalı görüntü yönetimine, adeta sinema dersi veren bu modern başyapıt, ötekiliği yüzünden dışlanmış, dünyada yalnız bırakılmış herkesin yüreğini titretmeyi başarıyor.


Yazının Devamını Oku

Uğur Yüksel

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

26 Mart 2021
Yılın beklenen büyük bütçeli yapımlarından “Godzilla vs Kong”, sinema tarihinin meşhur iki canavarını karşı karşıya getiriyor. 1978 yapımı Fassbinder başyapıtı “Maria Braun’un Evliliği” ve kısa film tutkunlarına Akbank Kısa Film Festivali, haftanın diğer çevrimiçi seçenekleri… Haftanın kitabında bu hafta, Orhan Pamuk’un yazımı 5 yıl süren aşk, polisiye ve tarihi romanı “Veba Geceleri” var.

FİLMGODZILLA VS. KONG (HBO Max)
Yönetmen: Adam Wingard
Oyuncular: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry
2021-ABD, AVUSTRALYA-113’/AKSİYON, GERİLİM, BİLİMKURGU

Pandemi sürecinde vizyonu ertelenen büyük bütçeli yapımlardan “Godzilla vs Kong”, bugün ABD’de sinemalarda ve HBO Max’ta da çevrim içi gösterime girdi. “Kong: Skull Island/Kong: Kafatası Adası” (2017) ile “Godzilla: King of the Monsters/Canavarlar Kralı”nın (2019) devamı da olan film, sinema tarihinin iki meşhur canavarını karşı karşıya getiriyor. Dev goril King Kong ile nükleer radyasyonun uyandırdığı tarih öncesi deniz yaratığı Godzilla’nın arasındaki çatışmanın ortasında kalmış insanların hikâyesini izleyeceğimiz filmde, sinemanın son Tarzan’ı Alexander Skarsgård, Rebecca Hall ve “Stranger Things”in Eleven’ı Millie Bobby Brown başrollerde.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

19 Mart 2021
Sinemamızın usta yönetmenlerinden Reha Erdem’in nefis bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiği kara komedisi “Seni Buldum Ya!”, Zoom’da çekilen ilk yerli yapım olma özelliği de taşıyor. Zack Snyder’in dört saatlik kurgusuyla yeniden buluşacak “Justice League” ve kadın yönetmenlerin ders verdiği bir sinema okulunun kapılarını aralayan 14 saatlik “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema” belgeseli, haftanın öne çıkan diğer seyir seçenekleri. Hafta başı aday listesinin açıklandığı Oscar yarışına evden hazırlanmak isteyenler için rehberimiz de bu haftaki köşemizde yer alıyor.

FİLMSENİ BULDUM YA! (MUBI)
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola
2021-TÜRKİYE-82’/
KOMEDİ

‘İnsan nedir?’ sorusunun peşinde “Korkuyorum Anne” (2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010) gibi başyapıtlar vermiş usta yönetmen Reha Erdem’in geçen yıl bu zamanlarda İstanbul’da ve Zoom platformu üzerinden çektiği film, MUBI’de gösterimde. Sinemamızın ilk karantina filmi de olan “Seni Buldum Ya!”, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrim içi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi usta işi bir oyuncu kadrosunun buluştuğu filmde, her bir oyuncuyu kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve enfes performanslarda izliyoruz. Kapanış jeneriğinin ardından başlayan Reha Erdem ve Esin Küçüktepepınar söyleşisi de yönetmenin hayranları için kaçırılmaz fırsat.

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

12 Mart 2021
Frank Grillo ile Mel Gibson’ı bir araya getiren zaman döngüsü temalı aksiyon “Boss Level” ve Eddie Murphy’li 80’ler komedisinin devamı “Coming 2 America”, haftanın ekran tavsiyeleri... Sessiz filmlere meraklı izleyicilere Kundura Sahne’den “Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği” seçkisi, kısa film izlemek isteyenlere İFSAK Kısa Film Festivali ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın 11’inci yaşını deviren performansı “Sen Balık Değilsin” çevrim içinde yakalayabilecekleriniz. Fazıl Say’ın bu yıl 100. yaşını kutlayan usta besteci İlhan Usmanbaş’ın eserlerini yorumladığı “Türk Bestecileri Serisi, Vol. 3”ü de haftanın albümü seçtik.

FİLM
COMING 2 AMERICA(Amazon Prime)
Yönetmen: Craig Brewer
Oyuncular: Eddie Murphy, Shari Headley, Wesley Snipes
2021-ABD-110’/KOMEDİ
1988 yapımı Eddie Murphy komedisi “Coming to America”nın devam filmi Amazon Prime’da gösterime girdi. Murphy dahil, ilk filmin birçok oyuncusunu buluşturmayı başaran film, oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenen Prens Akeem’in sırdaşı Semmi ile Afrika’dan New York’a uzanan yeni maceralarını anlatıyor.

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

5 Mart 2021
8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken haftanın en iyilerini de kadınlardan seçtik. Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun ödüllü animasyonu “Bombay Rose”, Kundura Sinema’nın sessiz sinemanın kadın komedyenlerine selam gönderen sohbet ve gösterim programı “Sinema’nın İlk Edepsiz Kadınları” ve BGST’nin tek kişilik oyunu “Bir Kadın Uyanıyor”, haftanın çevrimiçi seçenekleri... Haftanın kitabı Leni Zumas’ın ödüllü distopik romanı “Kırmızı Saatler”, haftanın albümü de Melike Şahin’in 90’ların ruhunu taşıyan 10 şarkılık çalışması “Merhem”.

FİLM*BOMBAY ROSE (Netflix)
Yönetmen: Gitanjali Rao
2019-HİNDİSTAN, İNGİLTERE-93’/ANİMASYON, DRAM

Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun Venedik, Toronto festivallerinde gösterilen animasyonu, yolları Bombay’da kesişen çiçek satıcısı Kamala ve Salim arasında filizlenen aşk hikâyesini anlatıyor.



Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

26 Şubat 2021
Ekranların öne çıkanlarında bu hafta iki belgesel var... Brezilyalı futbol efsanesinin hayatını anlatan “Pelé” Netflix’te, Z kuşağının müzikteki başarılı ismine yakından tanıklık eden “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” de Apple TV+’ta yayında. Tiyatro Hemhâl’in Latife Tekin’in romanından uyarladığı “Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit” haftanın oyunu, usta yazar Oya Baydar’ın pandemi günlerindeki notlarını buluşturan “80 Yaş Zor Zamanlar Günlükleri” de haftanın kitabı...

FİLMBILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY (Apple TV+)
Yönetmen: R.J. Cutler
2021-ABD-140’/BELGESEL, MÜZİK

2016’da çıkardığı ilk single’ı “Ocean Eyes” ile virale dönüşen, geçen yıl Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanarak bu başarıya erişmiş ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish’in hayatını anlatan belgesel, bugünden itibaren Apple TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Konser performansları ve arşiv görüntülerini buluşturacak belgesel, sanatçının ilk albümü “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”nun hazırlık sürecine ve kişisel zamanlarına da yakından tanıklık edecek.



Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

19 Şubat 2021
Film tutkunlarına bu hafta, Rosamund Pike’ın Altın Küre’de yarışan performansıyla merak ettiğimiz suç komedisi “I Care A Lot” ve Salma Hayek ile Owen Wilson’ı buluşturan bilimkurgu “Mutluluk”; dizi tutkunlarına da seyirciyi 80’ler Londra’sına ışınlayacak “It’s A Sin” ve Netflix’in yeni animesi “High-Rise Invasion”, haftanın ekran tavsiyeleri. Çağdaş İran şiirinin unutulmaz ismi Furuğ Ferruhzâd’ın hayatını sahneye taşıyan “Furuğ” haftanın oyunu, Kiran Millwood Hargrave’in ödüllü distopik feminist romanı “Kadınlar Adası” da haftanın kitabı...

FİLMI CARE A LOT(Netflix)
Yönetmen: J Blakeson
Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest
2020-İNGİLTERE-118’/SUÇ, KOMEDİ, MACERA
Yakın zamanda açıklanan Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Rosamund Pike’a adaylık getiren “I Care A Lot”, suç komedilerini sevenleri ekran başına çağırıyor. Yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanların birikimlerini sömüren Marla ile iş ortağı Fran’in, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördükleri Jennifer ile tanışmaları sonrası yaşadıkları olayları anlatacak filmde Pike’a “Game Of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise “The Disappearance of Alice Creed” (2009), The 5th Wave (2016) filmleriyle tanıdığımız J Blakeson var.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

12 Şubat 2021
Film tutkunlarına bu hafta, Altın Küre’lerde erkek oyuncu ve müzik dallarında yarışacak “Judas and the Black Messiah”, zaman döngülü hikâyeleri sevenlere “The Map Of Tiny Perfect Things” ve Çin’den fantastik aksiyon “Yin Yang Ustası: Ölümsüzlük Rüyası”; dizi tutkunlarına da “Kuzuların Sessizliği”nin devam hikâyesini anlatan “Clarice”, haftanın ekran tavsiyeleri. Tiyatro arayanlara Caner Cindoruk ve Melis Birkan’lı Marguerite Duras uyarlaması “Yeni Bir Şarkı”, pazar akşamı Moda Sahnesi’nde.

FİLM
THE MAP OF TINY PERFECT THINGS(Amazon Prime)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris
2021-ABD/FANTASTİK, AŞK
En son, 2020’nin sıra dışı filmlerinden “Freaky”de izlediğimiz ve yakında yeni Ant-Man’de Cassie Lang rolünde izleyeceğimiz Kathryn Newton’ın başrolünde olduğu bu romantik bilim kurgu, bir çeşit zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalan Mark ve Margaret adlı iki gencin romantik ve eğlenceli maceralarını anlatıyor.

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

5 Şubat 2021
28 Şubat’ta sahiplerini bulacak Altın Küre adayları açıklanmışken hafta sonunu evde aday dizi ve filmleri izleyerek geçirmeye ne dersiniz? Yılın sürprizleri ve notlarıyla birlikte Altın Küre izleme listesi köşemizde yer alıyor. Ekranlarda ayrıca, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile John David Washington’ın kimyasından doğacak “Malcolm&Marie”, Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al-Mansour’un “Mükemmel Aday” filmleriyle Nordik polisiye dizisi “The Investigation”, tavsiyelerimiz arasında. Oyun izlemek isteyenlere de Platform Tiyatro’nun Alican Yücesoy ve Elif Ürseli performanslarını öneririz. Raflarda bu hafta 20 yazarın özgün öykülerini bir araya getiren “İlk-Bilimkurgu Seçkisi”, türün tutkunlarını bekliyor.

FİLMMALCOLM&MARIE (Netflix)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
2021-ABD-106’/DRAM

Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem, okusam, dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

29 Ocak 2021
Bu hafta ekranlar usta isimlerin yeni filmleriyle parlıyor. Justin Timberlake ve Juno Temple’ı üç yıl sonra yeniden buluşturan drama “Palmer”, Denzel Washington, Rami Malek ve Jared Leto’lu polisiye gerilim “The Little Things” ve Carey Mulligan, Ralph Fiennes ile Lily James’in başrollerinde olduğu roman uyarlaması “The Dig”, haftanın en merak uyandıran yapımları. Hafta sonunu tiyatro ile geçirmek isteyenlere Onur Ünsal’ın tek kişilik oyunu “Babamı Kim Öldürdü”yü öneririz. Avanzade Mehmed Süleyman’ın Osmanlı ve İstanbul mutfağından sıradışı tarifleri buluşturan kitabı “Aile Aşçısı”, gastronomi tutkunlarının arşivine girmeyi bekliyor.

FİLMPALMER (Apple TV+)
Yönetmen: Fisher Stevens
Oyuncular: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright
2021-ABD-110’/DRAM

Hapisten yeni çıkan eski lise futbol yıldızı Eddie Palmer, 10 yıl sonra geri döndüğü Louisiana’da geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da annesi tarafından terk edilmiş küçük Sam’in sorumluluğuyla başa çıkmaya çalışıyor. 2017’de Woody Allen filmi “Wonder Wheel”de izlediğimiz Justin Timberlake ve Juno Temple yeniden aynı filmde buluşuyor.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem, okusam, dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

22 Ocak 2021
Haftanın öne çıkan iki filmi de kitap uyarlaması. Gerçek olaylara dayanan “Penguin Bloom”, Naomi Watts’ın performansıyla merak uyandırırken, Aravind Adiga’nın çok satan romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan” da, Bollywood’un en çok kazanan oyuncularından Priyanka Chopra’yı başrole taşıyor. Takipçileri için “Euphoria”, “Menajerimi Arayın” ve “Snowpiercer” yeni sezonlarıyla ekranlara gelirken, alternatif müzik tutkunlarının beklediği “Herkes Tek” konseri perşembe akşamı Moda Sahnesi’nde çevrim içi yayında. Polisiyenin unutulmaz karakterleri Sherlock ile Watson’ı yeni bir serüvende yeniden yaratan David Stuart Davies romanı “Sherlock Holmes: Ölüm Papirüsü”, kitap raflarında haftanın öne çıkanı.

FİLMBEYAZ KAPLAN/THE WHITE TIGER (Netflix)
Yönetmen: Ramin Bahrani
Oyuncular: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao
2021-HİNDİSTAN, ABD-125’ / DRAM, SUÇ

Hindistanlı yazar Aravind Adiga’nın New York Times’ın en çok satanlar listesine giren ve 2008 Man Booker Ödülü alan aynı adlı ilk romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan”, yoksul bir köylü olan Balram’ın, yanlarında çalışmaya başladığı zengin ailenin her türlü işini çözerken çıktığı basamakları anlatıyor. “99 Homes” (2014), “Fahrenheit 451 (2018)” ve “Man Push Cart” (2005) gibi bağımsızlarıyla tanıdığımız Ramin Bahrani’nin yönettiği filmde, Hintli müzisyen ve oyuncu Adarsh Gourav ile Bollywood’un en popüler yüzlerinden Priyanka Chopra başrollerde.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem, okusam, dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

15 Ocak 2021
Regına King’in övgülerle karşılanan ilk yönetmenlik denemesi “One Night in Miami”, Amazon Prime’da bugün yayına girdi. Altın Küre ve Oscar adaylarının açıklanmasının beklendiği bugünlerde listelerde adı en çok geçenlerden biri olan film, siyah haklarının ikonik figürleri Muhammed Ali, Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown’u renklerinden dolayı dışarı çıkamadıkları bir gecede buluşturuyor. Ekranlarda ise bu hafta yeni sezonlar öne çıkıyor: “American Gods”, Tanrılar arasındaki savaşın karanlık ve görkemli hikâyesine, “Disenchantment” da ağzı bozuk prensesin ve tuhaf arkadaşlarının maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Raflarda bu hafta, Can Yayınları’nın dünya edebiyatının önde gelen kadın yazarları ile kadın karakterlerini buluşturan 8 romanlık serisi “Klasik Kadınlar” var.

 

ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Prime)
Yönetmen: Regina King
Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango
2020-ABD-114’/DRAM

En son, Oscar aldığı “If Beale Street Could Talk” (2018) ve “Watchmen” dizisinin Sister Night’ı olarak izlediğimiz Regina King’in ilk yönetmenlik denemesi de olan film, eleştirmenlerden övgüler toplayarak ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından oldu. Seyirciyi 1964’ün 25 Şubat’ına, daha sonra Muhammed Ali adını alacak Cassius Clay’in Miami’deki ağır siklet şampiyonluk maçında Sonny Liston’ı alt ettiği tarihi güne götüren film; kumsalda adına düzenlenen partiye siyahların haklarını kısıtlayan Jim Crow Yasaları yüzünden katılamayan Clay’in, aynı otelde kalan ve dönemin hak mücadelesinin ünlü figürleri olan Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği geceyi anlatıyor. Oscar’larda En İyi Film başta olmak üzere, Kemp Powers’ın kendi tiyatro oyunundan uyarlayarak yazdığı senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla birden fazla adaylık alacak görünen film, bugünden itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.

TİYATROTEKİNSİZ VADİ/UNCANNY VALLEY (Beykoz Kundura)

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

8 Ocak 2021
2021’de Görevimiz Tehlike’nin yedinci serüveninde Beyaz Dul rolünde izleyeceğimiz Vanessa Kirby’nin Oscar kulislerinde konuşulan performansıyla öne çıkan “Pieces of A Woman”, Netflix’te yayında. Fransız edebiyatının meşhur hırsızı Arsen Lupin’in modern versiyonu “Lupin” ve Terry Pratchett’ın uyarlanması imkânsız sayılan meşhur serisi DiskDünya’yı ekranlara taşıyan “The Watch”, yeni yılın ilk gözde dizileri. Kitap önerilerimizde bu hafta 2021’in arşivlik ajandaları var.

FİLMPIECES OF A WOMAN (Netflix)
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn
2020-KANADA, MACARİSTAN, ABD-126’/DRAM

2014’te çektiği “White God” ile Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesine dönüşen Macar yönetmen Kornél Mundruczó’nun yönettiği film, trajik bir olay sonucu kaybettiği bebeğinin yasını tutan bir kadının hikâyesini anlatıyor. “Görevimiz Tehlike” serisinin Beyaz Dul’u olarak tanıdığımız Vanessa Kirby’ye Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirerek Oscar şansını yükselten filmde, taciz iddialarının odağında olduğu için adı Netflix’in tanıtımlarından çıkarılan Shia LaBeouf da oynuyor.

DİZİLUPIN (Netflix)

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem, okusam, dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

1 Ocak 2021
2020’nin en çok konuşulan film ve dizilerinden en iyileri Hürriyet Ankara okurları için derledik. Sağlık, mutluluk ve huzurlu bir yıl diliyorum.

SİNEMANIN EN’LERİ

YABANCI

*Bacurau/Kleber Mendonça Filho ve Juliano Domelles
*Borat Subsequent Moviefilm/Jason Woliner
*Dick Johnson is Dead/Kirsten Johnson (Netflix)
*First Cow/Kelly Reichardt
*Görünmez Adam (The Invisible Man)/Leigh Whannell

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem, okusam, dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

25 Aralık 2020
Vizyonda “Tenet” kaderi yaşayan “Wonder Woman 1984”, seyirciyle buluşmak için sinema salonu ısrarını bozuyor ve bu hafta HBO Max’te gösterime giriyor. İzleyicileri 80’lerin soğuk savaş dönemlerine götürecek olan film, kahramanımızın geçmişini öğrenmek için sabırsızlanan hayranlarına yeni yıl hediyesi olacak görünüyor. Oscar’a gözünü dikmiş yeni Pixar animasyonu “Soul” ve yılın en iyi belgeseli seçilen Deniz Tortum imzalı “Maddenin Halleri”, haftanın diğer öne çıkanları. Dizi tutkunlarına da, Danimarka’dan gizemli hikâyesiyle “Equinox” ve kostümlü drama “Bridgerton” Netflix’te yayında.

FİLMWONDER WOMAN 1984 (HBO Max)
Yönetmen: Patty Jenkins
Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal’
2020-ABD, İNGİLTERE, İSPANYA-151’/AKSİYON, MACERA

DC Comics’in ikonik kahramanlarından Wonder Woman’ın 2017’de gişede büyük başarı yakalayan ilk solo filminin devamı olan “Wonder Woman 1984”, pandemi sürecinde sürekli ertelenen “Tenet” ile aynı kaderi yaşar görünürken, Warner Bros.’un ani kararıyla HBO Max’te yayına giriyor. Yılın en beklenen filmlerinden birinin sinemalarla aynı anda bir dijital izleme platformunda gösterilmesi sektörde alevli tartışmalara yol açarken, çizgi romanın hayranları için bu, küçük ekranda da olsa Wonder Woman’ı 3 yıl sonra yeniden görmek demek; hem de yeni kostümüyle. İlkinde olduğu gibi Patty Jenkins’in yönettiği, başrollerinde bir kez daha Gal Gadot ve Chris Pine’ı izleyeceğimiz filmin kötülerini Kristen Wiig ile Pedro Pascal canlandırıyor. Bizi 80’lerin soğuk savaş dönemlerine ışınlayacak olan film, DC Sinematik Evreni’nde geçse de kahramanımız hakkında daha önce okumadığımız bir hikâyeyi anlatacak.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

18 Aralık 2020
Viola Davis’in Oscar’lık performansıyla ‘Blues’un Annesi’ Ma Rainey’e hayat verdiği Netflix filmi “Ma Rainey’s Black Bottom”, bir kaç ay önce kaybettiğimiz ‘Black Panther’ Chadwick Boseman’ın son filmi olmasıyla da dikkat çekiyor. George Clooney’nin yönettiği ve oynadığı bilimkurgu draması “The Midnight Sky”, Hindistanlı sinemacı Prantik Narayan Basu’nun ödüllü kısalarını buluşturan Kundura Sinema seçkisi “Zamansız Masallar” ve Peter Strickland’ın sarsıcı başyapıtı “Burgonya Dükü”, haftanın diğer seyir seçenekleri. Raflarda bu hafta, yeni baskısını uzun zamandır beklediğimiz Patricia Highsmith polisiyesi “Trendeki Yabancılar”, playlist’imizde de elektronik müziğin yeni keşiflerinden Alper Çağan’ın ilk albümü “The Things I Wait For” var.

FİLM
THE MIDNIGHT SKY(Netflix)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo
2020-ABD-122’/BİLİMKURGU, DRAM

George Clooney’nin yedinci kez yönetmen koltuğuna oturduğu “The Midnight Sky”, 23 Aralık’ta Netflix’te yayında. Lily Brooks-Dalton’ın 2016’da yayımlanan “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu, “The Revenant”ın senaristi olarak tanıdığımız ve şimdilerde Quentin Tarantino’nun çekeceği yeni Star Wars filmini yazan Mark L. Smith kaleme aldı. Seyirciyi kıyamet sonrası bir zamanda Kuzey Kutbu’na götürecek film, dünyanın sonunun geldiğini keşfeden gökbilimci Augustine ile Jüpiter yolculuğundan geri dönmek üzere olan astronot Sullivan’ın kesişen hikâyelerini anlatacak. Augustine rolünde izleyeceğimiz Clooney’e Felicity Jones ve David Oyelowo eşlik ediyor.

Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlesem

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

11 Aralık 2020
Oscar yarışı için bahislerin açıldığı bugünlerde gözü Meryl Streep’i arayanlara müjde! Usta oyuncuyu bu hafta, HBO için çekilen Steven Soderbergh komedisi “Let Them All Talk”ta ve Ryan Murphy’nin Netflix’e uyarladığı müzikal “The Prom”da izleyeceğiz. Riz Ahmed’i En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına emin adımlarla götüren “Sound of Metal” ve Tansu Biçer’in unutulmaz performansıyla hatırladığımız Nesimi Yetik filmi “Toz Ruhu”, haftanın diğer seyir seçenekleri... Haftanın albümü Cem Adrian’ın 15. müzik yılına armağanı “Solmayan Şarkılar”, haftanın kitabı ise Atilla Dorsay imzalı “Hayatımızı Değiştiren Filmler: 2015-2020.”

FİLMSOUND OF METAL (Amazon Prime)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Amalric
2019-BELÇİKA-ABD-120’/MÜZİK, DRAM

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve başrolündeki Riz Ahmed’in performansıyla yılın en çok konuşulan filmlerinden birine dönüşen “Sound of Metal”, Amazon’da yayında. “The Place Beyond the Pines”ın senaristi olarak tanıdığımız Darius Marder’ın ilk yönetmenlik denemesi de olan film, metal müzik grubunda baterist olan Ruben’in işitme yetisini kaybetmeye başlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle Riz Ahmed’in En İyi Erkek Oyuncu için Oscar yarışında ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz.


Yazının Devamını Oku

Ne izlesem okusam dinlese

Uğur YÜKSEL

Uğur YÜKSEL

4 Aralık 2020
Yolunu uzun zamandır gözlediğimiz son David Fincher filmi “Mank”, Netflix’te yayında. Gerek senaryosu gerek tasarımıyla ödül sezonuna damgasını vuracak görünen film, Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins gibi isimlerin performanslarıyla da merak uyandırıyor. Utanmazlıkta orijinalini aratmayan “Shameless”ın Amerikan versiyonu 11. ve son sezonuna adım atarken, Netflix’in yetişkin animasyonu “Big Mouth” da 4. sezonuyla ekranlarda... Raflarda bu hafta “Avatar: Son Havabükücü”nün Yeni Şeyler etiketiyle Türkçeye kazandırılan çizgi romanı “Verilen Söz” var. Haftanın müzik tavsiyesi ise heyecan uyandıran bir müzik olayı olacak: David Lynch’in Sting, Elvis Costello, Kesha gibi isimleri buluşturacak transandantal meditasyon konseri “Meditate America”, bugün çevrimiçi/ücretsiz izlenebilecek.

FİLMMANK(Netflix)
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance
2020- ABD-131’/BİYOGRAFİ, DRAM

“Se7en/Yedi” (1995), “Fight Club/Dövüş Kulübü”(1999), “Zodiac”(2007) gibi başyapıtların yaratıcısı David Fincher, “Gone Girl”den altı yıl sonra yeni filmiyle karşımızda. Yönetmenin rüya projesi olarak tarif ettiği ve daha önce “Mindhunter” dizisinde de birlikte çalıştığı Netflix’in yapımcılığında hayata geçirdiği “Mank”, 1941 yapımı “Citizen Kane/Yurttaş Kane” filminin tartışmalı yapım sürecini anlatıyor. Orson Welles’in yönettiği ve gösterime girdiğinde yerden yere vurulsa da zamanla “tüm zamanların en iyi filmi”ne dönüşen “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’i odağına alan film, Charlie Chaplin, Josef Von Sternberg, Bette Davis, Joan Crawford gibi dönemin meşhur isimlerini de hikâyesine dahil ediyor. Fincher’ın 2003’te kaybettiği babası Jack Fincher’ın senaryosundan çektiği film, başrolde izleyeceğimiz Gary Oldman’ın Oscar adaylığı garantili performansıyla merak uyandırırken, ödül sezonunun en çok konuşulacak yapımlarından birine dönüştü bile.

FESTİVALSürdürülebilir Yaşam Film Festivali

Bu yıl çevrimiçi gerçekleşen festivallerden biri de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Dünyanın değişim çağrısına kulak vermemiz gerektiğini söyleyen festival, “Sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olacak” diyor ve 6 Aralık’a kadar 26 filmlik bir seçki sunuyor. surdurulebiliryasam.net adresine kaydolarak filmleri ücretsiz ve Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilir, çevrimiçi etkinliklere de katılabilirsiniz.

Yazının Devamını Oku
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Yazarın Tüm Yazıları