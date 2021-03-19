Ne izlesem, okusam, dinlesem

FİLM
COMING 2 AMERICA(Amazon Prime)
Yönetmen: Craig Brewer
Oyuncular: Eddie Murphy, Shari Headley, Wesley Snipes
2021-ABD-110’/KOMEDİ
1988 yapımı Eddie Murphy komedisi “Coming to America”nın devam filmi Amazon Prime’da gösterime girdi. Murphy dahil, ilk filmin birçok oyuncusunu buluşturmayı başaran film, oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenen Prens Akeem’in sırdaşı Semmi ile Afrika’dan New York’a uzanan yeni maceralarını anlatıyor.
FİLM*BOMBAY ROSE (Netflix)
Yönetmen: Gitanjali Rao
2019-HİNDİSTAN, İNGİLTERE-93’/ANİMASYON, DRAM
Hindistanlı kadın yönetmen Gitanjali Rao’nun Venedik, Toronto festivallerinde gösterilen animasyonu, yolları Bombay’da kesişen çiçek satıcısı Kamala ve Salim arasında filizlenen aşk hikâyesini anlatıyor.
FİLMBILLIE EILISH: THE WORLD’S A LITTLE BLURRY (Apple TV+)
Yönetmen: R.J. Cutler
2021-ABD-140’/BELGESEL, MÜZİK
2016’da çıkardığı ilk single’ı “Ocean Eyes” ile virale dönüşen, geçen yıl Grammy’de en büyük dört ödülü birden kazanarak bu başarıya erişmiş ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish’in hayatını anlatan belgesel, bugünden itibaren Apple TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Konser performansları ve arşiv görüntülerini buluşturacak belgesel, sanatçının ilk albümü “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”nun hazırlık sürecine ve kişisel zamanlarına da yakından tanıklık edecek.
FİLMI CARE A LOT(Netflix)
Yönetmen: J Blakeson
Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest
2020-İNGİLTERE-118’/SUÇ, KOMEDİ, MACERA
Yakın zamanda açıklanan Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Rosamund Pike’a adaylık getiren “I Care A Lot”, suç komedilerini sevenleri ekran başına çağırıyor. Yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanların birikimlerini sömüren Marla ile iş ortağı Fran’in, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördükleri Jennifer ile tanışmaları sonrası yaşadıkları olayları anlatacak filmde Pike’a “Game Of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise “The Disappearance of Alice Creed” (2009), The 5th Wave (2016) filmleriyle tanıdığımız J Blakeson var.
FİLM
THE MAP OF TINY PERFECT THINGS(Amazon Prime)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: Kathryn Newton, Kyle Allen, Jermaine Harris
2021-ABD/FANTASTİK, AŞK
En son, 2020’nin sıra dışı filmlerinden “Freaky”de izlediğimiz ve yakında yeni Ant-Man’de Cassie Lang rolünde izleyeceğimiz Kathryn Newton’ın başrolünde olduğu bu romantik bilim kurgu, bir çeşit zaman döngüsü içerisinde sıkışıp kalan Mark ve Margaret adlı iki gencin romantik ve eğlenceli maceralarını anlatıyor.
FİLMMALCOLM&MARIE (Netflix)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
2021-ABD-106’/DRAM
Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.
FİLMPALMER (Apple TV+)
Yönetmen: Fisher Stevens
Oyuncular: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright
2021-ABD-110’/DRAM
Hapisten yeni çıkan eski lise futbol yıldızı Eddie Palmer, 10 yıl sonra geri döndüğü Louisiana’da geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da annesi tarafından terk edilmiş küçük Sam’in sorumluluğuyla başa çıkmaya çalışıyor. 2017’de Woody Allen filmi “Wonder Wheel”de izlediğimiz Justin Timberlake ve Juno Temple yeniden aynı filmde buluşuyor.
FİLMBEYAZ KAPLAN/THE WHITE TIGER (Netflix)
Yönetmen: Ramin Bahrani
Oyuncular: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao
2021-HİNDİSTAN, ABD-125’ / DRAM, SUÇ
Hindistanlı yazar Aravind Adiga’nın New York Times’ın en çok satanlar listesine giren ve 2008 Man Booker Ödülü alan aynı adlı ilk romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan”, yoksul bir köylü olan Balram’ın, yanlarında çalışmaya başladığı zengin ailenin her türlü işini çözerken çıktığı basamakları anlatıyor. “99 Homes” (2014), “Fahrenheit 451 (2018)” ve “Man Push Cart” (2005) gibi bağımsızlarıyla tanıdığımız Ramin Bahrani’nin yönettiği filmde, Hintli müzisyen ve oyuncu Adarsh Gourav ile Bollywood’un en popüler yüzlerinden Priyanka Chopra başrollerde.
ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Prime)
Yönetmen: Regina King
Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango
2020-ABD-114’/DRAM
En son, Oscar aldığı “If Beale Street Could Talk” (2018) ve “Watchmen” dizisinin Sister Night’ı olarak izlediğimiz Regina King’in ilk yönetmenlik denemesi de olan film, eleştirmenlerden övgüler toplayarak ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından oldu. Seyirciyi 1964’ün 25 Şubat’ına, daha sonra Muhammed Ali adını alacak Cassius Clay’in Miami’deki ağır siklet şampiyonluk maçında Sonny Liston’ı alt ettiği tarihi güne götüren film; kumsalda adına düzenlenen partiye siyahların haklarını kısıtlayan Jim Crow Yasaları yüzünden katılamayan Clay’in, aynı otelde kalan ve dönemin hak mücadelesinin ünlü figürleri olan Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği geceyi anlatıyor. Oscar’larda En İyi Film başta olmak üzere, Kemp Powers’ın kendi tiyatro oyunundan uyarlayarak yazdığı senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla birden fazla adaylık alacak görünen film, bugünden itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.
TİYATROTEKİNSİZ VADİ/UNCANNY VALLEY (Beykoz Kundura)
FİLMPIECES OF A WOMAN (Netflix)
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn
2020-KANADA, MACARİSTAN, ABD-126’/DRAM
2014’te çektiği “White God” ile Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesine dönüşen Macar yönetmen Kornél Mundruczó’nun yönettiği film, trajik bir olay sonucu kaybettiği bebeğinin yasını tutan bir kadının hikâyesini anlatıyor. “Görevimiz Tehlike” serisinin Beyaz Dul’u olarak tanıdığımız Vanessa Kirby’ye Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirerek Oscar şansını yükselten filmde, taciz iddialarının odağında olduğu için adı Netflix’in tanıtımlarından çıkarılan Shia LaBeouf da oynuyor.
DİZİLUPIN (Netflix)
SİNEMANIN EN’LERİ
YABANCI
*Bacurau/Kleber Mendonça Filho ve Juliano Domelles
*Borat Subsequent Moviefilm/Jason Woliner
*Dick Johnson is Dead/Kirsten Johnson (Netflix)
*First Cow/Kelly Reichardt
*Görünmez Adam (The Invisible Man)/Leigh Whannell
FİLMWONDER WOMAN 1984 (HBO Max)
Yönetmen: Patty Jenkins
Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal’
2020-ABD, İNGİLTERE, İSPANYA-151’/AKSİYON, MACERA
DC Comics’in ikonik kahramanlarından Wonder Woman’ın 2017’de gişede büyük başarı yakalayan ilk solo filminin devamı olan “Wonder Woman 1984”, pandemi sürecinde sürekli ertelenen “Tenet” ile aynı kaderi yaşar görünürken, Warner Bros.’un ani kararıyla HBO Max’te yayına giriyor. Yılın en beklenen filmlerinden birinin sinemalarla aynı anda bir dijital izleme platformunda gösterilmesi sektörde alevli tartışmalara yol açarken, çizgi romanın hayranları için bu, küçük ekranda da olsa Wonder Woman’ı 3 yıl sonra yeniden görmek demek; hem de yeni kostümüyle. İlkinde olduğu gibi Patty Jenkins’in yönettiği, başrollerinde bir kez daha Gal Gadot ve Chris Pine’ı izleyeceğimiz filmin kötülerini Kristen Wiig ile Pedro Pascal canlandırıyor. Bizi 80’lerin soğuk savaş dönemlerine ışınlayacak olan film, DC Sinematik Evreni’nde geçse de kahramanımız hakkında daha önce okumadığımız bir hikâyeyi anlatacak.
FİLM
THE MIDNIGHT SKY(Netflix)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo
2020-ABD-122’/BİLİMKURGU, DRAM
George Clooney’nin yedinci kez yönetmen koltuğuna oturduğu “The Midnight Sky”, 23 Aralık’ta Netflix’te yayında. Lily Brooks-Dalton’ın 2016’da yayımlanan “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu, “The Revenant”ın senaristi olarak tanıdığımız ve şimdilerde Quentin Tarantino’nun çekeceği yeni Star Wars filmini yazan Mark L. Smith kaleme aldı. Seyirciyi kıyamet sonrası bir zamanda Kuzey Kutbu’na götürecek film, dünyanın sonunun geldiğini keşfeden gökbilimci Augustine ile Jüpiter yolculuğundan geri dönmek üzere olan astronot Sullivan’ın kesişen hikâyelerini anlatacak. Augustine rolünde izleyeceğimiz Clooney’e Felicity Jones ve David Oyelowo eşlik ediyor.
FİLMSOUND OF METAL (Amazon Prime)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Amalric
2019-BELÇİKA-ABD-120’/MÜZİK, DRAM
Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve başrolündeki Riz Ahmed’in performansıyla yılın en çok konuşulan filmlerinden birine dönüşen “Sound of Metal”, Amazon’da yayında. “The Place Beyond the Pines”ın senaristi olarak tanıdığımız Darius Marder’ın ilk yönetmenlik denemesi de olan film, metal müzik grubunda baterist olan Ruben’in işitme yetisini kaybetmeye başlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle Riz Ahmed’in En İyi Erkek Oyuncu için Oscar yarışında ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz.
FİLMMANK(Netflix)
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance
2020- ABD-131’/BİYOGRAFİ, DRAM
“Se7en/Yedi” (1995), “Fight Club/Dövüş Kulübü”(1999), “Zodiac”(2007) gibi başyapıtların yaratıcısı David Fincher, “Gone Girl”den altı yıl sonra yeni filmiyle karşımızda. Yönetmenin rüya projesi olarak tarif ettiği ve daha önce “Mindhunter” dizisinde de birlikte çalıştığı Netflix’in yapımcılığında hayata geçirdiği “Mank”, 1941 yapımı “Citizen Kane/Yurttaş Kane” filminin tartışmalı yapım sürecini anlatıyor. Orson Welles’in yönettiği ve gösterime girdiğinde yerden yere vurulsa da zamanla “tüm zamanların en iyi filmi”ne dönüşen “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’i odağına alan film, Charlie Chaplin, Josef Von Sternberg, Bette Davis, Joan Crawford gibi dönemin meşhur isimlerini de hikâyesine dahil ediyor. Fincher’ın 2003’te kaybettiği babası Jack Fincher’ın senaryosundan çektiği film, başrolde izleyeceğimiz Gary Oldman’ın Oscar adaylığı garantili performansıyla merak uyandırırken, ödül sezonunun en çok konuşulacak yapımlarından birine dönüştü bile.
FESTİVALSürdürülebilir Yaşam Film Festivali
Bu yıl çevrimiçi gerçekleşen festivallerden biri de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Dünyanın değişim çağrısına kulak vermemiz gerektiğini söyleyen festival, “Sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olacak” diyor ve 6 Aralık’a kadar 26 filmlik bir seçki sunuyor. surdurulebiliryasam.net adresine kaydolarak filmleri ücretsiz ve Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilir, çevrimiçi etkinliklere de katılabilirsiniz.
FİLMUNCLE FRANK (Amazon Prime)
Yönetmen: Alan Ball
Oyuncular: Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter Macdissi
2020- ABD-95’/DRAM
Oscarlı “American Beauty/Amerikan Güzeli”nin (1999) ve 2000’lerin kült dizilerinden “Six Feet Under” ile “True Blood”ın yapımcısı olarak tanıdığımız Alan Ball, yönetmenlikte de iddialı olduğunu 2017’de çektiği “Nothing Is Private” ile kanıtlamış, ancak devamını getirmemişti. Ball’u 13 yıl sonra yeniden kamera arkasına geçiren “Uncle Frank”, Ocak ayında prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nden beri çok konuşuluyordu. Ödül sezonunun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve hakları Amazon tarafından satın alınan film 70’lerde geçiyor ve New York Üniversitesi profesörü Frank’in babasının cenazesine katılmak için yeğeni Sophie ve partneri Walley ile birlikte çıktığı yolculukta geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Marvel evreninin Vision’ı olarak tanıdığımız Paul Bettany ve “It”, “Gretel&Hansel” gibi yapımların 18 yaşındaki yetenekli oyuncusu Sophia Lillis başrollerde.
DİZİLOS FAVORITOS DE MİDAS (Netflix)
*Yaratıcı: Mateo Gil
*Oyuncular: Luis Tosar, Marta Belmonte, Guillermo Toledo
*2020-İSPANYA-1 SEZON-6 BÖLÜM/SUÇ, DRAM
Alejandro Amenábar’ın ilk filmi “Tez”den başlayarak (1996) “Abre los ojos/Aç Gözünü” (1997), “The Sea Inside/İçindeki Deniz” (2004), “Agora” (2009) filmlerini de yazmış ödüllü senarist Mateo Gil’in yaratıcısı olduğu 6 bölümlük mini dizi Netflix’te yayında. Jack London’ın Türkçeye “Midas’ın Müritleri” adıyla çevrilen 1901 tarihli kısa hikâyesinden uyarlanan dizi, zengin iş insanı Eben Hale’in ondan para koparmaya çalışan uluslararası bir yeraltı örgütüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. “Celda 211” (2009), “Mientras duermes/Güneşli Pazartesiler” (2011) ile tanıdığımız Luis Tosar başrolde.
FİLMHILLBILLY ELEGY (Netflix)
*Yönetmen: Ron Howard
DİZİ
THE CROWN (Netflix)
Yaratıcı: Peter Morgan Oyuncular: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Emma Corrin / 2016-İNGİLTERE-4. SEZON-10 BÖLÜM / DRAM
2016’dan bu yana ekranların çıtası yüksek dizilerinden biri olmayı başaran ve Buckingham Sarayı’nın koridorlarında, kapı arkalarında ve taht koltuğunda yaşananları anlatan “The Crown”ın heyecanla beklenen 4. sezonu Pazar günü 10 bölüm halinde Netflix’te. Olivia Colman’ı Altın Küre aldığı Kraliçe II. Elizabeth performansında izlemeye devam edeceğimiz dizi, ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da hikâyeye dahil oluşuyla ayrıca heyecan uyandırıyor. Thatcher’ı usta aktris Gillian Anderson hayat verirken, Prenses Diana’yı canlandıracak Emma Corrin’in adı ödül listelerini zorlayacak görünüyor.
DİZİTHE LIBERATOR (Netflix)
*2020-ABD-1 SEZON-4 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON, SAVAŞ
80’ler ve 90’ların meşhur suç aksiyonları “Die Hard” ve “The Fugitive”in yazarı Jeb Stuart’ın Alex Kershaw ile birlikte yarattığı 4 bölümlük dizi, TEMA (Trioscope Enhanced Hybrid Animation) adlı yeni bir animasyon tekniği kullanılarak çekildi. 11 Kasım’da yayınlanacak dizi, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekten yaşanmış bir hikâyeyi canlandırıyor ve Amerikalı bir subayın Avrupa’yı işgalden kurtarmak için 500 gün boyunca verdiği mücadeleyi anlatıyor.
A TEACHER (HULU)
Ne izlesem okusam dinlesem
Sinemamızın usta yönetmenlerinden Reha Erdem’in nefis bir oyuncu kadrosunu bir araya getirdiği kara komedisi “Seni Buldum Ya!”, Zoom’da çekilen ilk yerli yapım olma özelliği de taşıyor. Zack Snyder’in dört saatlik kurgusuyla yeniden buluşacak “Justice League” ve kadın yönetmenlerin ders verdiği bir sinema okulunun kapılarını aralayan 14 saatlik “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema” belgeseli, haftanın öne çıkan diğer seyir seçenekleri. Hafta başı aday listesinin açıklandığı Oscar yarışına evden hazırlanmak isteyenler için rehberimiz de bu haftaki köşemizde yer alıyor.
FİLM
SENİ BULDUM YA! (MUBI)
Yönetmen: Reha Erdem
Oyuncular: Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola
2021-TÜRKİYE-82’/
KOMEDİ
‘İnsan nedir?’ sorusunun peşinde “Korkuyorum Anne” (2004), “Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2010) gibi başyapıtlar vermiş usta yönetmen Reha Erdem’in geçen yıl bu zamanlarda İstanbul’da ve Zoom platformu üzerinden çektiği film, MUBI’de gösterimde. Sinemamızın ilk karantina filmi de olan “Seni Buldum Ya!”, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrim içi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi usta işi bir oyuncu kadrosunun buluştuğu filmde, her bir oyuncuyu kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve enfes performanslarda izliyoruz. Kapanış jeneriğinin ardından başlayan Reha Erdem ve Esin Küçüktepepınar söyleşisi de yönetmenin hayranları için kaçırılmaz fırsat.
ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE (HBO Max & Tivibu)
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Amy Adams, Amber Heard, Jared Leto
2021-ABD-242’/AKSİYON, MACERA, GERİLİM
2017’de izlediğimiz ve DC Comics’in en büyük kahramanlarını ilk kez beyazperdede bir araya getiren “Justice League”in 4 saatlik yönetmen kurgusu HBO Max’te yayınlandı. Zack Snyder’in başladığı, ancak kızının ölümü nedeniyle projeden çekilmesiyle Joss Whedon tarafından tamamlanan film, yönetmenler arasındaki ton ve anlatım farklılıkları nedeniyle eleştirilmiş, çizgi roman hayranlarının sosyal medyada başlattıkları imza kampanyasıyla Snyder’in versiyonu adeta efsaneye dönüşmüştü. 18 Mart’ta gösterime giren film, Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash ve Cyborg’un süper kötü Steppenwolf’un Dünya’yı yok etme planlarını engelleme mücadelesini anlatıyor. İlk filmden iki kat uzunlukta olan film, hafta sonunu hızlı geçirmek isteyenler için ideal bir seçenek gibi duruyor. HBO Max henüz Türkiye’de yok ama filmi Tivibu ve Turkcell TV+ platformlarında izleyebilirsiniz.
WOMEN MAKE FILM: A NEW ROAD MOVIE THROUGH CINEMA (Kundura Sinema)
Dünyanın dört bir yanından ve farklı kültürlerden kadın yönetmenlerin ders verdiği bir sinema okulunun kapılarını aralayan 14 saatlik “Women Make Film: A New Road Movie Through Cinema” belgeseli Kundura Sinema’nın çevrim içi izleme platformu Kundurama’da gösterime girdi. 2011’de çektiği ve 15 saat süren “The Story of Film An Odyssey/Sinemanın Hikâyesi” belgeseliyle hatırladığımız ve sinema tutkusuna hayran kaldığımız Mark Cousins’ın yönettiği belgesel, film çekmenin inceliklerini ve altın kurallarını 40 farklı başlıkta ve 183 kadın yönetmenden seçtiği binlerce sahneyle anlatıyor. Çok sevdiğimiz oyuncu Tilda Swinton’ın da anlatıcılarından olduğu film, yüzlerce yaratıcı kadının devrimci ve yenilikçi sinemasını keşfetmemiz için de etkileyici bir arşiv sunuyor. Film okuyan, yazan, çeken ve izleyen herkese hararetle tavsiye edeceğimiz eşsiz bir çalışma ve Türkçe altyazı seçenekli olarak 12 Nisan’a kadar kundurama.beykozkundura.com’da ücretsiz yayında.
OSCAR MARATONU BAŞLASIN!
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Akademi Ödülleri’nin 2021 adayları belli oldu. Netflix, toplam 35 kategoride adaylığa ulaşırken, onu 12 adaylıkla Amazon Stüdyoları takip ediyor. Pandemi nedeniyle 28 Şubat’tan 25 Nisan’a ertelenen ödüller, tarihinde ilk kez çevrimiçi gerçekleşecek. Tahmin listelerine hazırlanacaklara, Türkiye’de izleyebileceğiniz izleme platformaları ile aday listesi…
NETFLIX
Mank (10)
The Trial of the Chicago 7 (6)
Ma Rainey’s Black Bottom (5)
News of the World (4)
Hillbilly Elegy (2)
Pieces of a Woman (1)
If Anything Happens I Love You (1)
A Love Song for Latasha (1)
My Octopus Teacher (1)
Crip Camp (1)
The Wight Tiger (1)
Over the Moon (1)
La vita davanti a sé (1)
The Midnight Sky (1)
A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (1)
Da 5 Blood (1)
Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (1)
AMAZON PRIME
Sound of Metal (6)
One Night In Miami (3)
Borat Subsequent Movie (2)
Time (1)
BEIN CONNECT
Emma (2)
KİTAP
UMAY UMAY KİTAPLARI-İthaki Yayınları, Şiir
“Hareket Vakti”, “Düşmedim Daha” gibi kült şarkılarının yanı sıra mavi ruju ve saçları ile 90’ların ikonik müzisyenlerinin başında gelen Umay Umay’ın şiir kitapları “34 u 442 Veda Busesi”, “Bütün Güzel Çocuklar Şüpheli”, “Cevapsız Ağrı”, “Rüya Duvarları”, ve “Sokaklar Uyudu Artık Öpüşebiliriz” yeni baskılarıyla İthaki’den yayımlandı. Sanatçının sıkı takipçilerine ve şiirleriyle henüz tanışmamışlara duyurulur.
YUVA-Toni Morrison, Sel Yayıncılık, Roman
KURTARMA MESAFESİ-Samanta Schweblin, Can Yayınları, Roman
ŞİFALI DÖNÜŞÜMLER-İpek Kuşçu, Doğan Kitap, Gastronomi
DİŞİ KEDİ-Colette, Sel Yayıncılık, Roman
MÜZİK
KAPILDIM GİTTİ-Nükhet Duru, Pop, Single
ROBOT KOZMONOT-Kalben&Teoman, Pop, Single
WALKING SLOW-Moderator, Elektronik, Single
THE PLEASURE-Ninze, Elektronik, Single
SEVDİKLERİM-Erol Evgin, Pop, Albüm
İMKÂNI YOK-Kamufle/Ikibin, Rap, Single
KAHRETTİM-Mabel Matiz, Pop, Single
BİR KAR TANESİ-Cem Adrian, Pop, Single
DÜŞMAN BENİM-Canozan, Pop, Single
ÇİÇEKÇİ SEYHAN-Feryal Öney&Güldiyar Tanrıdağlı, Alternatif, Single