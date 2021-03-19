Ne izlesem, okusam, dinlesem

Frank Grillo ile Mel Gibson’ı bir araya getiren zaman döngüsü temalı aksiyon “Boss Level” ve Eddie Murphy’li 80’ler komedisinin devamı “Coming 2 America”, haftanın ekran tavsiyeleri... Sessiz filmlere meraklı izleyicilere Kundura Sahne’den “Sessiz Drama: Gerhard Lamprecht’in Sahiciliği” seçkisi, kısa film izlemek isteyenlere İFSAK Kısa Film Festivali ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın 11’inci yaşını deviren performansı “Sen Balık Değilsin” çevrim içinde yakalayabilecekleriniz. Fazıl Say’ın bu yıl 100. yaşını kutlayan usta besteci İlhan Usmanbaş’ın eserlerini yorumladığı “Türk Bestecileri Serisi, Vol. 3”ü de haftanın albümü seçtik.

FİLM

COMING 2 AMERICA(Amazon Prime)

Yönetmen: Craig Brewer

Oyuncular: Eddie Murphy, Shari Headley, Wesley Snipes

2021-ABD-110’/KOMEDİ

1988 yapımı Eddie Murphy komedisi “Coming to America”nın devam filmi Amazon Prime’da gösterime girdi. Murphy dahil, ilk filmin birçok oyuncusunu buluşturmayı başaran film, oğlu olduğunu yıllar sonra öğrenen Prens Akeem’in sırdaşı Semmi ile Afrika’dan New York’a uzanan yeni maceralarını anlatıyor.



