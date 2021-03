Ne izlesem, okusam, dinlesem

Oscar yarışı için bahislerin açıldığı bugünlerde gözü Meryl Streep’i arayanlara müjde! Usta oyuncuyu bu hafta, HBO için çekilen Steven Soderbergh komedisi “Let Them All Talk”ta ve Ryan Murphy’nin Netflix’e uyarladığı müzikal “The Prom”da izleyeceğiz. Riz Ahmed’i En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına emin adımlarla götüren “Sound of Metal” ve Tansu Biçer’in unutulmaz performansıyla hatırladığımız Nesimi Yetik filmi “Toz Ruhu”, haftanın diğer seyir seçenekleri... Haftanın albümü Cem Adrian’ın 15. müzik yılına armağanı “Solmayan Şarkılar”, haftanın kitabı ise Atilla Dorsay imzalı “Hayatımızı Değiştiren Filmler: 2015-2020.”

FİLMSOUND OF METAL (Amazon Prime)

Yönetmen: Darius Marder

Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Amalric

2019-BELÇİKA-ABD-120’/MÜZİK, DRAM

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve başrolündeki Riz Ahmed’in performansıyla yılın en çok konuşulan filmlerinden birine dönüşen “Sound of Metal”, Amazon’da yayında. “The Place Beyond the Pines”ın senaristi olarak tanıdığımız Darius Marder’ın ilk yönetmenlik denemesi de olan film, metal müzik grubunda baterist olan Ruben’in işitme yetisini kaybetmeye başlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle Riz Ahmed’in En İyi Erkek Oyuncu için Oscar yarışında ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz.