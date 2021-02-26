Ne izlesem, okusam, dinlesem

Film tutkunlarına bu hafta, Rosamund Pike’ın Altın Küre’de yarışan performansıyla merak ettiğimiz suç komedisi “I Care A Lot” ve Salma Hayek ile Owen Wilson’ı buluşturan bilimkurgu “Mutluluk”; dizi tutkunlarına da seyirciyi 80’ler Londra’sına ışınlayacak “It’s A Sin” ve Netflix’in yeni animesi “High-Rise Invasion”, haftanın ekran tavsiyeleri. Çağdaş İran şiirinin unutulmaz ismi Furuğ Ferruhzâd’ın hayatını sahneye taşıyan “Furuğ” haftanın oyunu, Kiran Millwood Hargrave’in ödüllü distopik feminist romanı “Kadınlar Adası” da haftanın kitabı...

FİLMI CARE A LOT(Netflix)

Yönetmen: J Blakeson

Oyuncular: Rosamund Pike, Peter Dinklage, Eiza González ve Dianne Wiest

2020-İNGİLTERE-118’/SUÇ, KOMEDİ, MACERA

Yakın zamanda açıklanan Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu dalında Rosamund Pike’a adaylık getiren “I Care A Lot”, suç komedilerini sevenleri ekran başına çağırıyor. Yasal vasiliğini yaptığı yaşlı insanların birikimlerini sömüren Marla ile iş ortağı Fran’in, ilk görünüşte herhangi bir av olarak gördükleri Jennifer ile tanışmaları sonrası yaşadıkları olayları anlatacak filmde Pike’a “Game Of Thrones”un Tyrion Lannister’ı Peter Dinklage eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise “The Disappearance of Alice Creed” (2009), The 5th Wave (2016) filmleriyle tanıdığımız J Blakeson var.





