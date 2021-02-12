Ne izlesem, okusam, dinlesem

28 Şubat’ta sahiplerini bulacak Altın Küre adayları açıklanmışken hafta sonunu evde aday dizi ve filmleri izleyerek geçirmeye ne dersiniz? Yılın sürprizleri ve notlarıyla birlikte Altın Küre izleme listesi köşemizde yer alıyor. Ekranlarda ayrıca, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile John David Washington’ın kimyasından doğacak “Malcolm&Marie”, Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al-Mansour’un “Mükemmel Aday” filmleriyle Nordik polisiye dizisi “The Investigation”, tavsiyelerimiz arasında. Oyun izlemek isteyenlere de Platform Tiyatro’nun Alican Yücesoy ve Elif Ürseli performanslarını öneririz. Raflarda bu hafta 20 yazarın özgün öykülerini bir araya getiren “İlk-Bilimkurgu Seçkisi”, türün tutkunlarını bekliyor.

FİLMMALCOLM&MARIE (Netflix)

Yönetmen: Sam Levinson

Oyuncular: John David Washington, Zendaya

2021-ABD-106’/DRAM

Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.





