Ne izlesem, okusam, dinlesem

FİLMPALMER (Apple TV+)
Yönetmen: Fisher Stevens
Oyuncular: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright
2021-ABD-110’/DRAM
Hapisten yeni çıkan eski lise futbol yıldızı Eddie Palmer, 10 yıl sonra geri döndüğü Louisiana’da geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da annesi tarafından terk edilmiş küçük Sam’in sorumluluğuyla başa çıkmaya çalışıyor. 2017’de Woody Allen filmi “Wonder Wheel”de izlediğimiz Justin Timberlake ve Juno Temple yeniden aynı filmde buluşuyor.
FİLMBEYAZ KAPLAN/THE WHITE TIGER (Netflix)
Yönetmen: Ramin Bahrani
Oyuncular: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao
2021-HİNDİSTAN, ABD-125’ / DRAM, SUÇ
Hindistanlı yazar Aravind Adiga’nın New York Times’ın en çok satanlar listesine giren ve 2008 Man Booker Ödülü alan aynı adlı ilk romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan”, yoksul bir köylü olan Balram’ın, yanlarında çalışmaya başladığı zengin ailenin her türlü işini çözerken çıktığı basamakları anlatıyor. “99 Homes” (2014), “Fahrenheit 451 (2018)” ve “Man Push Cart” (2005) gibi bağımsızlarıyla tanıdığımız Ramin Bahrani’nin yönettiği filmde, Hintli müzisyen ve oyuncu Adarsh Gourav ile Bollywood’un en popüler yüzlerinden Priyanka Chopra başrollerde.
ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Prime)
Yönetmen: Regina King
Oyuncular: Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge, Leslie Odom Jr., Joaquina Kalukango
2020-ABD-114’/DRAM
En son, Oscar aldığı “If Beale Street Could Talk” (2018) ve “Watchmen” dizisinin Sister Night’ı olarak izlediğimiz Regina King’in ilk yönetmenlik denemesi de olan film, eleştirmenlerden övgüler toplayarak ödül sezonunun öne çıkan yapımlarından oldu. Seyirciyi 1964’ün 25 Şubat’ına, daha sonra Muhammed Ali adını alacak Cassius Clay’in Miami’deki ağır siklet şampiyonluk maçında Sonny Liston’ı alt ettiği tarihi güne götüren film; kumsalda adına düzenlenen partiye siyahların haklarını kısıtlayan Jim Crow Yasaları yüzünden katılamayan Clay’in, aynı otelde kalan ve dönemin hak mücadelesinin ünlü figürleri olan Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği geceyi anlatıyor. Oscar’larda En İyi Film başta olmak üzere, Kemp Powers’ın kendi tiyatro oyunundan uyarlayarak yazdığı senaryosuyla ve oyuncu kadrosuyla birden fazla adaylık alacak görünen film, bugünden itibaren Amazon Prime’da izlenebilir.
TİYATROTEKİNSİZ VADİ/UNCANNY VALLEY (Beykoz Kundura)
FİLMPIECES OF A WOMAN (Netflix)
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Oyuncular: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn
2020-KANADA, MACARİSTAN, ABD-126’/DRAM
2014’te çektiği “White God” ile Cannes başta olmak üzere festivallerin gözdesine dönüşen Macar yönetmen Kornél Mundruczó’nun yönettiği film, trajik bir olay sonucu kaybettiği bebeğinin yasını tutan bir kadının hikâyesini anlatıyor. “Görevimiz Tehlike” serisinin Beyaz Dul’u olarak tanıdığımız Vanessa Kirby’ye Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getirerek Oscar şansını yükselten filmde, taciz iddialarının odağında olduğu için adı Netflix’in tanıtımlarından çıkarılan Shia LaBeouf da oynuyor.
DİZİLUPIN (Netflix)
SİNEMANIN EN’LERİ
YABANCI
*Bacurau/Kleber Mendonça Filho ve Juliano Domelles
*Borat Subsequent Moviefilm/Jason Woliner
*Dick Johnson is Dead/Kirsten Johnson (Netflix)
*First Cow/Kelly Reichardt
*Görünmez Adam (The Invisible Man)/Leigh Whannell
FİLMWONDER WOMAN 1984 (HBO Max)
Yönetmen: Patty Jenkins
Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal’
2020-ABD, İNGİLTERE, İSPANYA-151’/AKSİYON, MACERA
DC Comics’in ikonik kahramanlarından Wonder Woman’ın 2017’de gişede büyük başarı yakalayan ilk solo filminin devamı olan “Wonder Woman 1984”, pandemi sürecinde sürekli ertelenen “Tenet” ile aynı kaderi yaşar görünürken, Warner Bros.’un ani kararıyla HBO Max’te yayına giriyor. Yılın en beklenen filmlerinden birinin sinemalarla aynı anda bir dijital izleme platformunda gösterilmesi sektörde alevli tartışmalara yol açarken, çizgi romanın hayranları için bu, küçük ekranda da olsa Wonder Woman’ı 3 yıl sonra yeniden görmek demek; hem de yeni kostümüyle. İlkinde olduğu gibi Patty Jenkins’in yönettiği, başrollerinde bir kez daha Gal Gadot ve Chris Pine’ı izleyeceğimiz filmin kötülerini Kristen Wiig ile Pedro Pascal canlandırıyor. Bizi 80’lerin soğuk savaş dönemlerine ışınlayacak olan film, DC Sinematik Evreni’nde geçse de kahramanımız hakkında daha önce okumadığımız bir hikâyeyi anlatacak.
FİLM
THE MIDNIGHT SKY(Netflix)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: George Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo
2020-ABD-122’/BİLİMKURGU, DRAM
George Clooney’nin yedinci kez yönetmen koltuğuna oturduğu “The Midnight Sky”, 23 Aralık’ta Netflix’te yayında. Lily Brooks-Dalton’ın 2016’da yayımlanan “Good Morning, Midnight” adlı romanından uyarlanan filmin senaryosunu, “The Revenant”ın senaristi olarak tanıdığımız ve şimdilerde Quentin Tarantino’nun çekeceği yeni Star Wars filmini yazan Mark L. Smith kaleme aldı. Seyirciyi kıyamet sonrası bir zamanda Kuzey Kutbu’na götürecek film, dünyanın sonunun geldiğini keşfeden gökbilimci Augustine ile Jüpiter yolculuğundan geri dönmek üzere olan astronot Sullivan’ın kesişen hikâyelerini anlatacak. Augustine rolünde izleyeceğimiz Clooney’e Felicity Jones ve David Oyelowo eşlik ediyor.
FİLMSOUND OF METAL (Amazon Prime)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Amalric
2019-BELÇİKA-ABD-120’/MÜZİK, DRAM
Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve başrolündeki Riz Ahmed’in performansıyla yılın en çok konuşulan filmlerinden birine dönüşen “Sound of Metal”, Amazon’da yayında. “The Place Beyond the Pines”ın senaristi olarak tanıdığımız Darius Marder’ın ilk yönetmenlik denemesi de olan film, metal müzik grubunda baterist olan Ruben’in işitme yetisini kaybetmeye başlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle Riz Ahmed’in En İyi Erkek Oyuncu için Oscar yarışında ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz.
FİLMMANK(Netflix)
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance
2020- ABD-131’/BİYOGRAFİ, DRAM
“Se7en/Yedi” (1995), “Fight Club/Dövüş Kulübü”(1999), “Zodiac”(2007) gibi başyapıtların yaratıcısı David Fincher, “Gone Girl”den altı yıl sonra yeni filmiyle karşımızda. Yönetmenin rüya projesi olarak tarif ettiği ve daha önce “Mindhunter” dizisinde de birlikte çalıştığı Netflix’in yapımcılığında hayata geçirdiği “Mank”, 1941 yapımı “Citizen Kane/Yurttaş Kane” filminin tartışmalı yapım sürecini anlatıyor. Orson Welles’in yönettiği ve gösterime girdiğinde yerden yere vurulsa da zamanla “tüm zamanların en iyi filmi”ne dönüşen “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’i odağına alan film, Charlie Chaplin, Josef Von Sternberg, Bette Davis, Joan Crawford gibi dönemin meşhur isimlerini de hikâyesine dahil ediyor. Fincher’ın 2003’te kaybettiği babası Jack Fincher’ın senaryosundan çektiği film, başrolde izleyeceğimiz Gary Oldman’ın Oscar adaylığı garantili performansıyla merak uyandırırken, ödül sezonunun en çok konuşulacak yapımlarından birine dönüştü bile.
FESTİVALSürdürülebilir Yaşam Film Festivali
Bu yıl çevrimiçi gerçekleşen festivallerden biri de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Dünyanın değişim çağrısına kulak vermemiz gerektiğini söyleyen festival, “Sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olacak” diyor ve 6 Aralık’a kadar 26 filmlik bir seçki sunuyor. surdurulebiliryasam.net adresine kaydolarak filmleri ücretsiz ve Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilir, çevrimiçi etkinliklere de katılabilirsiniz.
FİLMUNCLE FRANK (Amazon Prime)
Yönetmen: Alan Ball
Oyuncular: Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter Macdissi
2020- ABD-95’/DRAM
Oscarlı “American Beauty/Amerikan Güzeli”nin (1999) ve 2000’lerin kült dizilerinden “Six Feet Under” ile “True Blood”ın yapımcısı olarak tanıdığımız Alan Ball, yönetmenlikte de iddialı olduğunu 2017’de çektiği “Nothing Is Private” ile kanıtlamış, ancak devamını getirmemişti. Ball’u 13 yıl sonra yeniden kamera arkasına geçiren “Uncle Frank”, Ocak ayında prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nden beri çok konuşuluyordu. Ödül sezonunun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve hakları Amazon tarafından satın alınan film 70’lerde geçiyor ve New York Üniversitesi profesörü Frank’in babasının cenazesine katılmak için yeğeni Sophie ve partneri Walley ile birlikte çıktığı yolculukta geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Marvel evreninin Vision’ı olarak tanıdığımız Paul Bettany ve “It”, “Gretel&Hansel” gibi yapımların 18 yaşındaki yetenekli oyuncusu Sophia Lillis başrollerde.
DİZİLOS FAVORITOS DE MİDAS (Netflix)
*Yaratıcı: Mateo Gil
*Oyuncular: Luis Tosar, Marta Belmonte, Guillermo Toledo
*2020-İSPANYA-1 SEZON-6 BÖLÜM/SUÇ, DRAM
Alejandro Amenábar’ın ilk filmi “Tez”den başlayarak (1996) “Abre los ojos/Aç Gözünü” (1997), “The Sea Inside/İçindeki Deniz” (2004), “Agora” (2009) filmlerini de yazmış ödüllü senarist Mateo Gil’in yaratıcısı olduğu 6 bölümlük mini dizi Netflix’te yayında. Jack London’ın Türkçeye “Midas’ın Müritleri” adıyla çevrilen 1901 tarihli kısa hikâyesinden uyarlanan dizi, zengin iş insanı Eben Hale’in ondan para koparmaya çalışan uluslararası bir yeraltı örgütüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. “Celda 211” (2009), “Mientras duermes/Güneşli Pazartesiler” (2011) ile tanıdığımız Luis Tosar başrolde.
FİLMHILLBILLY ELEGY (Netflix)
*Yönetmen: Ron Howard
DİZİ
THE CROWN (Netflix)
Yaratıcı: Peter Morgan Oyuncular: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Emma Corrin / 2016-İNGİLTERE-4. SEZON-10 BÖLÜM / DRAM
2016’dan bu yana ekranların çıtası yüksek dizilerinden biri olmayı başaran ve Buckingham Sarayı’nın koridorlarında, kapı arkalarında ve taht koltuğunda yaşananları anlatan “The Crown”ın heyecanla beklenen 4. sezonu Pazar günü 10 bölüm halinde Netflix’te. Olivia Colman’ı Altın Küre aldığı Kraliçe II. Elizabeth performansında izlemeye devam edeceğimiz dizi, ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da hikâyeye dahil oluşuyla ayrıca heyecan uyandırıyor. Thatcher’ı usta aktris Gillian Anderson hayat verirken, Prenses Diana’yı canlandıracak Emma Corrin’in adı ödül listelerini zorlayacak görünüyor.
DİZİTHE LIBERATOR (Netflix)
*2020-ABD-1 SEZON-4 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON, SAVAŞ
80’ler ve 90’ların meşhur suç aksiyonları “Die Hard” ve “The Fugitive”in yazarı Jeb Stuart’ın Alex Kershaw ile birlikte yarattığı 4 bölümlük dizi, TEMA (Trioscope Enhanced Hybrid Animation) adlı yeni bir animasyon tekniği kullanılarak çekildi. 11 Kasım’da yayınlanacak dizi, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekten yaşanmış bir hikâyeyi canlandırıyor ve Amerikalı bir subayın Avrupa’yı işgalden kurtarmak için 500 gün boyunca verdiği mücadeleyi anlatıyor.
A TEACHER (HULU)
DİZİTHE MANDALORIAN (Disney+)
*Yaratıcı: Jon Favreau/Oyuncular: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito
*2019-ABD-2. SEZON-8 BÖLÜM/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Jon Favreau’nun yaratıcılığında Disney+ için çekilen ve Star Wars evreninin ilk live-action dizisi de olan “The Mandalorian”ın merakla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü bugün yayınlandı. Gezegenin karizmatik yalnız silahşorunun, gönülsüzce de olsa Bebek Yoda’yı koruma görevini sürdüreceği dizi, görsel efektleri kadar hikâye anlatımıyla da son zamanların en yaratıcı Star Wars projesi sayılıyor. Her bölümü 15 milyon doları aşmasına rağmen serinin hayranlarının tutkuyla sahiplenmesi sonucu 3. sezonunu da garantileyen dizi, her Cuma yeni bölümüyle ekranda olacak.
DİZİBLOOD OF ZEUS (Netflix)
*Yaratıcılar: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides
*2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON
Yine Netflix’te yayınlanan “Castlevania”nın yaratıcılarının yeni animasyonu, ilhamını Yunan mitolojisinden alıyor. Olimpos tanrıları ile titanlar arasında savaş sürerken, sıradan bir köylü olan ve babasının Zeus olduğunu öğrenen Heron, bu savaşı durdurmanın umudu oluyor.
DİZİHELSTROM (Hulu)
*Yaratıcı: Paul Zbyszewski
*Oyuncular: Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom
*2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM/DRAM, MACERA, AKSİYON
Hulu’nun merakla beklenen Marvel dizisi bugün 10 bölüm halinde yayında. “Lost” ve “Agents of S.H.I.E.L.D.” dizilerinin yaratıcısı Paul Zbyszewski tarafından uyarlanan dizi, Marvel Comics karakterleri Daimon ve Ana Helstrom kardeşleri ekrana taşıyor. Güçlü ve gizemli bir seri katilin çocukları olan kardeşler, kendilerine özgü güçleri sayesinde kötülüğün izini sürüyorlar.
DİZİ
THE GOOD LORD BIRD (beIN Connect)
Oyuncular: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Hubert Point-Du Jour
2020-ABD-MİNİ DİZİ-7 BÖLÜM/DRAM
James McBride’ın 2013’te Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ve Türkçe’ye “Talih Kuşu” adıyla çevrilen romanından uyarlanan dizi, 19. yüzyılda köleliği kaldırmak için mücadele eden John Brown ile çocuk köle Henry Shackleford’ın yolculuğunu anlatıyor. “Before” serisi, “Boyhood” filmleriyle tanıdığımız, bağımsız sinemanın önemli aktörlerinden Ethan Hawke’un başrolünde olduğu ve aynı zamanda yazar kadrosunda yer aldığı dizi, 7 bölümden oluşuyor. Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al Mansour’un da yönetmenleri arasında olduğu mini diziyi 7 Ekim’den itibaren her çarşamba beIN Connect’te izleyebilirsiniz.
5 FİLM
1)THE GLORIAS (Amazon Prime)
Yönetmen: Julie Taymor/Oyuncular: Janelle Monáe, Bette Midler, Timothy Hutton, Lulu Wilson, Lorraine Toussaint/2020-ABD-139’/BİYOGRAFİ, DRAM, KADIN
“Titus” (1999), “Frida” (2002), “Across the Universe” (2007) gibi her biri ayrı hazine filmleriyle tanıdığımız Julie Taymor’ın merakla beklediğimiz son çalışması “The Glorias”, dün Amazon Prime’da yayınlandı. Radikal söylemleriyle Amerika’daki kadın hareketinin önemli ve ateşli savunucularından biri olmuş feminist gazeteci ve yazar Gloria Steinem’ın farklı yaşlarından önemli anları canlandıran filmde, bu ikonik isme Julianne Moore, Alicia Vikander gibi oyuncular hayat veriyor. Yazarın “My Life on the Road” adlı otobiyografik romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde yapan filmde, Dorothy Pitman Hughes’ı Janelle Monáe, Bella Abzug’ı Bette Midler, baba Steinem’ı da Timothy Hutton canlandırıyor. Oscarlı tasarımcı Sandy Powell’ın elinden çıkma kostümleri de cabası.
2010’ların ekran klasiklerinden ‘Utopia’nın merakla beklenen Amerikan uyarlaması ise, geçen hafta Türkiye’ye de giriş yapan Amazon Prime’da başlıyor. Sinemalarda ise, Meryem Uzerli’nin başrolünde olduğu ‘Kovan’ ve Charles Dickens’ın aynı adlı başyapıtından uyarlanan komedi ‘David Copperfield’in Çok Kişisel Hikâyesi’, haftanın öne çıkan seçenekleri...
EKRANLARDA
RATCHED (Netflix)
Yaratıcı: Ryan Murphy, Evan Romansky
Oyuncular: Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis
2020-ABD-8 BÖLÜM’
Ne izlesem okusam dinlesem
28 Şubat’ta sahiplerini bulacak Altın Küre adayları açıklanmışken hafta sonunu evde aday dizi ve filmleri izleyerek geçirmeye ne dersiniz? Yılın sürprizleri ve notlarıyla birlikte Altın Küre izleme listesi köşemizde yer alıyor. Ekranlarda ayrıca, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile John David Washington’ın kimyasından doğacak “Malcolm&Marie”, Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al-Mansour’un “Mükemmel Aday” filmleriyle Nordik polisiye dizisi “The Investigation”, tavsiyelerimiz arasında. Oyun izlemek isteyenlere de Platform Tiyatro’nun Alican Yücesoy ve Elif Ürseli performanslarını öneririz. Raflarda bu hafta 20 yazarın özgün öykülerini bir araya getiren “İlk-Bilimkurgu Seçkisi”, türün tutkunlarını bekliyor.
FİLM
MALCOLM&MARIE (Netflix)
Yönetmen: Sam Levinson
Oyuncular: John David Washington, Zendaya
2021-ABD-106’/DRAM
Televizyon dünyasının son yıllardaki en parlak işlerinden “Euphoria”nın yaratıcısı Sam Levinson’ın pandemi döneminde yazıp çektiği film, “Euphoria”nın yıldızı Zendaya ile “BlacKkKlansman”, “Tenet” filmlerinden tanıdığımız John David Washington’ı buluşturuyor. İkilinin kimyasından neler çıkacağını merakla beklediğimiz film, tamamı tek mekânda geçiyor ve yönetmen Malcolm ile kız arkadaşı Marie’nin gece boyunca süren hesaplaşmalarını anlatıyor.
MÜKEMMEL ADAY/THE PERFECT CANDIDATE (MUBI)
Yönetmen: Haifaa Al-Mansour
Oyuncular: Mila Al Zahrani, Dae Al Hilali, Nora Al Awad
2021-SUUDİ ARABİSTAN, ALMANYA-104’/DRAM, KADIN
2012’de ilk filmi “Vecide” ile ödüllerle karşılanan Suudi sinemacı Haifaa Al-Mansour, yine güçlü bir kadın karakterin peşinde ilhâm verici bir hikâye anlatıyor. Çalışma hayatında sürekli engellerle karşılaşan bir kadın doktorun belediye meclisi üyeliğine aday olması sürecinde yaşananları anlatan film, Venedik’te Altın Aslan için yarışmış, Suudi Arabistan’ın da Oscar adayı olmuştu.
DİZİ
THE INVESTIGATION (HBO/BluTV)
Yönetmen: Tobias Lindholm
Oyuncular: Søren Malling, Pilou Asbæk, Pernilla August
2017-DANİMARKA, İSVEÇ, NORVEÇ-MİNİ DİZİ-6 BÖLÜM’/SUÇ, DRAM
Thomas Vinterbeg’in “The Hunt” ve “Druk” filmlerinin ortak senaristi Tobias Lindholm’ü Oscar’a aday olmuş “Krigen”den 5 yıl sonra kamera arkasına geçiren bu HBO dizisi, 2017’de Danimarka’yı ayağa kaldıran gazeteci Kim Wall cinayetini aydınlatmaya çalışan ekibin hikâyesini anlatıyor. Nordik polisiyelerini sevenler için 6 bölüm halinde BluTV’de.
TİYATRO
OLANAKSIZ TİYATRO&ŞOV DEVAM EDEMEZ-Platform Tiyatro (YouTube)
Yöneten: Mark Levitas
Oynayan: Alican Yücesoy, Elif Ürse
Çağdaş Alman tiyatrosunun iki önemli yazarının, pandemi dünyasından geçerken kaleme aldıkları metinler ilk kez Türkçe yorumlanıyor. Roland Schimmelpfennig’in salgın günlerinin başında yazdığı ve gelecek günlerin öngörüsünü içeren “Şov Devam Edemez”i Alican Yücesoy canlandırırken, Wolfram Lotz’un pandemi sürecinde yazdığı “Olanaksız Tiyatro”da da Elif Ürse oynuyor. Mark Levitas’ın dijital mecra için geliştirdiği konsept ve yönetimde sahnelenen oyunları Platform Tiyatro’nun YouTube kanalında ücretsiz izleyebilirsiniz.
KİTAP
İLK-BİLİMKURGU SEÇKİSİ-Kolektif-İthaki Yayınları, 248 sayfa, Öykü
İthaki Yayınları’nın yerli bilimkurgu, fantastik, korku, polisiye ve alt türlerinde üretilmiş eserleri buluşturan serisi Pangea Kitaplığı’nın 14. kitabı “İlk” çıktı. “Başlangıç” temasından yola çıkarak kaleme alınmış 20 özgün öyküden oluşan “İlk”, adıyla müsemma, serinin ilk öykü seçkisi ve ilk öykü kitabı. Aralarında Afşin Kum, Aşkın Güngör, Cem Akaş, İsmail Yamanol, Müfit Özdeş, Tuğrul Sultanzade gibi türün takipçilerinin yakından tanıdığı isimler de var, Arzu Uçar, Mehmet Berk Yaltırık, Murat Dural, Selim Bektaş gibi türe çok da uzak durmayan yazarlar da... Bilimkurgu Kulübü ile ortaklaşa hazırlanan kitabın gelirinin, erken yaşta kaybettiğimiz bilim insanı Özgen Berkol Doğan’ın hatırasına kurulan bilimkurgu kütüphanesine bağışlanacağını da özellikle belirtelim.
MÜZİK
GONE VISHING-Timboletti, Elektronik, Single
THE SPELL-Santi&Tuğçe, Funk-Elektronik, Single
YANIYOR-Gülinler, Alternatif, Single
DÜNYA HALİM (Remix)-İdil Meşe& The Couple, Elektronik, Single
TOMORROW IS BEAUTIFUL-Pinhani, Pop, Single
KARGAŞA-Affet Robot, Alternatif, Single
SUR-Pentagram, Rock, Single
ON NUMARA OLAYLAR-Tuna Kiremitçi, Alternatif, Albüm
CHASING CARS-Emre aydın, Pop, Single
ALTIN KÜRE ADAYLARINI EVDE İZLEYİN
Hollywood Yabancı Basın Birliği’nce 78’incisi düzenlenecek Altın Küre Ödülleri’nin 2021 adayları önceki gün açıklandı. Bu yılın sürprizleri ve en’lerini derlediğimiz notlarımızla birlikte, Türkiye’deki platformlarda izleyebileceğiniz aday film ve dizilerin listesi aşağıda...
ALTIN KÜRE 2021 NOTLARI
- En İyi Yönetmen kategorisinde 5 yönetmenden 3’ünün kadın olması 78 yıllık Altın Küre tarihinde ilk kez yaşanıyor. “Promising Young Woman” ile Emerald Fennell, “One Night in Miami” ile Regina King ve En İyi Film’in de en güçlü adayı “Nomadland” ile Chloé Zhao. Regina King aynı zamanda, adaylık kazanan ikinci siyahi kadın yönetmen oldu.
- Netflix, 22’si film, 20’si dizi olmak üzere 125 adaylığın 42’sini alarak en çok adaylık çıkaran yapım şirketi oldu.
- Yılın en çok adaylıkları, filmde “Mank”, dizilerde ise “The Crown”ın oldu. İkisi de 6 dalda, ikisi de Netflix yapımı.
-“The Father” ve “Promising Young Woman”ın beklenenden çok adaylık alması, “Minari” ve “Sound of Metal”in birer adaylıkta kalması, “Da 5 Bloods”ın görmezden gelinmesi bu yıl film tarafının sürprizleriydi. “The Prom” ve “Let Them All Talk” filmlerine rağmen Meryl Streep’in aday gösterilmemiş olması da kulislerin en çok konuşulanlarından oldu.
- Dizi tarafında en büyük sürpriz, 2020’nin en iyi dizilerinin başında gelen “I May Destroy You”nun tek bir dalda bile aday gösterilmemesi oldu.
- Ryan Murphy, Netflix’e yarattığı dizileri “Ratched” ve “Hollywood”un yanı sıra “The Prom” filmiyle de adaylıklara girmeyi başardı.
- Chadwick Boseman ölümünden önce rol aldığı “Ma Rainey’s Black Bottom” ile erkek oyuncu dalının en güçlü adayı. Törende ikinci bir Heath Ledger anı yaşanması muhtemel görünüyor. Bu yılın adaylarında hayatta olmayan bir diğer aday da “Mank” filminin senaristi Jack Fincher oldu.
- Sacha Baron Cohen “Borat Subsequent Movie” ile erkek oyuncuda, “The Trial of the Chicago 7” ile de yardımcı rolde yarışacak. Mini dizi “The Queen’s Gambit” ile beklenen kadın oyuncu adaylığını alan Anya Taylor-Joy aynı zamanda, “Emma” filmindeki performansıyla yarışıyor.
- 28 Şubat akşamı düzenlenecek ödül törenini Amy Poehler ve Tina Fey birlikte sunacak; ancak ikili, New York’ta ve Los Angeles’ta iki ayrı salondan seslenecekler. Çevrim içi mi fiziksel mi gerçekleşeceği ise belirsizliğini hala koruyor.
FİLM ADAYLARI
Netflix
HILLBILLY ELEGY (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)
I CARE A LOT (Müzikal veya Komedide En İyi Kadın Oyuncu)
MA RAINEY’S BLACK BOTTOM (Dramada En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu)
MANK (Dramada En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Müzik)
OVER THE MOON (En İyi Animasyon)
PIECES OF A WOMAN (En İyi Kadın Oyuncu)
THE LIFE AHEAD (Yabancı Dilde En İyi Film)
THE MIDNIGHT SKY (En İyi Müzik)
THE PROM (Dramada En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu)
THE TRIAL OF THE CHICAGO 7 (Müzikal veya Komedide En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo)
Amazon Prime
BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM (Müzikal veya Komedide En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu)
SOUND OF METAL (En İyi Erkek Oyuncu)
ONE NIGHT IN MIAMI (En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)
DİZİ ADAYLARI
Netflix
BETTER CALL SAUL (En İyi Erkek Oyuncu)
EMILY IN PARIS (Müzikal veya Komedide En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu)
HOLLYWOOD (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)
OZARK (Dramada En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)
PERRY MASON (En İyi Erkek Oyuncu)
RATCHED (Dramada En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)
THE CROWN (Dramada En İyi Dizi, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)
THE QUEEN’S GAMBIT (En İyi Mini Dizi, En İyi Kadın Oyuncu)
UNORTHODOX (En İyi Mini Dizi, En İyi Kadın Oyuncu)
Amazon Prime
HUNTERS (En İyi Erkek Oyuncu)
SMALL AXE (En İyi Mini Dizi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)
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