Ne izlesem, okusam, dinlesem

Bu hafta ekranlar usta isimlerin yeni filmleriyle parlıyor. Justin Timberlake ve Juno Temple’ı üç yıl sonra yeniden buluşturan drama “Palmer”, Denzel Washington, Rami Malek ve Jared Leto’lu polisiye gerilim “The Little Things” ve Carey Mulligan, Ralph Fiennes ile Lily James’in başrollerinde olduğu roman uyarlaması “The Dig”, haftanın en merak uyandıran yapımları. Hafta sonunu tiyatro ile geçirmek isteyenlere Onur Ünsal’ın tek kişilik oyunu “Babamı Kim Öldürdü”yü öneririz. Avanzade Mehmed Süleyman’ın Osmanlı ve İstanbul mutfağından sıradışı tarifleri buluşturan kitabı “Aile Aşçısı”, gastronomi tutkunlarının arşivine girmeyi bekliyor.

FİLMPALMER (Apple TV+)

Yönetmen: Fisher Stevens

Oyuncular: Justin Timberlake, Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright

2021-ABD-110’/DRAM

Hapisten yeni çıkan eski lise futbol yıldızı Eddie Palmer, 10 yıl sonra geri döndüğü Louisiana’da geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan da annesi tarafından terk edilmiş küçük Sam’in sorumluluğuyla başa çıkmaya çalışıyor. 2017’de Woody Allen filmi “Wonder Wheel”de izlediğimiz Justin Timberlake ve Juno Temple yeniden aynı filmde buluşuyor.





