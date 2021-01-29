Ne izlesem, okusam, dinlesem

Haftanın öne çıkan iki filmi de kitap uyarlaması. Gerçek olaylara dayanan “Penguin Bloom”, Naomi Watts’ın performansıyla merak uyandırırken, Aravind Adiga’nın çok satan romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan” da, Bollywood’un en çok kazanan oyuncularından Priyanka Chopra’yı başrole taşıyor. Takipçileri için “Euphoria”, “Menajerimi Arayın” ve “Snowpiercer” yeni sezonlarıyla ekranlara gelirken, alternatif müzik tutkunlarının beklediği “Herkes Tek” konseri perşembe akşamı Moda Sahnesi’nde çevrim içi yayında. Polisiyenin unutulmaz karakterleri Sherlock ile Watson’ı yeni bir serüvende yeniden yaratan David Stuart Davies romanı “Sherlock Holmes: Ölüm Papirüsü”, kitap raflarında haftanın öne çıkanı.

FİLMBEYAZ KAPLAN/THE WHITE TIGER (Netflix)

Yönetmen: Ramin Bahrani

Oyuncular: Adarsh Gourav, Priyanka Chopra, Rajkummar Rao

2021-HİNDİSTAN, ABD-125’ / DRAM, SUÇ

Hindistanlı yazar Aravind Adiga’nın New York Times’ın en çok satanlar listesine giren ve 2008 Man Booker Ödülü alan aynı adlı ilk romanından uyarlanan “Beyaz Kaplan”, yoksul bir köylü olan Balram’ın, yanlarında çalışmaya başladığı zengin ailenin her türlü işini çözerken çıktığı basamakları anlatıyor. “99 Homes” (2014), “Fahrenheit 451 (2018)” ve “Man Push Cart” (2005) gibi bağımsızlarıyla tanıdığımız Ramin Bahrani’nin yönettiği filmde, Hintli müzisyen ve oyuncu Adarsh Gourav ile Bollywood’un en popüler yüzlerinden Priyanka Chopra başrollerde.





