Ne izlesem, okusam, dinlesem

FİLMMANK(Netflix)
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance
2020- ABD-131’/BİYOGRAFİ, DRAM
“Se7en/Yedi” (1995), “Fight Club/Dövüş Kulübü”(1999), “Zodiac”(2007) gibi başyapıtların yaratıcısı David Fincher, “Gone Girl”den altı yıl sonra yeni filmiyle karşımızda. Yönetmenin rüya projesi olarak tarif ettiği ve daha önce “Mindhunter” dizisinde de birlikte çalıştığı Netflix’in yapımcılığında hayata geçirdiği “Mank”, 1941 yapımı “Citizen Kane/Yurttaş Kane” filminin tartışmalı yapım sürecini anlatıyor. Orson Welles’in yönettiği ve gösterime girdiğinde yerden yere vurulsa da zamanla “tüm zamanların en iyi filmi”ne dönüşen “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’i odağına alan film, Charlie Chaplin, Josef Von Sternberg, Bette Davis, Joan Crawford gibi dönemin meşhur isimlerini de hikâyesine dahil ediyor. Fincher’ın 2003’te kaybettiği babası Jack Fincher’ın senaryosundan çektiği film, başrolde izleyeceğimiz Gary Oldman’ın Oscar adaylığı garantili performansıyla merak uyandırırken, ödül sezonunun en çok konuşulacak yapımlarından birine dönüştü bile.
FESTİVALSürdürülebilir Yaşam Film Festivali
Bu yıl çevrimiçi gerçekleşen festivallerden biri de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Dünyanın değişim çağrısına kulak vermemiz gerektiğini söyleyen festival, “Sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olacak” diyor ve 6 Aralık’a kadar 26 filmlik bir seçki sunuyor. surdurulebiliryasam.net adresine kaydolarak filmleri ücretsiz ve Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilir, çevrimiçi etkinliklere de katılabilirsiniz.
FİLMUNCLE FRANK (Amazon Prime)
Yönetmen: Alan Ball
Oyuncular: Paul Bettany, Sophia Lillis, Peter Macdissi
2020- ABD-95’/DRAM
Oscarlı “American Beauty/Amerikan Güzeli”nin (1999) ve 2000’lerin kült dizilerinden “Six Feet Under” ile “True Blood”ın yapımcısı olarak tanıdığımız Alan Ball, yönetmenlikte de iddialı olduğunu 2017’de çektiği “Nothing Is Private” ile kanıtlamış, ancak devamını getirmemişti. Ball’u 13 yıl sonra yeniden kamera arkasına geçiren “Uncle Frank”, Ocak ayında prömiyerini yaptığı Sundance Film Festivali’nden beri çok konuşuluyordu. Ödül sezonunun iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen ve hakları Amazon tarafından satın alınan film 70’lerde geçiyor ve New York Üniversitesi profesörü Frank’in babasının cenazesine katılmak için yeğeni Sophie ve partneri Walley ile birlikte çıktığı yolculukta geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Marvel evreninin Vision’ı olarak tanıdığımız Paul Bettany ve “It”, “Gretel&Hansel” gibi yapımların 18 yaşındaki yetenekli oyuncusu Sophia Lillis başrollerde.
DİZİLOS FAVORITOS DE MİDAS (Netflix)
*Yaratıcı: Mateo Gil
*Oyuncular: Luis Tosar, Marta Belmonte, Guillermo Toledo
*2020-İSPANYA-1 SEZON-6 BÖLÜM/SUÇ, DRAM
Alejandro Amenábar’ın ilk filmi “Tez”den başlayarak (1996) “Abre los ojos/Aç Gözünü” (1997), “The Sea Inside/İçindeki Deniz” (2004), “Agora” (2009) filmlerini de yazmış ödüllü senarist Mateo Gil’in yaratıcısı olduğu 6 bölümlük mini dizi Netflix’te yayında. Jack London’ın Türkçeye “Midas’ın Müritleri” adıyla çevrilen 1901 tarihli kısa hikâyesinden uyarlanan dizi, zengin iş insanı Eben Hale’in ondan para koparmaya çalışan uluslararası bir yeraltı örgütüne karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. “Celda 211” (2009), “Mientras duermes/Güneşli Pazartesiler” (2011) ile tanıdığımız Luis Tosar başrolde.
FİLMHILLBILLY ELEGY (Netflix)
*Yönetmen: Ron Howard
DİZİ
THE CROWN (Netflix)
Yaratıcı: Peter Morgan Oyuncular: Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Gillian Anderson, Emma Corrin / 2016-İNGİLTERE-4. SEZON-10 BÖLÜM / DRAM
2016’dan bu yana ekranların çıtası yüksek dizilerinden biri olmayı başaran ve Buckingham Sarayı’nın koridorlarında, kapı arkalarında ve taht koltuğunda yaşananları anlatan “The Crown”ın heyecanla beklenen 4. sezonu Pazar günü 10 bölüm halinde Netflix’te. Olivia Colman’ı Altın Küre aldığı Kraliçe II. Elizabeth performansında izlemeye devam edeceğimiz dizi, ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher ve Prenses Diana’nın da hikâyeye dahil oluşuyla ayrıca heyecan uyandırıyor. Thatcher’ı usta aktris Gillian Anderson hayat verirken, Prenses Diana’yı canlandıracak Emma Corrin’in adı ödül listelerini zorlayacak görünüyor.
DİZİTHE LIBERATOR (Netflix)
*2020-ABD-1 SEZON-4 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON, SAVAŞ
80’ler ve 90’ların meşhur suç aksiyonları “Die Hard” ve “The Fugitive”in yazarı Jeb Stuart’ın Alex Kershaw ile birlikte yarattığı 4 bölümlük dizi, TEMA (Trioscope Enhanced Hybrid Animation) adlı yeni bir animasyon tekniği kullanılarak çekildi. 11 Kasım’da yayınlanacak dizi, II. Dünya Savaşı sırasında gerçekten yaşanmış bir hikâyeyi canlandırıyor ve Amerikalı bir subayın Avrupa’yı işgalden kurtarmak için 500 gün boyunca verdiği mücadeleyi anlatıyor.
A TEACHER (HULU)
DİZİTHE MANDALORIAN (Disney+)
*Yaratıcı: Jon Favreau/Oyuncular: Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito
*2019-ABD-2. SEZON-8 BÖLÜM/BİLİMKURGU, AKSİYON, MACERA
Jon Favreau’nun yaratıcılığında Disney+ için çekilen ve Star Wars evreninin ilk live-action dizisi de olan “The Mandalorian”ın merakla beklenen ikinci sezonunun ilk bölümü bugün yayınlandı. Gezegenin karizmatik yalnız silahşorunun, gönülsüzce de olsa Bebek Yoda’yı koruma görevini sürdüreceği dizi, görsel efektleri kadar hikâye anlatımıyla da son zamanların en yaratıcı Star Wars projesi sayılıyor. Her bölümü 15 milyon doları aşmasına rağmen serinin hayranlarının tutkuyla sahiplenmesi sonucu 3. sezonunu da garantileyen dizi, her Cuma yeni bölümüyle ekranda olacak.
DİZİBLOOD OF ZEUS (Netflix)
*Yaratıcılar: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides
*2020-ABD-1. SEZON-8 BÖLÜM/ANİMASYON, AKSİYON
Yine Netflix’te yayınlanan “Castlevania”nın yaratıcılarının yeni animasyonu, ilhamını Yunan mitolojisinden alıyor. Olimpos tanrıları ile titanlar arasında savaş sürerken, sıradan bir köylü olan ve babasının Zeus olduğunu öğrenen Heron, bu savaşı durdurmanın umudu oluyor.
DİZİHELSTROM (Hulu)
*Yaratıcı: Paul Zbyszewski
*Oyuncular: Tom Austen, Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom
*2020-ABD-1. SEZON-10 BÖLÜM/DRAM, MACERA, AKSİYON
Hulu’nun merakla beklenen Marvel dizisi bugün 10 bölüm halinde yayında. “Lost” ve “Agents of S.H.I.E.L.D.” dizilerinin yaratıcısı Paul Zbyszewski tarafından uyarlanan dizi, Marvel Comics karakterleri Daimon ve Ana Helstrom kardeşleri ekrana taşıyor. Güçlü ve gizemli bir seri katilin çocukları olan kardeşler, kendilerine özgü güçleri sayesinde kötülüğün izini sürüyorlar.
DİZİ
THE GOOD LORD BIRD (beIN Connect)
Oyuncular: Ethan Hawke, Joshua Caleb Johnson, Hubert Point-Du Jour
2020-ABD-MİNİ DİZİ-7 BÖLÜM/DRAM
James McBride’ın 2013’te Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’nü alan ve Türkçe’ye “Talih Kuşu” adıyla çevrilen romanından uyarlanan dizi, 19. yüzyılda köleliği kaldırmak için mücadele eden John Brown ile çocuk köle Henry Shackleford’ın yolculuğunu anlatıyor. “Before” serisi, “Boyhood” filmleriyle tanıdığımız, bağımsız sinemanın önemli aktörlerinden Ethan Hawke’un başrolünde olduğu ve aynı zamanda yazar kadrosunda yer aldığı dizi, 7 bölümden oluşuyor. Suudi Arabistan’ın ilk kadın yönetmeni Haifaa Al Mansour’un da yönetmenleri arasında olduğu mini diziyi 7 Ekim’den itibaren her çarşamba beIN Connect’te izleyebilirsiniz.
5 FİLM
1)THE GLORIAS (Amazon Prime)
Yönetmen: Julie Taymor/Oyuncular: Janelle Monáe, Bette Midler, Timothy Hutton, Lulu Wilson, Lorraine Toussaint/2020-ABD-139’/BİYOGRAFİ, DRAM, KADIN
“Titus” (1999), “Frida” (2002), “Across the Universe” (2007) gibi her biri ayrı hazine filmleriyle tanıdığımız Julie Taymor’ın merakla beklediğimiz son çalışması “The Glorias”, dün Amazon Prime’da yayınlandı. Radikal söylemleriyle Amerika’daki kadın hareketinin önemli ve ateşli savunucularından biri olmuş feminist gazeteci ve yazar Gloria Steinem’ın farklı yaşlarından önemli anları canlandıran filmde, bu ikonik isme Julianne Moore, Alicia Vikander gibi oyuncular hayat veriyor. Yazarın “My Life on the Road” adlı otobiyografik romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde yapan filmde, Dorothy Pitman Hughes’ı Janelle Monáe, Bella Abzug’ı Bette Midler, baba Steinem’ı da Timothy Hutton canlandırıyor. Oscarlı tasarımcı Sandy Powell’ın elinden çıkma kostümleri de cabası.
2010’ların ekran klasiklerinden ‘Utopia’nın merakla beklenen Amerikan uyarlaması ise, geçen hafta Türkiye’ye de giriş yapan Amazon Prime’da başlıyor. Sinemalarda ise, Meryem Uzerli’nin başrolünde olduğu ‘Kovan’ ve Charles Dickens’ın aynı adlı başyapıtından uyarlanan komedi ‘David Copperfield’in Çok Kişisel Hikâyesi’, haftanın öne çıkan seçenekleri...
EKRANLARDA
RATCHED (Netflix)
Yaratıcı: Ryan Murphy, Evan Romansky
Oyuncular: Sarah Paulson, Cynthia Nixon, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis
2020-ABD-8 BÖLÜM’
EKRANLARDA
THE DEVIL ALL THE TIME(Netflix)
Yönetmen: Antonio Campos
Oyuncular: Tom Holland, Robert Pattinson, Mia Wasikowska, Bill Skarsgård
2020-ABD-138’
SUÇ, DRAM, GERİLİM
Netflix’in merakla beklenen orijinal filmlerinden “The Devil All the Time”, Donald Ray Pollock’un 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlama. “Afterschool”, “Simon Killer” gibi bağımsız filmleriyle eleştirmenlerin dikkatini çeken ve en son 2016’da “Christine” ile başarısını sürdüren Antonio Campos’un yönettiği film, Ohio ve Bati Virginia’da yaşayan farklı geçmişlerden bir grup ayrıksı insanın II. Dünya Savaşı’nın sonundan 1960’lara uzanan hayatlarını anlatacak. Sinemanın son Spider-Man’i Tom Holland, kuşağının en iyi aktrislerinden Mia Wasikowska ve yakında Batman rolünde izleyeceğimiz Robert Pattinson’ı bir araya getiren ve yapımcıları arasında Jake Gyllenhaal’un da olduğu filmin adı, şimdiden Oscar yarışında geçiyor.
SİNEMALARDA
YENİ MUTANTLAR/NEW MUTANTS
Yönetmen: Josh Boone
Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Antonio Banderas
2020-ABD-94’
AKSİYON, KORKU, BİLİMKURGU
X-Men evreninde geçen ve 2014’te çektiği gençlik draması “The Fault in Our Stars” ile dikkatleri çeken Josh Boone’a emanet edilen “Yeni Mutantlar”, izole bir hastanede tutulan genç mutantların yaşadıklarını konu alıyor. Hastanede onları yakından izleyip, güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmeye çalışan Dr. Reyes’e karşı ayaklanan gençlerin maceralarını izleyeceğimiz filmde, “Game of Thrones”un Arya Stark’ı Maisie Williams, “Stranger Things”in Jonathan’ı Charlie Heaton gibi ünlü ekran yüzleri oynuyor.
90’ların büyük ilgi görmüş Disney animasyonunun live-action yeniden çevrimi olan film, çizilen kaderine isyan eden genç bir kadın savaşçıyı anlatıyor. Charlie Kaufman’ın ilk korku filmi de olan “Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum” ve ilk iki bölümünü Ridley Scott’ın yönettiği karanlık bilimkurgu dizisi “Raised by Wolves” da haftanın en dikkat çekici ekran seçenekleri. Bugün başlayan Ankara Film Festivali’nden kaçırılmayacak 5 filmi sizin için seçtik.
MULAN
Yönetmen: Niki Caro
Oyuncular: Yifei Liu, Donnie Yen, Li Gong
Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği film, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve şık aksiyon sahneleriyle sinemaseverleri yeniden salona çekecek güce sahip görünüyor.
Sinemaya gitmeye henüz hazır hissetmeyenlere de ev sinemasından tavsiyeler: Western komedisi “Demsel”, Retsuko’yu özleyenlere 3. sezonuyla “Aggretsuko”, 90’lardan “Temel İçgüdü”, “İlk Eşler Kulübü” ve “Vahşi Şeyler” Netflix’te yayında.
TENET
Yönetmen: Christopher Nolan
LOVECRAFT COUNTRY (HBO)
Yaratıcılar: Misha Green, Jordan Peele
Oyuncular: Jonathan Majors, Jurnee Smollett, Courtney B. Vance, Michael Kenneth Williams
2020-ABD-1. SEZON-10 Bölüm
FANTASTİK, KORKU, GERİLİM
Ağustos ayının en iddialı dizisi de diyebileceğimiz “Lovecraft Country”, ilk bölümüyle pazar günü HBO’da yayında. J.J. Abrams’ın yapımcıları arasında olduğu ve Misha Green ile “Get Out”, “Us” gibi son dönemin en yaratıcı korkularını yazmış Jordan Peele’in birlikte yarattığı dizi, fantastik ve korku tutkunlarını peşine takacak görünüyor. Mark Ruff’ın 2016’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizide, 50’lerin ırkçı Amerikasında kayıp babasını arayan Afro-Amerikan Atticus Black’in yaşadıkları anlatılıyor. Atticus, arkadaşı Letitia ve amcası George ile çıktığı bu yolculukta bir yandan ırkçı saldırılara karşı koyarken bir yandan da meşhur korku yazarı H.P. Lovecraft’ın evrenindeki canavarlarla karşılaşıyor. Şimdiden kült’e dönüşecek görünen dizide, efsanevi dizi “The Wire”ın Omar’ı olarak tanıdığımız Michael Kenneth Williams da Atticus’un babası rolünde görünüyor.
KİMMY’NİN MUTLULUĞU ELİNİZDE
UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT: KIMMY VS. THE REVEREND (2020) (Netflix)
Yönetmen: Claire Scanlon
Oyuncular: Ellie Kemper, Jane Krakowski, Tituss Burgess, Carol Kane, Daniel Radcliffe
2020-ABD-80’
KOMEDİ
“Saturday Night Live”, “30 Rock” gibi efsane dizilerin yaratıcılarından Tina Fey ve Robert Carlock’un 2015-2019 yılları arasında yayınlanan meşhur komedileri “Unbreakable Kimmy Schmidt”, bu kez interaktif özel bölümüyle karşımızda. Seyircinin müdahalesiyle ilerleyecek dizide, Rahip’in şeytani planlarına rağmen Kimmy’nin düğününe zamanında yetişmesini sağlamak ya da robotlara karşı savaş başlatmak sizin elinizde olacak. Çılgın kahramanlarımız Kimmy, Tituss, Lillian ve Jacqueline’e son vedamızı da edeceğimiz dizinin sürpriz ismi Kimmy’nin nişanlısı rolünde izleyeceğimiz Daniel Radcliffe olacak.
BLACK IS KING (2020) (Disney Plus)
Yönetmenler: Emmanuel Adjei, Blitz Bazawule, Beyoncé
2020-ABD-85’
MÜZİK, DRAM
En son Netflix yapımı “Homecoming: A Film by Beyoncé” belgeselinde sahne şovları kadar yönetmenliğiyle de çok konuşulan Beyoncé’nin yeni projesi “Black Is King”, bugün Disney+’ta yayında. “The Lion King/Aslan Kral”ın geçen yılki yeniden çevrimi için Beyoncé’nin hazırladığı müzik albümü “The Gift” ile birlikte geliştirilen film, ‘görsel albüm’ sözleriyle tarif ediliyor. Beyoncé, Simba’nın hikâyesinden ilhâm alarak yazıp yönettiği filmde, siyahi çocuklara içlerindeki ‘aslan kral’ı bulmaları için cesaret veriyor ve siyahilerin hak mücadelesine saygı duruşunda bulunuyor. “The Gift”in hazırlık sürecinde yaşanılanlara da tanıklık eden film, Childish Gambino, Kendrick Lamar, Jay-Z ve Tierra Whack’in yanı sıra Kelly Rowland, Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, Pharrell Williams gibi müzik ve moda dünyasından isimleri de ağırlıyor.
Pandemi sonrası seyirciyi yeniden salonlara getireceğine inanılan ve sinemalar için adeta umut ışığına dönüşen filmin gösterim tarihi üçüncü kez ve bilinmez bir tarihe ertelendi. Neyse ki gişe filmleriyle işi olmayan film festivallerinin hevesi kırılmadan devam ediyor. 71 yıllık Venedik, 2 Eylül’de fiziksel gösterimlerle başlıyorum diyor, Ankara Film Festivali de 3 Eylül’de Kızılay Büyülü Fener Sineması’nın kapılarını açıyor. Pandemi öncesi vizyonda şansı olmayan festival filmleri belki de sinemanın geleceğini kurtarıyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz.
“TENET”A 3. ERTELEME
“Memento”dan “Inception”a, “Batman: The Dark Knight” üçlemesinden “Interstellar”a, her çektiği modern klasikler arasına giren Christopher Nolan’ın merakla beklenen son filmi “Tenet”tan bir erteleme haberi daha geldi. Sinema salonlarının pandemi ile kaybettiği seyirciyi yeniden kazanmaları için umut ışığı olarak gördükleri, Nolan’ın da “En iyi filmim ve sinema perdesinde oynamalı” diyerek online platformlara direndiği filmin vizyon tarihi üçüncü kez ertelendi. Warner Bros.’u bu karara iten neden, Amerika’daki vaka sayısındaki artış ve sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalacağının resmileşmesi tabii ki. Filmin yeni takvimi yine 2020 ama hangi gün, onu kimse bilmiyor.
Ne izlesem okusam dinlesem
Oscar yarışı için bahislerin açıldığı bugünlerde gözü Meryl Streep’i arayanlara müjde! Usta oyuncuyu bu hafta, HBO için çekilen Steven Soderbergh komedisi “Let Them All Talk”ta ve Ryan Murphy’nin Netflix’e uyarladığı müzikal “The Prom”da izleyeceğiz. Riz Ahmed’i En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ına emin adımlarla götüren “Sound of Metal” ve Tansu Biçer’in unutulmaz performansıyla hatırladığımız Nesimi Yetik filmi “Toz Ruhu”, haftanın diğer seyir seçenekleri... Haftanın albümü Cem Adrian’ın 15. müzik yılına armağanı “Solmayan Şarkılar”, haftanın kitabı ise Atilla Dorsay imzalı “Hayatımızı Değiştiren Filmler: 2015-2020.”
FİLM
SOUND OF METAL (Amazon Prime)
Yönetmen: Darius Marder
Oyuncular: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Amalric
2019-BELÇİKA-ABD-120’/MÜZİK, DRAM
Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde yapan ve başrolündeki Riz Ahmed’in performansıyla yılın en çok konuşulan filmlerinden birine dönüşen “Sound of Metal”, Amazon’da yayında. “The Place Beyond the Pines”ın senaristi olarak tanıdığımız Darius Marder’ın ilk yönetmenlik denemesi de olan film, metal müzik grubunda baterist olan Ruben’in işitme yetisini kaybetmeye başlaması sonrasında yaşadıklarını anlatıyor. Özellikle Riz Ahmed’in En İyi Erkek Oyuncu için Oscar yarışında ön sıralarda olduğunu söyleyebiliriz.
FUNNY BOY (Netflix)
Yönetmen: Deepa Mehta
Oyuncular: Agam Darshi, Nimmi Harasgama, Ali Kazmi
2020-KANADA, ABD-109’/DRAM
“Fire/Ateş” (1996), “Earth/Toprak” (1998) ve “Water/Su” (2005) üçlemesiyle ülkesinde büyük tartışmalar yaratmış Hindistanlı kadın yönetmen Deepa Mehta’nın Hollywood’a geçişiyle düşüşe geçen kariyerinin son halkası. Shyam Selvadurai’nin 1994 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan ve Kanada’nın Oscar aday adayı olan film, Sri Lanka’da yaşayan Arjie adlı Tamiller bir gencin cinsel uyanışını anlatıyor ve arka fonda da bölgede 70’lerin sonunda yaşanan etnik savaşı canlandırıyor.
LET THEM ALL TALK (HBO Max)
Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular: Meryl Streep, Gemma Chan, Dianne Wiest, Candice Bergen
2020-ABD-109’/KOMEDİ, DRAM
Steven Soderbergh’in HBO Max’e çektiği komedi, Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen gibi üç büyük aktristi bir araya getiriyor. Denemelere açık Soderbergh’in mümkün olduğunca az ekipmanla ve oyuncularını doğaçlamaya tutarak çektiği film, yeğeni ve eski arkadaşlarıyla birlikte bir gemi yolculuğuna çıkan başarılı bir yazarın biraz geçmiş biraz bugünde yaşadığı çatışmaları anlatıyor.
THE PROM (Netflix)
Yönetmen: Ryan Murphy
Oyuncular: Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Kerry Washington 2020-ABD-109’/KOMEDİ, MÜZİKAL
“Nip/Tuck”, “Glee”, “American Horror Story” gibi çığır açan dizileriyle tanıdığımız ve en son “Ratched”ını izlediğimiz dahi çocuk Ryan Murphy, 300 milyon dolarlık anlaşma yaptığı Netflix’te bu kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu bir komediyle karşımızda. Tony adayı aynı adlı Broadway müzikalinden yazarlarınca uyarlanan film, Indiana’da yaşanan homofobik bir olayın yarattığı çılgın olayları konu alıyor. Okulunun mezuniyet partisine kız arkadaşını götürmesine izin verilmeyen Emma yaşadığı ayrımcılığı anlattığı videoyla sosyal medyada büyük ilgi uyandırır ve gözden düşmüş dört Broadway oyuncusu bunu reklam fırsatı bilip genç kıza destek olmak için Indiana’ya giderler. Dörtlünün başta kendi çıkarıları için çıktıkları bu yolculuk kasabayı ve gençlerin hayatını değiştirecek toplumsal bir eyleme dönüşür. Meryl Streep ve Nicole Kidman’ı birlikte izleyecek olmanın heyecanını uyandıran film, müzikal tutkunlarının kaçırmaması gereken renkli bir seyirlik.
TOZ RUHU (MUBI)
Yönetmen: Nesimi Yetik
Oyuncular: Tansu Biçer, Nihal G. Koldaş, Settar Tanriöğen, Aytaç Arman
2014-TÜRKİYE-109’/DRAM, KOMEDİ
Nesimi Yetik’in 2014’te çektiği ilk uzun filmi “Toz Ruhu”, Pazar gününden itibaren MUBI’de yayında. Adana’da En İyi Film seçilen ve özellikle başrolündeki Tansu Biçer’in enfes performansıyla hafızalara kazınan film, geçimini güncelikçilikle sağlayan ve en büyük hayali televizyon programına çıkmak olan Metin’in yaşadıklarını anlatan bir karakomedi.
KİTAP
* HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN FİLMLER: 2015-2020-Atilla Dorsay, Remzi Kitabevi, 400 sayfa, Sinema
Sinema yazarı Atilla Dorsay yeni kitabında 2015-2020 yılları arasında çekilmiş 426 filmi mercek altına alıyor. “Yaşanan büyük bunalımın tam eşiğinde sinemayı yenileyen ve bütünsel bakınca, her şeye karşın gelecek için umut veren filmler” sözleriyle tanıtılan kitapta, “Parazit”, “Roma”, “Birdman”, “Carol”, “Joker”, “Whiplash”, “Genç Karl Marx” gibi son 5 yılın önemli yapımları Dorsay’ın usta kalemi eşliğinde anlatılıyor.
* NAR KİTABI-Bernd Brunner, Kırmızı Kedi, Tarih
* KAĞNI-ELEŞTİREL BASIM-Sabahattin Ali, Everest Yayınları, Öykü
* DÜŞSEL MÜZE-Andre Malraux, Everest Yayınları, Sanat
* ŞEHZADE İHTİCAB-Huşeng Golşiri, Everest Yayınları, Roman
MÜZİK
* SOLMAYAN ŞARKILAR-Cem Adrian, Türk Sanat Müziği, Albüm
15 yıl önce başladığı müzik kariyerinde gerek sesi gerek üretimleriyle yaratıcılığını ve özgünlüğünü korumayı hep başarmış Cem Adrian, bu kez Türk Sanat Müziği ve arabesk klasiklerini yorumladığı albümle karşımızda. “Veda Busesi”, “Elbet Bir Gün Buluşacağız”, “Duydum Ki Unutmuşsun”, “Kader Diyemezsin” gibi ezbere bildiğimiz şarkıları bir de Adrian’ın sesinden dinlemek isteyenler kaçırmasın.
* KIZILGERDAN-Can Kazaz, Pop, Single
* KENDİLİĞİNDEN-Ağaçkakan, Rap, Albüm
* SWIMMING IN THE STARS-Britney Spears, Pop, Single
* HALİÇ’TE GÜNEŞİN BATIŞI-Moğollar, Rock, Single
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