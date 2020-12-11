Ne izlesem, okusam, dinlesem

Yolunu uzun zamandır gözlediğimiz son David Fincher filmi “Mank”, Netflix’te yayında. Gerek senaryosu gerek tasarımıyla ödül sezonuna damgasını vuracak görünen film, Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins gibi isimlerin performanslarıyla da merak uyandırıyor. Utanmazlıkta orijinalini aratmayan “Shameless”ın Amerikan versiyonu 11. ve son sezonuna adım atarken, Netflix’in yetişkin animasyonu “Big Mouth” da 4. sezonuyla ekranlarda... Raflarda bu hafta “Avatar: Son Havabükücü”nün Yeni Şeyler etiketiyle Türkçeye kazandırılan çizgi romanı “Verilen Söz” var. Haftanın müzik tavsiyesi ise heyecan uyandıran bir müzik olayı olacak: David Lynch’in Sting, Elvis Costello, Kesha gibi isimleri buluşturacak transandantal meditasyon konseri “Meditate America”, bugün çevrimiçi/ücretsiz izlenebilecek.

FİLMMANK(Netflix)

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins, Charles Dance

2020- ABD-131’/BİYOGRAFİ, DRAM

“Se7en/Yedi” (1995), “Fight Club/Dövüş Kulübü”(1999), “Zodiac”(2007) gibi başyapıtların yaratıcısı David Fincher, “Gone Girl”den altı yıl sonra yeni filmiyle karşımızda. Yönetmenin rüya projesi olarak tarif ettiği ve daha önce “Mindhunter” dizisinde de birlikte çalıştığı Netflix’in yapımcılığında hayata geçirdiği “Mank”, 1941 yapımı “Citizen Kane/Yurttaş Kane” filminin tartışmalı yapım sürecini anlatıyor. Orson Welles’in yönettiği ve gösterime girdiğinde yerden yere vurulsa da zamanla “tüm zamanların en iyi filmi”ne dönüşen “Yurttaş Kane”in senaristi Herman J. Mankiewicz’i odağına alan film, Charlie Chaplin, Josef Von Sternberg, Bette Davis, Joan Crawford gibi dönemin meşhur isimlerini de hikâyesine dahil ediyor. Fincher’ın 2003’te kaybettiği babası Jack Fincher’ın senaryosundan çektiği film, başrolde izleyeceğimiz Gary Oldman’ın Oscar adaylığı garantili performansıyla merak uyandırırken, ödül sezonunun en çok konuşulacak yapımlarından birine dönüştü bile.



FESTİVALSürdürülebilir Yaşam Film Festivali

Bu yıl çevrimiçi gerçekleşen festivallerden biri de Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali. Dünyanın değişim çağrısına kulak vermemiz gerektiğini söyleyen festival, “Sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olacak” diyor ve 6 Aralık’a kadar 26 filmlik bir seçki sunuyor. surdurulebiliryasam.net adresine kaydolarak filmleri ücretsiz ve Türkçe altyazılı seçeneğiyle izleyebilir, çevrimiçi etkinliklere de katılabilirsiniz.