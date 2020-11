Ne izlesem, okusam, dinlesem

Haftanın ajandasında bu hafta, Julie Taymor imzalı ve Julianne Moore ile Alicia Vikander canlandırmalı Gloria Steinem portresi “The Glorias”, 4. sezonuyla ekranlara sıkı bir geri dönüş yapan “Fargo”, Ülkü Oktay’ın ilk öykü kitabı “Vesvese” ve Bozcaada’dan ilham alarak yaratılmış caz albümü “Bozcaada Caz Festivali ‘Keşif’” var.

5 FİLM

1)THE GLORIAS (Amazon Prime)

Yönetmen: Julie Taymor/Oyuncular: Janelle Monáe, Bette Midler, Timothy Hutton, Lulu Wilson, Lorraine Toussaint/2020-ABD-139’/BİYOGRAFİ, DRAM, KADIN

“Titus” (1999), “Frida” (2002), “Across the Universe” (2007) gibi her biri ayrı hazine filmleriyle tanıdığımız Julie Taymor’ın merakla beklediğimiz son çalışması “The Glorias”, dün Amazon Prime’da yayınlandı. Radikal söylemleriyle Amerika’daki kadın hareketinin önemli ve ateşli savunucularından biri olmuş feminist gazeteci ve yazar Gloria Steinem’ın farklı yaşlarından önemli anları canlandıran filmde, bu ikonik isme Julianne Moore, Alicia Vikander gibi oyuncular hayat veriyor. Yazarın “My Life on the Road” adlı otobiyografik romanından uyarlanan ve dünya prömiyerini bu yıl başında Sundance Film Festivali’nde yapan filmde, Dorothy Pitman Hughes’ı Janelle Monáe, Bella Abzug’ı Bette Midler, baba Steinem’ı da Timothy Hutton canlandırıyor. Oscarlı tasarımcı Sandy Powell’ın elinden çıkma kostümleri de cabası.